По данни на НСИ: 47% от българите с ниско образование живеят в бедност

Близо половината от работещите българи с начално или без образование живеят под линията на бедност. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., представени по повод Международния ден за изкореняване на бедността, който отбелязваме на 17 октомври, цитирани от Dariknews.bg.

Денят напомня за необходимостта от глобални действия срещу крайната бедност и социалната несправедливост.

Изкореняването на бедността е първата от 17-те цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН). За проследяване на напредъка по тях в България е разработен национален списък с 215 показателя, базиран на статистическите данни на НСИ и индикаторите, използвани от Евростат.

Как образованието влияе върху бедността?

Данните на НСИ разкриват сериозни различия в дела на работещите бедни в зависимост от завършената образователна степен.

Най-тежко е положението при работещите с начално или без образование. През 2025 г. цели 47% от тях са живели под линията на бедност, докато 53% са били над нея.

При хората с основно образование делът на работещите бедни достига 36%, а останалите 64% са над прага на бедността.

Значително по-нисък е рискът при работещите със средно образование. Едва 11% от тях попадат под линията на бедност, докато 89% са над нея.

Най-благоприятна е ситуацията при хората с висше образование. Само 4% от работещите висшисти са под линията на бедност, а останалите 96% са над нея.

Така разликата между работещите с висше образование и тези с начално или без образование достига 43 процентни пункта.

Статистиката показва, че делът на работещите бедни сред хората с най-ниска образователна степен е близо 12 пъти по-висок в сравнение с този при висшистите.

Снимка: НСИ