Мартин Димитров: Бюджетът трябва да бъде изтеглен и пренаписан

Изказвам искрени съболезнования към близките на жертвите в катастрофата на магистрала “Тракия”. Няма да политизираме ситуацията, ще изчакаме експертизите по инцидента и тогава ще видим какви са пропуските и какви системни решения трябва да бъдат взети. Повдигахме многократно темата как фондът за пътна безопасност трябва да се харчи не за други цели, а именно за пътна безопасност. Но не искаме да се политизира трагедията, трябва да се видят причините за нея и какви да са бъдещите мерки, така че да няма повече такива катастрофи. Това заяви Мартин Димитров пред бТВ и коментира още:
За данъчните промени са предложили едни текстове на публично обслужване, а други в пленарна зала. При данъка свръх печалба се получава така, че ако едвна фирма има примерно 16 млн. евро печалба, друга - 8 млн., трета - 2 млн., и трите плащат един и същи данък. И когато печалбата е 2 млн., данъкът е горе долу 2 млн., т.е. може да е не 33%, а 100%. Показах този пример на Министерството на финансите в бюджетната комисия, а те мълчаха като партизани на разпит. Т.е. това е планирано, за да им е сигурен приходът в бюджета. И на практика те казват на всички такива фирми - ако намалите цените и ви падне рентабилността, ще ви вземем по-голяма част от печалбата и ще пострадате повече. Затова фирмите от тези сектори, набелязани за свръхпечалби, нямат стимул да свалят цените.
Вторият голям въпрос е, ако ще се налага данък свръхпечалба, най-голямото поскъпване беше в енергетиката, защо тя не е в секторите за облагане на свръхпечалба? От финансовото министерство много мислиха как да отговорят и накрая измислиха - щяло да има общоевропейско решение и ще изчакат.
Правителството бе избрано да реши проблема с дефицита, а го задълбочи. Дефицитът за 2026 г. е 5,7% - невиждан от 30 години. Ситуацитя се повтаря и за 2027-а и води до големи дългове. И все някой им е виновен - не само за тази, а и за следващата година. Измислят много дълъг списък с нови данъци, осигуровки, акцзици, глоби - общо 2 млрд. евро допълнително ще вземат от хората догодина с новия бюджет. Към неблагоприятните международни фактори, като поскъпването на петрола, се добавят неразумните действия на правителството - висок дефицит и висок дълг. И този дълг като започне да се излива в икономиката, се вдига търсенето, оттам - цените, и се получава перфектна ценова буря. Над 6 млрд. евро ще бъде дългът, 8 млрд. с рефинансирането.
Всичко това може да бъде решено с разумна бюджетна политика. Има големи пробойни в разходната част на бюджета. За 2026-а БВП е с 3 млрд. по-висок спрямо бюджетната прогноза. Управляващите трябваше срещу тези пари да съберат допълнителни приходи с по-добра работа на приходната администрация и тогава нямаше да се питаме как да финансираме една или друга дейност. Няма нужда от по-високи данъци, а от по-висока събираемост. А те започват да облагат всичко което мърда и което не мърда в икономиката.
Издръжката е огромно перо и могат след детайлен преглед да се направят много икономии. На второ място са обществените поръчки. Продължават да строят магистрали с фантастични суми за километър. Възмущавахме се на подобни явления при правителството на ГЕРБ и ДПС, сегашните управляващи продължават да правят същото. За 2027-2029 г. правителството планира да вземе 5,5 млрд. евро заеми повече от това, което е необходимо за финансирането на дефицита. За какво са тези пари - няма обяснение. Харчат като луд с картечница.
Следване на модела “Боташ” е да се говори директно с ЕК за промени във втория пенсионен стълб, а не с гражданите. Това бе опит за национализация. Над 4 млн. българи имат сметки във втория стълб. И към момента всеки има право ако реши, да си прехвърли парите в НОИ. Държавата не трябва да прави нищо повече освен информационна кампания. Да прикани хората да си видят доходността в своя пенсионен фонд и ако желаят, да го сменят с по-успешен или направо да си прехвърлят вноската в НОИ. Аз не искам Гълъб Донев, или “Прогресивна България”, или който и да било от мое да взема такива решения за мен.
