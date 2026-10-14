Корабът „ABLE“ напусна българската изключителна икономическа зона

Корабът „ABLE“, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона тази нощ около 01:10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд, превозващ 5 985 тона ечемик от Румъния за Турция, е с дължина 110 м и ширина 17 м. Той беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г., на около 70 морски мили източно от гр. Бяла.

18-членният екипаж на кораба беше успешно спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на м/к „DIOSCURIA“, който ги транспортира до пристанище Варна.

Източник: www.mtc.government.bg