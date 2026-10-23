От януари: Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30%

Парното и топлата вода в София може да поскъпнат с близо 30% от 1 януари. За това предупреди бившият заместник-председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Еленко Божков.
Прогнозата му е свързана с искането на „Булгаргаз“ природният газ да поскъпне с близо 34% от 1 ноември. Предложението предстои да бъде обсъдено от КЕВР.
„При такова увеличение на природния газ това е твърде възможно, защото няма резерви“, заяви Божков. По думите му, ако цената на газа се повиши с близо 34%, топлинната енергия в София може да поскъпне с около 29%.
Газът е основният фактор за цената
Според Божков природният газ формира над половината от цената на топлинната енергия, а при „Топлофикация София“ делът му достига около 70%. Към разходите се добавя и цената на въглеродните емисии, която по оценката му представлява около 20% от себестойността.
При определянето на действащите цени КЕВР е използвала прогнозна стойност от 75 евро за въглеродните емисии. В момента те са около 82 евро, посочи Божков.
Експертът допусна поскъпването да бъде ограничено до около 20%, но изрази съмнение, че това ще бъде постигнато. Той уточни, че евентуалното увеличение ще засегне както отоплението, така и битовото горещо водоснабдяване, тъй като и двете услуги използват топлинна енергия.
Каква е действащата цена
От 1 юли КЕВР утвърди за битовите потребители на „Топлофикация София“ цена от 73,30 евро за мегаватчас. Това е увеличение с 5,50% за едногодишния ценови период до 30 юни 2027 г.
Първоначално столичната „Топлофикация“ поиска повишение с 29% за същия период. Регулаторът обаче отхвърли по-голямата част от заявеното увеличение и определи по-ниска цена.
Възможно ново поскъпване от януари все още не е факт. То зависи от движението на цената на природния газ и от решение на КЕВР. Ако регулаторът преразгледа цените, промяната би се отразила на сметките на домакинствата за отопление и топла вода.
Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, bnr.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
10:53 23.10.2026
2 Зевс
10:56 23.10.2026
3 Не само цената на газта е фактор.
11:00 23.10.2026
4 Има ни пак
11:03 23.10.2026
5 ФАКТ
11:05 23.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пишман
Коментиран от #8
11:07 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факрус
11:17 23.10.2026
10 Мнение
11:19 23.10.2026