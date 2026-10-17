Денков: Действията на Путин са абсолютно предвидими. Той е хищник и разглежда другите държави като плячка

Има цена, която България плаща за първоначалния абсолютно грешен подход във външната политика на това правителство. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.
Той определи като стъпка в правилната посока искането на България от нейните съюзници на антидрон системи, зенитно-ракетни комплекси, авиация и патрулна авиация, но подчерта, че то е закъсняло.
По думите му действията на руския президент са абсолютно предвидими. "Той действа като хищник и разглежда другите държави като плячка. Такъв тип хищник се спира само по един начин и това е със сила, всичко друго са празни приказки", заяви Денков.
"Още през 2023 г. във Вилнюс имаше среща на НАТО, на която беше ясно казано, че след нападението на Русия над Украйна източният фланг на НАТО трябва да се укрепи. Тогава бяха планирани определени военни сили и технически средства, които трябва да бъдат на Източния фланг, включително и на Черно море. Това, което се оказва днес, е, че ние сме изостанали и от Румъния, и от Гърция с изграждането именно на тази защитна стена. В момента трябва да се опитаме да наваксаме максимално бързо. Трябва да сме готови да посрещнем враг, който идва оттам", коментира той.
"Идеята, че това са провокации, е абсолютно грешна. Целта е напълно ясна - да се блокира цялото корабоплаване в Черно море. Говорим за тактическо и стратегическо предимство, което Русия иска да постигне в Черно море, като пресече възможността да се продава жито или каквото и да било от страна на Украйна и да се вкарват стоки към Украйна", посочи Денков.
Що се отнася до активирането на Член 4 от НАТО той заяви: "Със сигурност имаше нужда от консултации. За щастие, имаше среща на Европейския съвет. Видях, че и българският премиер, и румънският президент заедно са отишли да посетят Марк Рюте в централата на НАТО. Консултациите вече са направени и тези искания, за които говори министърът на отбраната, всъщност са казани точно на тези срещи. От тази гледна точка днес може би няма нужда от член 4, но ако не бяха проведени тези срещи, със сигурност от такива консултации имаше нужда", каза той. По думите му общата идея за мораториум за спиране на ударите в Черно море е добра инициатива, но няма никаква индикация, че ще окаже въздействие.
"В момента информацията, която идва от чуждестранни служби, е, че Путин е активирал всякакви саботажни и подривни възможни действия. Тук говорим за дронове, за взривове, за убийства", заяви Денков. "Ние сме във време разделно, в което или ще се държим като слуги на един диктатор, или ще застанем заедно, изправени с нашите съюзници, и ще кажем, че всеки опит за нападение трябва да бъде спрян и агресорът трябва да бъде наказан", добави той.
По повод президентските избори на 25 октомври Денков отбеляза, че подкрепата на избирателите на ГЕРБ за Гюров би била важна за крайния резултат, но подчерта, че това не може да бъде предмет на договорка.
На въпрос дали са започнали консултациите за членове на парламентарната квота на ВСС той заяви, че се провеждат вътрешни обсъждания в "Продължаваме промяната". "Имаме много ясна процедура, която е приета от НС, и я следваме стриктно. Не сме провеждали разговори за имена с колегите от "Прогресивна България". Има няколко човека, които вероятно бихме могли да подкрепим. Има хора с въпросителни, затова трябва да минат изслушванията и разговори по същество как са се представили на изслушването може да има само след това. Ние ще гласуваме само за хора, които смятаме, че ще свършат почтено своята работа във ВСС. Затова няма да обсъждаме и име на главен прокурор", каза още Денков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плячка
Коментиран от #31
18:52 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тик-Ток
Коментиран от #11
18:52 17.10.2026
4 историк
18:52 17.10.2026
5 Ами
Путин може да е хищник, но не яде мишки.
Коментиран от #16
18:53 17.10.2026
6 Гробар
Коментиран от #13
18:54 17.10.2026
7 Той е хищник
18:54 17.10.2026
8 Момчето
18:58 17.10.2026
9 Пепи
18:58 17.10.2026
10 Денков, ти си плячка!
18:59 17.10.2026
11 Нац.сиг.
До коментар #3 от "Тик-Ток":Защо не си арестуван?
18:59 17.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 такива некадърници
До коментар #6 от "Гробар":и неможачи (по израза на Борисов) са силни в лактите. Когато го избираха за професор, в нАЦИД казаха, че е станао трудно, защото неговите публикации са били със 7-8 автора и той някъде на пето-шесто место. Тоест не му се събира обем продукция. Но в това време той стана министър на МОН и дори си подписа заповед за академик, на което в културните държава казват КОВФЛИКТ на интереси. Хайде да не е учен, но той е НИЩО.
19:01 17.10.2026
14 Гербер
19:01 17.10.2026
15 Вовата
19:02 17.10.2026
16 Така е!
До коментар #5 от "Ами":Обаче и мишките бягат като чуят страшният рев! байТанас се свил в чекмеджето между гумичната и кламерите и тихо стене!😂
19:02 17.10.2026
17 Мим
19:02 17.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
19:03 17.10.2026
20 ВИК
19:04 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ПЛЯЧКАТА БЪЛГАРИЯ Я ДЪВЧЕ БАААВНО
19:05 17.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Предсрочни избори
19:07 17.10.2026
25 хехехе
До коментар #18 от "Дън Бай":и е тотално изплискал легена!
19:08 17.10.2026
26 Само Йотова
19:08 17.10.2026
27 шаш
19:10 17.10.2026
28 Сапунджиев
19:13 17.10.2026
29 смях и сълзи
19:16 17.10.2026
30 Лакеите на Пентагона
19:16 17.10.2026
31 Ако не беше
До коментар #1 от "Плячка":Русия щеше да носиш фес сега
19:16 17.10.2026