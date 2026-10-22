200 увредени бюлетини извадени от вота в Пловдив!

Двеста увредени бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври са открити в район „Източен“ в Пловдив. РИК 16 е изключила бюлетините от изборния процес и е разпоредила те да бъдат отделени, запечатани и съхранявани под охрана на МВР.

Проблемът е установен на 20 октомври при приемането на изборните книжа от районната администрация. Служители са забелязали нарушена цялост на един от кашоните. При проверката, извършена в присъствието на двама членове на РИК, е установено, че са увредени два кочана с по 100 бюлетини. Останалите книжа в кашона не са засегнати.

За случая е съставен протокол, а двата кочана са отделени. В решението си РИК 16 посочва: „Констатира, че... два кочана... общо 200 бюлетини – са увредени и негодни за гласуване.“ Бюлетините няма да бъдат предавани на секционните избирателни комисии, тъй като при гласуване се откъсват последователно от кочана.

Увредените книжа ще бъдат поставени в самостоятелен пакет с обозначение, че не трябва да се предават на СИК. Пакетът ще бъде запечатан с хартиени ленти, подписани от определени длъжностни лица, и ще се съхранява в помещението за изборните материали под охрана на органите на МВР. РИК 16 трябва да уведоми за констатацията Централната избирателна комисия и областния управител на Пловдив.

Има достатъчно резервни бюлетини

Случаят няма да доведе до недостиг на бюлетини в Пловдив-град. За изборния район са доставени 340 400 хартиени бюлетини, докато необходимите за разпределение по секциите са 336 100. Така остава резерв от 4300 бюлетини, от който ще бъдат предоставени два нови цели кочана за район „Източен“.

За бюлетините от резерва трябва да бъде съставен отделен протокол с фабричните им номера. РИК 16 е указала на община Пловдив да попълни недостига за секциите в района с цели кочани и да изпрати копие от протокола на комисията.

За изборите в Пловдивска област са предвидени 1004 избирателни секции, от които 474 са в града, а 530 са в останалите общини. Осигурени са и 1039 устройства за машинно гласуване. По данните в решението откритите негодни бюлетини няма да наложат допълнително отпечатване или промяна в организацията на вота.

Източници: trafficnews.bg