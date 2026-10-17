Златанов: Само български служби са били на „Челси-3“

На кораба „Челси-3“ са се качвали само служители на Морска администрация, Военноморските сили и „Гранична полиция“. Това заяви директорът на „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия. По думите му корабът е бил придвижен до пристанището в Бургас, за да бъдат извършени огледи и да се изяснят причините и обстоятелствата около инцидента.

Златанов посочи, че екипите на „Гранична полиция“ са били плътно до кораба при операцията. Той уточни, че при началото на действията вълнението на морето е било два бала, а около два часа по-късно е достигнало четири бала.

Главният комисар каза още, че антидрон системата е била разположена на летището в София. „Въздействахме на десетки дронове“, заяви той. По думите му корабът „Челси-2“ не е доближил „Челси-3“. На екипажа на първия кораб е било разпоредено да спре, след което на борда му са се качили служители на „Гранична полиция“.

Проверка по случая с Ива Михайлова

Антон Златанов коментира и случая с Ива Михайлова, по който министърът на вътрешните работи вече е разпоредил проверка. Директорът на „Гранична полиция“ заяви, че има представа как тя се намира в България, но не може да даде подробности.

Той подчерта, че няма нарушение на българските гранични пунктове. „Запис в системата за граничен контрол на българо-македонските пунктове няма“, каза Златанов и добави, че по казуса няма данни за тревожно обстоятелство.

Източници: novini.bg