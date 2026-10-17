По данни на НСИ: 47% от българите с ниско образование живеят в бедност

Близо половината от работещите българи с начално или без образование живеят под линията на бедност. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., представени по повод Международния ден за изкореняване на бедността, който отбелязваме на 17 октомври, цитирани от Dariknews.bg.
Денят напомня за необходимостта от глобални действия срещу крайната бедност и социалната несправедливост.
Изкореняването на бедността е първата от 17-те цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН). За проследяване на напредъка по тях в България е разработен национален списък с 215 показателя, базиран на статистическите данни на НСИ и индикаторите, използвани от Евростат.
Как образованието влияе върху бедността?
Данните на НСИ разкриват сериозни различия в дела на работещите бедни в зависимост от завършената образователна степен.
Най-тежко е положението при работещите с начално или без образование. През 2025 г. цели 47% от тях са живели под линията на бедност, докато 53% са били над нея.
При хората с основно образование делът на работещите бедни достига 36%, а останалите 64% са над прага на бедността.
Значително по-нисък е рискът при работещите със средно образование. Едва 11% от тях попадат под линията на бедност, докато 89% са над нея.
Най-благоприятна е ситуацията при хората с висше образование. Само 4% от работещите висшисти са под линията на бедност, а останалите 96% са над нея.
Така разликата между работещите с висше образование и тези с начално или без образование достига 43 процентни пункта.
Статистиката показва, че делът на работещите бедни сред хората с най-ниска образователна степен е близо 12 пъти по-висок в сравнение с този при висшистите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами
17:00 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Трап
Коментиран от #9
17:07 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Я проверете
висшисти са мулти милионери
или огромна част и от тях са просто
работещи бедни?
С оглед положението, което е следствие от всичко и всички
през последните 30-на години
е особенно вероятно да има хора по улиците скоро ...
17:10 17.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 и същите тия
17:14 17.10.2026
14 Факти
17:15 17.10.2026
15 Тошо
Коментиран от #22
17:17 17.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 верига
17:26 17.10.2026
18 Безработни висшисти
17:26 17.10.2026
19 горчив опит
17:29 17.10.2026
20 тиквата съм
пък другите 53% от българите с ниско образование живеят в разкош
17:30 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Комм
До коментар #15 от "Тошо":Прав си баце , парите за сватба са много по добра инвестиция от вишо , всеки бг ром ще ти го каже ...то по добре с булка отколкото с диплома. Дипломата ... готви ли , пере ли .....
17:33 17.10.2026
23 Българин
17:36 17.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Вутю
17:40 17.10.2026
26 Останалите
17:41 17.10.2026