Направиха корекции на гафа си с акциза за домашната ракия, но са оставили текст, според който държането, предлагането и продаването на ракия да се санкционира. Замениха битката с олигархията с битка с домашната ракия. Защо трябва да тормозят хората? Ако има по-големи нарушения и нелегално производство, има си съвсем друг ред на санкции. Това ми изглежда съвсем дребнаво, насочено към малък на брой предимно възрастни хора, предимно в малките населени места. Защо искат да ги тормозят - не мога да разбера.
Инвестиционната среда у нас се влошава. След големия дефицит и новите данъци, дойде и голяма глоба на голям чужд инвеститор, хранителна верига. А имаме спешна нужда от мерки за насърчаване на инвестициите, защото сегашният модел на икономическо развитие започна да се изчерпва. Предложихме по естонски модел нулева ставка на реинвестираната печалба, защото ни трябва повече капитал и един работник да има повече производителност, за да получава по-висока заплата. Има опасност от икономически спад, той е записан и в мотивите към бюджета, но той може да се разшири и да се докараме до рецесия.
Затова този бюджет, който още не е внесен официално, трябва да бъде изтеглен и изцяло пренаписан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
Коментиран от #3, #4, #13, #44
09:54 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 нищонеправец с говорен дефект
До коментар #1 от "Пущиня(к)":известен, че е работил само дупетат.
09:56 12.11.2026
5 Иван
Най бедните в Европа
09:57 12.11.2026
6 Госあ
10:00 12.11.2026
7 някои искат да не вдигат данъците
10:02 12.11.2026
8 Ахааа
10:03 12.11.2026
9 Един
и какво прави сега? - Лае!
10:03 12.11.2026
10 Някой
Коментиран от #24
10:06 12.11.2026
11 Анонимен
10:06 12.11.2026
12 провинциалист
10:06 12.11.2026
13 Даа
До коментар #1 от "Пущиня(к)":Този е един от наглите сглобкаджии ( ПП, ДБ, ГЕРБ- ДПС). Колкото и да ревът, повече никога няма да помиришат власт.... Това се видя и съвсем скоро- ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС + Меч са едва 37- 38 процента. Останалото мнозинство българи( 62- 63 процента) не иска и да чуе за връщане на модела Пеевски- Борисов и патерици!!!
Коментиран от #22
10:06 12.11.2026
14 от цялата
10:06 12.11.2026
15 Фейсбамбук
Коментиран от #30
10:08 12.11.2026
16 Зеления
Коментиран от #27, #28
10:09 12.11.2026
17 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ
10:13 12.11.2026
18 провинциалист
10:13 12.11.2026
19 Прогресивни измамници
10:18 12.11.2026
20 Здравейте
10:18 12.11.2026
21 Виден гербер
10:19 12.11.2026
22 оня с коня
До коментар #13 от "Даа":Определяш че 62% от Българите не искат да се върнат ПП/ДБ,ГЕРБ и ДПС на власт,като съдиш за това според резултатите от изборите за Президент.Добре е обаче да оповестиш и какъв е Процента на Вероятността това Радево правителство да изкара пълния си мандат?
10:20 12.11.2026
23 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите
10:21 12.11.2026
24 Как да реве
До коментар #10 от "Някой":Като устата му беше пълна с кюфтета
Коментиран от #26
10:21 12.11.2026
25 ПБ са аматьори и некомпетентници
10:22 12.11.2026
26 Ряпун
До коментар #24 от "Как да реве":На Румбата хвърчилото устата е пълна с кюфтета!
10:23 12.11.2026
27 Мнение
До коментар #16 от "Зеления":Бюджетът не се пренаписва според трудовия стаж на този, който го предлага, а според експертността и качеството на решенията. По тази логика трябва да питаме и управляващите какво са постигнали, вместо да търсим лични нападки. Аргументите се оборват с аргументи, не с обиди!
10:25 12.11.2026
28 Напротив!
