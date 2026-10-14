Премиерът Радев: „Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, няма място за паника

"Лукойл“ е осигурен със суровина до средата на декември, място за паника няма, заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание, предават от БТА. Радев отговаряше на въпроси относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и 13 октомври т.г., както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“.
Министър-председателят увери, че има достатъчно запаси в „Лукойл“. „Има 140 000 тона петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тона за разтоварване от три танкера, които са в българските териториални води“, информира Радев. Тези танкери вече са договорени по отношение на цените и застраховките, така че там промени няма да има, допълни премиерът. Според него не могат да се очакват промени в застраховките, цената на транспорта и цената на доставките. Що се отнася до следващите доставки, Радев каза, че едва ли действията, които предприема правителството с ограничените си възможности, ще доведат до някаква промяна в бъдещите застраховки за следващата година.
Ако има проблеми с горивата, това е паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната и забавлявайки ви добре с твърденията, че, видите ли, няма да има дизел и че причината била в това, че разрешаваме износа, каза премиерът, визирайки лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Радев увери, че място за паника няма и че дизел има и ще има.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Европеец
10:57 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Паникьосаният си ти!
11:05 14.10.2026
5 Както
11:05 14.10.2026
6 Мунчо
11:05 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Питане
11:07 14.10.2026
9 Много му се струпа,
11:09 14.10.2026
10 Мухахаха
11:15 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ганю от Софето
11:16 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ввв
11:30 14.10.2026
15 Радев да помоли Зеленски
Явно от него зависи кой ще има и кой не!!
11:37 14.10.2026
16 Майора
11:51 14.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бюджетът за 2027 г.
Пак ли гаф! Покрай дронове, кораби, избори дондьото ще изсули бюджета като клан не до клан!
12:11 14.10.2026