Бойко Ноев: Атаките в Черно море са и политически въпрос

Атаките срещу кораби в Черно море не са само въпрос на установяване на произхода на използваните дронове, а и политически въпрос за позицията на България. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев в предаването „Лице в лице“ на bTV.
В разговора бяха обсъдени атаки срещу четири кораба в Черно море. Според информацията, представена в предаването, два от тях са потънали, а десетки моряци са в неизвестност. Ноев заяви, че българските власти не заемат достатъчно ясна позиция за произхода на дроновете.
„Според него част от представителите на властта вероятно имат свои основания да не посочват отговорност, но той не споделя този подход. По думите му темата трябва да бъде разглеждана в по-широкия политически контекст на войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2014 г.
Ноев смята, че липсата на ясни послания от правителството и президента задълбочава общественото напрежение и несигурността. Според него, ако властите са били заели ясна позиция още в началото относно агресора и причините за случващото се в Черно море, въпросът за произхода на дроновете щял да бъде разглеждан предимно като технически.
Бившият министър на отбраната постави случващото се и в контекста на отношенията на България с Европейския съюз и НАТО. По думите му атаките повдигат фундаменталния въпрос към кои съюзници принадлежи страната и каква е нейната международна ориентация.
Ноев заяви, че българското общество отдавна е направило своя избор в полза на европейската принадлежност. Той свърза този избор не само с членството на България в европейските и евроатлантическите организации, но и с работата, културните връзки и ежедневието на гражданите.
Сред темите в разговора бяха и палежите на антени, обслужващи сателитната комуникационна система „Старлинк“. Ноев определи услугата като глобално значима, тъй като се използва не само в Украйна, но и в много други части на света.
Според него евентуалното ограничаване на комуникациите би имало сериозни политически последици, особено във войната в Украйна. Той определи политиката на американския президент Доналд Тръмп към Киев като „търгашеска“ и заяви, че решенията за спиране на помощта или за ограничаване на комуникациите се отразяват пряко на живота на хората и сигурността на Украйна.
Ноев посочи, че ако има задържани за палежите, компетентните власти трябва да съобщят официално информацията след приключване на работата си. По думите му успешното разкриване на подобни случаи би било пример за резултат от решителни действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма такъв цирк
20:17 14.10.2026
2 Без изключения
20:17 14.10.2026
3 РЕАЛИСТ
20:17 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Овчар
20:20 14.10.2026
6 Питам
20:23 14.10.2026
7 Ганя Путинофила
Очаквам пак да гръмнат някоя църква!
Коментиран от #8, #9, #16
20:24 14.10.2026
8 или да изкочат
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":от шумата озъбени като зверове
Коментиран от #10
20:28 14.10.2026
9 Гробар
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Тц тц. Офисите на нпо-тата. Ше летят еврашистки карантии.
20:32 14.10.2026
10 Гробар
До коментар #8 от "или да изкочат":Хаха.Като жълтопаветни петроханци от хижата.
20:32 14.10.2026
11 Ай стига с тоя отпадък
20:34 14.10.2026
12 Натовски генерал на конци
✔️ Започваме преговори с Украйна за съвместно изграждане на АЕЦ „Белене“.
✔️ България ще доставя газ на Украйна.
✔️ Продължаваме износа на българско оръжие за Украйна.
❓️Докъде ще стигне това политическо безумие?
България ще строи ядрена централа с Украйна, ще ѝ доставя газ и ще продължава да ѝ изнася оръжие, при все че става дума за една провалена и разпадаща се държава!
Вместо да постави българския национален интерес на първо място, Радев предлага още обвързване с Украйна, още рискове и още ангажименти за България.
Нека не забравяме: България не е длъжна да плаща цената на чужди войни и чужди интереси!
Големите обещания за промяна се сгромолясаха!
20:38 14.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Някой, който и де е
Черно море все по-ясно се превръща в изпитание не само за регионалната сигурност, но и за авторитета на НАТО.
20:41 14.10.2026
15 Деций
20:41 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.