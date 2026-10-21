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Десислава Николова: Потребителите също биха могли да регулират цените

Десислава Николова: Потребителите също биха могли да регулират цените

21 Октомври, 2026 22:34 647 20

  • десислава николова-
  • потребители-
  • цени

Личната инфлация е много по-висока от тази, която официалната статистика предоставя, защото официалната статистика обхваща една кошница от 800 стоки и услуги. Едни постоянно поскъпват, други поевтиняват

Десислава Николова: Потребителите също биха могли да регулират цените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През септември годишната инфлация в България е около 5,7%, а натрупаното поскъпване за последните пет години достига над 42% по данни на НСИ. Какво стои зад тези числа, кои стоки и услуги продължават да поскъпват и къде се крие инфлацията, която семейният бюджет усеща по-силно от официалната статистика? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментира финансовият анализатор Десислава Николова.

„Личната инфлация е много по-висока от тази, която официалната статистика предоставя, защото официалната статистика обхваща една кошница от 800 стоки и услуги. Едни постоянно поскъпват, други поевтиняват”, заяви тя.

„Прави впечатление, че много голяма част от хранителните продукти са с доста по-високи цени, отколкото в Италия например. Освен ценовото равнище прави впечатление и качеството, защото то е наистина много силно занижено. Ние плащаме една скрита цена. Потребяваме стоки и услуги с по-ниско качество, а в същото време заплащаме по-висока цена за тях”, смята експертът.

По думите ѝ потребителите също биха могли самостоятелно, без да разчитат на държавата, да регулират цените.

„Това става, когато отказват да купуват”, каза още финансовият анализатор.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 4 Отговор
    Мале мале, Боже Боже!!!
    Направо станАх религиозен!!!
    От коя кошара ги изкарват тези бе...?!

    22:37 21.10.2026

  • 2 Оз. Ген.Румянцев

    3 4 Отговор
    Бойкот, Бойкот,Бойкот, отказ от потребление, това е спасението. ДА ги видим тогава., да фалират наглярите. Само най необходимото да се купува и то на разумна цена без разточителство.

    22:41 21.10.2026

  • 3 Потребителите биха могли

    6 2 Отговор
    да не си избират наркотрафиканти за президенти.

    Коментиран от #12

    22:48 21.10.2026

  • 4 кат закрият ИТ,кол центр,тлъсто платени

    2 1 Отговор
    Потребителите също биха могли да регулират цените
    кат свият угажданията и ресторантите

    22:49 21.10.2026

  • 5 Колко клатикури

    6 0 Отговор
    взимат огромни заплати за да ги регулират тези цени? Хората и тяхната работа да свършат сега. Позор!

    22:52 21.10.2026

  • 6 атанасатанасов

    0 4 Отговор
    Високите цени е България се поддържат от ппдб/ЛГБТ и лично от иван костов!

    22:53 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не купувайте!

    4 2 Отговор
    Димитър Попов - министър председател: "За Бога, братя, не купувайте!"

    Не се лъжете по цените в евро, които изглеждат същите, но реално са два пъти по-високи...

    Коментиран от #20

    22:53 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    За 5 години урсулите и техните местни велможи са ви откраднали 50% от богатството!

    Евроатлантизма е болест... като идиотизма! Ама от него се и мре!
    Предупредени сте!

    Коментиран от #19

    22:55 21.10.2026

  • 12 Гост от София

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Потребителите биха могли":

    А ти би могъл да продаваш някоя свръхдоза от него.

    Коментиран от #13

    23:02 21.10.2026

  • 13 Личният Ви опит

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост от София":

    с прогресивните не ни касае.

    23:05 21.10.2026

  • 14 Референдум

    3 0 Отговор
    Искам публичен диспут между лицето на Кауфланд Ицата Стоичков - Напсувателят и кварталната хитруша Мая Манолова - Хлебарката. Да или не, за или против демокрацията сте? Купуването на гласове е престъпление.

    Коментиран от #18

    23:09 21.10.2026

  • 15 ГРАДСКИЯ ПЕНСИОНЕР

    0 0 Отговор
    НЕ ИСКАМ НА СЕЛО ДА КОПАМ КАРТОФИ ПРЕДПОЧИТАМ ХАЙ ЛАЙФА В ГРАДО
    НА 7-МИ РТСЖ СЪМ ОТ ТЕРАСАТА ЛАПСМ МУХИТЕ И РЕГУЛИРАМ ОБОРОТА В МАГАЗИНА
    БИВШ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ВИ СЪМ НЕ ДЪМ ДВИКНАЛ НА ИСТИНСКИ ТРУД КНИЖЕН ПЛЪХ БЯХ СЕГА И СИНО Е СЪЩИЯТ ПО НАДЛЕДСТВО Е
    ДЪРЖИМ СЕЛСКА ОБЩИНА ДО СОФИЯ ЦЯЛАТА РОДА СЕ ПЕНСИОНИРСХМЕ НА ТАЗИ ЯСЛА.КАК СРГА ДА САДИМ ДОМТИ КАРТОФИ ША ПРОТЕСТИРАМ КАТО УЧЕНИЦЕТЕ МЕДИЦИ И Я

    23:11 21.10.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 0 Отговор
    Как ще откажеш да купуваш ма овца ? Това да не ти е нова кола или апартамент да откажеш ? Това е храна без която никой не може! Ваш дълг е да регулирате пазара

    23:13 21.10.2026

  • 17 Потребителите са

    2 1 Отговор
    във всички магазини. Защо сте си запушили ушите и не слушате експертите. Стига манолкини простотии!

    23:13 21.10.2026

  • 18 Референдум

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Референдум":

    Продаването на гласове по време на избори също/тоже. Видяхме до къде стигна Путин. Няма бензин и нафта. Свърши ракетите. Доставят му ги от Северена Корея вече ръждясали. Но това е друга тема. За след изборите.

    23:14 21.10.2026

  • 19 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    Ей за туй ли в кръщелното свидетелство на Йотова е записано Идийотова?

    23:18 21.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не купувайте!":

    И кога го каза Димитър Попов? Веднага след, като спря държавното регулиране на цените и видяхме , какви е пазарна икономика при капитализма. 36 години след тези събития и пак ни викат" За Бога братя , не купувайте?

    23:19 21.10.2026

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