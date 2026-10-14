Корабът „ABLE“ напусна българската изключителна икономическа зона

Корабът „ABLE“, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона тази нощ около 01:10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол.
Плавателният съд, превозващ 5 985 тона ечемик от Румъния за Турция, е с дължина 110 м и ширина 17 м. Той беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г., на около 70 морски мили източно от гр. Бяла.
18-членният екипаж на кораба беше успешно спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на м/к „DIOSCURIA“, който ги транспортира до пристанище Варна.
Източник: www.mtc.government.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 как напусна
12:22 14.10.2026
2 ето факти
Коментиран от #7
12:24 14.10.2026
3 Иванич
Коментиран от #6
12:36 14.10.2026
4 Пунт и пластика
Забележително!
И двата кораба имаха украинци и азери на борда си.
Корабите със сирийци, турци и египтяни - "Alfa Watan" и "HS Dignity" бяха безмилостно потопени и от тях се спасиха само 5 души, за разлика от напълно оцелелите украинско-азерски екипажи!
Вижда се английският и украински почерк в двойната комбинирана провокация за завличане на България в блатото на войната.
12:37 14.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Иванич":Всичко е схема Измами и фалшиви корабокрушения Някой видя ли потъналите кораби Тия петимата спасени сигурно ли е от къде са дошли Да не би потъналите кораби да са на док и да ги боядисват
12:46 14.10.2026
7 Лама Кифла
До коментар #2 от "ето факти":на автопилот с изкуствен капитан ИИ
13:46 14.10.2026