От януари: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари. За това предупреди бившият заместник-председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Еленко Божков.

Прогнозата му е свързана с искането на „Булгаргаз“ природният газ да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Предложението предстои да бъде обсъдено от КЕВР.

„При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви“, заяви Божков. По думите му, ако цената на газа се повиши с близо 34%, топлинната енергия в София може да поскъпне с около 29%.

Газът е основният фактор за цената

Според Божков природният газ формира над половината от цената на топлинната енергия, а при „Топлофикация София“ делът му достига около 70%. Към разходите се добавя и цената на въглеродните емисии, която по оценката му представлява около 20% от себестойността.

При определянето на действащите цени КЕВР е използвала прогнозна стойност от 75 евро за въглеродните емисии. В момента те са около 82 евро, посочи Божков.

Експертът допусна поскъпването да бъде ограничено до около 20%, но изрази съмнение, че това ще бъде постигнато. Той уточни, че евентуалното увеличение ще засегне както отоплението, така и битовото горещо водоснабдяване, тъй като и двете услуги използват топлинна енергия.

Каква е действащата цена

От 1 юли КЕВР утвърди за битовите потребители на „Топлофикация София“ цена от 73,30 евро за мегаватчас. Това е увеличение с 5,50% за едногодишния ценови период до 30 юни 2027 г.

Първоначално столичната „Топлофикация“ поиска повишение с 29% за същия период. Регулаторът обаче отхвърли по-голямата част от заявеното увеличение и определи по-ниска цена.

Възможно ново поскъпване от януари все още не е факт. То зависи от движението на цената на природния газ и от решение на КЕВР. Ако регулаторът преразгледа цените, промяната би се отразила на сметките на домакинствата за отопление и топла вода.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, bnr.bg