Военният министър за резолюцията на ЕП: Политическа атака, организирана от сглобката №2

Това е политическа атака към нашето правителство, организирана от сглобката номер две. Тя работеше в България чрез протестите, а сега в Европейския парламент. Така министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира пред журналисти на летище "Чешнегирово" призива на ЕП България да не отлага присъединяването си към инициативата на НАТО за противодействие на дронове, предават от БТА.
Министърът подчерта, че страната е подала документи за влизане в този проект след извършено изследване на това какви финансови средства са необходими и възможността на държавата да ги задели. Страни, които не са членки на НАТО, да казват България да се включва в проект на Алианса, е неразбираемо, каза Стоянов. По повод критиките от страна на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България " за забавянето, той посочи, че проектът е от февруари 2025 г. и двете политически сили са управлявали, но не са направили нищо.
Продължава работата на поразения от дрон кораб "Челси-3", където има представители на Военна полиция, Военно разузнаване и Военна прокуратура, коментира министърът. По думите му, ако резултатът е такъв, че атаката е от руски дрон, ще бъде казано и действията ще бъдат осъдени, както и ако е от друга държава. Няма двоен аршин, щом става въпрос за националната сигурност, аршинът е един - българският интерес, каза Стоянов. Той подчерта, че информация от разследването ще бъде съобщена само от Военна прокуратура.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов наблюдаваха демонстрация на способностите на участниците в многонационалното експериментално учение BOLD ADRA 26 на летище "Чешнегирово".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦄🌈🍭
Коментиран от #7, #26
12:55 23.10.2026
2 Чакай го този
Оставка, неможачи. Няма ли да спрете с оправданията.
12:59 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Какви
13:01 23.10.2026
5 Прогресивен чорап
Коментиран от #19, #25, #27
13:01 23.10.2026
6 ЗАЩО В АДА НЯМА ДЯВОЛ
13:01 23.10.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "🦄🌈🍭":Заглавието е вярно, въпреки че не харесвам министерския съвет на червения петруханец льотчика..... А постановката и провокацията на баба Соня а не си струва да я коментирам........
Коментиран от #24
13:02 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да бе да
13:06 23.10.2026
10 Оня под Коня
Коментиран от #22
13:06 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Опа
13:07 23.10.2026
13 Урсулчо
13:07 23.10.2026
14 Нострадамус
13:13 23.10.2026
15 Всичко Което се Отнася !
Е Политическа !
Атака !
Коментиран от #30
13:13 23.10.2026
16 Парите се Пазят !
И Нокти !
13:15 23.10.2026
17 СВО 1 702 дни РЕЗИЛ
Всички знаят, когато Господ е раздавал акъл къде са били зелените чорапи.
13:17 23.10.2026
18 оня с коня
13:21 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анонимен
13:22 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
До коментар #10 от "Оня под Коня":СЛУГАТА НА ПУТИН И НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ОСТАВКАААА
13:24 23.10.2026
23 Стига вече с вашите
13:24 23.10.2026
24 Анонимен
До коментар #7 от "Европеец":ПОСТАНОВКА ЕГАТИ НАГЛОСТТА РАДЕВИТЕ МУТРИ БИЯТ БЕЗЗАЩИТНИ БЪЛГАРИ ПО УЛИЦАТА А И ГИ КРАДАТ ХАХАХА ЖЕНАТА Е В БОЛНИЦА 7 ЕГАТИ НАГЛОСТТА
13:25 23.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Не са ли британски?
До коментар #5 от "Прогресивен чорап":Само питам.
13:41 23.10.2026
28 Знаят само две думи
13:42 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Така е
До коментар #15 от "Всичко Което се Отнася !":Крадците от ГРОБ+ДПС викат: Дръжте крадците!
Коментиран от #31
13:46 23.10.2026
31 А има и един от ДБ
До коментар #30 от "Така е":в ЕП, на който му викат, че бил дълбоката.
13:48 23.10.2026
32 Вагабонтка
13:59 23.10.2026