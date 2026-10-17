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По данни на НСИ: 47% от българите с ниско образование живеят в бедност

По данни на НСИ: 47% от българите с ниско образование живеят в бедност

17 Октомври, 2026 16:58 547 26

  • данни-
  • нси-
  • ниско потребление-
  • бедност

Информацията бе оповестена по повод днешния Международен ден за изкореняване на бедността

По данни на НСИ: 47% от българите с ниско образование живеят в бедност - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо половината от работещите българи с начално или без образование живеят под линията на бедност. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., представени по повод Международния ден за изкореняване на бедността, който отбелязваме на 17 октомври, цитирани от Dariknews.bg.

Денят напомня за необходимостта от глобални действия срещу крайната бедност и социалната несправедливост.
Изкореняването на бедността е първата от 17-те цели за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН). За проследяване на напредъка по тях в България е разработен национален списък с 215 показателя, базиран на статистическите данни на НСИ и индикаторите, използвани от Евростат.

Как образованието влияе върху бедността?

Данните на НСИ разкриват сериозни различия в дела на работещите бедни в зависимост от завършената образователна степен.

Най-тежко е положението при работещите с начално или без образование. През 2025 г. цели 47% от тях са живели под линията на бедност, докато 53% са били над нея.
При хората с основно образование делът на работещите бедни достига 36%, а останалите 64% са над прага на бедността.

Значително по-нисък е рискът при работещите със средно образование. Едва 11% от тях попадат под линията на бедност, докато 89% са над нея.

Най-благоприятна е ситуацията при хората с висше образование. Само 4% от работещите висшисти са под линията на бедност, а останалите 96% са над нея.

Така разликата между работещите с висше образование и тези с начално или без образование достига 43 процентни пункта.

Статистиката показва, че делът на работещите бедни сред хората с най-ниска образователна степен е близо 12 пъти по-висок в сравнение с този при висшистите.

По данни на НСИ: 47% от българите с ниско образование живеят в бедност
Снимка: НСИ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    10 2 Отговор
    А останалите 53%-в мизерия ...

    17:00 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трап

    8 2 Отговор
    Не учете право, ако нямате връзки! Аз като обикновен маргинал от крайния квартал 9 години бъхтих в мизерията докато се набутам на хранилката. Ако не бяха родителите ми да ме хрантутят щях да съм пукнал.

    Коментиран от #9

    17:07 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Я проверете

    10 3 Отговор
    Ако правилно сме ви разбрали всички
    висшисти са мулти милионери
    или огромна част и от тях са просто
    работещи бедни?
    С оглед положението, което е следствие от всичко и всички
    през последните 30-на години
    е особенно вероятно да има хора по улиците скоро ...

    17:10 17.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 и същите тия

    5 1 Отговор
    с ниското образоване списват във факти

    17:14 17.10.2026

  • 14 Факти

    9 0 Отговор
    Не са малко и висшистите , които живеят в бедност ! Може да си с ниско образование , но ако си “наш човек” , получаваш добра заплата .

    17:15 17.10.2026

  • 15 Тошо

    2 2 Отговор
    Пълни глупости. Бачкатора взима 100 пъти повече от един висшист на 1000€ заплата. Цените са по- високи от всеки европейски град, а там взимат поне към 3000€.

    Коментиран от #22

    17:17 17.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 верига

    2 0 Отговор
    Останалите 33% с ниско образование са в силовия бизнес , не са при бедните, а и някои от тях са при най-богатите 5%.

    17:26 17.10.2026

  • 18 Безработни висшисти

    3 2 Отговор
    Като знам колко вишисти са безработни, не мога да повярвам на тази статистика.Мантрата ,че като застъпиш някъде на работа ще караш там до пенсия беше валидна само през комунизма. С идването на дивия капитализъм играта доста загрубя.

    17:26 17.10.2026

  • 19 горчив опит

    3 0 Отговор
    То ако си висшист без връзки и над 50 даже е по-зле. Никой не те взима на работа...или ти предлагат минимална...

    17:29 17.10.2026

  • 20 тиквата съм

    2 0 Отговор
    значи зарди мен
    пък другите 53% от българите с ниско образование живеят в разкош

    17:30 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Комм

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тошо":

    Прав си баце , парите за сватба са много по добра инвестиция от вишо , всеки бг ром ще ти го каже ...то по добре с булка отколкото с диплома. Дипломата ... готви ли , пере ли .....

    17:33 17.10.2026

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Дори когато програмистите вземаха 10 пъти повече от средните заплати, желаещи да учат във ФМИ нямаше. Щото всички искат много пари, ама да не трябва нещо да се напъват...

    17:36 17.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Вутю

    0 0 Отговор
    Нашите висшисти когато завършат първо отиват да слугуват по хотели и предприятия в Германия и Австрия . Тук никой без някакви връзки не започва работа , а в частното на току що завършил искат стаж . Е от къде да го вземе и отработи този стаж ,след като , особено в частните хранилки на шепа доценти и професори наречени Университети , никой нищо не им осигурява като възможност за стаж. Ако не вярвате питайте току що завършили във Варненски Свободен Университет. Един няма да е почнал някаква работа по завършена специалност защото предложенията са нулеви . Например - Национална Сигурност - за да започне в МВР освен висшето ще го пратят на тяхната си първолаческа школа отново, да седне на чина с онези момчета и момичета завършили някак средно образование събрани от градчета и села бягащи от безработицата там за да изучи основите на професия . Е ,тогава тези 4 -5 години за какво и каква професия са . За чиниите в чужбина ?

    17:40 17.10.2026

  • 26 Останалите

    0 0 Отговор
    лепим плочки!

    17:41 17.10.2026

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