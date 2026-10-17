Започва изборът на нов състав на ВСС

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет започва с Общото събрание на прокурорите. То се провежда в София и поставя началото на процедурата за избор на членове от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи.

Право на участие в събранието имат 1570 прокурори. В рамките на първото заседание ще бъдат избрани председателят на събранието, членовете на избирателната комисия и съставите на избирателните секции. Предстои и изслушване на 25-те кандидати от квотата на прокурорите.

Събранието се провежда в зала „София Ивент Център“ в София. Според приетата от ВСС хронограма гласуването за прокурорската квота ще бъде на 24 октомври.

След прокурорите идва ред на съдиите и следователите

Общото събрание на съдиите е насрочено за 31 октомври, а вотът за техните представители ще се проведе на 7 ноември. Следователите ще се съберат на 14 ноември, като гласуването за тяхната квота е определено за 21 ноември.

Съдиите ще гласуват в 30 избирателни секции, прокурорите – в 29, а следователите – в пет. За съдиите са определени четири секции в София, за прокурорите – три, а вотът на следователите ще се провежда в Националната следствена служба и съдебните палати в Пловдив, Велико Търново, Варна и Бургас.

Участието е лично

Пленумът на ВСС изрази становище, че в насрочените общи събрания не е допустимо магистрат да участва чрез пълномощник. „Не е допустимо прокурор, съдия и следовател да участват по пълномощие“, заяви ВСС.

Новият състав на съвета ще бъде формиран от професионалната квота след приключването на отделните процедури за прокурори, съдии и следователи. Паралелно с тях се провежда и процедурата за избор на членове от парламентарната квота.

Източници: novini.bg