Бивши премиери призоваха Радев да осъди Русия

Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков призоваха правителството на Румен Радев да осъди недвусмислено Русия за ескалацията на войната в Черно море. Апелът е отправен и към Европейския съюз и НАТО.

Писмото е публикувано в социалните мрежи от бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Към него са се присъединили още президентът Росен Плевнелиев, бивши министри, дипломати, общественици и висши офицери от резерва и запаса.

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Призив за действия в Черно море

Авторите настояват правителството да осъди превръщането на Черно море в зона с нарастващ военен риск и да предприеме конкретни мерки, с които България да бъде подготвена за следваща заплаха.

Сред посочените действия са засилване на наблюдението и защитата на въздушното и морското пространство, ускорено изграждане на способности за противодействие на безпилотни системи и по-добра координация между въоръжените сили, службите за сигурност и гражданските институции.

„Черно море се превръща във военна зона. България трябва да бъде готова да се защитава“, се посочва в писмото.

В апела се споменават повтарящи се атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води. Авторите посочват и установени през последните години подривни операции на руски служби на територията на България и Румъния.

В същото време подписалите заявяват, че всеки отделен случай трябва да бъде разследван, а отговорността да се установява въз основа на доказателства. Според тях липсата на окончателна атрибуция за конкретен удар не трябва да служи като оправдание за бездействие и неподготвеност.

Апел към ЕС и НАТО

Авторите призовават Европейския съюз и НАТО да приемат сигурността на Черно море като непосредствен приоритет и да засилят координираната защита на източния фланг на Алианса.

В писмото се подчертава, че целта не е разширяване на войната, а предотвратяване на въвличането на България в нея. Апелът остава отворен за присъединяване на професионалисти с опит във външната политика, отбраната и сигурността.

Източници: btvnovinite.bg