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От януари: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

От януари: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

23 Октомври, 2026 10:52 434 10

  • парно-
  • топла вода-
  • топлофикация софия-
  • кевр-
  • природен газ

Причината е очакваното увеличение на природния газ, но нова цена все още не е одобрена от КЕВР

От януари: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари. За това предупреди бившият заместник-председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Еленко Божков.

Прогнозата му е свързана с искането на „Булгаргаз“ природният газ да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Предложението предстои да бъде обсъдено от КЕВР.

„При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви“, заяви Божков. По думите му, ако цената на газа се повиши с близо 34%, топлинната енергия в София може да поскъпне с около 29%.

Газът е основният фактор за цената

Според Божков природният газ формира над половината от цената на топлинната енергия, а при „Топлофикация София“ делът му достига около 70%. Към разходите се добавя и цената на въглеродните емисии, която по оценката му представлява около 20% от себестойността.

При определянето на действащите цени КЕВР е използвала прогнозна стойност от 75 евро за въглеродните емисии. В момента те са около 82 евро, посочи Божков.

Експертът допусна поскъпването да бъде ограничено до около 20%, но изрази съмнение, че това ще бъде постигнато. Той уточни, че евентуалното увеличение ще засегне както отоплението, така и битовото горещо водоснабдяване, тъй като и двете услуги използват топлинна енергия.

Каква е действащата цена

От 1 юли КЕВР утвърди за битовите потребители на „Топлофикация София“ цена от 73,30 евро за мегаватчас. Това е увеличение с 5,50% за едногодишния ценови период до 30 юни 2027 г.

Първоначално столичната „Топлофикация“ поиска повишение с 29% за същия период. Регулаторът обаче отхвърли по-голямата част от заявеното увеличение и определи по-ниска цена.

Възможно ново поскъпване от януари все още не е факт. То зависи от движението на цената на природния газ и от решение на КЕВР. Ако регулаторът преразгледа цените, промяната би се отразила на сметките на домакинствата за отопление и топла вода.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, bnr.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 5 Отговор
    Това не е повод за протести.

    10:53 23.10.2026

  • 2 Зевс

    15 1 Отговор
    Важното е да не купуваме руска газ, евроатлантическите ценности ще ни топлят зимата :)

    10:56 23.10.2026

  • 3 Не само цената на газта е фактор.

    5 1 Отговор
    Топлофикация е рекетьорска и спекулантска организация. Особено в изчисляване на сметките , защо цялата надута такса за тръбите в жилища който не ползват парно трябва да се плаща от собственика като тръбите са на Топлофикация. Сметката трябва да е на 50%.

    11:00 23.10.2026

  • 4 Има ни пак

    4 0 Отговор
    Проблемът е, че ако това стане много хора ще преминат на ток и София може да се превърне в дискотека. С аварии и режим на тока.

    11:03 23.10.2026

  • 5 ФАКТ

    4 1 Отговор
    Белгиеца в белгия плащам 25 евро парно и топло вода трепери бълтарино

    11:05 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пишман

    5 1 Отговор
    "софетата" нека се дерат сега пак-тук не е Москва.Здравословно ще е за тях да викат-много ви обичаме у Брюксел!И по- лошо ще ги очаква занапред.

    Коментиран от #8

    11:07 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факрус

    1 1 Отговор
    Като говорех за радева зима, чу ли някой?

    11:17 23.10.2026

  • 10 Мнение

    2 0 Отговор
    Ще спра радиаторите и ще пусна климатиците.

    11:19 23.10.2026

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