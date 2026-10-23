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Военният министър за резолюцията на ЕП: Политическа атака, организирана от сглобката №2

Военният министър за резолюцията на ЕП: Политическа атака, организирана от сглобката №2

23 Октомври, 2026 12:51 797 32

  • димитър стоянов-
  • резолюция-
  • европейски парламент-
  • политическа атака-
  • сглобка номер две

Продължава работата на поразения от дрон кораб "Челси-3", където има представители на Военна полиция, Военно разузнаване и Военна прокуратура, коментира още Димитър Стоянов. По думите му, ако резултатът е такъв, че атаката е от руски дрон, ще бъде казано и действията ще бъдат осъдени, както и ако е от друга държава.

Военният министър за резолюцията на ЕП: Политическа атака, организирана от сглобката №2 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от сглобката номер две. Тя работеше в България чрез протестите, а сега в Европейския парламент. Така министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира пред журналисти на летище "Чешнегирово" призива на ЕП България да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове, предават от БТА.

Министърът подчерта, че страната е подала документи за влизане в този проект след извършено изследване на това какви финансови средства са необходими и възможността на държавата да ги задели. Страни, които не са членки на НАТО, да казват България да се включва в проект на Алианса, е неразбираемо, каза Стоянов. По повод критиките от страна на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България " за забавянето, той посочи, че проектът е от февруари 2025 г. и двете политически сили са управлявали, но не са направили нищо.

Продължава работата на поразения от дрон кораб "Челси-3", където има представители на Военна полиция, Военно разузнаване и Военна прокуратура, коментира министърът. По думите му, ако резултатът е такъв, че атаката е от руски дрон, ще бъде казано и действията ще бъдат осъдени, както и ако е от друга държава. Няма двоен аршин, щом става въпрос за националната сигурност, аршинът е един - българският интерес, каза Стоянов. Той подчерта, че информация от разследването ще бъде съобщена само от Военна прокуратура.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов наблюдаваха демонстрация на способностите на участниците в многонационалното експериментално учение BOLD ADRA 26 на летище "Чешнегирово".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦄🌈🍭

    11 9 Отговор
    И блъскането на жените ли е политическа атака, ами ако си чеше ударила долу ниско главата остава на място и то със злоба блъскане без да очакваш ?

    Коментиран от #7, #26

    12:55 23.10.2026

  • 2 Чакай го този

    17 6 Отговор
    да ти пази България.
    Оставка, неможачи. Няма ли да спрете с оправданията.

    12:59 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какви

    14 5 Отговор
    сглоби , какви атаки , бе ?

    13:01 23.10.2026

  • 5 Прогресивен чорап

    15 6 Отговор
    А иначе не знае на кого са дроновете в Черно море!

    Коментиран от #19, #25, #27

    13:01 23.10.2026

  • 6 ЗАЩО В АДА НЯМА ДЯВОЛ

    7 4 Отговор
    ДО БЪЛГАРСКИЯ КАЗАН.АМИ ЗАЩОТО Е В ЕВРОПАРЛАМЕНТА И ПРОДЪЛЖАВА КАКТО СИ ЗНАЕ

    13:01 23.10.2026

  • 7 Европеец

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "🦄🌈🍭":

    Заглавието е вярно, въпреки че не харесвам министерския съвет на червения петруханец льотчика..... А постановката и провокацията на баба Соня а не си струва да я коментирам........

    Коментиран от #24

    13:02 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да бе да

    12 2 Отговор
    На кривата ракета космоса й пречи.

    13:06 23.10.2026

  • 10 Оня под Коня

    7 15 Отговор
    Най после безпристрастен, адекватен министър. Надежда, опора за армията.

    Коментиран от #22

    13:06 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Опа

    13 4 Отговор
    На тези фуражки все някой друг им е виновен.

    13:07 23.10.2026

  • 13 Урсулчо

    16 4 Отговор
    От този не става чеп за зеле.

    13:07 23.10.2026

  • 14 Нострадамус

    14 2 Отговор
    Този след балотажа,ще каже че дрона е извънземен.

    13:13 23.10.2026

  • 15 Всичко Което се Отнася !

    10 3 Отговор
    До Вашите Кряжби !

    Е Политическа !

    Атака !

    Коментиран от #30

    13:13 23.10.2026

  • 16 Парите се Пазят !

    7 1 Отговор
    С Кръв !

    И Нокти !

    13:15 23.10.2026

  • 17 СВО 1 702 дни РЕЗИЛ

    12 3 Отговор
    Тези, които свалиха БиБи и Шиши от власт сега искали да върнат БиБи и Шиши на власт.
    Всички знаят, когато Господ е раздавал акъл къде са били зелените чорапи.

    13:17 23.10.2026

  • 18 оня с коня

    13 3 Отговор
    Радев съвсем ОТГОВОРНО заяви че Борисов и Пеевски вече не влияят на Политическата власт и не контролират финансови потоци.Изведнъж се оказва обаче че имало НОВА сглобка,която пък имала дори способността да влияе на ЕП?И тук възниква сериозният въпрос:ЩО ЗА ДЕБИЛНОСТ и ДЕБЕЛООЧИЕ демонстрира възкачилото се с Измама на Гласоподавателите си Правителство наричайки ЕДИНОМИСЛИЕТО между ГЕРБ и ПП/ДБ в тон с Европейските Идеи "СГЛОБКА"?!А не е ли съвсем истинска и много опасна Сглобка тая между Радев и Йотова като целта е да се узорпира за неопределено време цялага Власт в България?

    13:21 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анонимен

    8 2 Отговор
    УУУУУУ ЧЕРВЕНИЯТ РАДЕВ СЛУГА АМА ТИ СИ ПРЕДАТЕЛ ЗА УБИЕЦ ПУТИН СИ НАПУСНИ А СГЛОБАТА СИ ТИ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И БИЯЧИТЕ ВИ УУУУУЬЬУ

    13:22 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    13 3 Отговор

    До коментар #10 от "Оня под Коня":

    СЛУГАТА НА ПУТИН И НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ОСТАВКАААА

    13:24 23.10.2026

  • 23 Стига вече с вашите

    11 3 Отговор
    тъпи мантри. С какъв акъл наричате коалициите сглобки. Мухали от миналия век, излагате България! ЕС трябва да затвори кранчето, крадльовци@

    13:24 23.10.2026

  • 24 Анонимен

    11 5 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    ПОСТАНОВКА ЕГАТИ НАГЛОСТТА РАДЕВИТЕ МУТРИ БИЯТ БЕЗЗАЩИТНИ БЪЛГАРИ ПО УЛИЦАТА А И ГИ КРАДАТ ХАХАХА ЖЕНАТА Е В БОЛНИЦА 7 ЕГАТИ НАГЛОСТТА

    13:25 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не са ли британски?

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Прогресивен чорап":

    Само питам.

    13:41 23.10.2026

  • 28 Знаят само две думи

    8 2 Отговор
    Боташите знаят само- пеевски и борисов или ,,идва сглобката,,. Това им капацитета, с тях оцеляват.

    13:42 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Всичко Което се Отнася !":

    Крадците от ГРОБ+ДПС викат: Дръжте крадците!

    Коментиран от #31

    13:46 23.10.2026

  • 31 А има и един от ДБ

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Така е":

    в ЕП, на който му викат, че бил дълбоката.

    13:48 23.10.2026

  • 32 Вагабонтка

    0 0 Отговор
    "Мен ме няма във вашата схема."🎶

    13:59 23.10.2026

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