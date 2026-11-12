Новини
България »
Мартин Димитров: Бюджетът трябва да бъде изтеглен и пренаписан

Мартин Димитров: Бюджетът трябва да бъде изтеглен и пренаписан

12 Ноември, 2026 09:53 752 47

  • мартин димитров-
  • бюджет-
  • бюджет 2027

33-процентният данък свръхпечалба може реално да стигне до 100% и фирмите нямат стимул да свалят цените

Мартин Димитров: Бюджетът трябва да бъде изтеглен и пренаписан - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изказвам искрени съболезнования към близките на жертвите в катастрофата на магистрала “Тракия”. Няма да политизираме ситуацията, ще изчакаме експертизите по инцидента и тогава ще видим какви са пропуските и какви системни решения трябва да бъдат взети. Повдигахме многократно темата как фондът за пътна безопасност трябва да се харчи не за други цели, а именно за пътна безопасност. Но не искаме да се политизира трагедията, трябва да се видят причините за нея и какви да са бъдещите мерки, така че да няма повече такива катастрофи. Това заяви Мартин Димитров пред бТВ и коментира още:

За данъчните промени са предложили едни текстове на публично обслужване, а други в пленарна зала. При данъка свръх печалба се получава така, че ако едвна фирма има примерно 16 млн. евро печалба, друга - 8 млн., трета - 2 млн., и трите плащат един и същи данък. И когато печалбата е 2 млн., данъкът е горе долу 2 млн., т.е. може да е не 33%, а 100%. Показах този пример на Министерството на финансите в бюджетната комисия, а те мълчаха като партизани на разпит. Т.е. това е планирано, за да им е сигурен приходът в бюджета. И на практика те казват на всички такива фирми - ако намалите цените и ви падне рентабилността, ще ви вземем по-голяма част от печалбата и ще пострадате повече. Затова фирмите от тези сектори, набелязани за свръхпечалби, нямат стимул да свалят цените.

Вторият голям въпрос е, ако ще се налага данък свръхпечалба, най-голямото поскъпване беше в енергетиката, защо тя не е в секторите за облагане на свръхпечалба? От финансовото министерство много мислиха как да отговорят и накрая измислиха - щяло да има общоевропейско решение и ще изчакат.

Правителството бе избрано да реши проблема с дефицита, а го задълбочи. Дефицитът за 2026 г. е 5,7% - невиждан от 30 години. Ситуацитя се повтаря и за 2027-а и води до големи дългове. И все някой им е виновен - не само за тази, а и за следващата година. Измислят много дълъг списък с нови данъци, осигуровки, акцзици, глоби - общо 2 млрд. евро допълнително ще вземат от хората догодина с новия бюджет. Към неблагоприятните международни фактори, като поскъпването на петрола, се добавят неразумните действия на правителството - висок дефицит и висок дълг. И този дълг като започне да се излива в икономиката, се вдига търсенето, оттам - цените, и се получава перфектна ценова буря. Над 6 млрд. евро ще бъде дългът, 8 млрд. с рефинансирането.

Всичко това може да бъде решено с разумна бюджетна политика. Има големи пробойни в разходната част на бюджета. За 2026-а БВП е с 3 млрд. по-висок спрямо бюджетната прогноза. Управляващите трябваше срещу тези пари да съберат допълнителни приходи с по-добра работа на приходната администрация и тогава нямаше да се питаме как да финансираме една или друга дейност. Няма нужда от по-високи данъци, а от по-висока събираемост. А те започват да облагат всичко което мърда и което не мърда в икономиката.

Издръжката е огромно перо и могат след детайлен преглед да се направят много икономии. На второ място са обществените поръчки. Продължават да строят магистрали с фантастични суми за километър. Възмущавахме се на подобни явления при правителството на ГЕРБ и ДПС, сегашните управляващи продължават да правят същото. За 2027-2029 г. правителството планира да вземе 5,5 млрд. евро заеми повече от това, което е необходимо за финансирането на дефицита. За какво са тези пари - няма обяснение. Харчат като луд с картечница.

Следване на модела “Боташ” е да се говори директно с ЕК за промени във втория пенсионен стълб, а не с гражданите. Това бе опит за национализация. Над 4 млн. българи имат сметки във втория стълб. И към момента всеки има право ако реши, да си прехвърли парите в НОИ. Държавата не трябва да прави нищо повече освен информационна кампания. Да прикани хората да си видят доходността в своя пенсионен фонд и ако желаят, да го сменят с по-успешен или направо да си прехвърлят вноската в НОИ. Аз не искам Гълъб Донев, или “Прогресивна България”, или който и да било от мое да взема такива решения за мен.

Направиха корекции на гафа си с акциза за домашната ракия, но са оставили текст, според който държането, предлагането и продаването на ракия да се санкционира. Замениха битката с олигархията с битка с домашната ракия. Защо трябва да тормозят хората? Ако има по-големи нарушения и нелегално производство, има си съвсем друг ред на санкции. Това ми изглежда съвсем дребнаво, насочено към малък на брой предимно възрастни хора, предимно в малките населени места. Защо искат да ги тормозят - не мога да разбера.

Инвестиционната среда у нас се влошава. След големия дефицит и новите данъци, дойде и голяма глоба на голям чужд инвеститор, хранителна верига. А имаме спешна нужда от мерки за насърчаване на инвестициите, защото сегашният модел на икономическо развитие започна да се изчерпва. Предложихме по естонски модел нулева ставка на реинвестираната печалба, защото ни трябва повече капитал и един работник да има повече производителност, за да получава по-висока заплата. Има опасност от икономически спад, той е записан и в мотивите към бюджета, но той може да се разшири и да се докараме до рецесия.

Затова този бюджет, който още не е внесен официално, трябва да бъде изтеглен и изцяло пренаписан.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    39 7 Отговор
    Къв е тоо чиляк, некой известен ли е!

    Коментиран от #3, #4, #13, #44

    09:54 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 нищонеправец с говорен дефект

    43 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    известен, че е работил само дупетат.

    09:56 12.11.2026

  • 5 Иван

    32 5 Отговор
    Той от пренаписване сме на това положение
    Най бедните в Европа

    09:57 12.11.2026

  • 6 Госあ

    43 4 Отговор
    Не само свръхпечалба, а прогресивно облагане трябва, еничар такъв! Националните предатели веднага скочиха да бранят хазарта, банките и картелите! Вижте ги кои са и ги запомнете добре! Тия, които взимаха заеми за хунтата в Украйна, искаха да подаряват реактори и ни набутаха в еврозоната с измама съгласувана с господарите им.

    10:00 12.11.2026

  • 7 някои искат да не вдигат данъците

    3 15 Отговор
    други видяха рецесия . сигурно грешат . явно си е нормално . спечелили избори първо теглят заеми , а после издуват цени и данъци .

    10:02 12.11.2026

  • 8 Ахааа

    35 4 Отговор
    Сглобкаджиийски мераци! За пръв път от доста години се прави опит , бюджета да се отлепи от дъното до което ни докараха сглобките! За пръв път се тегли по малък външен дълг ( за да се връщат стари заеми и лихви)... Вдигат се майчинство и данъчни облекчения за деца... Вдигат се заплатите на младите лекари, Вдигат се стипендии за ученици за пръв път от 9 години... И още куп средства, както и за национална детска болница и прочие и прочие....

    10:03 12.11.2026

  • 9 Един

    31 3 Отговор
    Мартин ... дето са му взели "кокъла"!
    и какво прави сега? - Лае!

    10:03 12.11.2026

  • 10 Някой

    26 2 Отговор
    Малтинчо, не ръси акъл сега. Преди 1-2 години защо не рева?

    Коментиран от #24

    10:06 12.11.2026

  • 11 Анонимен

    19 3 Отговор
    А Теменужка каза още началото на миналата година че дефицита е 18 млрд лева.Това било наследството на Пеньоара.

    10:06 12.11.2026

  • 12 провинциалист

    21 2 Отговор
    Мартинчооо, в еврозоната сме! Няма НИКАКВИ рискове!

    10:06 12.11.2026

  • 13 Даа

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    Този е един от наглите сглобкаджии ( ПП, ДБ, ГЕРБ- ДПС). Колкото и да ревът, повече никога няма да помиришат власт.... Това се видя и съвсем скоро- ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС + Меч са едва 37- 38 процента. Останалото мнозинство българи( 62- 63 процента) не иска и да чуе за връщане на модела Пеевски- Борисов и патерици!!!

    Коментиран от #22

    10:06 12.11.2026

  • 14 от цялата

    20 2 Отговор
    работа, най-хубавото е, че Малтинчо и нему- подобните, нямат думата и могат само да скимтят!

    10:06 12.11.2026

  • 15 Фейсбамбук

    16 2 Отговор
    Асен беше казал че цените ще скочат с 0.2% като влезем в еврозоната

    Коментиран от #30

    10:08 12.11.2026

  • 16 Зеления

    20 3 Отговор
    Малтине, ако се изтегли бюджета кой да го пренапише? - Ти който нямаш един ден трудов стаж, освен като депутат или Асен, който опропасти България с неговите бюджети докато беше финансов министър?

    Коментиран от #27, #28

    10:09 12.11.2026

  • 17 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЦИДИВИСТ

    17 3 Отговор
    Виж го само как гледа, а не разбира че е с отпаднала необходимост.

    10:13 12.11.2026

  • 18 провинциалист

    12 1 Отговор
    Мартин Димитров: Еврозоната е като пълно каско 08:03, 06.06.2025 БНТ 1 новини "В тези безумни смутни времена, които ни очакват. Виждате продължаващата безумна агресия на Русия в Украйна, виждате колко са сложни времената. Еврозоната е нещо като пълно каско - защита на българската финансова система".

    10:13 12.11.2026

  • 19 Прогресивни измамници

    4 12 Отговор
    Напълно подкрепям! Нужни са разумна бюджетна политика, прозрачност и отговорност, а не нови данъци и тежести върху хората и бизнеса. България има нужда от инвестиции, работеща икономика и управление с мисъл за гражданите, а не от безконтролно харчене! 👏🇧🇬

    10:18 12.11.2026

  • 20 Здравейте

    8 2 Отговор
    Този що не е в затвора вече?

    10:18 12.11.2026

  • 21 Виден гербер

    13 1 Отговор
    Има народна приказка - от зелена тиква семе се не взима,но видимо сред опозицията,от провалили се бивши "политици",съзрели няма така,че дръжте ги по-далеч от сериозни теми!!!

    10:19 12.11.2026

  • 22 оня с коня

    4 9 Отговор

    До коментар #13 от "Даа":

    Определяш че 62% от Българите не искат да се върнат ПП/ДБ,ГЕРБ и ДПС на власт,като съдиш за това според резултатите от изборите за Президент.Добре е обаче да оповестиш и какъв е Процента на Вероятността това Радево правителство да изкара пълния си мандат?

    10:20 12.11.2026

  • 23 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите

    3 10 Отговор
    Прогресивните измамници и Румен Радев са с отпаднала необходимост. Заграбиха властта, излъгаха ви, че ще борят олигархията, а сложиха данък дори на ваучерите за храна, отмениха автоматичната формула за минималната заплата, за да шм се молите всяща година за по-високи заплати, вдигнаха ви данъците, изтеглиха милиони кредити, за да заробят с тях децата ви...така ви се пада, наивници!!

