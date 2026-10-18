Димитър Стоянов: Националната сигурност не е място за глупави скечове, още по-малко за Tik Tok изяви

Нека оставим оценките на Европейския съвет за тях. Нека те да си ги ползват. Ако те имат актуална информация, доказваща това твърдение - нека да ни го предоставят. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов във връзка със заключителна оценка на европейските лидери, че дроновете ударили кораби край Черно море са руски. Доверявам се на това, което ще установи българското разследване с кораба "Челси-3", посочи още той в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg

"Военна прокуратура е образувала досъдебно производство, военна полиция участва в следствието. Информация как, какво и по какъв начин е констатирано ще излезе от Военна прокуратура. Няма как министър на отбраната да предостави информация, аз нямам такава", каза още Стоянов.

Случаят в Лайпциг - на германското правителство бяха необходими 27-28 дни, за да докажат, че дронът е руски. Тоест беше им необходимо технологично време, за да бъде обследван дронът, за да може да се докаже, че е руски. У нас, особено нашите опозиционни лидери, искаха още преди да са се случи събитието да обявим, че са руски, сподели още министърът.

Когато падна дронът в Кардам съобщението, което получих от опозиционен лидер, бе "Знаете ли дали дронът е руски?" Логичният въпрос е "Знаете ли чий е дронът?", разказа още Стоянов. И добави: "На тези хора харддискът им е форматиран. Те работят в една и съща посока без да искат да чуят каква е реалността и как са необходими доказателства, за да може да бъде обвинена една страна, защото тук има жертви".

Същият този опозиционен лидер си позволи да наговори маса лъжи. Националната сигурност не е място, където да се правят глупави скечове, още по-малко Тik Tok изяви. Те правят точно това. Излязоха и казаха: "Ние създаваме черноморски щит", на следващия ден казаха: "Добре, че правителството ни послуша" - абсолютна глупост. Експертизата, която има този господин е абсолютно нулева, както и всички около него. Експертизата, която има Министерство на отбраната е огромна, посочи още Димитър Стоянов.

Ако дронът се окаже, че е руски, Димитър Стоянов посочи, че следващата стъпка в дипломацията е връчването на нота на Елеонора Митрофанова. Ами ако дронът е украински, попита министърът. И припомни, че дронът, паднал край Кардам, е произведен на територията на Украйна, но не казваме, че е използван от тях. До момента, в който получихме отговор от украинското правителство, че те са използвали дрона. "Трябва да бъдем много внимателни в констатациите и заключенията. Ако се докаже, че дронът е бил руски най-вероятно ще бъде връчена нота на руската посланичка", добави още той.