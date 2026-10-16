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Бивши премиери призоваха Радев да осъди Русия
  Тема: Украйна

Бивши премиери призоваха Радев да осъди Русия

16 Октомври, 2026 20:12 953 64

  • русия-
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  • румен радев-
  • нато-
  • национална сигурност

Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков настояват за действия за сигурността на България и Черно море

Бивши премиери призоваха Радев да осъди Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков призоваха правителството на Румен Радев да осъди недвусмислено Русия за ескалацията на войната в Черно море. Апелът е отправен и към Европейския съюз и НАТО.

Писмото е публикувано в социалните мрежи от бившия министър на отбраната Тодор Тагарев. Към него са се присъединили още президентът Росен Плевнелиев, бивши министри, дипломати, общественици и висши офицери от резерва и запаса.

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Призив за действия в Черно море

Авторите настояват правителството да осъди превръщането на Черно море в зона с нарастващ военен риск и да предприеме конкретни мерки, с които България да бъде подготвена за следваща заплаха.

Сред посочените действия са засилване на наблюдението и защитата на въздушното и морското пространство, ускорено изграждане на способности за противодействие на безпилотни системи и по-добра координация между въоръжените сили, службите за сигурност и гражданските институции.

„Черно море се превръща във военна зона. България трябва да бъде готова да се защитава“, се посочва в писмото.

В апела се споменават повтарящи се атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, включително край българския бряг и в румънски териториални води. Авторите посочват и установени през последните години подривни операции на руски служби на територията на България и Румъния.

В същото време подписалите заявяват, че всеки отделен случай трябва да бъде разследван, а отговорността да се установява въз основа на доказателства. Според тях липсата на окончателна атрибуция за конкретен удар не трябва да служи като оправдание за бездействие и неподготвеност.

Апел към ЕС и НАТО

Авторите призовават Европейския съюз и НАТО да приемат сигурността на Черно море като непосредствен приоритет и да засилят координираната защита на източния фланг на Алианса.

В писмото се подчертава, че целта не е разширяване на войната, а предотвратяване на въвличането на България в нея. Апелът остава отворен за присъединяване на професионалисти с опит във външната политика, отбраната и сигурността.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асен Василев

    12 6 Отговор
    "На агресията ще отвърнем с агресия"

    Коментиран от #15

    20:13 16.10.2026

  • 2 Някой си

    44 5 Отговор
    Точно тия които управляваха с Пеевски...
    Буахахааааа

    Коментиран от #21

    20:13 16.10.2026

  • 3 Йода

    12 30 Отговор
    Фабричната настройка на генерала е първо любов към СССР.

    20:13 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Той

    53 7 Отговор
    Все хора без тежест. Срам сте за България.

    Коментиран от #19, #24

    20:15 16.10.2026

  • 8 Мунчо да приготви хотелите

    8 18 Отговор
    за настаняване на бежанки от Киев!

    20:15 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха сега де...

    9 3 Отговор
    А Крим чий е?

    20:17 16.10.2026

  • 13 Иван 1

    43 6 Отговор
    Кой им разреши да се обаждат, когато нищо не е доказано и всичко сочи към трета страна ,т.е.англичаните.

    Коментиран от #64

    20:17 16.10.2026

  • 14 Анонимен

    42 4 Отговор
    Не случайно сте бивши!

    20:17 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    41 5 Отговор
    Тези бивши вместо да бяха казали неутралитет за България и евентуално тук мирни преговори засилват ескалацията как трябвало да помогнем на крайна а не за собственият им народ .

    20:18 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 5678

    40 2 Отговор
    Бившите нямат думата видяхме ги какво представляват изроди

    20:18 16.10.2026

  • 19 Европеец

    36 3 Отговор

    До коментар #7 от "Той":

    Не знам кои са тия същества ,не четох статията заради смотаното заглавие..... Заради такива измислени герои от 37 години държавата България стана територия...

    20:18 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    2 пеевски бъркаш ахмед доган е а радев с кой управлява България е на всички българи защо лъжеш с едно име и сееш омраза и разделение АЗ ПЪК ЩЕ НАПИША ТОЧНО РАДЕВ И ЛИ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И БКП ДРУГАРИТЕЪЛИ И ПРОКРЪЛСКИТЕ ЛИ Е НЕ НЯМА КАК А колкото до онова име Тук живеят още много ама много други хора И СПРИ ДА СЕЕШ РАЗДЕЛЕНИЕ

    Коментиран от #23

    20:19 16.10.2026

  • 22 Анонимен

    6 19 Отговор
    Фактите най сетне написах те статията за тази декларация подписани от българи обединени да защитават ДЕМОКРАЦИЯТА И СВОБОДАТА НИ

    20:20 16.10.2026

  • 23 Ха ха ха

    14 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Каква пародаксална мисъл!

