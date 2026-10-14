Министър Найденов: Заложили сме надграждане на електронното правосъдие и ясни правила за използване на AI

В управленската програма сме заложили надграждането на електронното правосъдие, което да обхване целия съдебен процес - от подаването и връчването на документи, достъпа до електронното дело, плащанията и възможността за дистанционно участие в съдебни заседания. За адвокатите това означава по-лесен и по-достъпен начин за достъп до делата, по-малко административни затруднения и по-добри условия за защита правата на клиентите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов при откриването на 21-вата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в София.

Найденов очерта, че предстои създаването на ясни правила за използването на изкуствения интелект в правосъдието, с гаранции за човешки контрол и прозрачност.

Правосъдният министър подчерта, че дигитализацията поставя нови изисквания и пред съдебната система. Той обърна внимание, че изкуственият интелект вече навлиза в ежедневната юридическа работа и променя изискванията към професионалната подготовка. Като пример той посочи включената в програмата на Центъра тема „Практически проблеми при използване на AI“. Николай Найденов е убеден, че ученето през целия живот представлява постоянно усъвършенстване на знанията.

През предходната година Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ е организирал близо 300 обучения в София и в страната, съвместно с адвокатските колегии. Сред новите му инициативи е „Адвокати за децата“, насочена към възможностите юридическата общност да подпомага защитата на правата и интересите на децата.

По време на откриването, министър Найденов каза още, че силната адвокатура е необходима за правовата държава и когато тя е независима и компетентна, гражданинът е убеден, че няма да остане сам, когато защитава своите права. „Пожелавам Ви през новата учебна година да намирате най-силните аргументи – в закона, практиката и собственото си развитие“, допълни той.