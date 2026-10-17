Денков: Действията на Путин са абсолютно предвидими. Той е хищник и разглежда другите държави като плячка

Има цена, която България плаща за първоначалния абсолютно грешен подход във външната политика на това правителство. Това каза в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков.

Той определи като стъпка в правилната посока искането на България от нейните съюзници на антидрон системи, зенитно-ракетни комплекси, авиация и патрулна авиация, но подчерта, че то е закъсняло.

По думите му действията на руския президент са абсолютно предвидими. "Той действа като хищник и разглежда другите държави като плячка. Такъв тип хищник се спира само по един начин и това е със сила, всичко друго са празни приказки", заяви Денков.

"Още през 2023 г. във Вилнюс имаше среща на НАТО, на която беше ясно казано, че след нападението на Русия над Украйна източният фланг на НАТО трябва да се укрепи. Тогава бяха планирани определени военни сили и технически средства, които трябва да бъдат на Източния фланг, включително и на Черно море. Това, което се оказва днес, е, че ние сме изостанали и от Румъния, и от Гърция с изграждането именно на тази защитна стена. В момента трябва да се опитаме да наваксаме максимално бързо. Трябва да сме готови да посрещнем враг, който идва оттам", коментира той.

"Идеята, че това са провокации, е абсолютно грешна. Целта е напълно ясна - да се блокира цялото корабоплаване в Черно море. Говорим за тактическо и стратегическо предимство, което Русия иска да постигне в Черно море, като пресече възможността да се продава жито или каквото и да било от страна на Украйна и да се вкарват стоки към Украйна", посочи Денков.

Що се отнася до активирането на Член 4 от НАТО той заяви: "Със сигурност имаше нужда от консултации. За щастие, имаше среща на Европейския съвет. Видях, че и българският премиер, и румънският президент заедно са отишли да посетят Марк Рюте в централата на НАТО. Консултациите вече са направени и тези искания, за които говори министърът на отбраната, всъщност са казани точно на тези срещи. От тази гледна точка днес може би няма нужда от член 4, но ако не бяха проведени тези срещи, със сигурност от такива консултации имаше нужда", каза той. По думите му общата идея за мораториум за спиране на ударите в Черно море е добра инициатива, но няма никаква индикация, че ще окаже въздействие.

"В момента информацията, която идва от чуждестранни служби, е, че Путин е активирал всякакви саботажни и подривни възможни действия. Тук говорим за дронове, за взривове, за убийства", заяви Денков. "Ние сме във време разделно, в което или ще се държим като слуги на един диктатор, или ще застанем заедно, изправени с нашите съюзници, и ще кажем, че всеки опит за нападение трябва да бъде спрян и агресорът трябва да бъде наказан", добави той.

По повод президентските избори на 25 октомври Денков отбеляза, че подкрепата на избирателите на ГЕРБ за Гюров би била важна за крайния резултат, но подчерта, че това не може да бъде предмет на договорка.

На въпрос дали са започнали консултациите за членове на парламентарната квота на ВСС той заяви, че се провеждат вътрешни обсъждания в "Продължаваме промяната". "Имаме много ясна процедура, която е приета от НС, и я следваме стриктно. Не сме провеждали разговори за имена с колегите от "Прогресивна България". Има няколко човека, които вероятно бихме могли да подкрепим. Има хора с въпросителни, затова трябва да минат изслушванията и разговори по същество как са се представили на изслушването може да има само след това. Ние ще гласуваме само за хора, които смятаме, че ще свършат почтено своята работа във ВСС. Затова няма да обсъждаме и име на главен прокурор", каза още Денков.