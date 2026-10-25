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Времето днес, прогноза за неделя, 25 октомври: Мъгли сутрин, слънце следобед

Времето днес, прогноза за неделя, 25 октомври: Мъгли сутрин, слънце следобед

25 Октомври, 2026 03:00 741 6

  • прогноза за времето-
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  • слънчево време-
  • температури

Температурите ще достигнат 20 градуса, а по Черноморието ще остане почти тихо

Времето днес, прогноза за неделя, 25 октомври: Мъгли сутрин, слънце следобед - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъгли и ниска слоеста облачност ще се образуват в много равнинни райони в неделя сутрин. По-късно през деня облачността ще намалее и в страната ще преобладава слънчево време, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

„В неделния ден ще преобладава слънчево време“, гласи прогнозата на НИМХ. Следобед над Югозападна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи почти не се очакват. Само на отделни места в планинските райони е възможно да превали слаб дъжд.

Температурите ще достигнат 20 градуса

Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а в София – около 7 градуса. През деня максималните стойности ще са между 15 и 20 градуса, като за столицата се очакват около 16 градуса. Вятърът в Западна България ще бъде почти тих, а в източните райони ще духа слаб югоизточен вятър.

Слънчево време в планините и край морето

В планините също ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от юг. Температурата на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра – около 7 градуса. В следобедните часове над масивите в Югозападна България ще се увеличи облачността, като на изолирани места е възможен слаб дъжд.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд видимостта ще бъде намалена на много места, а следобед ще се появи слаб югоизточен вятър. Температурите ще достигнат 16-17 градуса, близки до тези на морската вода. Вълнението ще бъде 1-2 бала.


България
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    3 1 Отговор
    Хубав ден!

    03:01 25.10.2026

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