    Коментиран от #28

    20:21 16.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Йода

    6 20 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите.

    20:23 16.10.2026

  • 26 идиоти

    23 2 Отговор
    сякаш тези идиоти осъдиха русия че чакат радев да им угоди ей прости капиталисти

    20:23 16.10.2026

  • 27 Оня под Коня

    28 2 Отговор
    Хахаха ИбанКостоф ... Че отгоре още Просто Кирчо, Баце, Никол Данкова.... Парламентарен Прайд

    20:24 16.10.2026

  • 28 Анонимен

    4 16 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха":

    Да парадоксално е че един месия самозабравил се ходи в Европа и излага държавата парадоксално е че един ни наложи счупени мадуровки парадоксално е че боташ и всичката служебница заграби власт държава институции и Йотова пожизнено е назнена в президенството пожизнено и още и още иоще

    20:26 16.10.2026

  • 29 Оня под Коня

    2 14 Отговор
    Каква помия се изляла върху Мунчо. Горкия само Веро ще го ищите....

    Коментиран от #32

    20:27 16.10.2026

  • 30 Емигрант

    3 14 Отговор
    БОЙКОТ НА ФАКТИ.БГ. ! НЕ Е ДЕМОКРАТИЧНО И ЕТИЧНО ПОД СТАТИИ ЗА КОПЕЙКИН ДА НЕ СЕ РАЗРЕШАВА КОМЕНТАР ! ТОЗИ "ВЪЗРОЖДЕНСКИ" ЕЛЕМЕНТ ГОВОРИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ ДОКАТО ТОЙ Е ЗАВИСИМ ОТ РУСИЯ И ПУТИН ! ПРИМЕР - ТОЙ С ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ПОСЕТИ ПУТИН В КРЕМЪЛ ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ БЕШЕ ТАКАВА СРЕЩА ЗАБРАНЕНА ЗА ДЕЛЕГАЦИИ ОТ ЕС ! ЯВНА ЗАВИСИМОСТ ОТ АГРЕСОР !

    20:27 16.10.2026

  • 31 Баце,

    7 5 Отговор
    Ми той даже инфантилния идиoт тръмп вече даде рЕзко задна и сега се чуди как да се изсули от санкциите срещу Русия които сам наложи. И вече го раздава пръв приятел на Путин. Сега, верно си е, че тръмп е инфантилен идиот който се преобува във въздуха по десетина пъти на ден, но дори той усеща, че банкета свършва и идва кръчмаря със сметката и голямото дърво за неплатежоспособни клиенти.
    Така че за момента Радев е добре да си наляга парцалките и да не ни завира там дето се ритат атовете.

    20:27 16.10.2026

  • 32 Оня под Коня

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Оня под Коня":

    Само Веро ще го измие...

    20:28 16.10.2026

  • 33 А Кой Щеосъди

    14 3 Отговор
    Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков?

    20:29 16.10.2026

  • 34 Вот на недоверие на правителството

    5 7 Отговор
    Нека Буда и Шиши му организират ама ги е шубе за след изборите

    20:30 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 идиоти вън

    19 2 Отговор
    Тези същите които съсипаха България нямат право на глас!!! А това как ви звучи - ,,България трябва да бъде готова да се защитава“ - не е ли призив за война?!?!? А когато пада ракета в Горна баня и трънско къде бяха и мълчаха?!?!?!?

    Коментиран от #43

    20:32 16.10.2026

  • 37 .....

    5 11 Отговор
    Наш Рубльо е един (пореден) полезен и д и о т.

    20:32 16.10.2026

  • 38 Рубла Процентова

    3 13 Отговор
    От Кремъл ползват Радев за джобен тенис. Пускат му опорките какви глупости да говори и после веднага коментират изявите му. Прави впечатление, че вече няколко поредни негови изяви веднага са коментирани от говорителя на руския диктатор по един и същ начин - „хубаво говори Радев, но не е последван от останалите от ЕС“.Целта е чрез Радев да се опитват да разбият европейското единство, но резултатът е, че Радев остава изолиран в ЕС и прилича на селски идиот.

