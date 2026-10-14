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Корабът „ABLE“ напусна българската изключителна икономическа зона

Корабът „ABLE“ напусна българската изключителна икономическа зона

14 Октомври, 2026 12:17 881 7

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Плавателният съд, превозващ 5 985 тона ечемик от Румъния за Турция, е с дължина 110 м и ширина 17 м.

Корабът „ABLE“ напусна българската изключителна икономическа зона - 1
Снимка: МТС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Корабът „ABLE“, плаващ под флага на Палау, напусна българската изключителна икономическа зона тази нощ около 01:10 часа, на около 33 морски мили източно от Ахтопол.

Плавателният съд, превозващ 5 985 тона ечемик от Румъния за Турция, е с дължина 110 м и ширина 17 м. Той беше поразен от дрон в нощта на 6 октомври 2026 г., на около 70 морски мили източно от гр. Бяла.

18-членният екипаж на кораба беше успешно спасен от два преминаващи наблизо плавателни съда. Моряците бяха качени на борда на м/к „DIOSCURIA“, който ги транспортира до пристанище Варна.

Източник: www.mtc.government.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 как напусна

    12 6 Отговор
    самоотлъчка ли!!!

    12:22 14.10.2026

  • 2 ето факти

    15 7 Отговор
    Няма екипаж, няма капитан, корабът си плува по маршрута..

    Коментиран от #7

    12:24 14.10.2026

  • 3 Иванич

    7 6 Отговор
    Хем поразен от дрон, хем напуснал..., има нещо гнило в цялата тази история?!

    Коментиран от #6

    12:36 14.10.2026

  • 4 Пунт и пластика

    8 8 Отговор
    Корабът "Able" и корабът "Chealsea-3" са на вода, с непокътнати корпуси и със запазена плавучест.

    Забележително!

    И двата кораба имаха украинци и азери на борда си.

    Корабите със сирийци, турци и египтяни - "Alfa Watan" и "HS Dignity" бяха безмилостно потопени и от тях се спасиха само 5 души, за разлика от напълно оцелелите украинско-азерски екипажи!

    Вижда се английският и украински почерк в двойната комбинирана провокация за завличане на България в блатото на войната.

    12:37 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "Иванич":

    Всичко е схема Измами и фалшиви корабокрушения Някой видя ли потъналите кораби Тия петимата спасени сигурно ли е от къде са дошли Да не би потъналите кораби да са на док и да ги боядисват

    12:46 14.10.2026

  • 7 Лама Кифла

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ето факти":

    на автопилот с изкуствен капитан ИИ

    13:46 14.10.2026

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