До коментар #16 от "Зеления":Асен Василев поне показа, че има смелост да прави реформи и да защитава ясна икономическа политика. Може да не сте съгласни с всяко негово решение, но не можете да отречете експертизата и компетентността му. Лесно е да критикуваш, трудно е да носиш отговорност и да вземаш решения!
Коментиран от #34
10:25 12.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бг гражданин
10:29 12.11.2026
32 Държавният дълг
10:32 12.11.2026
33 Новите данъци
10:34 12.11.2026
34 Зеления
До коментар #28 от "Напротив!":"но не можете да отречете експертизата и компетентността му. "
Кой те излъга че не мога да оспорвам компетентността на Асен?
Мога, защото такава компетентност въобще липсва
И оспорвам компетентността му, като не гласувам за него, така както правят и болшинството българи на всички избори.
Защото, ако Асен беше компетентен както твърдиш ти сега щеше да е министър - председател, НО ТОЙ НЕ Е и НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ !
Коментиран от #37
10:34 12.11.2026
35 Прогресивна България са ИЗМАМНИЦИИ!
Най-важният въпрос е: защо държавата търси още пари от гражданите и бизнеса, преди да е доказала, че харчи ефективно вече събраните средства?
10:35 12.11.2026
36 ВИК
10:35 12.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Даааа,
10:37 12.11.2026
39 Проектобюджет 2027 г. на Гълъбчо Донев
2. Данъкът върху свръхпечалбите и увеличаването на осигурителната тежест могат да обезкуражат инвестициите и да натоварят бизнеса.
3. Социалните увеличения са необходими, но не трябва да се финансират чрез необмислено облагане на икономиката.
4. Липсва достатъчно убедителен отговор как ще се ограничат неефективните разходи и ще се подобри контролът върху обществените поръчки.
5. Според мен бюджетът трябва да бъде преработен така, че да насърчава инвестициите, производството и заетостта, вместо да разчита на нови ДАНЪЧНИ ТЕЖЕСТИ и НАРАСТВАЩ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ!!!
10:42 12.11.2026
40 Хаха
10:44 12.11.2026
41 Зеления
До коментар #37 от "Напротив!":Колега,
нещата стоят по следния начин:
-ти смяташ че Асен е гений, аз смятам че е некадърник. Важното в случая е че болшинството българи мислят като мен, а не като теб.
- ти смяташ, че аз съм нула, само че почти винаги моите коментари в сайта събират повече положителни оценки, отколкото коментарите на такива като теб които подкрепят Асен
И в двата случая, които описах вашата общност е малцинство. Ако наистина сте демократи трябва да се съобразите, че не вие карате влака. Остава ви само заблудата която афиширате навсякъде, че вие сте умните и тези с капацитет, а другите които не мислят като вас не са. Но това си е ваша заблуда и няма общо с реалността.
10:45 12.11.2026
42 Прав ли е Мартин за бюджет 2027?
Данъкът върху свръхпечалбите поражда реални въпроси за методиката и ефекта върху бизнеса.
Предложенията за повече инвестиции и по-добра събираемост на данъците заслужават обсъждане.
Твърденията му за дефицита и заемите обаче трябва да се проверяват спрямо официалните бюджетни разчети.
10:45 12.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Реалист
До коментар #1 от "Пущиня(к)":Мартин Димитров е завършил е УНСС, специалност „Международни икономически отношения“. Професионалната му квалификация е ИКОНОМИСТ..Работил е в Института за пазарна икономика като икономически анализатор. Участвал в изследвания и разработване на икономически политики. Работил е в Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика. От образованието му и професионалната биография той е човек с икономическа експертиза, особено в областта на: бюджетната политика; данъчното облагане; пазарната икономика; инвестициите и бизнес средата.
10:50 12.11.2026
45 И тоя незнайния е
Така че пак сте на последното място в избора за преЦедент, както беше и за Премиера Радев, с убийствена разлика независимо от калната ви кампания...
Еееее ясно е... от утре започвате пак това което знаете и можете.... ЖЪЛТОПАВЕТНАТА си дейност!!!
10:50 12.11.2026
46 Парички
10:51 12.11.2026
47 Котдрат
10:52 12.11.2026