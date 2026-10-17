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При акцията на полицията: Пробвали да изнесат чанта с лични карти на пациенти от болница „Св. Георги“ в Пловдив

При акцията на полицията: Пробвали да изнесат чанта с лични карти на пациенти от болница „Св. Георги“ в Пловдив

17 Октомври, 2026 19:41 666 10

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  • пловдив

Разследващите са открили 15 празни легла и 15 липсващи пациенти, коментира още наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив Димитър Пехливанов

При акцията на полицията: Пробвали да изнесат чанта с лични карти на пациенти от болница „Св. Георги“ в Пловдив - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив при акцията на полицията срещу мащабната схема за милиони при източване на НЗОК. Това разказа в предаването "Говори сега" по БНТ наблюдаващият прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив Димитър Пехливанов. Той уточни, че разследващите са открили 15 празни легла и 15 липсващи пациенти. По думите му личните карти са били използвани в схема за фиктивни хоспитализации, чрез които легловата база на отделението е изглеждала постоянно запълнена.
Как празни болнични легла се превърнаха в машина за милиони?

Мащабната схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката по ревматология на Университетската болница "Св. Георги" в Пловдив беше огласена след мащабна полицейска акция в здравното заведение, която завърши с арести на лекари. Сочената за организатор на измамната схема проф.Мариела Генева сама каза в съда, че фиктивните хоспитализации са проблем на цялата здравна система. Как се лекува на хартия?

Деница Торньова разговаря по темата с наблюдаващия прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив Димитър Пехливанов.

"Случаят е по-различен с това, че комплексно се обхванаха няколко проблема в рамките на едно наказателно производство, на което обществото реагира по начин, по който лично аз не очаквах, че ще е толкова остро. Но пък показа една нетърпимост към това, което се е случвало или може би се и случва понастоящем в някои здравни заведения. Той е безпрецедентен в историята, тъй като досега не е имало такива мащабни действия по разследването в рамките на едно наказателно производство в най-голямата болница в България и се получи резултат, който смея да твърдя, че е доста удовлетворяващ от гледна точка на това, че се разкри до голяма степен обективната истина по делото. Успяхме в рамките на няколко месеца да съберем до такава степен годен доказателствен материал, сочещ виновността на определени лица, че имаме и редица самопризнания, редица свидетелски показания, които избистрят цялата картина. И да, проф. Генева заяви, че това е симптом на цялото здравеопазване, в много лечебни заведения се провеждат такива порочни практики.

БНТ: Казахте, че разследването е от месеци. Всички ние обаче разбрахме за това какво се случва, когато осъмнахме с буквално блокирана база на УМБАЛ „Св. Георги“ от полиция. В тази посока понесохте доста критики. Нужна ли беше такава буквално полицейска обсада?

- Имаше нужда. Това е една много внимателно, прецизно обмислена акция, която следваше алгоритъм, при който обсъдихме въпроса по какъв начин присъствието на полицията, на прокуратурата и на другите служби да не травмира лечебната дейност. Тъй като имахме информация, че вътре в заведението се съдържат лекарства, които не трябва да са там, както и такива с изтекъл срок на годност, скъпо струващи и така нататък. Имахме информация и за наличието на други доказателства, които следваше да съберем по най-бързия начин, за да не се укрият, а такъв опит беше направен - да се укрие, макар и при това полицейско присъствие. Говоря за едната чанта с лични карти, които се опитаха да изнесат.

БНТ: Да уточним: чанта с лични карти на пациенти?

- Лични карти на пациенти, които по метода на чекиране с принтиран лист хартия са били приемани в отделението. И най-вече да установим има ли фиктивни пациенти в този ден в клиниката. А това можеше да стане, когато затворим вратите и преброим пациентите, и това да се опише в съответен протокол. Това мога да кажа, че реализацията на МВР и прокуратурата е като по учебник. На място заварихме 15 празни легла, 15 липсващи пациенти, които бяха документирани, описани в съответните протоколи, и по този начин ние подкрепихме нашата теза, че в отделението се извършват фиктивни приеми. Схемата е действала по еднотипен начин. Когато има празни легла, за да не създават впечатление за липса на пациенти, са били попълвани фиктивни данни. Това е ставало чрез роднини, близки, приятели, колеги, санитари, всякакви хора, съседи наоколо, плюс такива, които и не предполагат. Пак казвам, с тази чанта с лични карти са били приемани хора, които са били изписвани след един ден. Това се е правило с цел легловата база винаги да е пълна.

БНТ: Възможно ли е изобщо всички тези стотици, хиляди фиктивни хоспитализации да минават през едно отделение, без на ръководството на болницата някъде да светне една червена лампа?

- Ако ви отговоря с „да“ или с нещо друго, ще спекулирам, тъй като аз се позовавам на доказателствата по делото. Към този момент нямаме доказателства какво е знаело или не е знаело ръководството на болницата.

БНТ: Особено шокиращи бяха данните за подмяна на кръвни проби. И какво още?

- Подмяната на кръвни проби е особен проблем. В един от случаите, когато е взета повече кръв от пациента, а това се прави с цел, когато има празни легла, тази кръв да може да се припише на фиктивен пациент. Този пациент е бил с онкологично заболяване. Което е пренесено като данни на още фиктивни пациенти."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    9 1 Отговор
    на първо място по смъртност в Европа, ама не трябвало да арестуват лекари, с тези лични карти направо като купуването на гласове по изборите

    19:45 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Луд

    2 1 Отговор
    Носещият чантата сам отишъл при полицията ,Казал им ела вълчо ме изяш.

    19:52 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ами

    2 0 Отговор
    Крадливи....те кмет...ове от ГЕ.ПИ с мили..онни сметки....кога.....Карло...во чака спра...ведливост.

    19:54 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СЪБИРАТ СЕЕЕЕ ОТ ПОЗНАТИ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абсолютни глупости!":

    СРЕЩУ 20 ЕВРО ЗА ДА СЕ ОПИШАТ В ПРЕМНИЯ ЖУРНАЛ И ПОСЛЕ ИМ ГИ ВРЪЩАТ. НЯКОИ ЛИЧНИ КАРТИ СА ,РАЗБОЛЯВАТ,, ПО ДВЕСТА ПЪТИ В ГОДИНАТА....

    20:04 17.10.2026

  • 10 Мунчо

    0 0 Отговор
    Работеща здравна каса, точена денонощно
    седем дни в седмицата и само 360 дни в годината! Каса, ама каса, та дрънка!
    Админчовци, как сте след онождането?

    20:05 17.10.2026

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