    10:21 12.11.2026

  • 24 Как да реве

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Някой":

    Като устата му беше пълна с кюфтета

    Коментиран от #26

    10:21 12.11.2026

  • 25 ПБ са аматьори и некомпетентници

    3 7 Отговор
    Точно така! Не може постоянно хората и бизнесът да плащат цената за управленската некомпетентност. Нужни са разумни решения, контрол върху разходите, подкрепа за инвестициите и справедлива данъчна политика. Време е за отговорност, а не за нови тежести върху българите! 🇧🇬👏

    10:22 12.11.2026

  • 26 Ряпун

    2 9 Отговор

    До коментар #24 от "Как да реве":

    На Румбата хвърчилото устата е пълна с кюфтета!

    10:23 12.11.2026

  • 27 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления":

    Бюджетът не се пренаписва според трудовия стаж на този, който го предлага, а според експертността и качеството на решенията. По тази логика трябва да питаме и управляващите какво са постигнали, вместо да търсим лични нападки. Аргументите се оборват с аргументи, не с обиди!

    10:25 12.11.2026

  • 28 Напротив!

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Зеления":

    Асен Василев поне показа, че има смелост да прави реформи и да защитава ясна икономическа политика. Може да не сте съгласни с всяко негово решение, но не можете да отречете експертизата и компетентността му. Лесно е да критикуваш, трудно е да носиш отговорност и да вземаш решения!

    Коментиран от #34

    10:25 12.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бг гражданин

    8 1 Отговор
    Тоя некадърник,е така с ррръкане мъкане и 30 години депутат." ,без него няма парламент.Капацитет"

    10:29 12.11.2026

  • 32 Държавният дълг

    1 5 Отговор
    Мартин Димитров поставя въпроса защо за 2027–2029 г. ПРОГРЕСИВНИТЕ некадърници на Радев планират 5,5 млрд. евро ЗАЕМИ над сумата, която според неговите изчисления е необходима за финансиране на дефицита. Това изисква ясно обяснение от финансовото министерство.

    10:32 12.11.2026

  • 33 Новите данъци

    1 3 Отговор
    Допълнителната данъчна тежест върху бизнеса може да повлияе на инвестициите, конкурентоспособността и цените. Особено важно е как точно е конструиран данъкът върху свръхпечалбите.

    10:34 12.11.2026

  • 34 Зеления

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Напротив!":

    "но не можете да отречете експертизата и компетентността му. "

    Кой те излъга че не мога да оспорвам компетентността на Асен?
    Мога, защото такава компетентност въобще липсва
    И оспорвам компетентността му, като не гласувам за него, така както правят и болшинството българи на всички избори.
    Защото, ако Асен беше компетентен както твърдиш ти сега щеше да е министър - председател, НО ТОЙ НЕ Е и НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕ !

    Коментиран от #37

    10:34 12.11.2026

  • 35 Прогресивна България са ИЗМАМНИЦИИ!

    2 4 Отговор
    Искането за преработване на бюджета има разумни основания, особено ако не са достатъчно обосновани новите данъци, заемите и разходите. Но трябва да се види пълната бюджетна сметка, а не само политическите обвинения.
    Най-важният въпрос е: защо държавата търси още пари от гражданите и бизнеса, преди да е доказала, че харчи ефективно вече събраните средства?

    10:35 12.11.2026

  • 36 ВИК

    1 0 Отговор
    Предлагам на всички спецове по бюджет и финанси да се съберат и така както се избира папата, докато не постигнат съгласие по държавния бюджет, да не се показват пред хората, за да изказват личните си мисли! Додеяха на света! Това са стотици страници, които едва ли са четени от всички, но водени от лични амбиции си избират един - два реда и громят всичко! Икономисти и счетоводители, учили аритметика, не превеждайте чужди бюджети, а изработете българския вариант!

    10:35 12.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Даааа,

    4 0 Отговор
    Пренаписан от Теменужка ,реализиран от Тиквата и Шопара

    10:37 12.11.2026

  • 39 Проектобюджет 2027 г. на Гълъбчо Донев

    1 4 Отговор
    1. Бюджет с дефицит 3,5% и нов дълг до 8,6 млрд. евро поставя сериозни въпроси за устойчивостта на публичните финанси.
    2. Данъкът върху свръхпечалбите и увеличаването на осигурителната тежест могат да обезкуражат инвестициите и да натоварят бизнеса.
    3. Социалните увеличения са необходими, но не трябва да се финансират чрез необмислено облагане на икономиката.
    4. Липсва достатъчно убедителен отговор как ще се ограничат неефективните разходи и ще се подобри контролът върху обществените поръчки.
    5. Според мен бюджетът трябва да бъде преработен така, че да насърчава инвестициите, производството и заетостта, вместо да разчита на нови ДАНЪЧНИ ТЕЖЕСТИ и НАРАСТВАЩ ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ!!!

    10:42 12.11.2026

  • 40 Хаха

    2 0 Отговор
    Ако ни потрябва мнението на провален политик, който стои начело на несъществуваща партия, ще се обадим на Мартинчо...

    10:44 12.11.2026

  • 41 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Напротив!":

    Колега,

    нещата стоят по следния начин:
    -ти смяташ че Асен е гений, аз смятам че е некадърник. Важното в случая е че болшинството българи мислят като мен, а не като теб.
    - ти смяташ, че аз съм нула, само че почти винаги моите коментари в сайта събират повече положителни оценки, отколкото коментарите на такива като теб които подкрепят Асен

    И в двата случая, които описах вашата общност е малцинство. Ако наистина сте демократи трябва да се съобразите, че не вие карате влака. Остава ви само заблудата която афиширате навсякъде, че вие сте умните и тези с капацитет, а другите които не мислят като вас не са. Но това си е ваша заблуда и няма общо с реалността.

    10:45 12.11.2026

  • 42 Прав ли е Мартин за бюджет 2027?

    1 2 Отговор
    Въпросите за нарастващия държавен дълг са основателни.
    Данъкът върху свръхпечалбите поражда реални въпроси за методиката и ефекта върху бизнеса.
    Предложенията за повече инвестиции и по-добра събираемост на данъците заслужават обсъждане.
    Твърденията му за дефицита и заемите обаче трябва да се проверяват спрямо официалните бюджетни разчети.

    10:45 12.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Реалист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пущиня(к)":

    Мартин Димитров е завършил е УНСС, специалност „Международни икономически отношения“. Професионалната му квалификация е ИКОНОМИСТ..Работил е в Института за пазарна икономика като икономически анализатор. Участвал в изследвания и разработване на икономически политики. Работил е в Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическа политика. От образованието му и професионалната биография той е човек с икономическа експертиза, особено в областта на: бюджетната политика; данъчното облагане; пазарната икономика; инвестициите и бизнес средата.

    10:50 12.11.2026

  • 45 И тоя незнайния е

    2 0 Отговор
    От тая партия ... ПеПетраханци са партийно образувание с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен и жълтопаветен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.
    Така че пак сте на последното място в избора за преЦедент, както беше и за Премиера Радев, с убийствена разлика независимо от калната ви кампания...
    Еееее ясно е... от утре започвате пак това което знаете и можете.... ЖЪЛТОПАВЕТНАТА си дейност!!!

    10:50 12.11.2026

  • 46 Парички

    0 0 Отговор
    Мартин Димитров: Бюджетът трябва да бъде изтеглен от банкомата в левове и пренаписан на евро хартийки!

    10:51 12.11.2026

  • 47 Котдрат

    0 0 Отговор
    Какво ще изтегляш бе папагал?Не забелязваш ли,че имат абсолютната власт.Никой не може да ги бутне до следващите избори освен Луканова или Виденова зима и инфлация.

    10:52 12.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове