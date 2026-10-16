Костадинов обеща „активен неутралитет“ като президент

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че ако бъде избран за президент, ще настоява България да обяви „активен неутралитет“ във войната между Русия и Украйна.

„Това означава не подкрепяш никого“, каза Костадинов в интервю за bTV. По думите му пасивният неутралитет означава подкрепа за едната или другата страна, а въоръженият неутралитет предполага държавата да разполага със способности за защита на собствената си територия.

Костадинов твърди, че България вече е активно въвлечена във войната, тъй като доставя оръжия на Украйна. Той заяви, че страната ни е най-големият износител на артилерийски боеприпаси за Киев и че украинската артилерия използва 90% български снаряди. Тези твърдения бяха представени от него в рамките на интервюто.

„Когато подпалиш къщата на съседа си, не трябва да се чудиш, че после огънят обхваща твоята собственост“, каза лидерът на „Възраждане“. Той отхвърли тезата, че неутралитетът би означавал отстъпление пред Русия, и го определи като заемане на самостоятелна позиция.

Костадинов постави въпроси за ударите с дронове

По темата за инцидентите с дронове в Черно море Костадинов заяви, че са възможни два сценария – украинска провокация или руска атака. Според него произходът може да бъде установен чрез анализ на останките от безпилотните летателни апарати.

Той определи като абсурдна идеята да се забрани на Русия и Украйна да водят война помежду си чрез мораториум върху атаките с дронове. Костадинов каза още, че войната може да приключи чрез капитулация или чрез мирни преговори.

Лидерът на „Възраждане“ заяви и че резервациите за туристическия сезон през следващата година са нулеви. В интервюто не бяха посочени конкретни данни или източник за това твърдение.

Спор за покупката на пет ПВО системи от Германия

На 15 октомври Народното събрание одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса от Германия. Депутатите от „Възраждане“ гласуваха против решението. Сделката е за системи IRIS-T SLM и е на стойност над 1 млрд. евро, като финансирането е предвидено по европейския механизъм SAFE.

Костадинов заяви, че България има по-непосредствена нужда от система за противодействие на дронове. По думите му доставката на германските комплекси може да отнеме най-малко три години, което според него поставя въпроса дали те ще отговарят на бъдещите заплахи.

„Възраждане“ настоява България да развива собствена оръжейна индустрия, за да намали зависимостта си от чужди доставчици на боеприпаси и военно оборудване.