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Донев: Последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят върху следващите бюджети

Донев: Последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят върху следващите бюджети

23 Октомври, 2026 10:31 460 8

  • гълъб донев-
  • дефицит-
  • бюджет

По думите му, когато реалното състояние на публичните финанси, се различава от предварителните проценти, последствията се отразяват в планирането и изпълнението на следващия бюджет

Донев: Последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят върху следващите бюджети - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансовият министър Гълъб Донев каза, че по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои да се обсъдят въпроси от пряко значение за гражданите, работещите, работодателите и устойчивостта на публичните финанси. Ще бъде обсъден и размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.

"Длъжни сме да подходим отговорно за състоянието на публичните финанси. В процедура по свръхдефицит сме. От данни, публикувани от Евростат стана ясно, че реалният бюджетен дефицит за 2025 година е 4% от БВП. Наясно сме, че последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят върху бюджетите за следващите години", каза той.

По думите му, когато реалното състояние на публичните финанси, се различава от предварителните проценти, последствията се отразяват в планирането и изпълнението на следващия бюджет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    4 0 Отговор
    Сядай и пиши писмо за следващия.

    10:32 23.10.2026

  • 2 ЧИЧО

    7 0 Отговор
    Само за вашите възнаграждения не пречи дефицита. Стига сте баламосвали пенсионерите и работещите на МРЗ, намалете малко от вашите възнаграждения Вие не сте с два корема.

    10:36 23.10.2026

  • 3 Пич

    6 0 Отговор
    Некадърник!!!

    10:41 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    2 0 Отговор
    Това означава, че трябва да икономисваме и ако е необходимо - да се научим да не ядем, за да изпълним дефицитите.

    10:52 23.10.2026

  • 6 ник

    4 0 Отговор
    Намалете заплатките и издръжката на висшите държавни служители , намалете броя на охраната им , намелете колите на висшита администрация и шофьорите . Ще спестим достатъчно , пък и ще покажете съпричастност ...Знам, че нема да стане

    10:52 23.10.2026

  • 7 Дигай

    1 0 Отговор
    гълъбите и освободете България и българския народ от постоянните си оправдания , некомпетентност , лъжи и всякакви нови борчове , за да излязат от тресавището , в което ги вкарахте

    10:55 23.10.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    ЕГАТИ РАДЕВИТЕ ЛЪЖЦИ ОСТАВКА ГРАБИТЕ ЛЪЖЕТЕ БИЕТЕ ТЕЗИ ОТ КОИТО КРАДЕТЕ ОСТАВКА И СЪД ЗА ВАС

    11:01 23.10.2026

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