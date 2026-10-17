Димитър Недялков: България изостава във войните на дроновете

България изостава в адаптирането към съвременните начини за водене на война и трябва да възстанови способностите си за разработване и производство на военни системи. Това заяви полковник професор Димитър Недялков, преподавател във Военната академия, в разговор за развитието на военната авиация, безпилотните системи и сигурността в Черноморския регион.

Според Недялков продължителните процедури по придобиване на въоръжение създават риск техниката да остарее още преди да бъде въведена в експлоатация. Той смята, че вместо да разчита основно на покупки от чужбина, страната трябва да инвестира в собствени инженери, решения и производство.

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„Иначе добиването отвън на каквото и да е съвременно въоръжение винаги води до закъснение и до придобиване на техника, която може би в перспектива вече ще остарява“, коментира Недялков.

Като пример за бързото развитие на военните технологии преподавателят посочи войната в Украйна. По думите му в това бойно пространство дадена технология или тактика може да загуби актуалността си за месец или месец и половина.

„Изостанали сме, аз не мога да определя годините, но казусът е изключително голям, защото технологиите много бързо стареят“, заяви той.

Недялков припомни, че България е разработвала безпилотни самолети още в края на 60-те и началото на 70-те години на XX век. Според него тогава са се обсъждали и решения, свързани с изкуствения интелект, но след промените от началото на 90-те години част от възможностите постепенно са били загубени.

Украинският опит може да бъде използван

„Бъдещите войни, това са войните на изкуствения интелект и на роботите“, каза преподавателят.

По думите на Недялков контактите между български и украински специалисти по безпилотни системи не са прекъсвани. Той заяви, че първите украински специалисти в тази област са били обучавани в България.

Според него въпросът вече не е само в обмена на информация, а в способността на страната да приспособи съвременните системи към собственото си производство и отбранителни нужди. Недялков смята, че част от старите български оръжейни системи е можело да бъдат модернизирани. Като пример посочи бронетранспортьори, които могат да бъдат превърнати в роботизирани платформи за логистична поддръжка.

Сигурността в Черно море не зависи само от флота

„Голяма част от нашите оръжейни системи бяха разпродадени на безценица или унищожени, а можеха да ни служат още дълго време“, заяви той.

В разговора Недялков постави акцент и върху защитата на корабоплаването по българското Черноморие. Според него безпилотните системи могат да подпомагат наблюдението и охраната, но защитата на региона изисква взаимодействие между различни способности, включително авиация, флот, електронно наблюдение и системи за реакция.

Той определи електронната среда като един от основните фактори в съвременните военни действия.

„В момента един от основните казуси е сложната електронна среда, в която се намираме. Тая война е невидима, но резултатите са с големи последствия“, каза Недялков.

Повод за разговора е и новата му книга „Живот в служба на България“, посветена на капитан Димитър Списаревски. Изданието е по повод 110-ата годишнина от рождението на летеца и съдържа над 150 фотографии, както и архивни материали, които досега не са били публикувани.

В края на разговора Недялков заяви, че недокомплектът в армията изисква по-голяма обществена ангажираност. По думите му страната има нужда от военнослужещи с интелект, морал и воля.

Източници: btvnovinite.bg