    20:33 16.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Емигрант

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Новичок":

    Ако това наистина е най-четената медия това говори много лошо за българското население, означава, че преобладаващото население е чалга-опростачено, защото тук 95 % "драскат" точно такива умствено изостанали екземпляри неоткрити от зоологията !

    20:34 16.10.2026

  • 41 Даката

    3 10 Отговор
    Това искам да го видя, как точно румен радев ще каже, че русия е агресора във войната в Украйна... Никакъв шанс да го стори, как да каже че путин е фашист на всеослушание???

    20:34 16.10.2026

  • 42 Оня под Коня

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Оня под Коня":

    Имам впредвид на Костича..

    20:34 16.10.2026

  • 43 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "идиоти вън":

    Сериозно Я гледай откъде на излязоха радевите сподвижници Кого и какво защитавате наясно ли сте РАДЕВ ли или своето развитие тук

    20:35 16.10.2026

  • 44 Ъхъ

    17 2 Отговор
    Изброените лица е крайно време да бъдат осъдени за държавна измяна!

    20:37 16.10.2026

  • 45 Отбор опг

    14 1 Отговор
    Всички изброени са за панделата особено драгалевския с неговата криминална приватизация . Може би ненапразно е сложен първи в списъка.

    Коментиран от #55

    20:44 16.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 обективен

    11 2 Отговор
    Ама тези бивши премиери ,трябваше отдавна да са осъдени до живот ,защото убиха държава и народ !

    20:45 16.10.2026

  • 48 Анонимен

    12 2 Отговор
    Те заробиха българските граждани а дават акъл какво да прави гн. Радев

    Коментиран от #54

    20:49 16.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Петър

    8 1 Отговор
    Всичките бивши премиери дърпаха България към дъното.

    Коментиран от #59

    20:55 16.10.2026

  • 52 Вкупом

    8 1 Отговор
    В затвора бившите.

    Коментиран от #56

    20:57 16.10.2026

  • 53 Тия бивши премиери

    6 1 Отговор
    Всичкото е боклук та дрънка.

    20:57 16.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Вкупом":

    за затвора сте всичките вие които от години тук сеете омраза

    21:01 16.10.2026

  • 57 Абе боклуци

    5 2 Отговор
    Откъде накъде ще се осъжда някой без доказателства? Мръсна продажна сган!

    21:04 16.10.2026

  • 58 Горски

    6 1 Отговор
    Имам чувството,че в Европа периодично избухва някаква епидемия от реваншизъм и силна русофобия. Тъкмо бяхме решили,че уроците на историята са научени,че грешките е невъзможно да бъдат повторени,и ето,че начело на Западните държави и ЕС застанаха група неонацисти,които отново забълнуваха за нов "скок на Изток". Но,този път Русия показа,че е подготвена за тия идиотщини. Показа,че следващо изненадващо нападение е невъзможно.Урока от 22.06.1941 година е научен. А,затъпелите от безделие и розови мечти бюргери от Лондон,Париж,Берлин и Брюксел е крайно време да слязат на земята. Нищо подобно, повечето българи бяха скептични към твърденията на западните "специалисти" Още повече като видяха, че без НАТО, на 20-тия ден руските танкове обкръжиха Киев и Зеленски панически поиска мир. Само че имаше Истанбул, Борис Джонсън и прочее...всички го знаем. Аз обаче наистина ще направя мое предсказание(или предположение) какво съвсем скоро очаквам. Киев е в колапс. Очертава се студена зима. Колкото по-студена е тя, толкова по-горещи ще са обвиненията за нея между кмета Кличко и Зеленски. Поживем, увидим.

    21:12 16.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 шиши

    2 1 Отговор
    Ги е строил яко тея покемони. Феновете на тиквун се подготвят за свещения празник на тиквата

    21:22 16.10.2026

  • 61 Елементарно Уотсън

    1 2 Отговор
    Евтина пропаганда на бивши комунисти, за да внесат шум в системата преди изборите за президент, предназначена за етноса с естествен интелект, който кълве на гола кука !

    Коментиран от #63

    21:30 16.10.2026

  • 62 Маринов

    1 1 Отговор
    Как не е разширяване на войната, като искат от НАТО да помогне в осигуряване сигурността, т.е. - кораби на НАТО в Черно море, бази в България.

    21:33 16.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Иван 1":

    Това сам ли го измисли или някой ти помага?

    21:43 16.10.2026

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