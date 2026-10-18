Лъчезар Богданов: Ако не стане оптимизацията в публичния сектор, ще има нарастване на разходите и по-голям дефицит

В плана, който правителството е изпратило на ЕК, се предвижда в Бюджет 2027 дефицитът да е 4,3% от БВП.

Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика, като уточни, че това не е пълният бюджет, а има основни параметри, заложени в него.

"Това свиване на дефицита се постига с комплекс от няколко мерки, които са посочили. Чакаме, разбира се, да видим дали те ще влязат финално в този вариант. Има някои повишавания на данъците, свързани с акцизите върху тютюна и облагането на хазарта. Най-голямата мярка е данък "свръхпечалба". Това е притеснителен подход от чисто бюджетна гледна точка, еднократна, извънредна мярка, насочена по списък срещу определени бизнеси. ... В разходната страна на Бюджет ‘27 има две по-съществени промени - разходите за персонал, за които още не сме видели какво смятат да правят за оптимизация, за да има спестяване на средства, заявили са, че и в сектор сигурност ще има оптимизация на персонала; другото е реформа в ТЕЛК системата, но и там нямаме точно яснота какво ще променят", обясни той.

По думите му, ако не стане оптимизацията в публичния сектор, ще има нарастване на разходите и по-голям дефицит и правителството ще бъде изправено пред ситуацията или да изпусне дефицита, или да въведе нови увеличения на данъците.

Има доста резерви в събираемостта на приходите, ако по-добре работи данъчната администрация, смята Богданов:

"Ако се затварят вратичките за избягване на данъчното облагане, ще има по-висока събираемост, без да се вдигат данъците, т.е. изсветляваш част от сивата икономика - вкарваш пари в бюджета. Това също е инструмент, на който трябва да се разчита във все по-голяма степен. Това ще е бъдещето на нашата фискална политика - все повече да се събира това, което го има в законите, просто има хора и бизнеси, които го избягват".