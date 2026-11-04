Заради скъпия ток: Бизнесът заплашва със съкращения

Скъпият ток поставя бизнеса под натиск, а работодателските организации предупреждават за забавяне на заплати, съкращения и по-високи цени на стоките и услугите. Срещата между представители на бизнеса и ресорния министър е продължила близо час, но към момента няма постигнати конкретни резултати.
Работодателите настояват да бъде прекратен действащият механизъм за компенсиране на предприятията заради високите цени на електроенергията. Според тях настоящият начин за предоставяне на помощта води до забавяне на средствата и създава сериозни рискове за компаниите.
Като възможни последици работодателските организации посочват забавяне на изплащането на възнагражденията, съкращаване на персонал и увеличение на цените на стоките и услугите.
Така по-високите разходи за електроенергия могат да се отразят както върху финансовото състояние на предприятията, така и върху служителите и потребителите. В информацията не са посочени конкретни компании, броят на потенциално засегнатите работници или размерът на забавените компенсации.
Предстои да стане ясно дали държавата ще поеме ангажимент да потърси нов начин за подпомагане на предприятията заради високите цени на енергоносителите. Засега няма обявени параметри на евентуална промяна, срок за въвеждането ѝ или конкретен размер на бъдещата подкрепа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Къде беше "бизнеса" при управлението на
Коментиран от #15
18:48 04.11.2026
2 Никой
18:48 04.11.2026
3 Шефа
Коментиран от #11
18:49 04.11.2026
4 Сатана Z
—Да.
— И на вас да ви Е.М.
18:50 04.11.2026
5 Факт
При пазарната икономика, неможачите фалират.
18:50 04.11.2026
6 Сатана Z
18:51 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бизнесът да заплашва
- Износа за Украйна
- Липсата на нови ядрени енергоизточници
Нека Бизнесът да види кои политически партии настояват за
- Продължаване подкрепата за Украйна
- Спиране на ядрените енергийни проекти в България
и тях да заплашва.
Коментиран от #21
18:55 04.11.2026
9 БАХ
18:56 04.11.2026
10 Прогресивен
19:01 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 центавос
Коментиран от #18
19:08 04.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бай Араб
19:11 04.11.2026
15 Бай Араб
До коментар #1 от "Къде беше "бизнеса" при управлението на":Обогатен уран имаш ли , да заредиш ?
19:12 04.11.2026
16 Нов
19:13 04.11.2026
17 Бай Араб
19:15 04.11.2026
18 кукузел
До коментар #12 от "центавос":От седмица съвсем ги фиксираха в Киев, нямат ток.
Коментиран от #23
19:16 04.11.2026
19 Българин
19:17 04.11.2026
20 Ку-ку
19:18 04.11.2026
21 Хаха
До коментар #8 от "Бизнесът да заплашва":Токът за Украйна ни се плаща даже на завишени цени.
19:18 04.11.2026
22 Урсулианец
Коментиран от #25
19:19 04.11.2026
23 В цял Крим
До коментар #18 от "кукузел":От 2 дни няма ток.
19:20 04.11.2026
24 0407
19:20 04.11.2026
25 Ако ти тегля една паатка
До коментар #22 от "Урсулианец":Пак ще си на кяр.
19:22 04.11.2026
26 Ние също
Коментиран от #28
19:23 04.11.2026
27 факт
19:28 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ъъъ
Коментиран от #32
19:33 04.11.2026
31 Наблюдател
19:34 04.11.2026
32 Ганчев
До коментар #30 от "Ъъъ":Дребни хлебопекарни и ателиета вече затвориха.Пишеш наизуст.
Коментиран от #33
19:37 04.11.2026
33 Ъъъ
До коментар #32 от "Ганчев":Аз не твърдя, ще не са затворили, а само че няма какво да съкратят, защото и сега са намалили броя под минимума.....Следващата стъпка е затваряне, а не още съкращения.
19:41 04.11.2026
34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
МУТРАТА ПРОИЗВЕЖДА ТОК ОТ ФОТОВОЛТАЦИ С ДЯСНАТА РЪКА
....
И С ЛЯВАТА РЪКА ПРОСИ ПОМОЩ ЗА ТОК ЗА АВТОМОРГАТА :)
19:42 04.11.2026