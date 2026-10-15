Парламентът одобри 5 ПВО комплекса IRIS-T от Германия

Народното събрание одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия. Решението беше прието с почти пълно мнозинство, като единствено „Възраждане“ гласува против. Комплексите са предназначени за модернизиране на българската противовъздушна отбрана.

Сделката е част от актуализиран проект за инвестиционен разход. България вече има договор за един комплекс IRIS-T SLM, а с допълнителните пет планирани системи общият брой на комплексите става шест. В проекта са включени зенитноуправляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционна и първоначална логистична поддръжка.

Проектът е за над 1,1 млрд. евро

Общата стойност на двата етапа е 1 106 466 933 евро. С актуализацията стойността на вече сключения договор за първия комплекс се намалява от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро.

Финансирането ще бъде осигурено чрез европейския инструмент SAFE, който предоставя преференциални заеми за отбранителни проекти. Предвидено е и изграждане на необходимата инфраструктура за експлоатация на комплексите, както и за съхранение и поддръжка на ракетите в пунктовете за постоянна дислокация.

Договорът с Германия предстои

Правителството вече одобри проект на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия. След решението на парламента предстои подписването на споразумението и на допълнение към договора за доставка с германската компания Diehl Defence.

„Аз очаквам до седмици да имаме договор“, заяви премиерът Румен Радев при представянето на проекта. По думите му придобиването е свързано с необходимостта от укрепване на защитата на българската територия и на приноса на страната към общите отбранителни способности на НАТО.

Паралелно с покупката на комплексите ще се търсят възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Те трябва да допълнят способностите за наблюдение и противодействие на заплахи във въздушното и морското пространство.

Източници: nova.bg, bta.bg, mediapool.bg