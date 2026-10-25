Президентските избори се провеждат и на кораба „Дружба“, който плава в открито море към грузинското пристанище Батуми. На борда са 25 моряци, а гласуването се организира от 9-членна секционна избирателна комисия. Обособен е и параван за гласуване.

Вотът на кораба се провежда само с хартиени бюлетини. След края на гласуването резултатът ще бъде предаден по електронен път на Районната избирателна комисия в Бургас, а оригиналните изборни книжа ще бъдат предадени след пристигането на кораба на брега.

Пета година с избирателна секция на борда

На „Дружба“ се провеждат избори от пет години. При предишните гласувания на борда е отчетена 100% избирателна активност. Практиката се запазва и при вота за президент и вицепрезидент.

При подготовката на предишен вот помощник-капитанът Александър Петковски заяви: „За нашия екипаж това е трети вот, а през последните 6–7 години избори редовно се провеждат на кораба. Хората искат да гласуват и активността е пълна.“

Корабът „Дружба“ поддържа редовен курс между Бургас и Батуми. Заради маршрута екипажът често се намира извън страната в изборния ден, но разкриването на секция на борда позволява на моряците да упражнят правото си на глас.

Източници: btvnovinite.bg, zonaburgas.bg, bnrnews.bg