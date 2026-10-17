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Пожар избухна отново край частни ниви във Филиповци

Пожар избухна отново край частни ниви във Филиповци

17 Октомври, 2026 09:57 629 4

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Огънят е бил потушен преди пристигането на изпратения противопожарен автомобил. Жители от района отново поставят въпроса за горенето на отпадъци и трудния достъп до нивите

Пожар избухна отново край частни ниви във Филиповци - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар е избухнал отново в района на столичния квартал „Филиповци“. Огънят е обхванал частни ниви вечерта на 16 октомври. Сигналът е подаден около 19:30 часа, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ пред БТА. В публикация на „Телеграф“ се посочва, че пламъците са избухнали около 19:40 часа.

На място е изпратен един противопожарен автомобил, но при пристигането на екипа огънят вече е бил изгасен. Няма данни за пострадали хора. Инцидентът е станал в район, за който местни жители многократно са подавали сигнали за нерегламентирано изхвърляне и горене на отпадъци.

Жителка сигнализира за блокиран достъп

За пожара е сигнализирала Силвия Йорданова, чийто имот се намира в засегнатия район. Пред „Телеграф“ тя е предположила, че пламъците може да са тръгнали от горене на гуми и отпадъци.

По-рано през седмицата Йорданова е разказала, че е получила предписание да почисти имота си, но достъпът до него е блокиран. По думите ѝ един от вариантите е при опит за влизане с полиция, ако това се окаже невъзможно, да бъде съставен „протокол от органите на реда“.

Други публикации за инцидента също посочват, че улиците в района затрудняват достигането на пожарните автомобили до огнището. По данни, цитирани от БТА, пожарът е бил малък и е бил потушен преди пристигането на екипа.

Източници: telegraph.bg, dnes.dir.bg, stolica.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхреща кафява чума

    0 1 Отговор
    по към банкя да действат

    11:04 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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