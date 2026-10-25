Рекордно ниска избирателна активност в Турция и Кърджалийско

Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция на президентския вот, въпреки че секциите са три пъти повече – 78.

Празни секции и празни коридори – такава е картина от изборния ден в Турция не сме виждали в последните, може би, 30 години. Явилите се на изборите в секцията в "Авджълар" са малко над 50 души от сутринта, а изборния ден започна един час по-рано, отколкото в България. За сравнение на предишните избори до този час на деня бяха гласували около 500 души. Картината е подобна в абсолютно всички 78 секции.

В Бурса са гласували около 500 души общо за целия град. Липсата на разяснителна и предизборна кампания през последния един месец, отдалечената локация на училището и попълването на декларациите, които този път са задължителни в избирателната секция, явно плаши някои от хората, които са забравили български или не могат да пишат.

Идентична е ситуацията в Кърджалийско. По информация на БНТ избиратели на една политическа сила са били агитирани да не гласуват с обяснението, че тези избори не са важни. Към 11 часа активността е 2,55%. Една жалба има до този момент в Момчилград за агитационно табло. Там се е излъчвал предизборен клип. Сигналът се проверява в момента от районната избирателна комисия в Кърджали.

В село Мост имат три секции, като в най-голямата от тях до обед бяха гласували само 15 души. В друга, упражнилите правото си на вот бяха само петима, и то заедно със членовете на секционната комисия. Сходна е картината и във Черноочене. От 3000 души по списъци до 10 часа бяха гласували само 10 души. И в община Ардино вота върви вяло - гласували са само около 1%. Все пак има и примери с висока активност - в една от секциите в болница в Момчилград тя е 50%.

Необичайната картина на слабия вот тук е повод да се потърсят хората, които живеят далеч от суматохата на големия градски център. Хора, които не са виждали български президент, но за да отидат да гласуват, трябва да извинят километри през планината или по път със скоростта на оседлано магаре.