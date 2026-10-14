Бойко Ноев: Атаките в Черно море са и политически въпрос

Атаките срещу кораби в Черно море не са само въпрос на установяване на произхода на използваните дронове, а и политически въпрос за позицията на България. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев в предаването „Лице в лице“ на bTV.

В разговора бяха обсъдени атаки срещу четири кораба в Черно море. Според информацията, представена в предаването, два от тях са потънали, а десетки моряци са в неизвестност. Ноев заяви, че българските власти не заемат достатъчно ясна позиция за произхода на дроновете.

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„Според него част от представителите на властта вероятно имат свои основания да не посочват отговорност, но той не споделя този подход. По думите му темата трябва да бъде разглеждана в по-широкия политически контекст на войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2014 г.

Ноев смята, че липсата на ясни послания от правителството и президента задълбочава общественото напрежение и несигурността. Според него, ако властите са били заели ясна позиция още в началото относно агресора и причините за случващото се в Черно море, въпросът за произхода на дроновете щял да бъде разглеждан предимно като технически.

Бившият министър на отбраната постави случващото се и в контекста на отношенията на България с Европейския съюз и НАТО. По думите му атаките повдигат фундаменталния въпрос към кои съюзници принадлежи страната и каква е нейната международна ориентация.

Ноев заяви, че българското общество отдавна е направило своя избор в полза на европейската принадлежност. Той свърза този избор не само с членството на България в европейските и евроатлантическите организации, но и с работата, културните връзки и ежедневието на гражданите.

Сред темите в разговора бяха и палежите на антени, обслужващи сателитната комуникационна система „Старлинк“. Ноев определи услугата като глобално значима, тъй като се използва не само в Украйна, но и в много други части на света.

Според него евентуалното ограничаване на комуникациите би имало сериозни политически последици, особено във войната в Украйна. Той определи политиката на американския президент Доналд Тръмп към Киев като „търгашеска“ и заяви, че решенията за спиране на помощта или за ограничаване на комуникациите се отразяват пряко на живота на хората и сигурността на Украйна.

Ноев посочи, че ако има задържани за палежите, компетентните власти трябва да съобщят официално информацията след приключване на работата си. По думите му успешното разкриване на подобни случаи би било пример за резултат от решителни действия.