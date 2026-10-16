Костадинов обеща „активен неутралитет“ като президент

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че ако бъде избран за президент, ще настоява България да обяви „активен неутралитет“ във войната между Русия и Украйна.
„Това означава не подкрепяш никого“, каза Костадинов в интервю за bTV. По думите му пасивният неутралитет означава подкрепа за едната или другата страна, а въоръженият неутралитет предполага държавата да разполага със способности за защита на собствената си територия.
Костадинов твърди, че България вече е активно въвлечена във войната, тъй като доставя оръжия на Украйна. Той заяви, че страната ни е най-големият износител на артилерийски боеприпаси за Киев и че украинската артилерия използва 90% български снаряди. Тези твърдения бяха представени от него в рамките на интервюто.
„Когато подпалиш къщата на съседа си, не трябва да се чудиш, че после огънят обхваща твоята собственост“, каза лидерът на „Възраждане“. Той отхвърли тезата, че неутралитетът би означавал отстъпление пред Русия, и го определи като заемане на самостоятелна позиция.
Костадинов постави въпроси за ударите с дронове
По темата за инцидентите с дронове в Черно море Костадинов заяви, че са възможни два сценария – украинска провокация или руска атака. Според него произходът може да бъде установен чрез анализ на останките от безпилотните летателни апарати.
Той определи като абсурдна идеята да се забрани на Русия и Украйна да водят война помежду си чрез мораториум върху атаките с дронове. Костадинов каза още, че войната може да приключи чрез капитулация или чрез мирни преговори.
Лидерът на „Възраждане“ заяви и че резервациите за туристическия сезон през следващата година са нулеви. В интервюто не бяха посочени конкретни данни или източник за това твърдение.
Спор за покупката на пет ПВО системи от Германия
На 15 октомври Народното събрание одобри придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса от Германия. Депутатите от „Възраждане“ гласуваха против решението. Сделката е за системи IRIS-T SLM и е на стойност над 1 млрд. евро, като финансирането е предвидено по европейския механизъм SAFE.
Костадинов заяви, че България има по-непосредствена нужда от система за противодействие на дронове. По думите му доставката на германските комплекси може да отнеме най-малко три години, което според него поставя въпроса дали те ще отговарят на бъдещите заплахи.
„Възраждане“ настоява България да развива собствена оръжейна индустрия, за да намали зависимостта си от чужди доставчици на боеприпаси и военно оборудване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 мдаа
09:53 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Разбирач
09:54 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Каквото е обещал
09:58 16.10.2026
9 костя руски цървул
09:58 16.10.2026
10 Шмекер Копейкин празнодумеца
09:59 16.10.2026
11 Копейкина простащина без край
09:59 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Това са национални предатели!
10:01 16.10.2026
16 Истината е
Коментиран от #19
10:02 16.10.2026
17 Възpожденец 🇧🇬
10:03 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Истината
До коментар #16 от "Истината е":Истината е, че фашизъм има в Руската Федерация. Там има авторитарна власт, унищожаване на опозиция, репресии, няма свобода на словото ... отговаря на всички 14 белези на фашизма.
Коментиран от #23
10:06 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аз съм веган
Коментиран от #24, #29
10:07 16.10.2026
23 Истината е
До коментар #19 от "Истината":че с тролене лъжи и пропаганда срещу Русия, погазваш фашизма в Украйна и продажните урсули фашизиращи и унищожаващо Европа.
Коментиран от #28
10:07 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Копейкин
10:11 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 д-р Захариев
10:13 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рашизма е варваpcки фашизъм !
1. Краен и постоянен национализъм — Pycкий мир, величие на Русия.
2. Пренебрежение към човешките права — репресии, политически затворници, война.
3. Създаване на враг — нацисти, Западът, НАТО, вътрешни предатели
4. Милитаризъм — огромна обществена и държавна роля на армията.
5. Сексизъм и култ към традиционните роли — държавна политика за традиционни ценности.
6. Контрол над медиите — цензура и държавна пропаганда.
