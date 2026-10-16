Новини
България »
София »
Костадинов обеща „активен неутралитет“ като президент
  Тема: Избори

Костадинов обеща „активен неутралитет“ като президент

16 Октомври, 2026 09:45 754 59

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • активен неутралитет-
  • русия-
  • украйна

Лидерът на „Възраждане“ заяви, че България е активно въвлечена във войната заради износа на оръжия за Украйна. Той определи защитата от дронове като по-спешен приоритет от покупката на нови ПВО системи

Костадинов обеща „активен неутралитет“ като президент - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че ако бъде избран за президент, ще настоява България да обяви „активен неутралитет“ във войната между Русия и Украйна.

„Това означава не подкрепяш никого“, каза Костадинов в интервю за bTV. По думите му пасивният неутралитет означава подкрепа за едната или другата страна, а въоръженият неутралитет предполага държавата да разполага със способности за защита на собствената си територия.

Костадинов твърди, че България вече е активно въвлечена във войната, тъй като доставя оръжия на Украйна. Той заяви, че страната ни е най-големият износител на артилерийски боеприпаси за Киев и че украинската артилерия използва 90% български снаряди. Тези твърдения бяха представени от него в рамките на интервюто.

„Когато подпалиш къщата на съседа си, не трябва да се чудиш, че после огънят обхваща твоята собственост“, каза лидерът на „Възраждане“. Той отхвърли тезата, че неутралитетът би означавал отстъпление пред Русия, и го определи като заемане на самостоятелна позиция.

Костадинов постави въпроси за ударите с дронове

По темата за инцидентите с дронове в Черно море Костадинов заяви, че са възможни два сценария – украинска провокация или руска атака. Според него произходът може да бъде установен чрез анализ на останките от безпилотните летателни апарати.

Той определи като абсурдна идеята да се забрани на Русия и Украйна да водят война помежду си чрез мораториум върху атаките с дронове. Костадинов каза още, че войната може да приключи чрез капитулация или чрез мирни преговори.

Лидерът на „Възраждане“ заяви и че резервациите за туристическия сезон през следващата година са нулеви. В интервюто не бяха посочени конкретни данни или източник за това твърдение.

Спор за покупката на пет ПВО системи от Германия

На 15 октомври Народното събрание одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса от Германия. Депутатите от „Възраждане“ гласуваха против решението. Сделката е за системи IRIS-T SLM и е на стойност над 1 млрд. евро, като финансирането е предвидено по европейския механизъм SAFE.

Костадинов заяви, че България има по-непосредствена нужда от система за противодействие на дронове. По думите му доставката на германските комплекси може да отнеме най-малко три години, което според него поставя въпроса дали те ще отговарят на бъдещите заплахи.

„Възраждане“ настоява България да развива собствена оръжейна индустрия, за да намали зависимостта си от чужди доставчици на боеприпаси и военно оборудване.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мдаа

    14 14 Отговор
    Костя обещава да се снишава...

    09:53 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Разбирач

    8 11 Отговор
    Дайте му и на него да се облажи бе

    09:54 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Каквото е обещал

    15 15 Отговор
    нито ще се сбъдне, нито ме интересува.

    09:58 16.10.2026

  • 9 костя руски цървул

    16 14 Отговор
    Скрий се с Волгата Фашист!

    09:58 16.10.2026

  • 10 Шмекер Копейкин празнодумеца

    14 13 Отговор
    И кое точно обещание изпълни досега "Рицаря на провалената кауза" ? Мммм?

    09:59 16.10.2026

  • 11 Копейкина простащина без край

    14 16 Отговор
    Днес Копейкин, кремълският лакей и подлога на злодея Путин, надмина дори и себе си в потресаващата си наглост и простащина! Защо не го изгониха? Той е национален предател!

    09:59 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    8 11 Отговор
    Само кРадев може да ти обещае повече неща от Копейкин и после да се отрече, че ги е обещавал. Това са некадърници, които НЕмогат, НЕзнаят, НЕразбират !
    Това са национални предатели!

    10:01 16.10.2026

  • 16 Истината е

    12 15 Отговор
    че България трябва да е срещу фашизма в Украйна, който се насажда от САЩ и продажни политици в Европа и унищожават Европа, за сметка на разрушена Украйна и хиляди жертви!

