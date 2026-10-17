Липсата на кворум отложи избора на прокурорите за ВСС

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет беше отложено с един час заради липса на кворум. В залата са се регистрирали 449 прокурори при 1570 вписани в избирателния списък.

Кворумът е проверен и обявен от временно изпълняващата функциите „главен прокурор“ Ваня Стефанова. Съгласно чл. 29ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт заседанието трябва да започне в 11:00 часа независимо от броя на присъстващите.

„При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите.“

Дневният ред предвижда избор на председател на общото събрание, както и на членове на избирателната комисия и на избирателните секции. Тези решения са необходимата организационна стъпка преди избора на представители на прокурорите във ВСС.

Вторият ден е насрочен за 24 октомври

Процедурата е планирана в два дни – 17 и 24 октомври 2026 г. В първия ден трябва да бъдат организирани работата на събранието и изборният процес, а следващият е определен за продължаване на процедурата по избора.

Събранието се провежда в зала „София Ивент Център“ в София. Изборът е част от процедурата за формиране на деветия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Източници: bgnes.bg