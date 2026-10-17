Патриарх Вартоломей пожела на България мир и благоденствие

Вселенският патриарх Вартоломей пристига в България за тридневна визита по покана на българския патриарх Даниил. В интервю преди посещението той заяви, че очаква то да укрепи отношенията между Константинополската и Българската православна църква.

„Уверен съм, че всичко ще премине в истински братски дух“, каза патриарх Вартоломей пред БНТ. Той определи визитата като възможност за затвърждаване на приятелството и духовните връзки между двете църкви.

Визитата започва с изложба в НДК

По програмата на Българската патриаршия на 17 октомври Вартоломей ще бъде посрещнат от патриарх Даниил и митрополити от Светия синод в Синодалната палата. По-късно двамата предстоятели ще открият в Националния дворец на културата изложбата „Света Гора в София“, посветена на Атон.

На 18 октомври патриарх Вартоломей и патриарх Даниил ще участват в тържествена архиерейска света литургия в катедралата „Св. Александър Невски“. Предвиден е и трисагий на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит.

Патриархът припомни посещенията в Истанбул и Имврос

Вартоломей припомни посещението на патриарх Даниил в Истанбул през декември 2025 г., както и последвалата визита на българския патриарх на остров Имврос, родното място на Вселенския патриарх. Той посочи двете пътувания като знак за задълбочаване на духовните отношения между православните църкви.

В интервюто беше засегната и темата за историческата справедливост при връщането на ценности и останки, преместени при тежки исторически обстоятелства. Вартоломей даде като пример предаването на тленните останки на цар Самуил на България от Гърция.

Според Вселенския патриарх подобни несправедливости трябва да бъдат поправяни своевременно, защото това укрепва двустранните отношения и допринася за разбирателството между народите.

Пожелание за България в Европейския съюз

В посланието си към българския народ патриарх Вартоломей отправи благословение към всички членове на Българската православна църква. Той пожела на страната единство, благоденствие и политическа стабилност, както и напредък в рамките на Европейския съюз.

Тридневната визита ще завърши на 19 октомври с празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.

Източници: bgnes.bg