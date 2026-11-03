Годишната инфлация у нас се очаква да достигне 6,1% през октомври

Годишната инфлация в България се очаква да достигне 6,1% през октомври 2026 г., показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Месечното поскъпване спрямо септември е прогнозирано на 1,3%.

„През октомври 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 1,3%, а годишната инфлация да бъде 6,1%.“

Облеклото и обувките поскъпват най-силно

Най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква при облеклото и обувките – 7,4%. Следват групите „Развлечения, спорт и култура“ със 7% и „Образователни услуги“ с 2,5%.

По хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравненията в Европейския съюз, месечната инфлация се очаква да бъде 0,8%, а годишната – 6%. При този индекс най-голямо месечно увеличение е прогнозирано при облеклото и обувките – 7,1%, следвано от развлеченията, спорта и културата с 2,7% и образователните услуги с 2,5%.

Малката кошница поскъпва с 2,4% за година

Индексът на цените на малката кошница, който обхваща основни стоки и услуги за домакинствата с най-ниски доходи, се очаква да отчете годишно увеличение от 2,4%. Месечното изменение е прогнозирано на 0,7%.

При нехранителните стоки се очаква поскъпване от 1,4% за месеца, при хранителните продукти – от 0,6%, а при услугите – от 0,1%.

Окончателните данни излизат на 16 ноември

Оценката е направена на база около 90% от планираните ценови регистрации за октомври. Останалите данни ще бъдат включени при изчисляването на окончателните индекси.

Националният статистически институт е насрочил публикуването на окончателните данни за инфлацията и индексите на потребителските цени през октомври за 16 ноември 2026 г.

Източници: news.bg, nsi.bg