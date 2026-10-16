Бивши премиери призоваха Радев да осъди Русия

Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков призоваха правителството на Румен Радев да осъди недвусмислено Русия за ескалацията на войната в Черно море. Апелът е отправен и към Европейския съюз и НАТО.
Писмото е публикувано в социалните мрежи от бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Към него са се присъединили още президентът Росен Плевнелиев, бивши министри, дипломати, общественици и висши офицери от резерва и запаса.
Призив за действия в Черно море
Авторите настояват правителството да осъди превръщането на Черно море в зона с нарастващ военен риск и да предприеме конкретни мерки, с които България да бъде подготвена за следваща заплаха.
Сред посочените действия са засилване на наблюдението и защитата на въздушното и морското пространство, ускорено изграждане на способности за противодействие на безпилотни системи и по-добра координация между въоръжените сили, службите за сигурност и гражданските институции.„Черно море се превръща във военна зона. България трябва да бъде готова да се защитава“, се посочва в писмото.
В апела се споменават повтарящи се атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води. Авторите посочват и установени през последните години подривни операции на руски служби на територията на България и Румъния.
В същото време подписалите заявяват, че всеки отделен случай трябва да бъде разследван, а отговорността да се установява въз основа на доказателства. Според тях липсата на окончателна атрибуция за конкретен удар не трябва да служи като оправдание за бездействие и неподготвеност.
Апел към ЕС и НАТО
Авторите призовават Европейския съюз и НАТО да приемат сигурността на Черно море като непосредствен приоритет и да засилят координираната защита на източния фланг на Алианса.
В писмото се подчертава, че целта не е разширяване на войната, а предотвратяване на въвличането на България в нея. Апелът остава отворен за присъединяване на професионалисти с опит във външната политика, отбраната и сигурността.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асен Василев
Коментиран от #15
20:13 16.10.2026
2 Някой си
Буахахааааа
Коментиран от #21
20:13 16.10.2026
3 Йода
20:13 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Той
Коментиран от #19, #24
20:15 16.10.2026
8 Мунчо да приготви хотелите
20:15 16.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ха сега де...
20:17 16.10.2026
13 Иван 1
Коментиран от #64
20:17 16.10.2026
14 Анонимен
20:17 16.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
20:18 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 5678
20:18 16.10.2026
19 Европеец
До коментар #7 от "Той":Не знам кои са тия същества ,не четох статията заради смотаното заглавие..... Заради такива измислени герои от 37 години държавата България стана територия...
20:18 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
До коментар #2 от "Някой си":2 пеевски бъркаш ахмед доган е а радев с кой управлява България е на всички българи защо лъжеш с едно име и сееш омраза и разделение АЗ ПЪК ЩЕ НАПИША ТОЧНО РАДЕВ И ЛИ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И БКП ДРУГАРИТЕЪЛИ И ПРОКРЪЛСКИТЕ ЛИ Е НЕ НЯМА КАК А колкото до онова име Тук живеят още много ама много други хора И СПРИ ДА СЕЕШ РАЗДЕЛЕНИЕ
Коментиран от #23
20:19 16.10.2026
22 Анонимен
20:20 16.10.2026
23 Ха ха ха
До коментар #21 от "Анонимен":Каква пародаксална мисъл!
Коментиран от #28
20:21 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Йода
20:23 16.10.2026
26 идиоти
20:23 16.10.2026
27 Оня под Коня
20:24 16.10.2026
28 Анонимен
До коментар #23 от "Ха ха ха":Да парадоксално е че един месия самозабравил се ходи в Европа и излага държавата парадоксално е че един ни наложи счупени мадуровки парадоксално е че боташ и всичката служебница заграби власт държава институции и Йотова пожизнено е назнена в президенството пожизнено и още и още иоще
20:26 16.10.2026
29 Оня под Коня
Коментиран от #32
20:27 16.10.2026
30 Емигрант
20:27 16.10.2026
31 Баце,
Така че за момента Радев е добре да си наляга парцалките и да не ни завира там дето се ритат атовете.
20:27 16.10.2026
32 Оня под Коня
До коментар #29 от "Оня под Коня":Само Веро ще го измие...
20:28 16.10.2026
33 А Кой Щеосъди
20:29 16.10.2026
34 Вот на недоверие на правителството
20:30 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 идиоти вън
Коментиран от #43
20:32 16.10.2026
37 .....
20:32 16.10.2026
38 Рубла Процентова
20:33 16.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Емигрант
До коментар #6 от "Новичок":Ако това наистина е най-четената медия това говори много лошо за българското население, означава, че преобладаващото население е чалга-опростачено, защото тук 95 % "драскат" точно такива умствено изостанали екземпляри неоткрити от зоологията !
20:34 16.10.2026
41 Даката
20:34 16.10.2026
42 Оня под Коня
До коментар #39 от "Оня под Коня":Имам впредвид на Костича..
20:34 16.10.2026
43 Анонимен
До коментар #36 от "идиоти вън":Сериозно Я гледай откъде на излязоха радевите сподвижници Кого и какво защитавате наясно ли сте РАДЕВ ли или своето развитие тук
20:35 16.10.2026
44 Ъхъ
20:37 16.10.2026
45 Отбор опг
Коментиран от #55
20:44 16.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 обективен
20:45 16.10.2026
48 Анонимен
Коментиран от #54
20:49 16.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Петър
Коментиран от #59
20:55 16.10.2026
52 Вкупом
Коментиран от #56
20:57 16.10.2026
53 Тия бивши премиери
20:57 16.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Анонимен
До коментар #52 от "Вкупом":за затвора сте всичките вие които от години тук сеете омраза
21:01 16.10.2026
57 Абе боклуци
21:04 16.10.2026
58 Горски
21:12 16.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 шиши
21:22 16.10.2026
61 Елементарно Уотсън
Коментиран от #63
21:30 16.10.2026
62 Маринов
21:33 16.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 ха, ха, ха...
До коментар #13 от "Иван 1":Това сам ли го измисли или някой ти помага?
21:43 16.10.2026