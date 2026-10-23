Нови тревоги на "Лаута": чужди клубове дебнат около Душан Косич

Несигурността около Локомотив Пловдив поставя сериозни въпросителни и пред бъдещето на старши треньора Душан Косич. Медиите в родната му Словения следят внимателно събитията на „Лаута“ и обръщат внимание на финансовите затруднения, които могат да доведат до сериозни промени в клуба.

Въпреки че договорът на 55-годишния специалист с „черно-белите“ е до лятото на 2028-а година, не е изключено раздялата между двете страни да настъпи значително по-рано. Христо Крушарски, който наскоро обяви, че предава акациите на пловдивчани, е включил откупна клауза в контракта на наставника. Към Косич има интерес от чуждестранни отбори, а името му се свързва и с възможността да поеме националния тим на България.

Словенското издание nogomania.com публикува обширен материал, посветен на ситуацията в Локомотив и предизвикателствата пред треньора.

„Словенският треньор Душан Косич е изправен пред все по-несигурно бъдеще в България. Основният финансист на Локомотива Пловдив се оттегли, клубът търси нов собственик, а феновете започнаха да събират пари за дейността му“, пише в анализа на медията.

Журналистите отбелязват, че финансовата нестабилност значително усложнява работата на специалиста, който трябва да се справя не само със спортните задачи, но и с неизвестността около развитието на клуба.

„След петото място през миналия сезон този Косич се озова в трудна позиция. Той продължава да работи в ситуация, в която бъдещето на клуба далеч не е гарантирано“, споделят още колегите.

Самият Косич предпочита да не навлиза в подробности около проблемите, но признава, че ситуацията е сериозна и основната цел в момента е клубът да преодолее трудния период.

„Нямам коментар за ситуацията в клуба в момента. Надявам се да намерим решение. Искаме да оцелеем“, заявява наставникът, цитиран от словенската медия.

Според nogomania.com намирането на стабилно финансиране ще бъде решаващо за бъдещето на Локомотив. В противен случай трудностите могат да се задълбочат, а върху Косич ще падне допълнителна отговорност да съхрани спокойствието и мотивацията в отбора.

„За дългосрочна стабилност в Локомотив почти сигурно ще е необходим нов инвеститор или по-постоянен източник на финансиране. Сега фокусът е само върху оцеляването. При такива обстоятелства Косич трябва да се съсредоточи върху спортните резултати, докато чака да се реши въпросът със собствеността. Със сигурност го очаква изключително трудна работа през останалата част от сезона, когато ще трябва да поддържа морала в съблекалнята, за да може всеки някак си да оцелее поне до зимната пауза“, допълва изданието.