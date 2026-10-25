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Избори се провеждат и на кораба „Дружба“
  Тема: Избори

Избори се провеждат и на кораба „Дружба“

25 Октомври, 2026 14:16 344 4

  • избори-
  • кораб дружба-
  • гласуване в открито море-
  • бургас

25 моряци гласуват в открито море по време на курса към Батуми. Вотът е само с хартиени бюлетини

Избори се провеждат и на кораба „Дружба“ - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентските избори се провеждат и на кораба „Дружба“, който плава в открито море към грузинското пристанище Батуми. На борда са 25 моряци, а гласуването се организира от 9-членна секционна избирателна комисия. Обособен е и параван за гласуване.

Вотът на кораба се провежда само с хартиени бюлетини. След края на гласуването резултатът ще бъде предаден по електронен път на Районната избирателна комисия в Бургас, а оригиналните изборни книжа ще бъдат предадени след пристигането на кораба на брега.

Пета година с избирателна секция на борда

На „Дружба“ се провеждат избори от пет години. При предишните гласувания на борда е отчетена 100% избирателна активност. Практиката се запазва и при вота за президент и вицепрезидент.

При подготовката на предишен вот помощник-капитанът Александър Петковски заяви: „За нашия екипаж това е трети вот, а през последните 6–7 години избори редовно се провеждат на кораба. Хората искат да гласуват и активността е пълна.“

Корабът „Дружба“ поддържа редовен курс между Бургас и Батуми. Заради маршрута екипажът често се намира извън страната в изборния ден, но разкриването на секция на борда позволява на моряците да упражнят правото си на глас.

Източници: btvnovinite.bg, zonaburgas.bg, bnrnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дронове

    3 0 Отговор
    Виждат ли се

    14:20 25.10.2026

  • 3 фейк новина

    1 0 Отговор
    Дружба е в Бургас на кея от 13 .09 .26. на ремонт !!

    Коментиран от #4

    14:29 25.10.2026

  • 4 Абсолютно вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "фейк новина":

    Ако капитанът разпореди, тия 5 моряка ще гласуват на 150%.

    14:42 25.10.2026

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