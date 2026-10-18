Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Лъчезар Богданов: Ако не стане оптимизацията в публичния сектор, ще има нарастване на разходите и по-голям дефицит

Лъчезар Богданов: Ако не стане оптимизацията в публичния сектор, ще има нарастване на разходите и по-голям дефицит

18 Октомври, 2026 15:45 537 4

  • лъчезар богданов-
  • публичен сектор-
  • оптимизация-
  • разходи-
  • дефицит

Ако се затварят вратичките за избягване на данъчното облагане, ще има по-висока събираемост, без да се вдигат данъците, т.е. изсветляваш част от сивата икономика - вкарваш пари в бюджета, коментира още главният икономист в Института за пазарна икономика

Лъчезар Богданов: Ако не стане оптимизацията в публичния сектор, ще има нарастване на разходите и по-голям дефицит - 1
Снимка: БНР
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В плана, който правителството е изпратило на ЕК, се предвижда в Бюджет 2027 дефицитът да е 4,3% от БВП.

Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика, като уточни, че това не е пълният бюджет, а има основни параметри, заложени в него.

"Това свиване на дефицита се постига с комплекс от няколко мерки, които са посочили. Чакаме, разбира се, да видим дали те ще влязат финално в този вариант. Има някои повишавания на данъците, свързани с акцизите върху тютюна и облагането на хазарта. Най-голямата мярка е данък "свръхпечалба". Това е притеснителен подход от чисто бюджетна гледна точка, еднократна, извънредна мярка, насочена по списък срещу определени бизнеси. ... В разходната страна на Бюджет ‘27 има две по-съществени промени - разходите за персонал, за които още не сме видели какво смятат да правят за оптимизация, за да има спестяване на средства, заявили са, че и в сектор сигурност ще има оптимизация на персонала; другото е реформа в ТЕЛК системата, но и там нямаме точно яснота какво ще променят", обясни той.

По думите му, ако не стане оптимизацията в публичния сектор, ще има нарастване на разходите и по-голям дефицит и правителството ще бъде изправено пред ситуацията или да изпусне дефицита, или да въведе нови увеличения на данъците.

Има доста резерви в събираемостта на приходите, ако по-добре работи данъчната администрация, смята Богданов:

"Ако се затварят вратичките за избягване на данъчното облагане, ще има по-висока събираемост, без да се вдигат данъците, т.е. изсветляваш част от сивата икономика - вкарваш пари в бюджета. Това също е инструмент, на който трябва да се разчита във все по-голяма степен. Това ще е бъдещето на нашата фискална политика - все повече да се събира това, което го има в законите, просто има хора и бизнеси, които го избягват".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аве лъчко умни експерте

    6 0 Отговор
    а що премълчаваш да стане оптимизацията в
    общ поръчки и разследването им
    и връщане на откраднати милиарди в хазната

    язък ви за дипломите и празните локуми в които не се вслушват тез дето не ги критикувате

    15:54 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    4 0 Отговор
    За 37 години "демокрация" стигнахме до там да вземаме заеми за да плащаме пенсии и бюджетни заплати..... Не си струва да коментирам повече....

    16:04 18.10.2026

  • 4 Варианта е

    1 0 Отговор
    Редуциране на държавните хрантутници и строг контрол на обществените поръчки.

    16:17 18.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол