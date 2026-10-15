Времето днес, прогноза за четвъртък, 15 октомври: Слънчево начало и облаци следобед

Денят ще започне със слънчеви часове в западните и централните райони. В източната част на страната сутринта ще бъде по-облачно, но по-късно облачността ще се разкъса и там ще има повече слънце.
Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните ще достигнат между 14 и 19 градуса. Ще духа умерен северозападен вятър.
Следобед от северозапад ще започне ново увеличение на облачността, което до вечерта ще обхване цялата страна. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология не предвижда съществени валежи през деня.
Времето в планините
Над планините сутринта ще бъде слънчево. Следобед облачността ще се увеличи, а вятърът ще бъде умерен от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра – около 3 градуса.
Източници: meteo.bg
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