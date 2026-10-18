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Кристалина Георгиева с предупреждение за бюджета: Не харчете пари, които нямате

Кристалина Георгиева с предупреждение за бюджета: Не харчете пари, които нямате

18 Октомври, 2026 08:32 924 43

  • кристалина георгиева-
  • предупреждение-
  • бюджет-
  • пари-
  • харчене

„Има още работа, която да се върши. Защото това, което засега се предлага, са еднократни мерки за повишаване на приходите и не е много ясно какво точно правим за намаляване на разходите“, посочва управляващият директор на Международния валутен фонд

Кристалина Георгиева с предупреждение за бюджета: Не харчете пари, които нямате - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреждава кабинета в София да не разчита на еднократни мерки за повишаване на приходите. Тя коментира ситуацията в страната в интервю за "120 минути" по bTV. То ще бъде излъчено днес по-късно. Но откъс, в който Георгиева коментира бюджета и дефицита, бе публикуван късно снощи.

„И тук се сещам за нещо, което вие казахте преди година – вие отправихте послание към управляващите в София: „Не харчете повече, отколкото произвеждаме в България“. Послушаха ли Ви?“, пита Светослав Иванов.

„Не харчете пари, които ги нямате! Има положително развитие. Правителството има волята да предложи бюджет, в който дефицитът да падне до 3 процента. Т.е. намаляваме харченето на пари, които ги нямаме“, казва Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд.

„Има още работа, която да се върши. Защото това, което засега се предлага, са еднократни мерки за повишаване на приходите и не е много ясно какво точно правим за намаляване на разходите“, посочва тя.

„Нашият съвет е – ако искате устойчиво да свалите дефицита и да имате комфорта, че имате буфери за бъдещите шокове, трябва приходите да се основат на нещо, което е постоянно, системно. А по отношение на разходите – внимавайте да не отрежете това, което ви трябва за покачване на производителността на труда“, казва още Кристалина Георгиева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    22 6 Отговор
    ЕС ни храни НАТО ни пази.

    Коментиран от #14

    08:37 18.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    34 5 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд валутен фонд събиран 30 години и сега ни се подиграват

    08:37 18.10.2026

  • 3 Що не

    26 7 Отговор
    си седя в Еленските колиби , ма , а къде ли не се вря за пари и чиста лакомия ? И акъл ръси , моля ти се , бабата червена ?

    Коментиран от #31

    08:37 18.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сър Пичук

    12 7 Отговор
    Е те няма да харчат, а ще кътат в собствени банкови сметки. Така де, никой възпитаник на БСП не краде от нужда, просто това е традиция при комунисти и социалисти.

    08:39 18.10.2026

  • 6 Монкей

    16 4 Отговор
    Въпреки, че има българско име, новата представителка в ЕК за България - Кристалина Георгиева също е еврейка.

    Вицепрезидент на Световната банда (през 2008-2010).


    Тези още доста други...откровенно срещу народа на България...

    Но...

    “Можеш да излъжеш много хора за кратко,можеш да лъжеш определена група хора продължително време,НО НЕ МОЖЕШ ДА ЛЪЖЕШ ВСИЧКИ ПОСТОЯННО”-стара индийска мъдрост

    Коментиран от #15

    08:39 18.10.2026

  • 7 Заявление

    16 2 Отговор
    С други думи тя пита управниците какво е финасово-икономическо основание е увеличанието на заплати и пенсии?
    Повишена ЛИ е производителността на труда ли? Увеличен е износът на високотехологичи стоки ли?
    Масово ли се произвеждат изнасят цялостни продукти с надпис Made in Bulgaria?
    Включени ли са високоефективни и евтини енергетични мощности ? Намалени са субсидиите за фотоелектриците ли?

    Повишаването на заплатите означава само едно — ИНФЛАЦИЯ и прехвъряне на днешните задължения на деца и внуци. Затворен омагьосан кръг, който трябва да се прекъсне.
    Единствено, вземане на нови заеми за повишаване на заплатите е предизвикавне и повишване на инфлацията без постигането на условия по-долу.
    .
    Намалена ли е надутата и безполезна администрация в БГ. Ограничиха ли евтиният внос от чужбина, разоряващ производството ни? Въведено ли е прогресивно данъчно облагане?

    Чуждите инвестиции и помощите от ЕС надвишават ли изнесените ни финанси от чуждите банки, супермакетите и др, намален ли е износът на златни руди и цветни метали.

    Коментиран от #29

    08:39 18.10.2026

  • 8 Овчар

    14 6 Отговор
    Жалка картинка..Протестите в ЕС искат пари а индивиди като тази казват няма , не може.. Следващия мега- протест е на 5-ти другия месец и на практика ще огъне монетарната система..

    08:40 18.10.2026

  • 9 хэхэхэ

    17 6 Отговор
    Бабиерата вместо да си гледа пенсията /отдавна навършени години има/, ръси акъл из света. Геронтокрация - много порочно!

    08:40 18.10.2026

  • 10 дънди прешъс

    14 1 Отговор
    нямате пари бе не разбрахте ли

    08:40 18.10.2026

  • 11 ккк

    9 4 Отговор
    може да правим каквото си поискаме ние сме в отбора на богатите да не сме отишли там да се стискаме

    08:40 18.10.2026

  • 12 е не я ли е срам

    17 3 Отговор
    На 73 години и още иска да лапа, да лапа. Освободи мястото за някой друга, МА!

    Коментиран от #34, #42

    08:41 18.10.2026

  • 13 Дзак

    4 0 Отговор
    Затова сме с влака

    08:41 18.10.2026

  • 14 Президент

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Къде е римата?
    ЕС ни храни НАТО ни пази. не!

    ЕС ни храни НАТО ни брани

    Коментиран от #16, #23

    08:43 18.10.2026

  • 15 Малинчо

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Монкей":

    Даже и името й не е българско, а съветство - Сталинка!!! Родена е 1953 г. когато умира Сталин и е кръстена на него. Абе въобще нямам думи. То пък бива човек да няма морал, бива, ама чак такъв гьонсурат

    08:45 18.10.2026

  • 16 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Президент":

    Различно от Доносник!

    08:46 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    3 0 Отговор
    Президентът е публично известна личност, Доносникът е анонимник!

    08:48 18.10.2026

  • 20 Гориил

    12 1 Отговор
    Ако нямате пари, не ги харчете за недвижими имоти или коли, не пътувайте и не ходете по ресторанти. Животът се промени, цените се повишиха и дълговете ви нараснаха, заплашвайки с фалит. Всички ресурси за растеж и развитие бяха пропилени за война.

    08:48 18.10.2026

  • 21 Куха лейка

    11 1 Отговор
    Тая лелка що не изръси това ""прозрение" по -рано на боко и другите политически михлюзи, като харчеха на поразия?!
    Голяма икономическа мъдрост е родила шефката, никой не би се сетил!
    И тая я монтирали да управлява мвф, боже?! Не че не я знаехме, но все трябваше да понаучи нещо, ама не...

    Коментиран от #36

    08:49 18.10.2026

  • 22 Лицемерна наглост

    5 0 Отговор
    То хубаво предупреждава ама да го каже на господарите си от САЩ да спрат да ни се месят във вътрешните работи и да инсталират марионетни режими които теглят заеми от наше име за постигане на техните цели!Даже не се крият тяхна посланичка се похвали че могат да свалят неудобни правителства!

    08:50 18.10.2026

  • 23 Пушек от лулата на Шамана

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Президент":

    Чудесно!
    Същия лозунг съм сложил на ко чината.Това много радва п расето ми.Аз го храня,аз го браня , но 25 Декември наближава...

    08:50 18.10.2026

  • 24 глупусти

    0 0 Отговор
    Още 2020 Румен Радев вдигна юмрук и обеща да ни оправи. Сега требва да сме оправени. Аз му вярвам!

    08:51 18.10.2026

  • 25 хе хе

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Коментар":

    А България какво е направила за Кристалина Георгиева?

    Коментиран от #32, #37

    08:53 18.10.2026

  • 26 Мафия

    4 0 Отговор
    5.25 милиарди се дават за Здравеопазването, има едно огромно източване на здравната каса с лекарства, клинични пътеки, фалшиви операции и директори на болници с милиони заплати на година. Здрави хора с ТЕЛК и на болни се отказва ТЕЛК.

    08:55 18.10.2026

  • 27 Българин

    0 3 Отговор
    Че какво им пука на прогресистите?
    Нали тъпите им избиратели и тези на Възраждане и останалите ще плащат.

    Славиту ще се върне в Бостон.

    08:55 18.10.2026

  • 28 Калоян

    3 0 Отговор
    Да разбираме ли ,че ни казва: ,, Спрете да давате пари,които нямате , на укра !"
    Щото така звучи. И е права.

