Годишната инфлация у нас се очаква да достигне 6,1% през октомври

Годишната инфлация в България се очаква да достигне 6,1% през октомври 2026 г., показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. Месечното поскъпване спрямо септември е прогнозирано на 1,3%.
„През октомври 2026 г. се очаква месечната инфлация да бъде 1,3%, а годишната инфлация да бъде 6,1%.“
Облеклото и обувките поскъпват най-силно
Най-голямо увеличение на цените спрямо предходния месец се очаква при облеклото и обувките – 7,4%. Следват групите „Развлечения, спорт и култура“ със 7% и „Образователни услуги“ с 2,5%.
По хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравненията в Европейския съюз, месечната инфлация се очаква да бъде 0,8%, а годишната – 6%. При този индекс най-голямо месечно увеличение е прогнозирано при облеклото и обувките – 7,1%, следвано от развлеченията, спорта и културата с 2,7% и образователните услуги с 2,5%.
Малката кошница поскъпва с 2,4% за година
Индексът на цените на малката кошница, който обхваща основни стоки и услуги за домакинствата с най-ниски доходи, се очаква да отчете годишно увеличение от 2,4%. Месечното изменение е прогнозирано на 0,7%.
При нехранителните стоки се очаква поскъпване от 1,4% за месеца, при хранителните продукти – от 0,6%, а при услугите – от 0,1%.
Окончателните данни излизат на 16 ноември
Оценката е направена на база около 90% от планираните ценови регистрации за октомври. Останалите данни ще бъдат включени при изчисляването на окончателните индекси.
Националният статистически институт е насрочил публикуването на окончателните данни за инфлацията и индексите на потребителските цени през октомври за 16 ноември 2026 г.
Източници: news.bg, nsi.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
Домати от 2.20Лева - 4€ .
Краставици - също .
Млякото от 1.60 Лева - 1.60€
Кашкавала - същата работа .
19:27 03.11.2026
2 За сметка на това,
Ура!
19:27 03.11.2026
3 какво викаха Плевнелиев и Кирчо
Де го , питам аз ?
Коментиран от #6, #11
19:28 03.11.2026
4 а Кирцата разправяше ,че
Коментиран от #15
19:29 03.11.2026
5 бензанджия
19:31 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Само питам
До коментар #6 от "Тъкмо почва да вали":И какво общо има Йотова със стъкмистиката на Кирчо и кокорчо ?
19:33 03.11.2026
8 Браво
Коментиран от #10
19:33 03.11.2026
9 Хмм
Коментиран от #22
19:34 03.11.2026
10 прати си благодарностите
До коментар #8 от "Браво":на Кирчо и кокорчо . Даже урсула е знаела че не отговаряме на критериите .
Има записи на Кирцата по темата .
19:34 03.11.2026
11 Стига с тоя Кирчо
До коментар #3 от "какво викаха Плевнелиев и Кирчо":За Мин на финансите,Людмила Петкова,която беше зам.мин.на Теменужка Петкова и има пряка вина за манипулиране на данните,сега е зам.министът на Гълъб.БСП ,която беше в правителството на Желязков,когато въведоха еврото е партията на Йотова.Това на вас не ви изнася,но не всички сме като ония 54 % с основно образование,гласували за наркобаронесата.
Коментиран от #12, #13
19:35 03.11.2026
12 бе не ти знам теменужките
До коментар #11 от "Стига с тоя Кирчо":Ама в социала го има записа с коментара по въпроса на Кирцата !!
Коментиран от #18
19:36 03.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Левовете в марки
19:37 03.11.2026
15 Кирил Петков
До коментар #4 от "а Кирцата разправяше ,че":Не е премиер от 2023г.Оттогава са все служебни правителства на Радев,две на Главчев и едно на Желязков.А иначе при Петков се живееше най-добре.Само Асен вдигна доходите чувствително
Коментиран от #16
19:37 03.11.2026
16 браво Кирчо
До коментар #15 от "Кирил Петков":Бил вдигнал доходите ...
..ама цените изпревариха предварително тия доходи ..
...файда "0"..
Коментиран от #17
19:39 03.11.2026
17 Не,браво на Радев
До коментар #16 от "браво Кирчо":При него инфлацията е най-висока Направи си е 100%Всичко от един лев,стана едно евро.А Мунчо НЕ увеличи доходите.Даже намали пенсии, заплати, майчински, детски.ПриКиро газът беше един лев,сега при Радев е 1,12 евро.Това е увеличение от 110%.
Коментиран от #19, #23
19:46 03.11.2026
18 Комунистите както
До коментар #12 от "бе не ти знам теменужките":Винаги искате да натъкмите историята.Но този път не ви се отдава.Българи прие еврото от първи януари 2026 г.при правителството на Желязков-ГЕРБ БСП и ИТН.Никъде няма подпис на Кирил Петков.Но данните за влизането ги подправиха финансовият министър тогава Теменужка Петкова и нейната заместничка Людмила Петкова,която сега е зам.мин.на Гълъб и направиха двамата куп поразии,та даже опряха до финалната ракия.
Коментиран от #20
19:57 03.11.2026
19 браво Кирчо
До коментар #17 от "Не,браво на Радев":Тя инфлацията скочи още преди Радев да стане премиер .
Коментиран от #21
20:11 03.11.2026
20 браво Кирчо
До коментар #18 от "Комунистите както":Кирчо сам си каза за разговора с Урсула !
А кога е влязло еврото е друг въпрос .
Договорите бяха съгласувани предварително .
20:12 03.11.2026
21 А,ха
До коментар #19 от "браво Кирчо":А газът скочи при Радев.И понеже е страхливец,забави тази " новина" за след балотажа за президент.А сега ще скочат всички цени и пак ще го припишеш на Киро Давай,смешен си.
20:25 03.11.2026
22 Не е точно така
До коментар #9 от "Хмм":В Европа инфлацията може да е 2 %, у нас е 90%- 100% защото стоките смениха само знака, цените от лева стахана в €! А уж приеха Договор за присъединяването и там се казваше, че ще се дели на 1,95583. Да , но разделиха само доходите- заплати, пенсии и соц помощи. Цените си ги оставиха същите, или по- точно делиха само първия месец, когато смятаха двете цени. Сега всичко е двойно и само дразнят хората с тези писания за 6,1% инфлация! За тях може да има и дефлация, както по времето на Борисов един две месеца преди приемането на доклада за примане на Еврото.
23:12 03.11.2026
23 Инфлацията е убийствено висока
До коментар #17 от "Не,браво на Радев":Не зареди Радев, а заради Еврозоната и заради предателите от ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, ИТН и БСП, които ни натикаха в нея! Знаехме, че мамят с дефицита, сега се доказа официално. Лъгаха и с данни от НСИ за обявената инфлация -2,9! И сега новите управляващи продължават щафетата! Кой вярва , че за 1 година инфлацията е само 6,1 %? Няма вече нито наивни, нито луди!
23:24 03.11.2026