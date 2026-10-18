Димитър Стоянов: Националната сигурност не е място за глупави скечове, още по-малко за Tik Tok изяви

Нека оставим оценките на Европейския съвет за тях. Нека те да си ги ползват. Ако те имат актуална информация, доказваща това твърдение - нека да ни го предоставят. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка със заключителна оценка на европейските лидери, че дроновете ударили кораби край Черно море са руски. Доверявам се на това, което ще установи българското разследване с кораба "Челси-3", посочи още той в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg
"Военна прокуратура е образувала досъдебно производство, военна полиция участва в следствието. Информация как, какво и по какъв начин е констатирано ще излезе от Военна прокуратура. Няма как министър на отбраната да предостави информация, аз нямам такава", каза още Стоянов.
Случаят в Лайпциг - на германското правителство бяха необходими 27-28 дни, за да докажат, че дронът е руски. Тоест беше им необходимо технологично време, за да бъде обследван дронът, за да може да се докаже, че е руски. У нас, особено нашите опозиционни лидери, искаха още преди да са се случи събитието да обявим, че са руски, сподели още министърът.
Когато падна дронът в Кардам съобщението, което получих от опозиционен лидер, бе "Знаете ли дали дронът е руски?" Логичният въпрос е "Знаете ли чий е дронът?", разказа още Стоянов. И добави: "На тези хора харддискът им е форматиран. Те работят в една и съща посока без да искат да чуят каква е реалността и как са необходими доказателства, за да може да бъде обвинена една страна, защото тук има жертви".
Същият този опозиционен лидер си позволи да наговори маса лъжи. Националната сигурност не е място, където да се правят глупави скечове, още по-малко Тik Tok изяви. Те правят точно това. Излязоха и казаха: "Ние създаваме черноморски щит", на следващия ден казаха: "Добре, че правителството ни послуша" - абсолютна глупост. Експертизата, която има този господин е абсолютно нулева, както и всички около него. Експертизата, която има Министерство на отбраната е огромна, посочи още Димитър Стоянов.
Ако дронът се окаже, че е руски, Димитър Стоянов посочи, че следващата стъпка в дипломацията е връчването на нота на Елеонора Митрофанова. Ами ако дронът е украински, попита министърът. И припомни, че дронът, паднал край Кардам, е произведен на територията на Украйна, но не казваме, че е използван от тях. До момента, в който получихме отговор от украинското правителство, че те са използвали дрона. "Трябва да бъдем много внимателни в констатациите и заключенията. Ако се докаже, че дронът е бил руски най-вероятно ще бъде връчена нота на руската посланичка", добави още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:42 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 авантгард
Добре, че не се подава на натиска на едни откачалки пиещи соево лате.
Коментиран от #22
10:44 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И това
Коментиран от #15
10:46 18.10.2026
6 Дедо
10:46 18.10.2026
7 Тервел
10:47 18.10.2026
8 МДАМ
Коментиран от #24
10:49 18.10.2026
9 Кокошото дупе
И политиката не е циркова арена, ама се прескачате натнея, като балони!
10:49 18.10.2026
10 Овчар
10:49 18.10.2026
11 Добър
10:52 18.10.2026
12 А50
10:53 18.10.2026
13 Да ви
10:53 18.10.2026
14 yмирисан zuлен чураб
10:54 18.10.2026
15 А50
До коментар #5 от "И това":Е ако идоли са ти Баце и генерал Гном, няма как да харесваш Стоянов
10:55 18.10.2026
16 Мишел
10:56 18.10.2026
17 Каква
10:56 18.10.2026
18 Спокоен съм
10:58 18.10.2026
19 Мутата
Коментиран от #21
11:03 18.10.2026
20 Националната сигурност изисква
призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?
11:05 18.10.2026
21 Щом
До коментар #19 от "Мутата":е другар на Вожда им , какъв да е ? Там читав няма !
11:06 18.10.2026
22 Мериленд
До коментар #3 от "авантгард":Толкова е адекват, че чак не знае какво приказва
11:06 18.10.2026
23 Човек
11:07 18.10.2026
24 Мериленд
До коментар #8 от "МДАМ":Да добавя, че чупките са пред митрофанова, путин и путинофили
11:08 18.10.2026
25 Акъл
11:09 18.10.2026