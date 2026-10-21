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Костадин Костадинов: Олигархията просто си смени дрехите, нужна е нова политическа система

Костадин Костадинов: Олигархията просто си смени дрехите, нужна е нова политическа система

21 Октомври, 2026 18:26 419 34

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  • избори-
  • президент

Кандидатът за президент от „Възраждане“ настоя за полупрезидентска република по френски модел и обяви, че приоритетът му е България да остане извън войната в Украйна

Костадин Костадинов: Олигархията просто си смени дрехите, нужна е нова политическа система - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Олигархията просто си смени дрехите.“ Това заяви кандидатът за президент и лидер на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той коментира изостреното политическо напрежение между управляващите и опозицията, арестите на кметове, външната политика на България и необходимостта от промяна на държавното управление.

Според него противопоставянето между основните политически сили не води до реална промяна, а представлява борба за влияние между различни групи.

Костадинов заяви, че президентът не трябва да взема страна в политическите конфликти, но не може да бъде и посредник във всеки сблъсък между партиите.

По думите му държавният глава трябва да стои над подобни противоречия.

„Гледам на това като на един вътрешнокланов олигархичен сблъсък“, каза той по повод последните политически събития.

Лидерът на „Възраждане“ отправи критики както към ГЕРБ и ДПС, така и към управляващата „Прогресивна България“. Според него смяната на политическото управление често води единствено до замяна на едни местни властови структури с други.

„Порочно е това, че който дойде на власт, маха феодалите, за да сложи негови феодали. Общо взето виждаме някаква история от рода на „феодалът ми е по-добър от феодала ти“. А ние от „Възраждане“ не правим разлика между едните и другите феодали. Това сме го виждали и преди. Помните, че господин Борисов, когато управляваше държавата, и той така започна. Но видяхме и докъде стигна“, заяви Костадинов.

Той изрази мнение, че олигархичните зависимости могат да бъдат преодолени чрез повишаване на доходите и жизнения стандарт.

„Човекът, който има достойно заплащане, е свободен човек“, заяви кандидатът за президент.

Костадинов коментира и несъстоялото се извънредно заседание на Народното събрание.

Той посочи, че двама депутати от „Възраждане“ са присъствали, но отрече партията умишлено да е бойкотирала заседанието.

Според него предварително е било ясно, че няма да бъде събран необходимият кворум.

Кандидатът за президент настоя за разследване на информацията за помилвания, извършени от Илияна Йотова, като изрази притеснение от твърденията за помилвани лица, осъдени за престъпления, свързани с наркотрафик.

Същевременно той постави въпроса защо подобни случаи, както и арестите на кметове, стават централна тема непосредствено преди президентските избори.

„Всички тези проблеми трябва да се коментират, но тяхното място беше преди кампанията или след кампанията“, заяви Костадинов.

Според него моментът на тези действия създава съмнения за политически сценарий. Той обаче не представи доказателства за подобна координация.

Костадинов обвини правителството, че отправя различни послания към българската общественост и към европейските партньори.

Според него управляващите се опитват да се представят като близки до Русия пред българските избиратели, докато на международната сцена подкрепят общите европейски позиции срещу Москва.

Той разкритикува и протестите срещу външната политика на кабинета, като заяви, че според него част от участниците настояват за още по-остра антируска позиция.

На въпрос как би реагирал като президент при нападения с дронове срещу кораби и загинали хора, Костадинов заяви, че би предприел действия за прекратяване на военната подкрепа за Украйна.

„Веднага спирам оръжието за Украйна, веднага обявявам неутралитет, веднага прекратявам действието на договора с Украйна“, каза той.

Кандидатът за президент свърза рисковете за сигурността в Черно море с участието на България в подкрепата за Украйна. Той изрази и опасения, че военното напрежение може да се отрази тежко върху туристическия сектор през 2027 г.

Костадинов заяви, че според информацията, с която разполага, ранните заявки от западноевропейски туристически пазари са изключително слаби. Той предупреди за възможни фалити в сектора, но не представи конкретни данни, които да потвърждават прогнозата му.

Една от основните идеи в президентската кампания на Костадинов и кандидата за вицепрезидент Петър Волгин е промяната на политическата система.

Според лидера на „Възраждане“ парламентарната република в България е загубила общественото доверие и е необходим нов модел на управление.

„Парламентарната република се провали, най-вече морално“, заяви той.

Костадинов предложи въвеждането на полупрезидентска република по подобие на Франция.

В представения от него модел президентът би разполагал с по-широки правомощия, включително при назначаването на правителство, разпускането на парламента, свикването на избори и инициирането на законодателни промени.

Същевременно Народното събрание би запазило възможността да сваля правителството и да упражнява контрол върху държавния глава.

Според Костадинов така може да бъде постигнат баланс между институциите, без властта да се концентрира изцяло в една от тях.

Подобна промяна би изисквала съществено преразглеждане на конституционния модел на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    12 3 Отговор
    Този е такава лисица че и слепите виждат това..!

    18:29 21.10.2026

  • 2 Доживях

    10 3 Отговор
    да разрешат коментари под Коцевите смешки.

    18:31 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Алеко Константинов

    8 3 Отговор
    Днес бях на свиждане в психиатрията и попитах защо телевизора е без звук , даваха новините по бтв..Сестрата вика лудите взеха да се плашат от политическите олигарси и хапчетата не действат.

    18:33 21.10.2026

  • 5 Нещо

    5 2 Отговор
    като рускокитайска!

    18:34 21.10.2026

  • 6 Оня под Коня

    1 3 Отговор
    Да подкрепим ли Възраждане? Или по добре Лупи? Аз избирам по Това, дали е бил в ДС, ако е бил му давам преимущество пред ДРУГИТЕ кандидат!

    18:34 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 коейкин

    5 1 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    18:35 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коцето

    1 1 Отговор
    бил юрист и служил ракетчик!

    18:35 21.10.2026

  • 11 Костадинка Костадинова

    6 2 Отговор
    Още ли е тайна за някого, че Костадинка Костадинова беше и е подлога на Тиквата и ГЕРБ?

    18:35 21.10.2026

  • 12 И президента

    1 1 Отговор
    може ли да я смени?

    18:37 21.10.2026

  • 13 Още статистиката

    1 3 Отговор
    Организацията, която постави България на едно от челните места по "порочност", е американската медийна и финансова агенция Bloomberg (Блумбърг)• Тютюнопушене: България е на 2-ро място в света по брой изпушени цигари на глава от населението.
    • Алкохол: Държавата ни е в световния Топ 10 по консумация на чист алкохол годишно.Финансова достъпност: Индексът на Блумбърг измерва и колко струва „кошницата с пороци“ спрямо средната заплата. Тъй като акцизите на цигарите и алкохола у нас са по-ниски спрямо Западна Европа, тези продукти се оказват финансово много достъпни за населението. Още по-категорична е статистиката за новородените: близо 58% – 60% от децата в България се раждат извън юридически брак. По този показател сме в челото на Европа, рамо до рамо с Франция и Португалия, като традиционният брак вече не се смята за задължително условие за създаване на семейство. Според мащабните международни изследвания на американския институт Pew Research Center, проучващи религиозността в Централна и Източна Европа, България заема едно от последните места по реално посещение на църковни служби и причастие сред страните с традиционно православно мнозинство.

    18:37 21.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Оня под Коня

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Резил, най скапано управление беше Това на Роската Жел, Андрея Гюр... След тях всичко е лъч надежда....

    18:38 21.10.2026

  • 16 Румен каза

    0 3 Отговор
    че лидер на партия може повече от президент!?

    18:38 21.10.2026

  • 17 Цвете

    4 1 Отговор
    ДОКАТО СПРЕШ ОРЪЖИЯТА ,ТЕ СЪВЕТВАМ ДА СЕ ОТКАЖЕШ.ДНЕС БЕШЕ " СПЕЦИАЛЕН " ДЕН ЗА ИЗСЛУШВАНЕТО ЗА НАРКОКАРТЕЛА В БЪЛГАРИЯ И ПБ ОТСЪСТВАХА ? ОТ ГРИП ЛИ СА СЕ РАБОЛЯЛИ ВКУПОМ.? НО ЗАПЛАТИТЕ НА ПЪРВО ЧИСЛО ГИ ВЗИМАТЕ ,НАЛИ????? ЕЙ , КАКВИ ХИТРЕЦИ.И ТОВА НЯМА ДА ПОМОГНЕ ,НО ДО СЛЕДВАЩИЯТ МИТИНГ.😠🤥🫡🇧🇬🇧🇬

    18:38 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оня под Коня

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Даже на Андрея Гюр беше по зле от на Роската Жел...

    18:39 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Коцее

    3 2 Отговор
    Ще ходиш ли на детектора

    18:39 21.10.2026

  • 22 Луи Девети

    4 0 Отговор
    Много феодал много нещо,нема кой да работи

    18:39 21.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Радев каза

    1 0 Отговор
    че от президента нищо не зависи и хвърли оставка!

    18:42 21.10.2026

  • 26 запознат

    3 0 Отговор
    Гарантирано трето стъпало на пирамидата на Маслоу , това трябва да е новата система , нищо друго .

    Коментиран от #31

    18:42 21.10.2026

  • 27 Време е за Възраждане

    1 3 Отговор
    Че лъжа ли е ?

    18:42 21.10.2026

  • 28 костя

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "максудския лалугер лъжепатриот":

    от кремал ми заповядаха да пусна коментарите да видим как се приема президентската ми кандидатура и ако е задоволително да останат иначе както колегата вингенин.

    18:43 21.10.2026

  • 29 Цони

    2 1 Отговор
    Защо ми иневери с Пепи ?

    18:44 21.10.2026

  • 30 Система

    1 1 Отговор
    Губернатор пряко подчинен на пасьола!

    18:45 21.10.2026

  • 31 Запозната

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "запознат":

    Сега бият по първото стъпало😂😂🛸

    18:45 21.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гнус ме е

    1 1 Отговор
    да коментирам под тази статия.

    18:46 21.10.2026

  • 34 604

    0 0 Отговор
    петдрохански троулкяци яжте .!.

    18:47 21.10.2026

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