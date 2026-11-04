Заради скъпия ток: Бизнесът заплашва със съкращения

Скъпият ток поставя бизнеса под натиск, а работодателските организации предупреждават за забавяне на заплати, съкращения и по-високи цени на стоките и услугите. Срещата между представители на бизнеса и ресорния министър е продължила близо час, но към момента няма постигнати конкретни резултати.

Работодателите настояват да бъде прекратен действащият механизъм за компенсиране на предприятията заради високите цени на електроенергията. Според тях настоящият начин за предоставяне на помощта води до забавяне на средствата и създава сериозни рискове за компаниите.

Като възможни последици работодателските организации посочват забавяне на изплащането на възнагражденията, съкращаване на персонал и увеличение на цените на стоките и услугите.

Така по-високите разходи за електроенергия могат да се отразят както върху финансовото състояние на предприятията, така и върху служителите и потребителите. В информацията не са посочени конкретни компании, броят на потенциално засегнатите работници или размерът на забавените компенсации.

Предстои да стане ясно дали държавата ще поеме ангажимент да потърси нов начин за подпомагане на предприятията заради високите цени на енергоносителите. Засега няма обявени параметри на евентуална промяна, срок за въвеждането ѝ или конкретен размер на бъдещата подкрепа.