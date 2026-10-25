Рекордно ниска избирателна активност в Турция и Кърджалийско

Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция на президентския вот, въпреки че секциите са три пъти повече – 78.
Празни секции и празни коридори – такава е картина от изборния ден в Турция не сме виждали в последните, може би, 30 години. Явилите се на изборите в секцията в "Авджълар" са малко над 50 души от сутринта, а изборния ден започна един час по-рано, отколкото в България. За сравнение на предишните избори до този час на деня бяха гласували около 500 души. Картината е подобна в абсолютно всички 78 секции.
В Бурса са гласували около 500 души общо за целия град. Липсата на разяснителна и предизборна кампания през последния един месец, отдалечената локация на училището и попълването на декларациите, които този път са задължителни в избирателната секция, явно плаши някои от хората, които са забравили български или не могат да пишат.
Идентична е ситуацията в Кърджалийско. По информация на БНТ избиратели на една политическа сила са били агитирани да не гласуват с обяснението, че тези избори не са важни. Към 11 часа активността е 2,55%. Една жалба има до този момент в Момчилград за агитационно табло. Там се е излъчвал предизборен клип. Сигналът се проверява в момента от районната избирателна комисия в Кърджали.
В село Мост имат три секции, като в най-голямата от тях до обед бяха гласували само 15 души. В друга, упражнилите правото си на вот бяха само петима, и то заедно със членовете на секционната комисия. Сходна е картината и във Черноочене. От 3000 души по списъци до 10 часа бяха гласували само 10 души. И в община Ардино вота върви вяло - гласували са само около 1%. Все пак има и примери с висока активност - в една от секциите в болница в Момчилград тя е 50%.
Необичайната картина на слабия вот тук е повод да се потърсят хората, които живеят далеч от суматохата на големия градски център. Хора, които не са виждали български президент, но за да отидат да гласуват, трябва да извинят километри през планината или по път със скоростта на оседлано магаре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че да не
13:44 25.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #16
13:45 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Реални резултати
Коментиран от #9
13:46 25.10.2026
5 обективен
13:50 25.10.2026
6 Исторически парк
13:51 25.10.2026
7 То па
13:52 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ти колко
До коментар #4 от "Реални резултати":взе?
13:53 25.10.2026
10 Жоржета стресираща
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ми чи
Они си имат президент поне още около две години...май
13:53 25.10.2026
11 Време е
13:54 25.10.2026
12 Веселяка
Коментиран от #13
13:56 25.10.2026
13 Аз пропускам
До коментар #12 от "Веселяка":няма го Йоло!
14:01 25.10.2026
14 Констатация
14:03 25.10.2026
15 Турците най-накрая
14:15 25.10.2026
16 Василев
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Заслугата за това е Демерджиев. Не може два дни преди избори да правиш такива изпълнения с кметове на ДПС! Доколкото ми е известно тези хора щяха да подкрепят Йотова, но сега ще гледате само празните коридори.
14:16 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Какви Златни Избиратели !
14:23 25.10.2026