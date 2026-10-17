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Липсата на кворум отложи избора на прокурорите за ВСС

Липсата на кворум отложи избора на прокурорите за ВСС

17 Октомври, 2026 11:00 576 6

  • всс-
  • прокурори-
  • кворум-
  • съдебна власт

В залата се регистрираха 449 от общо 1570 прокурори. Заседанието трябва да започне в 11:00 часа

Липсата на кворум отложи избора на прокурорите за ВСС - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет беше отложено с един час заради липса на кворум. В залата са се регистрирали 449 прокурори при 1570 вписани в избирателния списък.

Кворумът е проверен и обявен от временно изпълняващата функциите „главен прокурор“ Ваня Стефанова. Съгласно чл. 29ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт заседанието трябва да започне в 11:00 часа независимо от броя на присъстващите.

„При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите.“

Дневният ред предвижда избор на председател на общото събрание, както и на членове на избирателната комисия и на избирателните секции. Тези решения са необходимата организационна стъпка преди избора на представители на прокурорите във ВСС.

Вторият ден е насрочен за 24 октомври

Процедурата е планирана в два дни – 17 и 24 октомври 2026 г. В първия ден трябва да бъдат организирани работата на събранието и изборният процес, а следващият е определен за продължаване на процедурата по избора.

Събранието се провежда в зала „София Ивент Център“ в София. Изборът е част от процедурата за формиране на деветия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.

Източници: bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокурор Сульов

    1 0 Отговор
    Нормалнопе да няма кворум, всички сме вчерашни. Здраве да е.

    11:05 17.10.2026

  • 2 Хайде

    0 0 Отговор
    Хайде,не се помотвайте защото това са най важните неща в територията,само с вашите дела може да си върнем Държавата.

    Коментиран от #3

    11:05 17.10.2026

  • 3 Какво Им Пука !

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хайде":

    Тяхната Си Върви !

    Що Се отнася До Делата !

    Не Се Надявай !

    Тук Закон И Конституцияп !

    Нама !

    Има Само Пари !

    11:09 17.10.2026

  • 4 Нагли

    0 0 Отговор
    Безсрамници

    11:25 17.10.2026

  • 5 Винкело

    0 0 Отговор
    Какъв кворум у събота бе, у събота кворумът се мести по ловни дружинки и Халкидикита.

    11:31 17.10.2026

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Дърти бойковски номера...

    11:32 17.10.2026

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