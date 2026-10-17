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Антон Кутев: Към момента няма достатъчно основания България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор

Антон Кутев: Към момента няма достатъчно основания България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор

17 Октомври, 2026 14:12 358 5

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  • член 4

Депутатът от "Прогресивна България" аргументира позицията си с това, че инцидентите са станали в изключителната икономическа зона на България, а не в териториалните ѝ води. Той обаче предупреди, че конфликтът се разширява и ситуацията изисква внимателна реакция, без прибързани действия, които биха могли да доведат до допълнителна ескалация.

Антон Кутев: Към момента няма достатъчно основания България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор - 1
Снимка: euronews.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България не трябва да посочва Русия като виновник за атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море, преди да има категорични доказателства. Това заяви Антон Кутев от „Прогресивна България“ в ефира на Евронюз България. По думите му страната ни е потърсила съдействие от ЕС и НАТО, а руската посланичка е била извикана в Министерството на външните работи. „Не можем да обявяваме някого за виновен, без да имаме достатъчно доказателства“, подчерта Кутев.

Според него към момента няма достатъчно основания България да задейства член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците, когато сигурността на някоя от страните е застрашена. Кутев аргументира позицията си с това, че инцидентите са станали в изключителната икономическа зона на България, а не в териториалните ѝ води. Той обаче предупреди, че конфликтът се разширява и ситуацията изисква внимателна реакция, без прибързани действия, които биха могли да доведат до допълнителна ескалация.

Кутев подкрепи дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна и защитата на позицията, че България не трябва да изпраща свои военнослужещи там. Той защити и призивите на Румен Радев за преговори, като заяви, че трябва да се търси път към деескалация и да се избегне рискът от катастрофален военен сблъсък. В разговора Кутев коментира и причините за руската инвазия, като изложи тезата, че Москва е имала свои мотиви за действията си — позиция, която остава спорна на фона на руската агресия срещу Украйна.

По отношение на бюджета Кутев заяви, че повишаването на доходите, включително на минималната работна заплата, трябва да бъде съобразено с възможностите на държавата и да не води до дефицити. Той посочи, че не се предвижда съществено увеличение на данъците, като се обсъждат по-високи налози върху свръхпечалбите на банки и застрахователи, както и мерки в подкрепа на майките и децата с увреждания. Коментирайки случая с подпалената антена на Starlink, Кутев заяви, че отговорността за защитата на частната собственост е преди всичко на нейните собственици, като уточни, че подробностите около инцидента трябва да бъдат изяснени от компетентните служби.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тогава

    0 1 Отговор
    да задейства чл. 5 ако не чл. 6 и т. н., докато се отвори парашута !

    14:23 17.10.2026

  • 2 Европеец

    4 1 Отговор
    Заглавието е вярно..... Нато няма работа в Черно море....

    14:24 17.10.2026

  • 3 Цвете

    2 1 Отговор
    ЕГАТИ ОТГОВОРА.ИМАШ ЛИ ИЗОБЩО ПРЕДСТАВА ОТ НАПАДЕНИЯТА НА РУСИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ ? ДО ДНЕС, КОЛКО СА ДЪРЖАВИТЕ САМО ОТ ЕВРОПА ЗАСТИГНАЛИГИ С ДРОНОВЕТЕ? АМИ ПОВЕЧЕ ОТ 10 САЗА ТВОЕ СВЕДЕНИЕ.НЕ СИ ПЪХАЙ НОСА ,ТАМ КЪДЕТО НЕ ТИ Е РАБОТА. ПРОВЕРИ ГИ В ИНТЕРНЕТ И ЩЕ СЕ УВЕРИШ.🔎✈️😠🤔🇧🇬

    14:26 17.10.2026

  • 4 Български фатмак

    1 0 Отговор
    Ла..но миризливо

    14:40 17.10.2026

  • 5 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Ку Кууу теф, най-добре грабвайте цветята и да посрещаме ПАК Освободителите ...! Да не забрайте и погачата ?!

    14:41 17.10.2026

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