7. Обсебеност от националната сигурност — оправдание за репресии.
8. Сливане на религия и държава — тясна връзка между Кремъл и РПЦ.
9. Сливане на власт и крупен капитал — зависими от властта олигархични структури.
10. Потискане на независими организации — включително профсъюзи и граждански структури.
11. Презрение към интелектуалци и свободно изкуство — цензура и преследване на критици.
12. Култ към наказанието и силовите органи.
13. Корупция и шуробаджанащина.
14. Манипулирани избори и унищожена реална политическа конкуренция.
Всеки, които подкрепя рашисткия режим на Путлер е национален предател и фашист !!!
Коментиран от #31
10:17 16.10.2026
31 А ти си
До коментар #30 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":живото потвърждение за фашизма в Украйна и възроден на запад.
10:19 16.10.2026
32 Сър Пичук
Коментиран от #34
10:23 16.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами не е умно
До коментар #32 от "Сър Пичук":да те водят с лъжи и пропаганда. Не се очаква разбиране.
10:24 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Точен
Коментиран от #44, #50
10:25 16.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 нннн
10:30 16.10.2026
41 Цвете
Коментиран от #42
10:38 16.10.2026
42 Сега остава да спреш тро....
До коментар #41 от "Цвете":и да кажеш кое от казаното е лъжа. Не за друго, а за да не показваш фашизираният запад до какви дъна е стигнал.
Коментиран от #48
10:40 16.10.2026
43 Братовчеда
Сиромашката! Каква ли скомина е да гледаш как Деничка харчи неосчетоводените рубли?! А колко ли е тъжно да видиш, че нискочелите безгръбначни сега гласуват за Възраждане и Костадинов?
И накрая ги праща да работят по разпределение: „Той е завършил семинария и би следвало да стане поп, а Деница има диплома на машинист на влак. Да работят това, което са завършили.”
Пак казвам, да пази Господ от пренебрегната жена и русофил, която се мисли за интелигент.
Коментиран от #47
10:42 16.10.2026
44 Европеец
До коментар #36 от "Точен":Прочетох всички коментари досега и твоя наистина се оказа най-точен..... Прочетох статията и мога да кажа ,че Костадинов е правят на 100%.... Червените петроханци Радев и Йотова за пореден път показват че не могат да определят верния интерес на България..... Затова на предстоящите избори ще гласувам с номер 11 за Костадинов, с надеждата да спечели и да започнем да градим отново държава и държавност.....
10:50 16.10.2026
45 Дзак
10:50 16.10.2026
46 Путинистът Тръмп
А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.
Колкото до Коцко, той НИКОГА няма да е првзидент. Твърде много лъже и си измисля, за да бъде на такава длъжност. Радев е популист, но не е лъжец.
А Коцко се състезава по лъжи с Путин и Тръмп. Къде е тръгнал под мишница с тази малка ...ишчица.
10:51 16.10.2026
47 Анонимен
До коментар #43 от "Братовчеда":Нима Волен ви е виновен, че сте пренебрегната!
10:51 16.10.2026
48 Глупаво е да тролиш така
До коментар #42 от "Сега остава да спреш тро....":против Русия.
Коментиран от #51
10:52 16.10.2026
49 сега ще видим колко % има Комейката
-;-
Копейката се чуди какви да ги приказва , та дано да направи 2-3% избирателна подкрепа
10:52 16.10.2026
50 Сори
До коментар #36 от "Точен":Прави и путинци е оксиморон.
10:53 16.10.2026
51 Така е
До коментар #48 от "Глупаво е да тролиш така":Дано спреш, защото с тролене и лъжи против Русия, обслужваш унищожението на Европа, разрушена Украйна и хиляди жертви!
10:53 16.10.2026
52 Така де
10:54 16.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Максудец 2
несто зададе парите на маалата и да го дигнем на 6 %.
10:59 16.10.2026
55 Путинистът Тръмп
А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.
Камо ли за Коцето Копейкин.
Коментиран от #56
11:07 16.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Перник
11:23 16.10.2026