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Патриарх Вартоломей пожела на България мир и благоденствие

Патриарх Вартоломей пожела на България мир и благоденствие

17 Октомври, 2026 11:07 433 7

  • патриарх вартоломей-
  • патриарх даниил-
  • българска православна църква-
  • европейски съюз-
  • рилски манастир

Вселенският патриарх пристига за тридневна визита по покана на патриарх Даниил и свърза посещението с църковното братство и историческата справедливост

Патриарх Вартоломей пожела на България мир и благоденствие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Вселенският патриарх Вартоломей пристига в България за тридневна визита по покана на българския патриарх Даниил. В интервю преди посещението той заяви, че очаква то да укрепи отношенията между Константинополската и Българската православна църква.

„Уверен съм, че всичко ще премине в истински братски дух“, каза патриарх Вартоломей пред БНТ. Той определи визитата като възможност за затвърждаване на приятелството и духовните връзки между двете църкви.

Визитата започва с изложба в НДК

По програмата на Българската патриаршия на 17 октомври Вартоломей ще бъде посрещнат от патриарх Даниил и митрополити от Светия синод в Синодалната палата. По-късно двамата предстоятели ще открият в Националния дворец на културата изложбата „Света Гора в София“, посветена на Атон.

На 18 октомври патриарх Вартоломей и патриарх Даниил ще участват в тържествена архиерейска света литургия в катедралата „Св. Александър Невски“. Предвиден е и трисагий на гроба на блаженопочившия български патриарх Неофит.

Патриархът припомни посещенията в Истанбул и Имврос

Вартоломей припомни посещението на патриарх Даниил в Истанбул през декември 2025 г., както и последвалата визита на българския патриарх на остров Имврос, родното място на Вселенския патриарх. Той посочи двете пътувания като знак за задълбочаване на духовните отношения между православните църкви.

В интервюто беше засегната и темата за историческата справедливост при връщането на ценности и останки, преместени при тежки исторически обстоятелства. Вартоломей даде като пример предаването на тленните останки на цар Самуил на България от Гърция.

Според Вселенския патриарх подобни несправедливости трябва да бъдат поправяни своевременно, защото това укрепва двустранните отношения и допринася за разбирателството между народите.

Пожелание за България в Европейския съюз

В посланието си към българския народ патриарх Вартоломей отправи благословение към всички членове на Българската православна църква. Той пожела на страната единство, благоденствие и политическа стабилност, както и напредък в рамките на Европейския съюз.

Тридневната визита ще завърши на 19 октомври с празнична съборна патриаршеска света литургия в Рилската света обител.

Източници: bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отец Дионисий

    1 1 Отговор
    Сатанист!Слуга на Луцифер.

    11:25 17.10.2026

  • 3 Видиш ли попски ръкав

    1 1 Отговор
    Бягайте краченца.

    11:26 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Предател

    3 1 Отговор
    Благодаря

    11:26 17.10.2026

  • 6 Българин

    0 1 Отговор
    Само ЧоВекът .... Чо.... Енергия, Век, Вечна
    ЧоВекът с Вечна Енергия в Душата използува Ентропията,
    сутрин Рано, когато Загрея(Слънцето) ИзГрее на ХорИзОнта,
    изкачвайки се високо по Върховете на Планините и
    смеейки се с Еволюцията и Религията и е Богът на Земята.

    11:33 17.10.2026

  • 7 !!!

    0 0 Отговор
    Как Може да се Кани лицето,който принадлежи на една секта, благославена от Мехмед ||?
    И то от БПЦ?

    11:37 17.10.2026

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