Експерт: Палежът край Плана може да ограничи Starlink трафика

Палежът на антени, свързани със сателитната система Starlink, край София може да е опит за ограничаване на европейския интернет трафик. Това коментира експертът по киберсигурност Станислав Атанасов в ефира на Euronews България, като подчерта, че причините за инцидента трябва да бъдат установени от разследването.

„Ако трябва да спекулирам – да, става дума за опит да се ограничи европейският интернет трафик или да се намали скоростта, която може да бъде използвана“, заяви Атанасов.

Още новини от Украйна

По думите му сателитният интернет не разчита само на спътниците в орбита. Наземните станции свързват трафика от спътниците с наземната мрежа и затова повреда в подобен обект може да засегне преноса на данни, макар мащабът на последиците да зависи от конкретната инфраструктура и наличните резервни връзки.

Какво е потвърдено за палежа край София

Според БНТ двама маскирани мъже са подпалили 11 от общо 17 антени за комуникация със Starlink в обект край София. Палежът е извършен в малките часове на 10 октомври. Точните мотиви и поръчителите на действията не са публично обявени.

Главният секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че има заподозрени лица, но отказа подробности, за да не бъде възпрепятствано разследването. Премиерът Румен Радев заяви, че по случая се работи съвместно с партньорски служби. Няма официално потвърждение, че палежът е част от координирана операция или е свързан с конкретна държава.

Атанасов посочи, че подобен случай е имало и в Полша. На 23 септември в наземна станция Starlink във Вола Кробовска избухна пожар. Полската Агенция за вътрешна сигурност по-късно съобщи, че става дума за умишлен палеж, а разследването включва версии за диверсия и действие в полза на чуждо разузнаване.

Връзката със Starshield и войната в Украйна

Експертът обясни, че военната система Starshield използва сходна инфраструктура със Starlink, но е предназначена за военни нужди и се контролира от американските военни и Пентагона. В Украйна тя осигурява комуникации на бойното поле, включително при управлението на дронове и координацията на действията на войските.

Според Атанасов трайното прекъсване на услугата би затруднило украинските операции, тъй като възможните алтернативи вероятно са по-бавни и по-малко надеждни. Той допълни, че Европа все още няма сателитна инфраструктура, сравнима по мащаб със Starlink.

Като възможна алтернатива Атанасов посочи OneWeb, но отбеляза, че мрежата има по-ограничено покритие и се нуждае от допълнително развитие. Най-трудната и скъпа част от изграждането на подобна система е извеждането на спътниците в Космоса.

„Информацията е живот“, обобщи експертът, според когото бързото предаване на данни е решаващо както за предупрежденията за ракетни атаки, така и за координацията на военните действия.

Източници: euronews.bg, bntnews.bg, nova.bg