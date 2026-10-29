Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Прокурори искат промени в проекта за съдебната власт

Прокурори искат промени в проекта за съдебната власт

29 Октомври, 2026 08:54 517 4

  • нсбп-
  • закон за съдебната власт-
  • прокурори-
  • съдебна реформа-
  • командироване

НСБП подкрепя конкурсите и ограничаването на командироването, но възразява срещу по-високите стажови прагове и участието на представител на правосъдния министър в комисиите

Прокурори искат промени в проекта за съдебната власт - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Независимото сдружение на българските прокурори не подкрепя в предложения вид проекта за промени в Закона за съдебната власт. В становище по обществената консултация организацията подкрепя редовните конкурси, ограничаването на продължителното командироване и защитата на професионалната независимост, но настоява текстовете да бъдат съществено преработени.

Общественото обсъждане на законопроекта е насрочено за периода от 16 октомври до 16 ноември 2026 г. Според НСБП част от предложенията ограничават достъпа до професията и кариерното развитие, а други създават възможност за пряко участие на изпълнителната власт при оценяването на бъдещи магистрати.

Възражения срещу новите стажови прагове

Проектът предвижда петгодишен стаж за назначаване на младши съдия, младши прокурор и младши следовател. За съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура изискването се увеличава от три на седем години. За окръжно ниво и административните съдилища стажът нараства от осем на девет години, за апелативно ниво – от десет на единадесет, а за върховно ниво и Националната следствена служба – от дванадесет на тринадесет години.

Сдружението определя увеличението за районното ниво като най-съществено, тъй като изискването нараства с четири години. В становището се посочва, че в мотивите към проекта няма проверими данни за недостатъци в професионалните резултати, които да са свързани с досегашните прагове.

„НСБП не подкрепя приемането на законопроекта в предложения вид и настоява за съществена преработка“, се посочва в документа.

Спор за конкурсните комисии

Едно от основните възражения е свързано със състава на конкурсните и изпитните комисии. Вместо четирима действащи магистрати и един хабилитиран учен проектът предвижда двама представители на органите на съдебната власт, един представител на министъра на правосъдието и двама хабилитирани учени.

Така делът на магистратите намалява от 80 на 40 процента и те губят мнозинството в комисията, която оценява пригодността за достъп до професията. НСБП възразява срещу политически определен оценител и предлага представителят на министъра да бъде заменен с още един действащ магистрат.

За изпитите след първоначалното обучение в Националния институт на правосъдието се предлага същият принцип. За кандидатите за младши прокурори и младши следователи организацията настоява мястото на представителя на министъра да бъде заето от прокурор с ранг на прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Конкурси, командироване и резервна листа

НСБП подкрепя видеозаснемането и излъчването в реално време на изтеглянето на казусите, теста и устния изпит. Организацията предлага записите да се съхраняват и да могат да се използват при оспорване на нарушения.

Сдружението настоява първоначалното назначаване на прокурори чрез външен конкурс да бъде ограничено до районното ниво. Според предложението практическият опит в районните прокуратури е необходим за последващата работа на окръжно ниво.

Подкрепено е ограничение командироването да продължава най-много 24 месеца в рамките на 60 последователни месеца. НСБП иска още да се забрани командироване от по-високо към по-ниско натоварен орган.

Сред предложенията е и създаване на резервна листа за длъжности, които предстои да бъдат освободени. Като пример е посочено през декември 2026 г. да се установят местата, които се очаква да бъдат освободени през 2028 г., а конкурсът за тях да бъде обявен през януари 2027 г. След приключване на консултацията проектът предстои да бъде разгледан по законодателния ред.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искаме !

    4 0 Отговор
    Задължителен Контрол !

    И Наказания !

    В Правосъдието !

    И Прокуратурата !

    Не Може Държавата Да Се Гаври !

    С Българските Граждани !

    Има Си Закон !

    Има Си И Конституция !

    09:00 29.10.2026

  • 2 10 год ни младши

    2 1 Отговор
    Или 5 години в провинуията!
    Това е!
    Много бъозат да се налапат!

    09:08 29.10.2026

  • 3 Радев, гражданин на Митрофаново

    1 0 Отговор
    Да си гледат работата. Аз съм комисията! Аз съм партията! Аз съм шефът на лакейното мнозинство!
    Молчать, не рассуждать!

    09:33 29.10.2026

  • 4 пожелание

    1 1 Отговор
    90% от прокурорите трябва да се командироват в затвора за много години !!

    09:34 29.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове