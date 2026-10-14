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Премиерът Радев: „Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, няма място за паника

Премиерът Радев: „Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, няма място за паника

14 Октомври, 2026 10:53 736 18

  • румен радев-
  • лукойл-
  • суровина-
  • декември-
  • паника

„Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в българските териториални води“, информира Радев. Тези танкери вече са договорени по отношение на цените и застраховките, така че там промени няма да има, допълни премиерът

Премиерът Радев: „Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, няма място за паника - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, място за паника няма, заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание, предават от БТА. Радев отговаряше на въпроси относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври т.г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

Министър-председателят увери, че има достатъчно запаси в „Лукойл“. „Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в българските териториални води“, информира Радев. Тези танкери вече са договорени по отношение на цените и застраховките, така че там промени няма да има, допълни премиерът. Според него не могат да се очакват промени в застраховките, цената на транспорта и цената на доставките. Що се отнася до следващите доставки, Радев каза, че едва ли действията, които предприема правителството с ограничените си възможности, ще доведат до някаква промяна в бъдещите застраховки за следващата година.

Ако има проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ви добре с твърденията, че, видите ли, няма да има дизел и че причината била в това, че разрешаваме износа, каза премиерът, визирайки лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Радев увери, че място за паника няма и че дизел има и ще има.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    8 3 Отговор
    Червения петруханец льотчика да каже върнаха ли държавния резерв от чужбина на горивата..... И какво е това недоразумение държавния резерв с горива да се съхранява в Холандия...

    10:57 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Паникьосаният си ти!

    8 3 Отговор
    Оставка неможач!

    11:05 14.10.2026

  • 5 Както

    10 2 Отговор
    винаги само самохвалство и лъжи , за каквито няма място ! Това е абсолютно безотговорно !

    11:05 14.10.2026

  • 6 Мунчо

    7 0 Отговор
    След декември че одите пеш.

    11:05 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Питане

    8 2 Отговор
    На тоя КОГА ще му бъде по търсена сметка, че и бебетата участват в плащането на 500 хиляди евро на ден ???

    11:07 14.10.2026

  • 9 Много му се струпа,

    3 0 Отговор
    а той друго очакваше! Властта е сладка ама никак не е "гладка". И не цялото народонаселение е зомбирано! Освен осанна има и разпни го!

    11:09 14.10.2026

  • 10 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Ке има нафта и за бай Дончо

    11:15 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ганю от Софето

    2 1 Отговор
    Я съм на ток

    11:16 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ввв

    4 0 Отговор
    Тъпият военен не намалява ддс-то на дизела и бензина,но иначе овчия народ да не се паникьосва,океан от гориво има,но на каква цена бе плешивец?

    11:30 14.10.2026

  • 15 Радев да помоли Зеленски

    3 0 Отговор
    За петрол

    Явно от него зависи кой ще има и кой не!!

    11:37 14.10.2026

  • 16 Майора

    2 0 Отговор
    А след декември Радев?

    11:51 14.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бюджетът за 2027 г.

    2 0 Отговор
    до 15 октомври на коя година трябваше да бъде представен в ЕЦБ, защото депутатите нямало да заседават до изборите?
    Пак ли гаф! Покрай дронове, кораби, избори дондьото ще изсули бюджета като клан не до клан!

    12:11 14.10.2026

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