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Министър Найденов: Заложили сме надграждане на електронното правосъдие и ясни правила за използване на AI

Министър Найденов: Заложили сме надграждане на електронното правосъдие и ясни правила за използване на AI

14 Октомври, 2026 18:29 464 9

  • николай найденов-
  • ai-
  • правосъдна система-
  • съдебен процес

Правосъдният министър подчерта, че дигитализацията поставя нови изисквания и пред съдебната система

Министър Найденов: Заложили сме надграждане на електронното правосъдие и ясни правила за използване на AI - 1
Снимка: МП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В управленската програма сме заложили надграждането на електронното правосъдие, което да обхване целия съдебен процес - от подаването и връчването на документи, достъпа до електронното дело, плащанията и възможността за дистанционно участие в съдебни заседания. За адвокатите това означава по-лесен и по-достъпен начин за достъп до делата, по-малко административни затруднения и по-добри условия за защита правата на клиентите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов при откриването на 21-вата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в София.

Найденов очерта, че предстои създаването на ясни правила за използването на изкуствения интелект в правосъдието, с гаранции за човешки контрол и прозрачност.

Правосъдният министър подчерта, че дигитализацията поставя нови изисквания и пред съдебната система. Той обърна внимание, че изкуственият интелект вече навлиза в ежедневната юридическа работа и променя изискванията към професионалната подготовка. Като пример той посочи включената в програмата на Центъра тема „Практически проблеми при използване на AI“. Николай Найденов е убеден, че ученето през целия живот представлява постоянно усъвършенстване на знанията.

През предходната година Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ е организирал близо 300 обучения в София и в страната, съвместно с адвокатските колегии. Сред новите му инициативи е „Адвокати за децата“, насочена към възможностите юридическата общност да подпомага защитата на правата и интересите на децата.

По време на откриването, министър Найденов каза още, че силната адвокатура е необходима за правовата държава и когато тя е независима и компетентна, гражданинът е убеден, че няма да остане сам, когато защитава своите права. „Пожелавам Ви през новата учебна година да намирате най-силните аргументи – в закона, практиката и собственото си развитие“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 идея

    4 0 Отговор
    защо направо не сложите AI да управлява вместо вас със сигурност ще се справи доста по добре?

    18:35 14.10.2026

  • 3 Овчар

    1 0 Отговор
    Който има пари в банка скоро няма да има..!

    18:35 14.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Щом ИИ е вече и в правосъдието - забравете, че ще има правосъдие!

    Аз до момента нямам взаимодействие с ИИ бот който да ми е свършил за за пукнат цент работа! Напротив има ли ИИ бот е сигурно, че няма да свършиш нищо и ще си скъсаш нервите

    Коментиран от #5

    18:43 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Какви дивотии

    6 0 Отговор
    си заложил! Оставка!

    18:46 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор
    Стига да е достатъчно интелигентен!

    19:18 14.10.2026

  • 9 Не Съм Убеден !

    1 0 Отговор
    В Интелектуалния Потенциал !

    На Българските Юристи !

    Поради Което !

    Тук В Тази Държава !

    Върховенството На Правото !

    Изцяло !

    Липсва !

    19:19 14.10.2026

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