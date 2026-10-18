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Димитър Стоянов: Националната сигурност не е място за глупави скечове, още по-малко за Tik Tok изяви

Димитър Стоянов: Националната сигурност не е място за глупави скечове, още по-малко за Tik Tok изяви

18 Октомври, 2026 10:41 517 25

  • димитър стоянов-
  • национална сигурност-
  • скечове-
  • тик ток-
  • изяви

Когато падна дронът в Кардам съобщението, което получих от опозиционен лидер, бе "Знаете ли дали дронът е руски?" Логичният въпрос е "Знаете ли чий е дронът?", разказа още военният министър

Димитър Стоянов: Националната сигурност не е място за глупави скечове, още по-малко за Tik Tok изяви - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нека оставим оценките на Европейския съвет за тях. Нека те да си ги ползват. Ако те имат актуална информация, доказваща това твърдение - нека да ни го предоставят. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка със заключителна оценка на европейските лидери, че дроновете ударили кораби край Черно море са руски. Доверявам се на това, което ще установи българското разследване с кораба "Челси-3", посочи още той в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg
"Военна прокуратура е образувала досъдебно производство, военна полиция участва в следствието. Информация как, какво и по какъв начин е констатирано ще излезе от Военна прокуратура. Няма как министър на отбраната да предостави информация, аз нямам такава", каза още Стоянов.

Случаят в Лайпциг - на германското правителство бяха необходими 27-28 дни, за да докажат, че дронът е руски. Тоест беше им необходимо технологично време, за да бъде обследван дронът, за да може да се докаже, че е руски. У нас, особено нашите опозиционни лидери, искаха още преди да са се случи събитието да обявим, че са руски, сподели още министърът.

Когато падна дронът в Кардам съобщението, което получих от опозиционен лидер, бе "Знаете ли дали дронът е руски?" Логичният въпрос е "Знаете ли чий е дронът?", разказа още Стоянов. И добави: "На тези хора харддискът им е форматиран. Те работят в една и съща посока без да искат да чуят каква е реалността и как са необходими доказателства, за да може да бъде обвинена една страна, защото тук има жертви".
Същият този опозиционен лидер си позволи да наговори маса лъжи. Националната сигурност не е място, където да се правят глупави скечове, още по-малко Тik Tok изяви. Те правят точно това. Излязоха и казаха: "Ние създаваме черноморски щит", на следващия ден казаха: "Добре, че правителството ни послуша" - абсолютна глупост. Експертизата, която има този господин е абсолютно нулева, както и всички около него. Експертизата, която има Министерство на отбраната е огромна, посочи още Димитър Стоянов.

Ако дронът се окаже, че е руски, Димитър Стоянов посочи, че следващата стъпка в дипломацията е връчването на нота на Елеонора Митрофанова. Ами ако дронът е украински, попита министърът. И припомни, че дронът, паднал край Кардам, е произведен на територията на Украйна, но не казваме, че е използван от тях. До момента, в който получихме отговор от украинското правителство, че те са използвали дрона. "Трябва да бъдем много внимателни в констатациите и заключенията. Ако се докаже, че дронът е бил руски най-вероятно ще бъде връчена нота на руската посланичка", добави още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    Участваме във войната в Украйна с хора,оръжие и пари.Каква сигурност очаквате по време на война?

    10:42 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 авантгард

    8 11 Отговор
    Съвсем адекватен човек.
    Добре, че не се подава на натиска на едни откачалки пиещи соево лате.

    Коментиран от #22

    10:44 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И това

    8 7 Отговор
    ми било български офицер! Народееее!!!!!

    Коментиран от #15

    10:46 18.10.2026

  • 6 Дедо

    9 5 Отговор
    Тоя вече се вживя в ролята на Малкия Путин. Сега ще спре интернета и социалните мрежи по примера на Путин .

    10:46 18.10.2026

  • 7 Тервел

    8 5 Отговор
    Време е това същество да освободи поста министър и си се прибира вкъщи

    10:47 18.10.2026

  • 8 МДАМ

    4 1 Отговор
    Чакайте от тия хумнета преди изборите да обявят нещо. За кършене на ръце и чупки в кръста само ги бива.

    Коментиран от #24

    10:49 18.10.2026

  • 9 Кокошото дупе

    3 0 Отговор
    Се изувъка.
    И политиката не е циркова арена, ама се прескачате натнея, като балони!

    10:49 18.10.2026

  • 10 Овчар

    3 1 Отговор
    Национална сигурност няма натото на Соломон Паси също го няма...! България внася нефт и газ основно през черно море , това също е невъзможно..! Вземете си свещи и дърва за зимата че малоумниците могат да обявят война на Русия..

    10:49 18.10.2026

  • 11 Добър

    5 1 Отговор
    Българското разследване може да бъде манипулирано съвсем спокойно. Както стана преди години за Чернобил. Трябва международна експертиза, а не българска.

    10:52 18.10.2026

  • 12 А50

    1 2 Отговор
    Пропускате най-важното и причината за ударите по корабите и тя е да разпъложат чужди сшли в България . Съюзниците ни превръщат в прифронтова държава в тяхната война срещу Русия. Стоянов го каза а вие мълчите

    10:53 18.10.2026

  • 13 Да ви

    6 1 Отговор
    имам министъра на войната и началството му .

    10:53 18.10.2026

  • 14 yмирисан zuлен чураб

    3 1 Отговор
    сено-слама,сено-слама

    10:54 18.10.2026

  • 15 А50

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "И това":

    Е ако идоли са ти Баце и генерал Гном, няма как да харесваш Стоянов

    10:55 18.10.2026

  • 16 Мишел

    3 0 Отговор
    Би трябвало реакцията да е еднаква и при руски, и при украински дрон, защото България не е във война с никоя от двете държави.

    10:56 18.10.2026

  • 17 Каква

    4 0 Отговор
    национална сигурност , какви пет лева ? Само поучаване и бръщолевене , лъжи и никога нищо коректно и в прав текст, всичко подмолно ! Каква сигурност с такива за държавата и нейния народ ?

    10:56 18.10.2026

  • 18 Спокоен съм

    2 2 Отговор
    Митко старшината е анти-дрон системата на България.

    10:58 18.10.2026

  • 19 Мутата

    4 2 Отговор
    Рядко глупав и ограничен човек. Има две войни , невижда ли какви оръжия, тактика и т.н.т. се използват. Копуваме някакви безмислени и скъпи оржия от които няма смисъл. Дървим се наляво и надясно, но партньорите са далеч. Глупав народ сме за съжаление.

    Коментиран от #21

    11:03 18.10.2026

  • 20 Националната сигурност изисква

    1 1 Отговор
    Атлантиците по трудният начин да разберат че
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    11:05 18.10.2026

  • 21 Щом

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Мутата":

    е другар на Вожда им , какъв да е ? Там читав няма !

    11:06 18.10.2026

  • 22 Мериленд

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "авантгард":

    Толкова е адекват, че чак не знае какво приказва

    11:06 18.10.2026

  • 23 Човек

    2 2 Отговор
    Браво ! Радвам се че имаме най-накрая нормални разумни хора начело ! Малко успокоение в тези смутни времена.

    11:07 18.10.2026

  • 24 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "МДАМ":

    Да добавя, че чупките са пред митрофанова, путин и путинофили

    11:08 18.10.2026

  • 25 Акъл

    0 0 Отговор
    от фатмаци ? Хайде по - сериозно , моля !

    11:09 18.10.2026

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