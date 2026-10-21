Десислава Николова: Потребителите също биха могли да регулират цените

През септември годишната инфлация в България е около 5,7%, а натрупаното поскъпване за последните пет години достига над 42% по данни на НСИ. Какво стои зад тези числа, кои стоки и услуги продължават да поскъпват и къде се крие инфлацията, която семейният бюджет усеща по-силно от официалната статистика? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира финансовият анализатор Десислава Николова.
„Личната инфлация е много по-висока от тази, която официалната статистика предоставя, защото официалната статистика обхваща една кошница от 800 стоки и услуги. Едни постоянно поскъпват, други поевтиняват”, заяви тя.
„Прави впечатление, че много голяма част от хранителните продукти са с доста по-високи цени, отколкото в Италия например. Освен ценовото равнище прави впечатление и качеството, защото то е наистина много силно занижено. Ние плащаме една скрита цена. Потребяваме стоки и услуги с по-ниско качество, а в същото време заплащаме по-висока цена за тях”, смята експертът.
По думите ѝ потребителите също биха могли самостоятелно, без да разчитат на държавата, да регулират цените.
„Това става, когато отказват да купуват”, каза още финансовият анализатор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Направо станАх религиозен!!!
От коя кошара ги изкарват тези бе...?!
22:37 21.10.2026
2 Оз. Ген.Румянцев
22:41 21.10.2026
3 Потребителите биха могли
Коментиран от #12
22:48 21.10.2026
4 кат закрият ИТ,кол центр,тлъсто платени
кат свият угажданията и ресторантите
22:49 21.10.2026
5 Колко клатикури
22:52 21.10.2026
6 атанасатанасов
22:53 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Не купувайте!
Не се лъжете по цените в евро, които изглеждат същите, но реално са два пъти по-високи...
Коментиран от #20
22:53 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ДрайвингПлежър
Евроатлантизма е болест... като идиотизма! Ама от него се и мре!
Предупредени сте!
Коментиран от #19
22:55 21.10.2026
12 Гост от София
До коментар #3 от "Потребителите биха могли":А ти би могъл да продаваш някоя свръхдоза от него.
Коментиран от #13
23:02 21.10.2026
13 Личният Ви опит
До коментар #12 от "Гост от София":с прогресивните не ни касае.
23:05 21.10.2026
14 Референдум
Коментиран от #18
23:09 21.10.2026
15 ГРАДСКИЯ ПЕНСИОНЕР
НА 7-МИ РТСЖ СЪМ ОТ ТЕРАСАТА ЛАПСМ МУХИТЕ И РЕГУЛИРАМ ОБОРОТА В МАГАЗИНА
БИВШ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ВИ СЪМ НЕ ДЪМ ДВИКНАЛ НА ИСТИНСКИ ТРУД КНИЖЕН ПЛЪХ БЯХ СЕГА И СИНО Е СЪЩИЯТ ПО НАДЛЕДСТВО Е
ДЪРЖИМ СЕЛСКА ОБЩИНА ДО СОФИЯ ЦЯЛАТА РОДА СЕ ПЕНСИОНИРСХМЕ НА ТАЗИ ЯСЛА.КАК СРГА ДА САДИМ ДОМТИ КАРТОФИ ША ПРОТЕСТИРАМ КАТО УЧЕНИЦЕТЕ МЕДИЦИ И Я
23:11 21.10.2026
16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
23:13 21.10.2026
17 Потребителите са
23:13 21.10.2026
18 Референдум
До коментар #14 от "Референдум":Продаването на гласове по време на избори също/тоже. Видяхме до къде стигна Путин. Няма бензин и нафта. Свърши ракетите. Доставят му ги от Северена Корея вече ръждясали. Но това е друга тема. За след изборите.
23:14 21.10.2026
19 Въпрос
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":Ей за туй ли в кръщелното свидетелство на Йотова е записано Идийотова?
23:18 21.10.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Не купувайте!":И кога го каза Димитър Попов? Веднага след, като спря държавното регулиране на цените и видяхме , какви е пазарна икономика при капитализма. 36 години след тези събития и пак ни викат" За Бога братя , не купувайте?
23:19 21.10.2026