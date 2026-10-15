Парламентът одобри 5 ПВО комплекса IRIS-T от Германия

Народното събрание одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия. Решението беше прието с почти пълно мнозинство, като единствено „Възраждане“ гласува против. Комплексите са предназначени за модернизиране на българската противовъздушна отбрана.
Сделката е част от актуализиран проект за инвестиционен разход. България вече има договор за един комплекс IRIS-T SLM, а с допълнителните пет планирани системи общият брой на комплексите става шест. В проекта са включени зенитноуправляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционна и първоначална логистична поддръжка.
Проектът е за над 1,1 млрд. евро
Общата стойност на двата етапа е 1 106 466 933 евро. С актуализацията стойността на вече сключения договор за първия комплекс се намалява от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро.
Финансирането ще бъде осигурено чрез европейския инструмент SAFE, който предоставя преференциални заеми за отбранителни проекти. Предвидено е и изграждане на необходимата инфраструктура за експлоатация на комплексите, както и за съхранение и поддръжка на ракетите в пунктовете за постоянна дислокация.
Договорът с Германия предстои
Правителството вече одобри проект на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия. След решението на парламента предстои подписването на споразумението и на допълнение към договора за доставка с германската компания Diehl Defence.
„Аз очаквам до седмици да имаме договор“, заяви премиерът Румен Радев при представянето на проекта. По думите му придобиването е свързано с необходимостта от укрепване на защитата на българската територия и на приноса на страната към общите отбранителни способности на НАТО.
Паралелно с покупката на комплексите ще се търсят възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Те трябва да допълнят способностите за наблюдение и противодействие на заплахи във въздушното и морското пространство.
Източници: nova.bg, bta.bg, mediapool.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
До коментар #1 от "Тик-Ток":Кой мислиш, че ще даде на Ганчо последно поколение технологии, та Ганчо да ги предаде на братишките заедно с бъклиците и дряна?
13:11 15.10.2026
3 провинциалист
До коментар #1 от "Тик-Ток":Хайде смени си проверителя на факти и пиши пак!
13:12 15.10.2026
4 мъкаааа
13:12 15.10.2026
5 Някой
13:12 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Проклето НАТО
Коментиран от #13
13:15 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 купете още.,народа е евроопростачен
13:26 15.10.2026
10 АБВ
13:33 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зеленски
13:35 15.10.2026
13 Здрасти
До коментар #7 от "Проклето НАТО":Не са ви виновни правителствата, а матряла който ги избира или не ходи да гласува, което е равно на същото.
"По умни" от българите се оказаха само украинците.
Коментиран от #20
13:37 15.10.2026
14 Значи
Коментиран от #17
13:42 15.10.2026
15 Договорът
13:43 15.10.2026
16 това е всичко, което трябва да знаете
13:46 15.10.2026
17 койдазнай
До коментар #14 от "Значи":А може би ПВО системите имат повече от един параметър?
Коментиран от #21
13:48 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 провинциалист
До коментар #13 от "Здрасти":С уточнението, че "матрЯла" реално нищо не избира - тия паразити се самовъзпроизвеждат.
Коментиран от #24
14:02 15.10.2026
21 Здрасти
До коментар #17 от "койдазнай":Вярно е. Системата притежава периметри под названието :
-Да вземем на босия цървулите.
-Парите на подлогите са наши, а те да ходят да се лекуват по врачки.
-Хубави оръжия притежават само суверенни държави.
-Като дойде време за избори или гласувате за "нашите ", или си стойте в къщи и после се оплаквайте от злочестата си съдба.
В общи линии поговорката е следната:
-С малко мозък трудно се живее!
14:04 15.10.2026
22 Някой
14:07 15.10.2026
23 Като гледам в украйната
14:11 15.10.2026
24 Здрасти
До коментар #20 от "провинциалист":30% избирателна активност.
Хайде холан, да не се самозалъгваме.
Коментиран от #26
14:14 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 провинциалист
До коментар #24 от "Здрасти":Не си разбрал правилно. Чете се 70% вот на недоверие в избирателната система. Искаме праг за легитимност на изборите.
14:25 15.10.2026
27 Математик
14:33 15.10.2026
28 оня с коня
Коментиран от #35
14:34 15.10.2026
29 пресолена
14:35 15.10.2026
30 Ибисъ
Коментиран от #32
14:37 15.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 оня с коня
До коментар #30 от "Ибисъ":Заминаването за Украйна на тези ПВО-системи както предричаш зависи Единствено от Решението на Правителството което има пълно мнозинство в НС.А че това ще се случи е извън всякакво съмнение,затова и когато след НГ започнат Бурните протести срещу това Порочно Управление на Радев и ВРЪЩАНЕ на Борисов на Премиерския стол,бъди Активен!
14:45 15.10.2026
33 Може и Втора Ръка !
В ПБ !
Е Пълно !
С Факири !
14:46 15.10.2026
34 Теслатъ
14:58 15.10.2026
35 Българин
До коментар #28 от "оня с коня":Каква "руска инвазия"?!? Ние имама шанс, единствено ако служим на Русия!
Коментиран от #36, #37
14:58 15.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня с коня
До коментар #35 от "Българин":Така е - вие бедните и гладни Русофили имате Шанс само ако Русия ви хареса Погачите и реши да ви подхвърли някакви "Сладки службички" /ако успее влезе с танковете си в БГ естествено/ заради Лоялността ви,докато Ние - останалите си имаме Други шансове,преобладаващата част от които дори и сме материализирали.
15:25 15.10.2026
38 Леле
20:18 15.10.2026