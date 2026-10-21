Костадин Костадинов: Олигархията просто си смени дрехите, нужна е нова политическа система

„Олигархията просто си смени дрехите.“ Това заяви кандидатът за президент и лидер на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той коментира изостреното политическо напрежение между управляващите и опозицията, арестите на кметове, външната политика на България и необходимостта от промяна на държавното управление.
Според него противопоставянето между основните политически сили не води до реална промяна, а представлява борба за влияние между различни групи.
Костадинов заяви, че президентът не трябва да взема страна в политическите конфликти, но не може да бъде и посредник във всеки сблъсък между партиите.
По думите му държавният глава трябва да стои над подобни противоречия.
„Гледам на това като на един вътрешнокланов олигархичен сблъсък“, каза той по повод последните политически събития.
Лидерът на „Възраждане“ отправи критики както към ГЕРБ и ДПС, така и към управляващата „Прогресивна България“. Според него смяната на политическото управление често води единствено до замяна на едни местни властови структури с други.
„Порочно е това, че който дойде на власт, маха феодалите, за да сложи негови феодали. Общо взето виждаме някаква история от рода на „феодалът ми е по-добър от феодала ти“. А ние от „Възраждане“ не правим разлика между едните и другите феодали. Това сме го виждали и преди. Помните, че господин Борисов, когато управляваше държавата, и той така започна. Но видяхме и докъде стигна“, заяви Костадинов.
Той изрази мнение, че олигархичните зависимости могат да бъдат преодолени чрез повишаване на доходите и жизнения стандарт.
„Човекът, който има достойно заплащане, е свободен човек“, заяви кандидатът за президент.
Костадинов коментира и несъстоялото се извънредно заседание на Народното събрание.
Той посочи, че двама депутати от „Възраждане“ са присъствали, но отрече партията умишлено да е бойкотирала заседанието.
Според него предварително е било ясно, че няма да бъде събран необходимият кворум.
Кандидатът за президент настоя за разследване на информацията за помилвания, извършени от Илияна Йотова, като изрази притеснение от твърденията за помилвани лица, осъдени за престъпления, свързани с наркотрафик.
Същевременно той постави въпроса защо подобни случаи, както и арестите на кметове, стават централна тема непосредствено преди президентските избори.
„Всички тези проблеми трябва да се коментират, но тяхното място беше преди кампанията или след кампанията“, заяви Костадинов.
Според него моментът на тези действия създава съмнения за политически сценарий. Той обаче не представи доказателства за подобна координация.
Костадинов обвини правителството, че отправя различни послания към българската общественост и към европейските партньори.
Според него управляващите се опитват да се представят като близки до Русия пред българските избиратели, докато на международната сцена подкрепят общите европейски позиции срещу Москва.
Той разкритикува и протестите срещу външната политика на кабинета, като заяви, че според него част от участниците настояват за още по-остра антируска позиция.
На въпрос как би реагирал като президент при нападения с дронове срещу кораби и загинали хора, Костадинов заяви, че би предприел действия за прекратяване на военната подкрепа за Украйна.
„Веднага спирам оръжието за Украйна, веднага обявявам неутралитет, веднага прекратявам действието на договора с Украйна“, каза той.
Кандидатът за президент свърза рисковете за сигурността в Черно море с участието на България в подкрепата за Украйна. Той изрази и опасения, че военното напрежение може да се отрази тежко върху туристическия сектор през 2027 г.
Костадинов заяви, че според информацията, с която разполага, ранните заявки от западноевропейски туристически пазари са изключително слаби. Той предупреди за възможни фалити в сектора, но не представи конкретни данни, които да потвърждават прогнозата му.
Една от основните идеи в президентската кампания на Костадинов и кандидата за вицепрезидент Петър Волгин е промяната на политическата система.
Според лидера на „Възраждане“ парламентарната република в България е загубила общественото доверие и е необходим нов модел на управление.
„Парламентарната република се провали, най-вече морално“, заяви той.
Костадинов предложи въвеждането на полупрезидентска република по подобие на Франция.
В представения от него модел президентът би разполагал с по-широки правомощия, включително при назначаването на правителство, разпускането на парламента, свикването на избори и инициирането на законодателни промени.
Същевременно Народното събрание би запазило възможността да сваля правителството и да упражнява контрол върху държавния глава.
Според Костадинов така може да бъде постигнат баланс между институциите, без властта да се концентрира изцяло в една от тях.
Подобна промяна би изисквала съществено преразглеждане на конституционния модел на България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
18:29 21.10.2026
2 Доживях
18:31 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Алеко Константинов
18:33 21.10.2026
5 Нещо
18:34 21.10.2026
6 Оня под Коня
18:34 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 коейкин
18:35 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Коцето
18:35 21.10.2026
11 Костадинка Костадинова
18:35 21.10.2026
12 И президента
18:37 21.10.2026
13 Още статистиката
• Алкохол: Държавата ни е в световния Топ 10 по консумация на чист алкохол годишно.Финансова достъпност: Индексът на Блумбърг измерва и колко струва „кошницата с пороци“ спрямо средната заплата. Тъй като акцизите на цигарите и алкохола у нас са по-ниски спрямо Западна Европа, тези продукти се оказват финансово много достъпни за населението. Още по-категорична е статистиката за новородените: близо 58% – 60% от децата в България се раждат извън юридически брак. По този показател сме в челото на Европа, рамо до рамо с Франция и Португалия, като традиционният брак вече не се смята за задължително условие за създаване на семейство. Според мащабните международни изследвания на американския институт Pew Research Center, проучващи религиозността в Централна и Източна Европа, България заема едно от последните места по реално посещение на църковни служби и причастие сред страните с традиционно православно мнозинство.
18:37 21.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Оня под Коня
До коментар #7 от "Горски":Резил, най скапано управление беше Това на Роската Жел, Андрея Гюр... След тях всичко е лъч надежда....
18:38 21.10.2026
16 Румен каза
18:38 21.10.2026
17 Цвете
18:38 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Оня под Коня
До коментар #7 от "Горски":Даже на Андрея Гюр беше по зле от на Роската Жел...
18:39 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Коцее
18:39 21.10.2026
22 Луи Девети
18:39 21.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Радев каза
18:42 21.10.2026
26 запознат
Коментиран от #31
18:42 21.10.2026
27 Време е за Възраждане
18:42 21.10.2026
28 костя
До коментар #14 от "максудския лалугер лъжепатриот":от кремал ми заповядаха да пусна коментарите да видим как се приема президентската ми кандидатура и ако е задоволително да останат иначе както колегата вингенин.
18:43 21.10.2026
29 Цони
18:44 21.10.2026
30 Система
18:45 21.10.2026
31 Запозната
До коментар #26 от "запознат":Сега бият по първото стъпало😂😂🛸
18:45 21.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гнус ме е
18:46 21.10.2026
34 604
18:47 21.10.2026