    Коментиран от #19

    10:02 16.10.2026

  • 17 Възpожденец 🇧🇬

    10 12 Отговор
    Мисля, че на всички стана ясно, че "преклонена главица" най-много и силно се рита от руския ботуш.

    10:03 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Истината

    12 12 Отговор

    До коментар #16 от "Истината е":

    Истината е, че фашизъм има в Руската Федерация. Там има авторитарна власт, унищожаване на опозиция, репресии, няма свобода на словото ... отговаря на всички 14 белези на фашизма.

    Коментиран от #23

    10:06 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аз съм веган

    12 12 Отговор
    Демек ще пълзиш пред тавариш митрофанова като мунчо?

    Коментиран от #24, #29

    10:07 16.10.2026

  • 23 Истината е

    12 12 Отговор

    До коментар #19 от "Истината":

    че с тролене лъжи и пропаганда срещу Русия, погазваш фашизма в Украйна и продажните урсули фашизиращи и унищожаващо Европа.

    Коментиран от #28

    10:07 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Копейкин

    11 10 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    10:11 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 д-р Захариев

    8 3 Отговор
    В някаква подобна ситуация Талейран казал на Наполеон: „Сир, добрият вкус е ваш личен неприятел“! Но аз нямам това префинено възпитание и този софистициран изказ, а пък и Костадинов все още не се е провъзгласил за Наполеон. Тегли ме в този случаи да речем паразит или нещо подобно…

    10:13 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    11 11 Отговор
    Русия отговаря на практически всички 14 признака на фашизма

    1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.

    2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.

    3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели

    4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.

    5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.

    6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.

    7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.

    8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.

    9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.

    10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.

    11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.

    12. Култ към наказанието и силовите органи.

    13. Корупция и шуробаджанащина.

    14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.

    Всеки, които подкрепя рашисткия режим на Путлер е национален предател и фашист !!!

    Коментиран от #31

    10:17 16.10.2026

  • 31 А ти си

    7 10 Отговор

    До коментар #30 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":

    живото потвърждение за фашизма в Украйна и възроден на запад.

    10:19 16.10.2026

  • 32 Сър Пичук

    9 6 Отговор
    Жена ми преди време каза, че Костадинов бил „поредната руска кукувица, която се опитва да снесе яйце в българското гнездо“. Абе, жена, жена, ама и тя понякога казва едни умни работи, дето те карат да се замислиш. Но не е правилно Костадинов да се сравнява с кукувица. Кукувицата верно снася в чуждите гнезда, ама все пак снася. А тоя директно ги внася контрабанда от Кремъл.

    Коментиран от #34

    10:23 16.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами не е умно

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Сър Пичук":

    да те водят с лъжи и пропаганда. Не се очаква разбиране.

    10:24 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Точен

    5 9 Отговор
    Евронаведените не искат да признаят, че ВЪЗРАЖДАНЕ са били прави по всички възлови за България въпроси. Примерно еврото предизвика над 33 процента обедняване на българите, като точна сглобката спря Референдума. А е съвсем ясно, че ако не даваме пари и оръжие на украйна и не подкрепяма еврофашистките санкции срещу Русия, руснаците и с пръстче няма да ни закачат. Тъй че и за неутралитета Костадинов е прав, Само той има смелостта да се противопоставя на западния диктат над обедняващия ни народ.

    Коментиран от #44, #50

    10:25 16.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 нннн

    2 1 Отговор
    България не бива да взема страна в тази война. Може да бъде само място за преговори за мир.

    10:30 16.10.2026

  • 41 Цвете

    6 2 Отговор
    ИМА ЕДНА ПЕСЕН НА ДАЛИДА И АЛЕН ДЕЛОН : " ДУМИ, ДУМИ..." ТА ТАКА И КОПЕЙКИН. КОЙ ЛИ БИ СЕ ВЪРЗАЛ НА ДУМИТЕ МУ? УМ УМУВА, УМ ЦАРУВА, УМ ПАТКИ ПАСЕ.36 ГОДИНИ ЛЪГОТЕНЕ И ХАЗНАТА БИЛА " ПРАЗНА "? ЗАЩО Е ПРАЗНА ? А В ПАРЛАМЕНТА " РАБОТЕЩИТЕ " ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ С КАКВИ ЗАПЛАТИ СА ? 🔎🇧🇬🔎✈️🤔🤫👎

    Коментиран от #42

    10:38 16.10.2026

  • 42 Сега остава да спреш тро....

    2 6 Отговор

    До коментар #41 от "Цвете":

    и да кажеш кое от казаното е лъжа. Не за друго, а за да не показваш фашизираният запад до какви дъна е стигнал.

    Коментиран от #48

    10:40 16.10.2026

  • 43 Братовчеда

    7 2 Отговор
    Чета старо интервю на Капка. Направила е Сидеров на нищо подобно. Атака се била разделила на две: при Волен останали нискочели безгръбначни, които играели казачок под чужда нагайка, което било пошлост и държавна измяна. Втората група, автентичната и прогресивната, се предвождала от нея и сина й.
    Сиромашката! Каква ли скомина е да гледаш как Деничка харчи неосчетоводените рубли?! А колко ли е тъжно да видиш, че нискочелите безгръбначни сега гласуват за Възраждане и Костадинов?
    И накрая ги праща да работят по разпределение: „Той е завършил семинария и би следвало да стане поп, а Деница има диплома на машинист на влак. Да работят това, което са завършили.”
    Пак казвам, да пази Господ от пренебрегната жена и русофил, която се мисли за интелигент.

    Коментиран от #47

    10:42 16.10.2026

  • 44 Европеец

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Точен":

    Прочетох всички коментари досега и твоя наистина се оказа най-точен..... Прочетох статията и мога да кажа ,че Костадинов е правят на 100%.... Червените петроханци Радев и Йотова за пореден път показват че не могат да определят верния интерес на България..... Затова на предстоящите избори ще гласувам с номер 11 за Костадинов, с надеждата да спечели и да започнем да градим отново държава и държавност.....

    10:50 16.10.2026

  • 45 Дзак

    0 0 Отговор
    Най-доброто за момента!

    10:50 16.10.2026

  • 46 Путинистът Тръмп

    2 2 Отговор
    и Джуджи редовно си чатят как да си поделят света.
    А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.
    Колкото до Коцко, той НИКОГА няма да е првзидент. Твърде много лъже и си измисля, за да бъде на такава длъжност. Радев е популист, но не е лъжец.
    А Коцко се състезава по лъжи с Путин и Тръмп. Къде е тръгнал под мишница с тази малка ...ишчица.

    10:51 16.10.2026

  • 47 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Братовчеда":

    Нима Волен ви е виновен, че сте пренебрегната!

    10:51 16.10.2026

  • 48 Глупаво е да тролиш така

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Сега остава да спреш тро....":

    против Русия.

    Коментиран от #51

    10:52 16.10.2026

  • 49 сега ще видим колко % има Комейката

    3 2 Отговор
    Лидерът на „Възраждане“ заяви, че България е активно въвлечена във войната заради износа на оръжия за Украйна. Той определи защитата от дронове като по-спешен приоритет от покупката на нови ПВО системи
    -;-
    Копейката се чуди какви да ги приказва , та дано да направи 2-3% избирателна подкрепа

    10:52 16.10.2026

  • 50 Сори

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Точен":

    Прави и путинци е оксиморон.

    10:53 16.10.2026

  • 51 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #48 от "Глупаво е да тролиш така":

    Дано спреш, защото с тролене и лъжи против Русия, обслужваш унищожението на Европа, разрушена Украйна и хиляди жертви!

    10:53 16.10.2026

  • 52 Така де

    2 1 Отговор
    Активен страхливец.

    10:54 16.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Максудец 2

    3 0 Отговор
    Братчеда Костадин баш бабаит, вместо да върне суПсидиите, харчи нови за тоя, дет ... уха на макя му. В
    несто зададе парите на маалата и да го дигнем на 6 %.

    10:59 16.10.2026

  • 55 Путинистът Тръмп

    3 1 Отговор
    и бункерното Джуджи редовно си чатят как да си поделят света.
    А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.

    Камо ли за Коцето Копейкин.

    Коментиран от #56

    11:07 16.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Перник

    0 1 Отговор
    Гласувайте за Д..Ж..А..Г..А..Л..И..Т..Е, че костадин костадинов или радостин василев.

    11:23 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове