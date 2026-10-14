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Бойко Ноев: Атаките в Черно море са и политически въпрос
  Тема: Украйна

Бойко Ноев: Атаките в Черно море са и политически въпрос

14 Октомври, 2026 20:12 458 16

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  • нато

Бившият министър на отбраната критикува липсата на ясна позиция от българските власти за дроновете и постави темата в контекста на войната в Украйна

Бойко Ноев: Атаките в Черно море са и политически въпрос - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Атаките срещу кораби в Черно море не са само въпрос на установяване на произхода на използваните дронове, а и политически въпрос за позицията на България. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев в предаването „Лице в лице“ на bTV.

В разговора бяха обсъдени атаки срещу четири кораба в Черно море. Според информацията, представена в предаването, два от тях са потънали, а десетки моряци са в неизвестност. Ноев заяви, че българските власти не заемат достатъчно ясна позиция за произхода на дроновете.

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„Според него част от представителите на властта вероятно имат свои основания да не посочват отговорност, но той не споделя този подход. По думите му темата трябва да бъде разглеждана в по-широкия политически контекст на войната на Русия срещу Украйна, започнала през 2014 г.

Ноев смята, че липсата на ясни послания от правителството и президента задълбочава общественото напрежение и несигурността. Според него, ако властите са били заели ясна позиция още в началото относно агресора и причините за случващото се в Черно море, въпросът за произхода на дроновете щял да бъде разглеждан предимно като технически.

Бившият министър на отбраната постави случващото се и в контекста на отношенията на България с Европейския съюз и НАТО. По думите му атаките повдигат фундаменталния въпрос към кои съюзници принадлежи страната и каква е нейната международна ориентация.

Ноев заяви, че българското общество отдавна е направило своя избор в полза на европейската принадлежност. Той свърза този избор не само с членството на България в европейските и евроатлантическите организации, но и с работата, културните връзки и ежедневието на гражданите.

Сред темите в разговора бяха и палежите на антени, обслужващи сателитната комуникационна система „Старлинк“. Ноев определи услугата като глобално значима, тъй като се използва не само в Украйна, но и в много други части на света.

Според него евентуалното ограничаване на комуникациите би имало сериозни политически последици, особено във войната в Украйна. Той определи политиката на американския президент Доналд Тръмп към Киев като „търгашеска“ и заяви, че решенията за спиране на помощта или за ограничаване на комуникациите се отразяват пряко на живота на хората и сигурността на Украйна.

Ноев посочи, че ако има задържани за палежите, компетентните власти трябва да съобщят официално информацията след приключване на работата си. По думите му успешното разкриване на подобни случаи би било пример за резултат от решителни действия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма такъв цирк

    9 1 Отговор
    още не могат да разберат кой атакува смях за целия Свят...

    20:17 14.10.2026

  • 2 Без изключения

    10 0 Отговор
    Има изключително лоша статистика за бившите военни министри, те направо са водели операцията под моста.

    20:17 14.10.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Като минат изборите за президент в България и атаките по кораби ще секнат. Сега Зеленски помага на авера си Гюров, а после няма да има нужда от удари по кораби в наши води.

    20:17 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Овчар

    8 1 Отговор
    Очаква удари и по навътре в българския курник..! За пореден път Русия трябва да ни освобождава от капиталистическата сган..!

    20:20 14.10.2026

  • 6 Питам

    10 0 Отговор
    Защо жълтопаветните евроатлантици се стремят постоянно да ни набутват между къчовете на световните атове, които се ритат, а после:АХ, ОХ, ВЪХ отново сме на страната на булката?

    20:23 14.10.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    2 6 Отговор
    путен яко е активирал нашите руски еничари!
    Очаквам пак да гръмнат някоя църква!

    Коментиран от #8, #9, #16

    20:24 14.10.2026

  • 8 или да изкочат

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    от шумата озъбени като зверове

    Коментиран от #10

    20:28 14.10.2026

  • 9 Гробар

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Тц тц. Офисите на нпо-тата. Ше летят еврашистки карантии.

    20:32 14.10.2026

  • 10 Гробар

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "или да изкочат":

    Хаха.Като жълтопаветни петроханци от хижата.

    20:32 14.10.2026

  • 11 Ай стига с тоя отпадък

    4 0 Отговор
    Ден през ден като въшка на чело

    20:34 14.10.2026

  • 12 Натовски генерал на конци

    3 0 Отговор
    ❗️ РУМЕН РАДЕВ В ПАРЛАМЕНТА:

    ✔️ Започваме преговори с Украйна за съвместно изграждане на АЕЦ „Белене“.
    ✔️ България ще доставя газ на Украйна.
    ✔️ Продължаваме износа на българско оръжие за Украйна.

    ❓️Докъде ще стигне това политическо безумие?

    България ще строи ядрена централа с Украйна, ще ѝ доставя газ и ще продължава да ѝ изнася оръжие, при все че става дума за една провалена и разпадаща се държава!

    Вместо да постави българския национален интерес на първо място, Радев предлага още обвързване с Украйна, още рискове и още ангажименти за България.

    Нека не забравяме: България не е длъжна да плаща цената на чужди войни и чужди интереси!
    Големите обещания за промяна се сгромолясаха!

    20:38 14.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой, който и де е

    1 0 Отговор
    потапя кораби в Черно море, а най-мощният военен съюз в света - НАТО, гледа отстрани. Класика!
    Черно море все по-ясно се превръща в изпитание не само за регионалната сигурност, но и за авторитета на НАТО.

    20:41 14.10.2026

  • 15 Деций

    2 0 Отговор
    Украински и английски провокации.Казус Бели!

    20:41 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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