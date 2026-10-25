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Рекордно ниска избирателна активност в Турция и Кърджалийско

Рекордно ниска избирателна активност в Турция и Кърджалийско

25 Октомври, 2026 13:40 698 18

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  • кърджали-
  • избирателна активност

В Бурса са гласували около 500 души общо за целия град

Рекордно ниска избирателна активност в Турция и Кърджалийско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Рекордно ниска избирателна активност в съседна Турция на президентския вот, въпреки че секциите са три пъти повече – 78.

Празни секции и празни коридори – такава е картина от изборния ден в Турция не сме виждали в последните, може би, 30 години. Явилите се на изборите в секцията в "Авджълар" са малко над 50 души от сутринта, а изборния ден започна един час по-рано, отколкото в България. За сравнение на предишните избори до този час на деня бяха гласували около 500 души. Картината е подобна в абсолютно всички 78 секции.

В Бурса са гласували около 500 души общо за целия град. Липсата на разяснителна и предизборна кампания през последния един месец, отдалечената локация на училището и попълването на декларациите, които този път са задължителни в избирателната секция, явно плаши някои от хората, които са забравили български или не могат да пишат.

Идентична е ситуацията в Кърджалийско. По информация на БНТ избиратели на една политическа сила са били агитирани да не гласуват с обяснението, че тези избори не са важни. Към 11 часа активността е 2,55%. Една жалба има до този момент в Момчилград за агитационно табло. Там се е излъчвал предизборен клип. Сигналът се проверява в момента от районната избирателна комисия в Кърджали.

В село Мост имат три секции, като в най-голямата от тях до обед бяха гласували само 15 души. В друга, упражнилите правото си на вот бяха само петима, и то заедно със членовете на секционната комисия. Сходна е картината и във Черноочене. От 3000 души по списъци до 10 часа бяха гласували само 10 души. И в община Ардино вота върви вяло - гласували са само около 1%. Все пак има и примери с висока активност - в една от секциите в болница в Момчилград тя е 50%.

Необичайната картина на слабия вот тук е повод да се потърсят хората, които живеят далеч от суматохата на големия градски център. Хора, които не са виждали български президент, но за да отидат да гласуват, трябва да извинят километри през планината или по път със скоростта на оседлано магаре.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че да не

    11 1 Отговор
    избират султан!

    13:44 25.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    ДПС няма кандидат.

    Коментиран от #10, #16

    13:45 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Реални резултати

    14 2 Отговор
    Никой не им е платил.

    Коментиран от #9

    13:46 25.10.2026

  • 5 обективен

    7 2 Отговор
    Няма пари за подкупи , и свинчо скоро ще е в ареста !!

    13:50 25.10.2026

  • 6 Исторически парк

    6 4 Отговор
    Най после български избори

    13:51 25.10.2026

  • 7 То па

    8 0 Отговор
    в Софето се скъсахме....

    13:52 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ти колко

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Реални резултати":

    взе?

    13:53 25.10.2026

  • 10 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ми чи
    Они си имат президент поне още около две години...май

    13:53 25.10.2026

  • 11 Време е

    0 0 Отговор
    всичко да си дойде на мястото !

    13:54 25.10.2026

  • 12 Веселяка

    2 1 Отговор
    Гласувах в крайна сметка за Волен 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди такива 🤣

    Коментиран от #13

    13:56 25.10.2026

  • 13 Аз пропускам

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Веселяка":

    няма го Йоло!

    14:01 25.10.2026

  • 14 Констатация

    0 1 Отговор
    Шишо Дебелянов трябваше да издигне кандидатурата си за перВезидентин с вице хАхмед Доган...., туй щеше да шокира не само турското Султанъ но и цяла тУрция!!! -))))))))) Тогава щяхме да видим кво щеше да рече активност!!! -)))))

    14:03 25.10.2026

  • 15 Турците най-накрая

    2 0 Отговор
    разбраха, че няма защо да си дават толкова зор за нищо.

    14:15 25.10.2026

  • 16 Василев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Заслугата за това е Демерджиев. Не може два дни преди избори да правиш такива изпълнения с кметове на ДПС! Доколкото ми е известно тези хора щяха да подкрепят Йотова, но сега ще гледате само празните коридори.

    14:16 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Какви Златни Избиратели !

    1 0 Отговор
    отдалечената локация на училището и попълването на декларациите, които този път са задължителни в избирателната секция, явно плаши някои от хората, които са забравили български или не могат да пишат.

    14:23 25.10.2026

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