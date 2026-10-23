Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Георги Пеев: За първи път български експерт е удостоен с престижното отличие „Джером Ледерер“ за авиационна безопасност

Георги Пеев: За първи път български експерт е удостоен с престижното отличие „Джером Ледерер“ за авиационна безопасност

23 Октомври, 2026 13:18 507 1

  • цветомир блажев-
  • георги пеев. първи път-
  • български експерт-
  • удостоен-
  • отличие-
  • „джером ледерер“-
  • авиационна безопасност

Официалното връчване на отличията ще се състои на 10 ноември 2026 г. по време на 79-ата годишна Международна среща на върха по авиационна безопасност (IASS) в Монреал, Канада

Георги Пеев: За първи път български експерт е удостоен с престижното отличие „Джером Ледерер“ за авиационна безопасност - 1
Снимка: МТС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„За първи път български експерт е удостоен с толкова високо отличие, каквото е медалът за лидерство в авиационната безопасност „Джером Ледерер“. За мен е чест да поздравя Цветомир Блажев за това изключително признание. Това е награда, в областта на гражданската авиация, която подчертава големия професионализъм и авторитета на българските специалисти на международната сцена“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Двамата се срещнаха в Министерството на транспорта и съобщенията по повод решението на международната организация „Фондация за безопасност на полетите“ (Flight Safety Foundation – FSF) да отличи Цветомир Блажев с престижния медал за лидерство в безопасността „Джером Ледерер“ (Jerome Lederer Safety Leadership Medal).

Наградата носи името на Джером Ледерер, известен като „бащата на авиационната безопасност“ и един от основателите на FSF. Отличието се връчва за значителен и траен принос към безопасността на гражданското въздухоплаване чрез демонстрация на организационно и индустриално лидерство, както и чрез разработване на ключови международни програми.

Цветомир Блажев, който е координатор по оперативна безопасност в EUROCONTROL и дългогодишен председател на Европейския съветващ комитет към FSF, получава признанието за способността си да обединява различни заинтересовани страни от авиационния сектор с цел подобряване на безопасността в световен мащаб. Той има съществен принос в разработването на Глобалния план за действие за предотвратяване на навлизанията на писта (GAPPRI) и Глобалния план за предотвратяване на излизанията от писта (GAPPRE).

Сред предишните носители на медала е Яник Малиндж, старши вицепрезидент и главен директор по безопасност на продуктите в Airbus, който бе удостоен с отличието през изминалата година за приноса си към укрепването на културата на безопасност в индустрията.

Официалното връчване на отличията ще се състои на 10 ноември 2026 г. по време на 79-ата годишна Международна среща на върха по авиационна безопасност (IASS) в Монреал, Канада.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    1 0 Отговор
    Още нищонеправещи паразити ,експерт в правене на нищо

    13:22 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове