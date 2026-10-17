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Златанов: Само български служби са били на „Челси-3“

Златанов: Само български служби са били на „Челси-3“

17 Октомври, 2026 09:46 422 7

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  • бургас

Директорът на „Гранична полиция“ коментира операцията около кораба и проверката по случая с Ива Михайлова

Златанов: Само български служби са били на „Челси-3“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На кораба „Челси-3“ са се качвали само служители на Морска администрация, Военноморските сили и „Гранична полиция“. Това заяви директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. По думите му корабът е бил придвижен до пристанището в Бургас, за да бъдат извършени огледи и да се изяснят причините и обстоятелствата около инцидента.

Златанов посочи, че екипите на „Гранична полиция“ са били плътно до кораба при операцията. Той уточни, че при началото на действията вълнението на морето е било два бала, а около два часа по-късно е достигнало четири бала.

Главният комисар каза още, че антидрон системата е била разположена на летището в София. „Въздействахме на десетки дронове“, заяви той. По думите му корабът „Челси-2“ не е доближил „Челси-3“. На екипажа на първия кораб е било разпоредено да спре, след което на борда му са се качили служители на „Гранична полиция“.

Проверка по случая с Ива Михайлова

Антон Златанов коментира и случая с Ива Михайлова, по който министърът на вътрешните работи вече е разпоредил проверка. Директорът на „Гранична полиция“ заяви, че има представа как тя се намира в България, но не може да даде подробности.

Той подчерта, че няма нарушение на българските гранични пунктове. „Запис в системата за граничен контрол на българо-македонските пунктове няма“, каза Златанов и добави, че по казуса няма данни за тревожно обстоятелство.

Източници: novini.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 2 Отговор
    Почти ви вярваме, ама само почти.

    09:50 17.10.2026

  • 2 Факт

    4 2 Отговор
    Буданов затова дойде тайно - за да бъдат само български служби на кораба.

    09:51 17.10.2026

  • 3 Читател

    3 2 Отговор
    Добре ! До тук " партньорите " не са успели да подметнат на местопрестъплението части от "руски дронове " .

    Коментиран от #4

    09:52 17.10.2026

  • 4 Абе....

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    А, дали не са махнали части от украински мини? Знае ли някой?

    09:53 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факрус

    0 0 Отговор
    На руската подводница, която гръмна беззащитните търговски кораби, пожелавам същата участ като на подводницата "курск "!

    10:11 17.10.2026

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