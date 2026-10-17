Новини
България »
Всички градове »
Денков: Действията на Путин са абсолютно предвидими. Той е хищник и разглежда другите държави като плячка

Денков: Действията на Путин са абсолютно предвидими. Той е хищник и разглежда другите държави като плячка

17 Октомври, 2026 18:50 524 31

  • николай денков-
  • действия-
  • владимир путин-
  • предвидимост-
  • хищник-
  • държави-
  • плячка

Има цена, която България плаща за първоначалния абсолютно грешен подход във външната политика на това правителство, каза още депутатът от ПП

Денков: Действията на Путин са абсолютно предвидими. Той е хищник и разглежда другите държави като плячка - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Има цена, която България плаща за първоначалния абсолютно грешен подход във външната политика на това правителство. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.
Той определи като стъпка в правилната посока искането на България от нейните съюзници на антидрон системи, зенитно-ракетни комплекси, авиация и патрулна авиация, но подчерта, че то е закъсняло.

По думите му действията на руския президент са абсолютно предвидими. "Той действа като хищник и разглежда другите държави като плячка. Такъв тип хищник се спира само по един начин и това е със сила, всичко друго са празни приказки", заяви Денков.
"Още през 2023 г. във Вилнюс имаше среща на НАТО, на която беше ясно казано, че след нападението на Русия над Украйна източният фланг на НАТО трябва да се укрепи. Тогава бяха планирани определени военни сили и технически средства, които трябва да бъдат на Източния фланг, включително и на Черно море. Това, което се оказва днес, е, че ние сме изостанали и от Румъния, и от Гърция с изграждането именно на тази защитна стена. В момента трябва да се опитаме да наваксаме максимално бързо. Трябва да сме готови да посрещнем враг, който идва оттам", коментира той.

"Идеята, че това са провокации, е абсолютно грешна. Целта е напълно ясна - да се блокира цялото корабоплаване в Черно море. Говорим за тактическо и стратегическо предимство, което Русия иска да постигне в Черно море, като пресече възможността да се продава жито или каквото и да било от страна на Украйна и да се вкарват стоки към Украйна", посочи Денков.

Що се отнася до активирането на Член 4 от НАТО той заяви: "Със сигурност имаше нужда от консултации. За щастие, имаше среща на Европейския съвет. Видях, че и българският премиер, и румънският президент заедно са отишли да посетят Марк Рюте в централата на НАТО. Консултациите вече са направени и тези искания, за които говори министърът на отбраната, всъщност са казани точно на тези срещи. От тази гледна точка днес може би няма нужда от член 4, но ако не бяха проведени тези срещи, със сигурност от такива консултации имаше нужда", каза той. По думите му общата идея за мораториум за спиране на ударите в Черно море е добра инициатива, но няма никаква индикация, че ще окаже въздействие.
"В момента информацията, която идва от чуждестранни служби, е, че Путин е активирал всякакви саботажни и подривни възможни действия. Тук говорим за дронове, за взривове, за убийства", заяви Денков. "Ние сме във време разделно, в което или ще се държим като слуги на един диктатор, или ще застанем заедно, изправени с нашите съюзници, и ще кажем, че всеки опит за нападение трябва да бъде спрян и агресорът трябва да бъде наказан", добави той.

По повод президентските избори на 25 октомври Денков отбеляза, че подкрепата на избирателите на ГЕРБ за Гюров би била важна за крайния резултат, но подчерта, че това не може да бъде предмет на договорка.

На въпрос дали са започнали консултациите за членове на парламентарната квота на ВСС той заяви, че се провеждат вътрешни обсъждания в "Продължаваме промяната". "Имаме много ясна процедура, която е приета от НС, и я следваме стриктно. Не сме провеждали разговори за имена с колегите от "Прогресивна България". Има няколко човека, които вероятно бихме могли да подкрепим. Има хора с въпросителни, затова трябва да минат изслушванията и разговори по същество как са се представили на изслушването може да има само след това. Ние ще гласуваме само за хора, които смятаме, че ще свършат почтено своята работа във ВСС. Затова няма да обсъждаме и име на главен прокурор", каза още Денков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плячка

    5 33 Отговор
    България е плячка на русията от 1878 !!!

    Коментиран от #31

    18:52 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    39 2 Отговор
    Марш бе палячо ,революцията в Европа започна скоро и вашия ред идва

    Коментиран от #11

    18:52 17.10.2026

  • 4 историк

    39 2 Отговор
    А този гнусак колкото повече се показва , толкова повече ПП ще потъва в тинята под блатото !

    18:52 17.10.2026

  • 5 Ами

    39 1 Отговор
    Спокойно.
    Путин може да е хищник, но не яде мишки.

