Времето днес, прогноза за четвъртък, 15 октомври: Слънчево начало и облаци следобед

Денят ще започне със слънчеви часове в западните и централните райони. В източната част на страната сутринта ще бъде по-облачно, но по-късно облачността ще се разкъса и там ще има повече слънце.

Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните ще достигнат между 14 и 19 градуса. Ще духа умерен северозападен вятър.

Следобед от северозапад ще започне ново увеличение на облачността, което до вечерта ще обхване цялата страна. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология не предвижда съществени валежи през деня.

Времето в планините

Над планините сутринта ще бъде слънчево. Следобед облачността ще се увеличи, а вятърът ще бъде умерен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.

Източници: meteo.bg