Новини
България »
София »
Започва изборът на нов състав на ВСС
  Тема: Избори

Започва изборът на нов състав на ВСС

17 Октомври, 2026 09:44 424 2

  • всс-
  • съдебна власт-
  • прокурори-
  • съдии-
  • следователи

Първи гласуват прокурорите, а изборът на професионалната квота ще приключи на 21 ноември

Започва изборът на нов състав на ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет започва с Общото събрание на прокурорите. То се провежда в София и поставя началото на процедурата за избор на членове от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи.

Право на участие в събранието имат 1570 прокурори. В рамките на първото заседание ще бъдат избрани председателят на събранието, членовете на избирателната комисия и съставите на избирателните секции. Предстои и изслушване на 25-те кандидати от квотата на прокурорите.

Събранието се провежда в зала „София Ивент Център“ в София. Според приетата от ВСС хронограма гласуването за прокурорската квота ще бъде на 24 октомври.

След прокурорите идва ред на съдиите и следователите

Общото събрание на съдиите е насрочено за 31 октомври, а вотът за техните представители ще се проведе на 7 ноември. Следователите ще се съберат на 14 ноември, като гласуването за тяхната квота е определено за 21 ноември.

Съдиите ще гласуват в 30 избирателни секции, прокурорите – в 29, а следователите – в пет. За съдиите са определени четири секции в София, за прокурорите – три, а вотът на следователите ще се провежда в Националната следствена служба и съдебните палати в Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Участието е лично

Пленумът на ВСС изрази становище, че в насрочените общи събрания не е допустимо магистрат да участва чрез пълномощник. „Не е допустимо прокурор, съдия и следовател да участват по пълномощие“, заяви ВСС.

Новият състав на съвета ще бъде формиран от професионалната квота след приключването на отделните процедури за прокурори, съдии и следователи. Паралелно с тях се провежда и процедурата за избор на членове от парламентарната квота.

Източници: novini.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Те отдавна са избрани от Боко и Шишко и никой няма да поиска сваляне на техния имунитет. Само заблуждавате себе си и обществото, а двамата престъпника ще продължат да се радват на живота и прекрасната съдебна система.

    09:58 17.10.2026

  • 2 Радев

    1 0 Отговор
    ще си избира ВСС, Боко седи и мига умно!

    10:06 17.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове