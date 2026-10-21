Костадин Костадинов: Олигархията просто си смени дрехите, нужна е нова политическа система

„Олигархията просто си смени дрехите.“ Това заяви кандидатът за президент и лидер на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той коментира изостреното политическо напрежение между управляващите и опозицията, арестите на кметове, външната политика на България и необходимостта от промяна на държавното управление.

Според него противопоставянето между основните политически сили не води до реална промяна, а представлява борба за влияние между различни групи.

Костадинов заяви, че президентът не трябва да взема страна в политическите конфликти, но не може да бъде и посредник във всеки сблъсък между партиите.

По думите му държавният глава трябва да стои над подобни противоречия.

„Гледам на това като на един вътрешнокланов олигархичен сблъсък“, каза той по повод последните политически събития.

Лидерът на „Възраждане“ отправи критики както към ГЕРБ и ДПС, така и към управляващата „Прогресивна България“. Според него смяната на политическото управление често води единствено до замяна на едни местни властови структури с други.

„Порочно е това, че който дойде на власт, маха феодалите, за да сложи негови феодали. Общо взето виждаме някаква история от рода на „феодалът ми е по-добър от феодала ти“. А ние от „Възраждане“ не правим разлика между едните и другите феодали. Това сме го виждали и преди. Помните, че господин Борисов, когато управляваше държавата, и той така започна. Но видяхме и докъде стигна“, заяви Костадинов.

Той изрази мнение, че олигархичните зависимости могат да бъдат преодолени чрез повишаване на доходите и жизнения стандарт.

„Човекът, който има достойно заплащане, е свободен човек“, заяви кандидатът за президент.

Костадинов коментира и несъстоялото се извънредно заседание на Народното събрание.

Той посочи, че двама депутати от „Възраждане“ са присъствали, но отрече партията умишлено да е бойкотирала заседанието.

Според него предварително е било ясно, че няма да бъде събран необходимият кворум.

Кандидатът за президент настоя за разследване на информацията за помилвания, извършени от Илияна Йотова, като изрази притеснение от твърденията за помилвани лица, осъдени за престъпления, свързани с наркотрафик.

Същевременно той постави въпроса защо подобни случаи, както и арестите на кметове, стават централна тема непосредствено преди президентските избори.

„Всички тези проблеми трябва да се коментират, но тяхното място беше преди кампанията или след кампанията“, заяви Костадинов.

Според него моментът на тези действия създава съмнения за политически сценарий. Той обаче не представи доказателства за подобна координация.

Костадинов обвини правителството, че отправя различни послания към българската общественост и към европейските партньори.

Според него управляващите се опитват да се представят като близки до Русия пред българските избиратели, докато на международната сцена подкрепят общите европейски позиции срещу Москва.

Той разкритикува и протестите срещу външната политика на кабинета, като заяви, че според него част от участниците настояват за още по-остра антируска позиция.

На въпрос как би реагирал като президент при нападения с дронове срещу кораби и загинали хора, Костадинов заяви, че би предприел действия за прекратяване на военната подкрепа за Украйна.

„Веднага спирам оръжието за Украйна, веднага обявявам неутралитет, веднага прекратявам действието на договора с Украйна“, каза той.

Кандидатът за президент свърза рисковете за сигурността в Черно море с участието на България в подкрепата за Украйна. Той изрази и опасения, че военното напрежение може да се отрази тежко върху туристическия сектор през 2027 г.

Костадинов заяви, че според информацията, с която разполага, ранните заявки от западноевропейски туристически пазари са изключително слаби. Той предупреди за възможни фалити в сектора, но не представи конкретни данни, които да потвърждават прогнозата му.

Една от основните идеи в президентската кампания на Костадинов и кандидата за вицепрезидент Петър Волгин е промяната на политическата система.

Според лидера на „Възраждане“ парламентарната република в България е загубила общественото доверие и е необходим нов модел на управление.

„Парламентарната република се провали, най-вече морално“, заяви той.

Костадинов предложи въвеждането на полупрезидентска република по подобие на Франция.

В представения от него модел президентът би разполагал с по-широки правомощия, включително при назначаването на правителство, разпускането на парламента, свикването на избори и инициирането на законодателни промени.

Същевременно Народното събрание би запазило възможността да сваля правителството и да упражнява контрол върху държавния глава.

Според Костадинов така може да бъде постигнат баланс между институциите, без властта да се концентрира изцяло в една от тях.

Подобна промяна би изисквала съществено преразглеждане на конституционния модел на България.