Георги Пеев: За първи път български експерт е удостоен с престижното отличие „Джером Ледерер“ за авиационна безопасност

„За първи път български експерт е удостоен с толкова високо отличие, каквото е медалът за лидерство в авиационната безопасност „Джером Ледерер“. За мен е чест да поздравя Цветомир Блажев за това изключително признание. Това е награда, в областта на гражданската авиация, която подчертава големия професионализъм и авторитета на българските специалисти на международната сцена“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Двамата се срещнаха в Министерството на транспорта и съобщенията по повод решението на международната организация „Фондация за безопасност на полетите“ (Flight Safety Foundation – FSF) да отличи Цветомир Блажев с престижния медал за лидерство в безопасността „Джером Ледерер“ (Jerome Lederer Safety Leadership Medal).

Наградата носи името на Джером Ледерер, известен като „бащата на авиационната безопасност“ и един от основателите на FSF. Отличието се връчва за значителен и траен принос към безопасността на гражданското въздухоплаване чрез демонстрация на организационно и индустриално лидерство, както и чрез разработване на ключови международни програми.

Цветомир Блажев, който е координатор по оперативна безопасност в EUROCONTROL и дългогодишен председател на Европейския съветващ комитет към FSF, получава признанието за способността си да обединява различни заинтересовани страни от авиационния сектор с цел подобряване на безопасността в световен мащаб. Той има съществен принос в разработването на Глобалния план за действие за предотвратяване на навлизанията на писта (GAPPRI) и Глобалния план за предотвратяване на излизанията от писта (GAPPRE).

Сред предишните носители на медала е Яник Малиндж, старши вицепрезидент и главен директор по безопасност на продуктите в Airbus, който бе удостоен с отличието през изминалата година за приноса си към укрепването на културата на безопасност в индустрията.

Официалното връчване на отличията ще се състои на 10 ноември 2026 г. по време на 79-ата годишна Международна среща на върха по авиационна безопасност (IASS) в Монреал, Канада.