    08:55 18.10.2026

  • 29 Отговор

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Заявление":

    Какъв износ те гони,след като на нас ни е забранено да правим каквото и да е.
    Разрешени са ни само тези дейности в които проценти се връщат в Брюксел,защото сме държава 10 ръка,приета в ЕС само за ограбване и съсипване.

    08:55 18.10.2026

  • 30 Чакай де

    3 0 Отговор
    Нали влязохме в клуба на богатите и резко станахме богати ....
    Море, мореееее пуста му гьостерица неокастрена!!!

    08:57 18.10.2026

  • 31 Гинка

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Що не":

    Прав си.Тия в Брюксел не си знаят парите.Имам позната чиято роднина работи в някоя от службите в ЕС,ами нямате си представа що пари получава.И не е на някаква ръководна позиция.По едно време беше шефка на кабинета на Кристалина.То апартаменти в Брюксел,отскоро се премистиха в Люксембург.И там купува жилища.Е как да не го е яд човек.Едни богатеят,други беднеят.

    08:57 18.10.2026

  • 32 Монкей

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "хе хе":

    А България какво е направила за Кристалина Георгиева?

    Отговор:

    Родила се в България!

    09:00 18.10.2026

  • 33 Гориил

    9 0 Отговор
    Европейски влак се движи с главоломна скорост към ръба на пропастта.Никой няма да има време да си плати дълговете. Франция ще се срине първа.

    09:00 18.10.2026

  • 34 Големдебил

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "е не я ли е срам":

    Да бе,нямаш идея какви заплати получават брюкселци.Живеят си богато,та богйто.Кокала не се пуска току така.

    09:01 18.10.2026

  • 35 ВИК

    5 0 Отговор
    До коментар под номер 7
    Много правилни въпроси! От кого чакаме отговорите? От ЕС и НАТО??? От ЕС получихме прави краставици и шишета с неотделими капачки. От НАТО върли спецове по Русия, учили в Киев…

    Коментиран от #38

    09:02 18.10.2026

  • 36 Точно. д.ъ. рта пърхуда

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Куха лейка":

    Да го беше изръсила ,когато тиквите фалшифицираха дефицита и ни набутаха в това свърталище на мошеници - еврозона ,за да ни откраднат резервите.... За т.....п...аааа не савсички!

    09:03 18.10.2026

  • 37 Калоян

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "хе хе":

    Дала и е образование във ВИИ Карл Маркс.това малко ли е?
    През 1986 година УНСС (тогава наричан Висш икономически институт „Карл Маркс“ или ВИИ „Карл Маркс“) е държавно висше училище и се издържа изцяло от държавния бюджет на Народна република България (НРБ), подчинено на централните органи на управление на образованието и науката в страната (към държавната система на висшето образование)

    09:04 18.10.2026

  • 38 Еййй, не ми напомняй

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "ВИК":

    Много ги мразя тия тъпи капачки и на момента ги късам.

    09:07 18.10.2026

  • 39 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    А ВИЕ ГОСПОЖО С КАКВО ПОМОГНАХТЕ НА БЪЛГАРИЯ.
    АМАН ОТ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ФАЛШИВИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ.
    ВИЕ ОТ ОТДАВНА НЕ СТЕ БЪЛГАРКА ЗА ТОВА СТОЙТЕ СИ В НОВИЯ ДОМ И ДЪРЖАВА И ЗАБРАВЕТЕ ЗА НАС.

    Коментиран от #41

    09:09 18.10.2026

  • 40 Дани

    5 0 Отговор
    Сталино т.е.кписталино ЗАЩО МИНАЛАТА ГОДИНА не предупреди табуретката жилязко-нодопада и гербавите мафиоти а сега си се сетила срев като окрадоха и закопаха българите с еврото ДА АМА ТЕ И ТИ СТЕ ОТ ЕДНО ЩОТИЛО НАЧЕЛО С ББ и гарван гарвано ОКО НЕ ВАДИ СТАЛИНО!!!

    09:10 18.10.2026

  • 41 Карнавал

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Тя държи моркова и тоягата.
    От морков вече нямаме нужда,защото вече сме в ,, клуба на богатите". Идва ред на тоягата.

    09:15 18.10.2026

  • 42 Да дойде някой гладен

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "е не я ли е срам":

    Още повече ще лапа .Не се наядоха кърлежи мръсни.

    09:16 18.10.2026

  • 43 факуса

    0 0 Отговор
    осранската помощ 0,радев прати урса при сталинка кат иска пари за осранците,щот новите 70 млрд.чукат на вратата,осранските търтеи също нямаме пари

    09:18 18.10.2026

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