    Коментиран от #16

    18:53 17.10.2026

  • 6 Гробар

    31 1 Отговор
    Тоя е голям неграмотник и илитерат. Жалка картинка.

    Коментиран от #13

    18:54 17.10.2026

  • 7 Той е хищник

    26 1 Отговор
    и закусва с очилати дрънкащи плъхове

    18:54 17.10.2026

  • 8 Момчето

    3 19 Отговор
    Защо поднесохте на тепсия власта ,на русофилите?

    18:58 17.10.2026

  • 9 Пепи

    21 1 Отговор
    Палячооооо!

    18:58 17.10.2026

  • 10 Денков, ти си плячка!

    7 1 Отговор
    Само като му замирише на ппдб/ЛГБТ, на Путин му се изостря апетита и започва да реве като лъв!🦁

    18:59 17.10.2026

  • 11 Нац.сиг.

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Защо не си арестуван?

    18:59 17.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 такива некадърници

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    и неможачи (по израза на Борисов) са силни в лактите. Когато го избираха за професор, в нАЦИД казаха, че е станао трудно, защото неговите публикации са били със 7-8 автора и той някъде на пето-шесто место. Тоест не му се събира обем продукция. Но в това време той стана министър на МОН и дори си подписа заповед за академик, на което в културните държава казват КОВФЛИКТ на интереси. Хайде да не е учен, но той е НИЩО.

    19:01 17.10.2026

  • 14 Гербер

    4 0 Отговор
    Нямате право да се оплаквате!

    19:01 17.10.2026

  • 15 Вовата

    1 0 Отговор
    е косатка разкъсваща бели мечки!

    19:02 17.10.2026

  • 16 Така е!

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Обаче и мишките бягат като чуят страшният рев! байТанас се свил в чекмеджето между гумичната и кламерите и тихо стене!😂

    19:02 17.10.2026

  • 17 Мим

    8 1 Отговор
    Тоя палячо взел да ръси глупости.Ами да хваща автомата и да отива при зеления пигмей да го защитава.Шматарок е.Той Путин ще ги оправи такива джавки.,като тоя...

    19:02 17.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    6 1 Отговор
    Путин бил хищник.А тези,които избиваха 8г.руснаци в двете републики,какво да кажат за лицемерната политика на САЩ с присъстието на държ.секретар Вики Нюланд!Конгресър гласува 5млрд.$ на Киев за майдана.То с платени украинци лесно с епраи преврат.От него днес са избите милиони от двете държави.Дано има мир.

    19:03 17.10.2026

  • 20 ВИК

    6 1 Отговор
    От този род политици сме на това дередже! Дали е ходил войник, дали е чел политическа литература в живота си, какви чужди езици знае, знае ли изобщо какво защитава партията, която ръководи, има ли визия за бъдещето на страната ни, има ли семейство, деца, но е дочул за НАТО, за член 4-ти, за Путин и Хитлер…Всичко е ясно, някой спомня ли си за Евгени Бакърджиев, такива е родила българската майка, а може би всички те са self made?…

    19:04 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ПЛЯЧКАТА БЪЛГАРИЯ Я ДЪВЧЕ БАААВНО

    0 2 Отговор
    УС КАПИТАЛИЗМА И КАТО Я ПРЕГЛЪТНЕ ЗА КЪТИН ША ОСТАНЕ СААМО АЛЬОША И МОЧА...

    19:05 17.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Предсрочни избори

    5 0 Отговор
    за да изпаднат ППДБ!

    19:07 17.10.2026

  • 25 хехехе

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дън Бай":

    и е тотално изплискал легена!

    19:08 17.10.2026

  • 26 Само Йотова

    4 0 Отговор
    долу ППДБ

    19:08 17.10.2026

  • 27 шаш

    4 0 Отговор
    Този ОстъкленМолец не спира да глупидрънкости.

    19:10 17.10.2026

  • 28 Сапунджиев

    2 0 Отговор
    До преди няколко години никой не те знаеше от кога и ти стана толкова изпечен политик не се пъчи толкова пак ще се върнеш там откъдето си дошъл

    19:13 17.10.2026

  • 29 смях и сълзи

    0 0 Отговор
    Този малък гей говори глупости.

    19:16 17.10.2026

  • 30 Лакеите на Пентагона

    0 0 Отговор
    Нашият "Фицо" нагърби избирателя си да финансира поредния €70 транш за Украйна. Словакия и Унгария като по-бедни, но хитри, няма да участват. Сам издига Костадинов чрез улицата.

    19:16 17.10.2026

  • 31 Ако не беше

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Плячка":

    Русия щеше да носиш фес сега

    19:16 17.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол