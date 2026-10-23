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Печатът върху машинната разписка крие риск за вота
  Тема: Избори

Печатът върху машинната разписка крие риск за вота

23 Октомври, 2026 10:17 511 5

  • машинно гласуване-
  • тайна на вота-
  • цик-
  • президентски избори-
  • изборни правила

Общественият съвет към ЦИК настоява изискването да отпадне преди президентските избори. Според организацията печатът не повишава сигурността, но може да направи избора видим

Печатът върху машинната разписка крие риск за вота - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Печатът върху машинната разписка създава реална възможност за разкриване на тайната на вота, предупреди Общественият съвет към Централната избирателна комисия. Организацията поиска ЦИК да преразгледа решението си преди президентските избори на 25 октомври.

С промяна в методическите указания, приета на 20 октомври, ЦИК върна изискването върху контролната разписка да се поставя печат. Първоначалният вариант на указанията за изборите не предвиждаше такава стъпка.

Според новите правила избирателят трябва да провери данните за своя избор, да сгъне разписката с текста навътре и да я подаде на член на секционната избирателна комисия. След поставянето на печата разписката се връща на избирателя, който задължително я пуска в кутията за машинното гласуване.

Съветът вижда риск при поставянето на печата

„Със сигурност се създава не просто риск, а реална възможност за разкриване на тайната на вота“, заявиха от Обществения съвет към ЦИК.

Оттам посочват, че машинната разписка не е идентична с хартиената бюлетина. Тя се отпечатва от техническото устройство върху специализирана хартия и съдържа допълнителни механизми за контрол, сред които QR код, хешкод и номер на машината. Затова според съвета механичното пренасяне на изискването за печат от хартиеното към машинното гласуване не добавя нова гаранция за сигурността на вота.

Същевременно спецификите на хартията и големината на шрифта могат да направят отбелязания избор видим при поставянето на печата. Допълнителното подаване на вече сгънатата разписка към член на комисията създава и предпоставка тя да бъде разгъната, посочва Общественият съвет.

Какво е записано в указанията

ЦИК е разпоредила разписката да бъде сгъната с текста навътре, преди да бъде предадена за подпечатване. След това избирателят я получава обратно и я пуска в специалната кутия. Решението е част от организацията на машинното гласуване за президентските избори.

Общественият съвет настоява комисията да отмени изискването, тъй като според организацията то може да забави гласуването и да затрудни запазването на анонимността. Към момента ЦИК не е обявила отмяна на приетата процедура.

Източници: vesti.bg, mediapool.bg, cik.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай на бас

    2 0 Отговор
    Максимум 20 % ще гласуват
    Но медиите и ЦИК ще кажат ,че са 35-40

    Коментиран от #4

    10:19 23.10.2026

  • 2 вижда се

    2 0 Отговор
    Пак под вола теле търсите

    10:20 23.10.2026

  • 3 Европейца

    2 0 Отговор
    много ясно нали трябва да се бележат бюлетините за да се плати после на посредниците. Печат водоравно - посредник 1, печат отвесно - посредник 2, на 45 градуса - посредник 3... и те така

    10:20 23.10.2026

  • 4 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ай на бас":

    Щом Цоцелковци вдигат врява, значи са ги ударили през ръцете..

    10:30 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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