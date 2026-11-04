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Заради скъпия ток: Бизнесът заплашва със съкращения

Заради скъпия ток: Бизнесът заплашва със съкращения

4 Ноември, 2026 18:43 744 34

  • скъп ток-
  • бизнес-
  • компенсации-
  • работодатели-
  • цени

Работодателските организации настояват за промяна на механизма за компенсации

Заради скъпия ток: Бизнесът заплашва със съкращения - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Скъпият ток поставя бизнеса под натиск, а работодателските организации предупреждават за забавяне на заплати, съкращения и по-високи цени на стоките и услугите. Срещата между представители на бизнеса и ресорния министър е продължила близо час, но към момента няма постигнати конкретни резултати.

Работодателите настояват да бъде прекратен действащият механизъм за компенсиране на предприятията заради високите цени на електроенергията. Според тях настоящият начин за предоставяне на помощта води до забавяне на средствата и създава сериозни рискове за компаниите.

Като възможни последици работодателските организации посочват забавяне на изплащането на възнагражденията, съкращаване на персонал и увеличение на цените на стоките и услугите.

Така по-високите разходи за електроенергия могат да се отразят както върху финансовото състояние на предприятията, така и върху служителите и потребителите. В информацията не са посочени конкретни компании, броят на потенциално засегнатите работници или размерът на забавените компенсации.

Предстои да стане ясно дали държавата ще поеме ангажимент да потърси нов начин за подпомагане на предприятията заради високите цени на енергоносителите. Засега няма обявени параметри на евентуална промяна, срок за въвеждането ѝ или конкретен размер на бъдещата подкрепа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къде беше "бизнеса" при управлението на

    22 2 Отговор
    Борисов да изиска от правителството на ГЕРБ да изпълни решението от референдума, който показа желанието на българския народ да се завърши изграждането на АЕЦ Белене и просто да настоява закупените реактори да се монтират за да има евтина електроенергия за всички?

    Коментиран от #15

    18:48 04.11.2026

  • 2 Никой

    4 11 Отговор
    нали се присламчихте към зеления чорапогащник ? Зарязахте Толупа, вдигайте работниците !

    18:48 04.11.2026

  • 3 Шефа

    13 4 Отговор
    Да ги съкращават, щом имат време да простестират за кучета, значи и без това нищо не работят

    Коментиран от #11

    18:49 04.11.2026

  • 4 Сатана Z

    10 3 Отговор
    —Ало,енергото ли е?
    —Да.
    — И на вас да ви Е.М.

    18:50 04.11.2026

  • 5 Факт

    16 2 Отговор
    Компенсации за бизнеса е форма на комунизъм.
    При пазарната икономика, неможачите фалират.

    18:50 04.11.2026

  • 6 Сатана Z

    9 3 Отговор
    От 1 януари след приемане на еврото цената на тока се понижи с 50%.Аз не знам тия за какво протестират?

    18:51 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бизнесът да заплашва

    14 4 Отговор
    Има две причини за скъпия ток
    - Износа за Украйна
    - Липсата на нови ядрени енергоизточници

    Нека Бизнесът да види кои политически партии настояват за
    - Продължаване подкрепата за Украйна
    - Спиране на ядрените енергийни проекти в България

    и тях да заплашва.

    Коментиран от #21

    18:55 04.11.2026

  • 9 БАХ

    12 3 Отговор
    Как бре, нали зелената електроенергия е безплатна?

    18:56 04.11.2026

  • 10 Прогресивен

    8 2 Отговор
    ток!

    19:01 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 центавос

    5 3 Отговор
    регистрирайте се в осрайна,гюру ги уреди 10г.ток на фиксирани цени

    Коментиран от #18

    19:08 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Араб

    8 3 Отговор
    Зверска национална катастрофа , БОТАШ поглъща България като анаконда.

    19:11 04.11.2026

  • 15 Бай Араб

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Къде беше "бизнеса" при управлението на":

    Обогатен уран имаш ли , да заредиш ?

    19:12 04.11.2026

  • 16 Нов

    1 0 Отговор
    Ще си внесат тарам буки на половин цена (заплата). Честито ви Нов внос.

    19:13 04.11.2026

  • 17 Бай Араб

    5 1 Отговор
    Българските фирми падат като круши всеки ден,парите на българските граждани отиват в Турция .

    19:15 04.11.2026

  • 18 кукузел

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "центавос":

    От седмица съвсем ги фиксираха в Киев, нямат ток.

    Коментиран от #23

    19:16 04.11.2026

  • 19 Българин

    4 0 Отговор
    Мунчовците ще ни закопаят.

    19:17 04.11.2026

  • 20 Ку-ку

    4 1 Отговор
    Прогресивните атакуват....любимото им число се върти между 30/35....винетки,газ, облагане на свръхпечалби, данъците за мощни автомобили, а след няколко седмици и отоплението, данъци за жилищата и т.н.....стригането продължава и ще бъде ДО КОЖА.... ама ще си го търпите, заедно с неговата "меденка любимка" Президент.... 🤣🤣🤣

    19:18 04.11.2026

  • 21 Хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бизнесът да заплашва":

    Токът за Украйна ни се плаща даже на завишени цени.

    19:18 04.11.2026

  • 22 Урсулианец

    4 0 Отговор
    От търговията с въглеродни квоти се правят милиони

    Коментиран от #25

    19:19 04.11.2026

  • 23 В цял Крим

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "кукузел":

    От 2 дни няма ток.

    19:20 04.11.2026

  • 24 0407

    1 3 Отговор
    на" бизнесот" се нещо му пречи ......

    19:20 04.11.2026

  • 25 Ако ти тегля една паатка

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Урсулианец":

    Пак ще си на кяр.

    19:22 04.11.2026

  • 26 Ние също

    4 1 Отговор
    Кучкарите първи ще бъдат съкратени. Да си купят котки.

    Коментиран от #28

    19:23 04.11.2026

  • 27 факт

    1 0 Отговор
    да си съкращават печалбите да не ги дават за свещи

    19:28 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ъъъ

    0 1 Отговор
    Плашат гаргите! Щели да съкращават....Какво ще съкращават? Те и сега са под минимума. Какво ще съкратят? В момента няма бизнес, който да работи дори с минималното количество работници. Ако трябват 10 човека, сега работят 8, които получават пари за 6....Какво точно ще съкратят? Ще оставят 5 човека? Хахахаха....🤣 Плащат гаргите!

    Коментиран от #32

    19:33 04.11.2026

  • 31 Наблюдател

    0 1 Отговор
    Вземете си оправете цензуриращата програма!

    19:34 04.11.2026

  • 32 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ъъъ":

    Дребни хлебопекарни и ателиета вече затвориха.Пишеш наизуст.

    Коментиран от #33

    19:37 04.11.2026

  • 33 Ъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ганчев":

    Аз не твърдя, ще не са затворили, а само че няма какво да съкратят, защото и сега са намалили броя под минимума.....Следващата стъпка е затваряне, а не още съкращения.

    19:41 04.11.2026

  • 34 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЕЙ ТВА Е ВЕЧЕ ПО СВЕТОТО ЕВАНГЕЛИЕ
    ....
    МУТРАТА ПРОИЗВЕЖДА ТОК ОТ ФОТОВОЛТАЦИ С ДЯСНАТА РЪКА
    ....
    И С ЛЯВАТА РЪКА ПРОСИ ПОМОЩ ЗА ТОК ЗА АВТОМОРГАТА :)

    19:42 04.11.2026

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