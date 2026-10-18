Кристалина Георгиева с предупреждение за бюджета: Не харчете пари, които нямате

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреждава кабинета в София да не разчита на еднократни мерки за повишаване на приходите. Тя коментира ситуацията в страната в интервю за "120 минути" по bTV. То ще бъде излъчено днес по-късно. Но откъс, в който Георгиева коментира бюджета и дефицита, бе публикуван късно снощи.
„И тук се сещам за нещо, което вие казахте преди година – вие отправихте послание към управляващите в София: „Не харчете повече, отколкото произвеждаме в България“. Послушаха ли Ви?“, пита Светослав Иванов.
„Не харчете пари, които ги нямате! Има положително развитие. Правителството има волята да предложи бюджет, в който дефицитът да падне до 3 процента. Т.е. намаляваме харченето на пари, които ги нямаме“, казва Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд.
„Има още работа, която да се върши. Защото това, което засега се предлага, са еднократни мерки за повишаване на приходите и не е много ясно какво точно правим за намаляване на разходите“, посочва тя.
„Нашият съвет е – ако искате устойчиво да свалите дефицита и да имате комфорта, че имате буфери за бъдещите шокове, трябва приходите да се основат на нещо, което е постоянно, системно. А по отношение на разходите – внимавайте да не отрежете това, което ви трябва за покачване на производителността на труда“, казва още Кристалина Георгиева.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #14
08:37 18.10.2026
2 Последния Софиянец
08:37 18.10.2026
3 Що не
Коментиран от #31
08:37 18.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сър Пичук
08:39 18.10.2026
6 Монкей
Вицепрезидент на Световната банда (през 2008-2010).
Тези още доста други...откровенно срещу народа на България...
Но...
“Можеш да излъжеш много хора за кратко,можеш да лъжеш определена група хора продължително време,НО НЕ МОЖЕШ ДА ЛЪЖЕШ ВСИЧКИ ПОСТОЯННО”-стара индийска мъдрост
Коментиран от #15
08:39 18.10.2026
7 Заявление
Повишена ЛИ е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?
Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
.
Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?
Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.
Коментиран от #29
08:39 18.10.2026
8 Овчар
08:40 18.10.2026
9 хэхэхэ
08:40 18.10.2026
10 дънди прешъс
08:40 18.10.2026
11 ккк
08:40 18.10.2026
12 е не я ли е срам
Коментиран от #34, #42
08:41 18.10.2026
13 Дзак
08:41 18.10.2026
14 Президент
До коментар #1 от "Шопо":Къде е римата?
ЕС ни храни НАТО ни пази. не!
ЕС ни храни НАТО ни брани
Коментиран от #16, #23
08:43 18.10.2026
15 Малинчо
До коментар #6 от "Монкей":Даже и името й не е българско, а съветство - Сталинка!!! Родена е 1953 г. когато умира Сталин и е кръстена на него. Абе въобще нямам думи. То пък бива човек да няма морал, бива, ама чак такъв гьонсурат
08:45 18.10.2026
16 Факт
До коментар #14 от "Президент":Различно от Доносник!
08:46 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
08:48 18.10.2026
20 Гориил
08:48 18.10.2026
21 Куха лейка
Голяма икономическа мъдрост е родила шефката, никой не би се сетил!
И тая я монтирали да управлява мвф, боже?! Не че не я знаехме, но все трябваше да понаучи нещо, ама не...
Коментиран от #36
08:49 18.10.2026
22 Лицемерна наглост
08:50 18.10.2026
23 Пушек от лулата на Шамана
До коментар #14 от "Президент":Чудесно!
Същия лозунг съм сложил на ко чината.Това много радва п расето ми.Аз го храня,аз го браня , но 25 Декември наближава...
08:50 18.10.2026
24 глупусти
08:51 18.10.2026
25 хе хе
До коментар #17 от "Коментар":А България какво е направила за Кристалина Георгиева?
Коментиран от #32, #37
08:53 18.10.2026
26 Мафия
08:55 18.10.2026
27 Българин
Нали тъпите им избиратели и тези на Възраждане и останалите ще плащат.
Славиту ще се върне в Бостон.
08:55 18.10.2026
28 Калоян
Щото така звучи. И е права.
08:55 18.10.2026
29 Отговор
До коментар #7 от "Заявление":Какъв износ те гони,след като на нас ни е забранено да правим каквото и да е.
Разрешени са ни само тези дейности в които проценти се връщат в Брюксел,защото сме държава 10 ръка,приета в ЕС само за ограбване и съсипване.
08:55 18.10.2026
30 Чакай де
Море, мореееее пуста му гьостерица неокастрена!!!
08:57 18.10.2026
31 Гинка
До коментар #3 от "Що не":Прав си.Тия в Брюксел не си знаят парите.Имам позната чиято роднина работи в някоя от службите в ЕС,ами нямате си представа що пари получава.И не е на някаква ръководна позиция.По едно време беше шефка на кабинета на Кристалина.То апартаменти в Брюксел,отскоро се премистиха в Люксембург.И там купува жилища.Е как да не го е яд човек.Едни богатеят,други беднеят.
08:57 18.10.2026
32 Монкей
До коментар #25 от "хе хе":А България какво е направила за Кристалина Георгиева?
Отговор:
Родила се в България!
09:00 18.10.2026
33 Гориил
09:00 18.10.2026
34 Големдебил
До коментар #12 от "е не я ли е срам":Да бе,нямаш идея какви заплати получават брюкселци.Живеят си богато,та богйто.Кокала не се пуска току така.
09:01 18.10.2026
35 ВИК
Много правилни въпроси! От кого чакаме отговорите? От ЕС и НАТО??? От ЕС получихме прави краставици и шишета с неотделими капачки. От НАТО върли спецове по Русия, учили в Киев…
Коментиран от #38
09:02 18.10.2026
36 Точно. д.ъ. рта пърхуда
До коментар #21 от "Куха лейка":Да го беше изръсила ,когато тиквите фалшифицираха дефицита и ни набутаха в това свърталище на мошеници - еврозона ,за да ни откраднат резервите.... За т.....п...аааа не савсички!
09:03 18.10.2026
37 Калоян
До коментар #25 от "хе хе":Дала и е образование във ВИИ Карл Маркс.това малко ли е?
През 1986 година УНСС (тогава наричан Висш икономически институт „Карл Маркс“ или ВИИ „Карл Маркс“) е държавно висше училище и се издържа изцяло от държавния бюджет на Народна република България (НРБ), подчинено на централните органи на управление на образованието и науката в страната (към държавната система на висшето образование)
09:04 18.10.2026
38 Еййй, не ми напомняй
До коментар #35 от "ВИК":Много ги мразя тия тъпи капачки и на момента ги късам.
09:07 18.10.2026
39 ДАСКАЛ ГЕНЧО
АМАН ОТ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ФАЛШИВИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ.
ВИЕ ОТ ОТДАВНА НЕ СТЕ БЪЛГАРКА ЗА ТОВА СТОЙТЕ СИ В НОВИЯ ДОМ И ДЪРЖАВА И ЗАБРАВЕТЕ ЗА НАС.
Коментиран от #41
09:09 18.10.2026
40 Дани
09:10 18.10.2026
41 Карнавал
До коментар #39 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Тя държи моркова и тоягата.
От морков вече нямаме нужда,защото вече сме в ,, клуба на богатите". Идва ред на тоягата.
09:15 18.10.2026
42 Да дойде някой гладен
До коментар #12 от "е не я ли е срам":Още повече ще лапа .Не се наядоха кърлежи мръсни.
09:16 18.10.2026
43 факуса
09:18 18.10.2026