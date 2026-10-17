Липсата на кворум отложи избора на прокурорите за ВСС

Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет беше отложено с един час заради липса на кворум. В залата са се регистрирали 449 прокурори при 1570 вписани в избирателния списък.
Кворумът е проверен и обявен от временно изпълняващата функциите „главен прокурор“ Ваня Стефанова. Съгласно чл. 29ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт заседанието трябва да започне в 11:00 часа независимо от броя на присъстващите.„При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от броя на присъстващите.“
Дневният ред предвижда избор на председател на общото събрание, както и на членове на избирателната комисия и на избирателните секции. Тези решения са необходимата организационна стъпка преди избора на представители на прокурорите във ВСС.
Вторият ден е насрочен за 24 октомври
Процедурата е планирана в два дни – 17 и 24 октомври 2026 г. В първия ден трябва да бъдат организирани работата на събранието и изборният процес, а следващият е определен за продължаване на процедурата по избора.
Събранието се провежда в зала „София Ивент Център“ в София. Изборът е част от процедурата за формиране на деветия състав на Висшия съдебен съвет от професионалната квота.
Източници: bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прокурор Сульов
11:05 17.10.2026
2 Хайде
Коментиран от #3
11:05 17.10.2026
3 Какво Им Пука !
До коментар #2 от "Хайде":Тяхната Си Върви !
Що Се отнася До Делата !
Не Се Надявай !
Тук Закон И Конституцияп !
Нама !
Има Само Пари !
11:09 17.10.2026
4 Нагли
11:25 17.10.2026
5 Винкело
11:31 17.10.2026
6 Гост
11:32 17.10.2026