Започна общото събрание на прокурорите. Изслушват 25 претенденти за новия ВСС

Започна Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съобщават от News.bg.

Въпреки че първоначално то беше насрочено за 10.00 часа, поради липса на кворум беше отложено за час по-късно независимо от броя на присъстващите.

В рамките на днешния ден трябва да бъдат изслушани 25 магистрати.

Обвинителите ще гласуват своите четирима представители в кадровия орган следващата събота.

Сред кандидатите има много хора на ръководни позиции, както и познати имена от последните години.

Очакванията са дебатът днес да се фокусира около три ключови теми: намаляване на административната тежест, предвидимо кариерно израстване и защита на магистратите от политически и корпоративен натиск.

Форумът откри временно и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с обявяване броя на присъстващите прокурори - 502 от общо 1 570 регистрирани в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 ЗСВ.

Тя поздрави участниците, като благодари на магистратите, отзовали се на поканата за свиканото събрание и за проявеното уважение към техните колеги - кандидати за членове на ВСС.

Стефанова обърна внимание, че целта е да бъде избран ВСС с редовен мандат, а броят на кандидатите показва сериозен интерес. Тя припомни, че преди четири години прокурорите са изпълнили професионалния си дълг и са избрали своите представители за членове на ВСС.

Стефанова изрази надежда процедурата да приключи успешно и с избор на членове от парламентарната квота. Тя пожела успех на кандидатите и на общото събрание, като сподели очакване на 24 октомври да бъдат избрани най-достойните и най-почтени професионалисти.

В залата присъстват кандидатите за членове на ВСС Атанас Гебрев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Атанас Илиев - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Смолян, Владимир Николов - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, Георги Чинев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Бургас, Даниела Попова - административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - София, Дарин Христов - прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас, Десислава Петрова - заместник на административния ръководител - заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура, Димитър Лещаков - прокурор в Апелативна прокуратура - Велико Търново, Добринка Калчева - прокурор в Апелативна прокуратура - Пловдив, Ивайло Ангелов - прокурор в Апелативна прокуратура - София, Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил, Иван Тасков - прокурор в Софийска градска прокуратура, Иванка Которова-Духлакова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Йовита Григорова - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Бургас, Красимира Филипова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Марина Ненкова - прокурор в Софийска градска прокуратура, Маринела Тотева - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Милена Гамозова - прокурор в Апелативна прокуратура - Варна, Пламен Евгениев - прокурор в Апелативна прокуратура - София, Пламен Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура, Радослав Градев - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Русе, Сийка Милева - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Тодор Деянов - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура - Пловдив и Христо Анчев - административен ръководител - военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив.

Общото събрание на прокурорите ще бъде проследено от регистрираните като наблюдатели представители на Асоциация "Форум" - Тодор Балабанов и Мария Карагьозова, и застъпници на кандидатите за изборни членове на ВСС - Красимира Филипова - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Десислава Петрова - заместник на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, Георги Чинев - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Бургас и Ивайло Илиев - прокурор в Окръжна прокуратура - Кюстендил.

Впоследствие стана ясно, че Общото събрание на прокурорите е избрало за председател Виктор Малинов - прокурор и завеждащ Отдел 10 "Инспекторат" във Върховна касационна прокуратура. Той ще ръководи събранието и ще организира избора на членовете на избирателната комисия и на избирателните секции.

Избирателната комисия е в състав от седем редовни и петима резервни членове.

За редовни членове са избрани: Емил Георгиев - прокурор във Върховна касационна прокуратура, Николай Николаев - прокурор в Софийска районна прокуратура, Десислава Калайджиева - прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, Илина Чобанова - прокурор в Софийска районна прокуратура, Александър Михайлов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, Николай Гугушев - прокурор в Софийска градска прокуратура и Йорданка Чанкова - прокурор във Върховна касационна прокуратура.

За резервни членове са избрани: Димитър Стефанов - прокурор в Апелативна прокуратура - София, Елена Андреева - прокурор в Софийска районна прокуратура, Румяна Димитрова - прокурор в Районна прокуратура - Силистра, Ивайло Гоцков - прокурор в Софийска районна прокуратура и Христина Апостолова - прокурор в Софийска градска прокуратура.