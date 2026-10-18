Кристалина Георгиева с предупреждение за бюджета: Не харчете пари, които нямате

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреждава кабинета в София да не разчита на еднократни мерки за повишаване на приходите. Тя коментира ситуацията в страната в интервю за "120 минути" по bTV. То ще бъде излъчено днес по-късно. Но откъс, в който Георгиева коментира бюджета и дефицита, бе публикуван късно снощи.

„И тук се сещам за нещо, което вие казахте преди година – вие отправихте послание към управляващите в София: „Не харчете повече, отколкото произвеждаме в България“. Послушаха ли Ви?“, пита Светослав Иванов.

„Не харчете пари, които ги нямате! Има положително развитие. Правителството има волята да предложи бюджет, в който дефицитът да падне до 3 процента. Т.е. намаляваме харченето на пари, които ги нямаме“, казва Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд.

„Има още работа, която да се върши. Защото това, което засега се предлага, са еднократни мерки за повишаване на приходите и не е много ясно какво точно правим за намаляване на разходите“, посочва тя.

„Нашият съвет е – ако искате устойчиво да свалите дефицита и да имате комфорта, че имате буфери за бъдещите шокове, трябва приходите да се основат на нещо, което е постоянно, системно. А по отношение на разходите – внимавайте да не отрежете това, което ви трябва за покачване на производителността на труда“, казва още Кристалина Георгиева.