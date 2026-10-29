Прокурори искат промени в проекта за съдебната власт

Независимото сдружение на българските прокурори не подкрепя в предложения вид проекта за промени в Закона за съдебната власт. В становище по обществената консултация организацията подкрепя редовните конкурси, ограничаването на продължителното командироване и защитата на професионалната независимост, но настоява текстовете да бъдат съществено преработени.
Общественото обсъждане на законопроекта е насрочено за периода от 16 октомври до 16 ноември 2026 г. Според НСБП част от предложенията ограничават достъпа до професията и кариерното развитие, а други създават възможност за пряко участие на изпълнителната власт при оценяването на бъдещи магистрати.
Възражения срещу новите стажови прагове
Проектът предвижда петгодишен стаж за назначаване на младши съдия, младши прокурор и младши следовател. За съдия в районен съд и прокурор в районна прокуратура изискването се увеличава от три на седем години. За окръжно ниво и административните съдилища стажът нараства от осем на девет години, за апелативно ниво – от десет на единадесет, а за върховно ниво и Националната следствена служба – от дванадесет на тринадесет години.
Сдружението определя увеличението за районното ниво като най-съществено, тъй като изискването нараства с четири години. В становището се посочва, че в мотивите към проекта няма проверими данни за недостатъци в професионалните резултати, които да са свързани с досегашните прагове.
„НСБП не подкрепя приемането на законопроекта в предложения вид и настоява за съществена преработка“, се посочва в документа.
Спор за конкурсните комисии
Едно от основните възражения е свързано със състава на конкурсните и изпитните комисии. Вместо четирима действащи магистрати и един хабилитиран учен проектът предвижда двама представители на органите на съдебната власт, един представител на министъра на правосъдието и двама хабилитирани учени.
Така делът на магистратите намалява от 80 на 40 процента и те губят мнозинството в комисията, която оценява пригодността за достъп до професията. НСБП възразява срещу политически определен оценител и предлага представителят на министъра да бъде заменен с още един действащ магистрат.
За изпитите след първоначалното обучение в Националния институт на правосъдието се предлага същият принцип. За кандидатите за младши прокурори и младши следователи организацията настоява мястото на представителя на министъра да бъде заето от прокурор с ранг на прокурор във Върховната касационна прокуратура.
Конкурси, командироване и резервна листа
НСБП подкрепя видеозаснемането и излъчването в реално време на изтеглянето на казусите, теста и устния изпит. Организацията предлага записите да се съхраняват и да могат да се използват при оспорване на нарушения.
Сдружението настоява първоначалното назначаване на прокурори чрез външен конкурс да бъде ограничено до районното ниво. Според предложението практическият опит в районните прокуратури е необходим за последващата работа на окръжно ниво.
Подкрепено е ограничение командироването да продължава най-много 24 месеца в рамките на 60 последователни месеца. НСБП иска още да се забрани командироване от по-високо към по-ниско натоварен орган.
Сред предложенията е и създаване на резервна листа за длъжности, които предстои да бъдат освободени. Като пример е посочено през декември 2026 г. да се установят местата, които се очаква да бъдат освободени през 2028 г., а конкурсът за тях да бъде обявен през януари 2027 г. След приключване на консултацията проектът предстои да бъде разгледан по законодателния ред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искаме !
И Наказания !
В Правосъдието !
И Прокуратурата !
Не Може Държавата Да Се Гаври !
С Българските Граждани !
Има Си Закон !
Има Си И Конституция !
09:00 29.10.2026
2 10 год ни младши
Това е!
Много бъозат да се налапат!
09:08 29.10.2026
3 Радев, гражданин на Митрофаново
Молчать, не рассуждать!
09:33 29.10.2026
4 пожелание
09:34 29.10.2026