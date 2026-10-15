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Парламентът одобри 5 ПВО комплекса IRIS-T от Германия

Парламентът одобри 5 ПВО комплекса IRIS-T от Германия

15 Октомври, 2026 13:06 1 517 38

  • пво-
  • iris-t-
  • германия-
  • народно събрание-
  • safe

Решението беше прието с почти пълно мнозинство, а общата стойност на проекта надхвърля 1,1 млрд. евро. Договорът с Германия и Diehl Defence предстои да бъде подписан

Парламентът одобри 5 ПВО комплекса IRIS-T от Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM от Германия. Решението беше прието с почти пълно мнозинство, като единствено „Възраждане“ гласува против. Комплексите са предназначени за модернизиране на българската противовъздушна отбрана.

Сделката е част от актуализиран проект за инвестиционен разход. България вече има договор за един комплекс IRIS-T SLM, а с допълнителните пет планирани системи общият брой на комплексите става шест. В проекта са включени зенитноуправляеми ракети, допълнително оборудване, гаранционна и първоначална логистична поддръжка.

Проектът е за над 1,1 млрд. евро

Общата стойност на двата етапа е 1 106 466 933 евро. С актуализацията стойността на вече сключения договор за първия комплекс се намалява от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро.

Финансирането ще бъде осигурено чрез европейския инструмент SAFE, който предоставя преференциални заеми за отбранителни проекти. Предвидено е и изграждане на необходимата инфраструктура за експлоатация на комплексите, както и за съхранение и поддръжка на ракетите в пунктовете за постоянна дислокация.

Договорът с Германия предстои

Правителството вече одобри проект на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия. След решението на парламента предстои подписването на споразумението и на допълнение към договора за доставка с германската компания Diehl Defence.

„Аз очаквам до седмици да имаме договор“, заяви премиерът Румен Радев при представянето на проекта. По думите му придобиването е свързано с необходимостта от укрепване на защитата на българската територия и на приноса на страната към общите отбранителни способности на НАТО.

Паралелно с покупката на комплексите ще се търсят възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Те трябва да допълнят способностите за наблюдение и противодействие на заплахи във въздушното и морското пространство.

Източници: nova.bg, bta.bg, mediapool.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Кой мислиш, че ще даде на Ганчо последно поколение технологии, та Ганчо да ги предаде на братишките заедно с бъклиците и дряна?

    13:11 15.10.2026

  • 3 провинциалист

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Хайде смени си проверителя на факти и пиши пак!

    13:12 15.10.2026

  • 4 мъкаааа

    11 14 Отговор
    Ще стане същото,както с американските изтребители Еф-шестнадесет. Обещания и не доставяне. А ние си плащаме милиардите пари.После,защо бюджетът ни бил недостатъчен?!Като ни ограбват,така ще е!

    13:12 15.10.2026

  • 5 Някой

    17 8 Отговор
    Гърция го закъсала точно покрай покупката на оръжия. Тук преди се произвеждаха, а сега защото наше ПВО сигурно е дарявано на Украйна, та да плащаме на чужденци и ставаме по-бедни. Защото сме на дефицит - заради политическата глупост тук и по света.

    13:12 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Проклето НАТО

    18 11 Отговор
    Турция може да придобие С400 България не може Бойко Тиквата номер 2 е това правителство

    Коментиран от #13

    13:15 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 купете още.,народа е евроопростачен

    15 8 Отговор
    Добре,че намалиха минималната заплата да има още пак за военни и полицаи.

    13:26 15.10.2026

  • 10 АБВ

    14 8 Отговор
    Парите за тези комплекси са пари, хвърлени на вятъра. Няма да защитят нищо в България, а ще "нахранят" германската икономика.

    13:33 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зеленски

    10 6 Отговор
    Догадина да ми ги пратите тия комплекси като подърък.Ше ви бъдат с изтекла необходимост.Тагарев знае схемата най добре.Той ще ви разясни.

    13:35 15.10.2026

  • 13 Здрасти

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Проклето НАТО":

    Не са ви виновни правителствата, а матряла който ги избира или не ходи да гласува, което е равно на същото.

    "По умни" от българите се оказаха само украинците.

    Коментиран от #20

    13:37 15.10.2026

  • 14 Значи

    10 7 Отговор
    За 200 млн купуваме бройка от система с обсег 40-50 км а руските с400 струват 500 млн а обсег 400 км?!?

    Коментиран от #17

    13:42 15.10.2026

  • 15 Договорът

    2 0 Отговор
    с Германия предстои.......

    13:43 15.10.2026

  • 16 това е всичко, което трябва да знаете

    7 4 Отговор
    От всички използвани в Украйна системи, тая се доказа, като най-непотребната! Дори 70 годишния Хоук, показа по-висока ефективност!

    13:46 15.10.2026

  • 17 койдазнай

    7 4 Отговор

    До коментар #14 от "Значи":

    А може би ПВО системите имат повече от един параметър?

    Коментиран от #21

    13:48 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Здрасти":

    С уточнението, че "матрЯла" реално нищо не избира - тия паразити се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #24

    14:02 15.10.2026

  • 21 Здрасти

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    Вярно е. Системата притежава периметри под названието :
    -Да вземем на босия цървулите.
    -Парите на подлогите са наши, а те да ходят да се лекуват по врачки.
    -Хубави оръжия притежават само суверенни държави.
    -Като дойде време за избори или гласувате за "нашите ", или си стойте в къщи и после се оплаквайте от злочестата си съдба.

    В общи линии поговорката е следната:
    -С малко мозък трудно се живее!

    14:04 15.10.2026

  • 22 Някой

    6 3 Отговор
    Аз за тази мафия и за този глупав народ- няма да си жертвам живота!

    14:07 15.10.2026

  • 23 Като гледам в украйната

    4 4 Отговор
    тези ракети колко блока събориха май по-добре да нямаме ПВО. Ще е по-безопасно. Армията в наши дни се състои от лелки и некадърници които са там само за заплатата

    14:11 15.10.2026

  • 24 Здрасти

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "провинциалист":

    30% избирателна активност.
    Хайде холан, да не се самозалъгваме.

    Коментиран от #26

    14:14 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 провинциалист

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Здрасти":

    Не си разбрал правилно. Чете се 70% вот на недоверие в избирателната система. Искаме праг за легитимност на изборите.

    14:25 15.10.2026

  • 27 Математик

    5 1 Отговор
    Сега като платиме 1 млрд. и кусур щяла цената на бройката да паднела с милион и кусур.Т.е. с около 0,1%. Лидъл и Метро като са на промоция свалят по 20-30%.Но фуражките ни обясняват как сме намалили успешно цената на тези бракми.

    14:33 15.10.2026

  • 28 оня с коня

    3 4 Отговор
    Реално тия ПВО-Ракети струват почти колкото самолетите ни,само че големият Вой бе срещу Бописов че купил много скъпи неща,докато сега срещу Радев почти няма протест.Междувременно Русофилите заявяват че България няма нужда от оръжие,а просто да излезе от НАТО и да стане "Неутрална"...Ами добре,но излизането от Пакта изисква доста Технологично време,а дотогава Нас - останалите дето не умеем да месим погачи КОЙ ще ни защити при една руска Инвазия?

    Коментиран от #35

    14:34 15.10.2026

  • 29 пресолена

    2 1 Отговор
    а нещо като конкурс? или да мислим прогресивно....

    14:35 15.10.2026

  • 30 Ибисъ

    3 2 Отговор
    Тези системи, които, разбира се, ще бъдат платени до стотинка (евроцент), ще заминат за Украйна. Това ще бъде нашият принос от 1 млрд. евро, дето Гюро обеща на юроненормалниците.

    Коментиран от #32

    14:37 15.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ибисъ":

    Заминаването за Украйна на тези ПВО-системи както предричаш зависи Единствено от Решението на Правителството което има пълно мнозинство в НС.А че това ще се случи е извън всякакво съмнение,затова и когато след НГ започнат Бурните протести срещу това Порочно Управление на Радев и ВРЪЩАНЕ на Борисов на Премиерския стол,бъди Активен!

    14:45 15.10.2026

  • 33 Може и Втора Ръка !

    3 2 Отговор
    На По - Висока Цена !

    В ПБ !

    Е Пълно !

    С Факири !

    14:46 15.10.2026

  • 34 Теслатъ

    2 3 Отговор
    Немската ЗРК е много скъпичка за борба с украински дрончета, бе, то, тя за друго и не става с 40 километровия си радиус на действие..., требва да ги сложм на пясъчната ивица за да има некакъв ефект, защитавайки "гърмящото украинско зърно" в трюмовете на едни кораби....

    14:58 15.10.2026

  • 35 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Каква "руска инвазия"?!? Ние имама шанс, единствено ако служим на Русия!

    Коментиран от #36, #37

    14:58 15.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Така е - вие бедните и гладни Русофили имате Шанс само ако Русия ви хареса Погачите и реши да ви подхвърли някакви "Сладки службички" /ако успее влезе с танковете си в БГ естествено/ заради Лоялността ви,докато Ние - останалите си имаме Други шансове,преобладаващата част от които дори и сме материализирали.

    15:25 15.10.2026

  • 38 Леле

    2 0 Отговор
    Норвегия ги дари на Украйна и прекрати тяхното използване а ние пък ги купуваме

    20:18 15.10.2026

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