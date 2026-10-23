Донев: Последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят върху следващите бюджети

Финансовият министър Гълъб Донев каза, че по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество предстои да се обсъдят въпроси от пряко значение за гражданите, работещите, работодателите и устойчивостта на публичните финанси. Ще бъде обсъден и размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.

"Длъжни сме да подходим отговорно за състоянието на публичните финанси. В процедура по свръхдефицит сме. От данни, публикувани от Евростат стана ясно, че реалният бюджетен дефицит за 2025 година е 4% от БВП. Наясно сме, че последиците от натрупаните фискални дисбаланси се пренасят върху бюджетите за следващите години", каза той.

По думите му, когато реалното състояние на публичните финанси, се различава от предварителните проценти, последствията се отразяват в планирането и изпълнението на следващия бюджет.