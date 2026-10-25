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Избирателната активност достигна 16,04% към 16.00 часа
  Тема: Избори

Избирателната активност достигна 16,04% към 16.00 часа

25 Октомври, 2026 17:30 627 27

  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • цик-
  • софия-
  • кърджали

В 23-ти изборен район в София е отчетена най-висока активност – 25,9%. Най-ниска е тя в Кърджали – 6,77%

Избирателната активност достигна 16,04% към 16.00 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на президентските избори достигна 16,04% към 16.00 часа, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това е с 8,08 процентни пункта по-ниско ниво спрямо същия час на предходните президентски избори през 2021 г., когато са гласували 24,12% от избирателите.

„Към 16.00 ч. активността е 16,04%“, съобщиха от ЦИК.

София с най-висока активност

Най-много избиратели са отишли до урните в 23-ти изборен район в София. Там активността е 25,9%.

На противоположния полюс е Кърджали, където до 16.00 часа са гласували 6,77% от избирателите. Разликата между двата района е 19,13 процентни пункта.

Четири жалби и 50 сигнала

До този момент в ЦИК са постъпили четири жалби и 50 сигнала. Жалбите са свързани с нарушения в секционни избирателни комисии, нарушение на правата на избиратели и твърдение за купуване на гласове в Плевен.

Данните са междинни и се отнасят до хода на изборния ден преди приключването на гласуването.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европейца

    16 1 Отговор
    Мдааа, има нужда от промяна в закона: Ако не гласуват 51% да се счита за невалиден... предстои ни другата седмица да се избере президент с 8-9% от гласовете

    Коментиран от #16

    17:32 25.10.2026

  • 2 Пич

    18 0 Отговор
    Ясно......
    Кандидатите са толкова качествени и интригуващи за българите, че президентите ги избират само техните роднини...

    17:34 25.10.2026

  • 3 НАААЙ ФАЛШИВИЯ ПРЕЗИДЕНТ

    14 1 Отговор
    ША БЪДЕ НА ВЛАСТ..... 85 ПРОЦЕНТА ГО БОЙКОТИРАТ....

    Коментиран от #10

    17:34 25.10.2026

  • 4 В нашата секция

    6 1 Отговор
    са гласували само тъщата и комисията.

    17:35 25.10.2026

  • 5 Хората не се интересуват

    12 3 Отговор
    От тея боклуци Гюров и Йотова а на стойностните кандидати не им беше позволено кампания по медиите да направят

    Коментиран от #12, #24

    17:35 25.10.2026

  • 6 Президент избран

    12 1 Отговор
    От един файтон хора.

    17:35 25.10.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Гордеещата се, че е "наследствен комунист" бе фактора, който задържа хората да не гласуват

    17:36 25.10.2026

  • 8 Сърбите гласуват повече

    2 4 Отговор
    Излезте гласувайте поне от малко злоба.

    17:36 25.10.2026

  • 9 Не Гласувайте!!!

    6 0 Отговор
    Успяхте ли с Заповедите си:Гласувайте: да подкарате стадото към пропастя-Не...Защо не успяхте???Защото стадото е по умно от пастирите си!

    Коментиран от #15

    17:36 25.10.2026

  • 10 Архивите помнят

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "НАААЙ ФАЛШИВИЯ ПРЕЗИДЕНТ":

    Дотук Радев и двата мандата е избиран с най-ниска активност от всички президенти.
    Проксито му гони неговия рекорд..

    Коментиран от #17, #18

    17:37 25.10.2026

  • 11 Математиката говори

    1 0 Отговор
    Всеки, който не гласува или гласува с не подкрепяме на никого. Вие реално давате от своя глас на всеки кандидат и в проценти това е 3.7! Умници.

    Коментиран от #22

    17:38 25.10.2026

  • 12 Я па тая!

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хората не се интересуват":

    Коцето е фрашкано с пари от субсидии и се спука от реклами. Недей да се оплакваш

    Коментиран от #20

    17:39 25.10.2026

  • 13 Много е това 16,04%

    2 0 Отговор
    Жив човек в секциите няма реално. Лустрация на кандидатите е нужно да има. Нямат представителност

    17:39 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Даже с 5 %

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европейца":

    Много са им

    17:40 25.10.2026

  • 17 Те Гюров

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Архивите помнят":

    избират.

    17:40 25.10.2026

  • 18 ДААА ЯВНО Е РАДЕВ ОТ КОЙ Е

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Архивите помнят":

    ИЗБРАН ОТ ТИЯ КОИТО СЯ НЕ ГЛАСУВАТ В ТУРКИЯ И БЕЛИЦА.......

    17:40 25.10.2026

  • 19 Гориил

    5 1 Отговор
    Това е изненадващо и тревожно. Не можем да изоставим страната на плячкосване от предатели и корумпирани чиновници. Народът се нуждае от национална и патриотична България.

    17:40 25.10.2026

  • 20 Хеле тук, в сайта

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Я па тая!":

    Хем му казахме да не хвърля пари на вятъра, а дигне и къща за гости за Путин.

    17:42 25.10.2026

  • 21 Лично аз най добри впечатления

    1 3 Отговор
    От предизборните участия имам от Стефан Попов, член на Националния политически съвет на Политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“ и кандидат за вицепрезидент.. Но не съм си губил времето да гласувам

    17:42 25.10.2026

  • 22 И какво като

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Математиката говори":

    Имат подарък от 3.7% всички кандидати ?

    17:44 25.10.2026

  • 23 Математиката, умници

    0 1 Отговор
    Всеки който не гласува или не подкрепя никого с бюлетина. Реално вие давате от своя глас поравно за всеки кандидат това е проценти е 3.7%.

    17:45 25.10.2026

  • 24 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хората не се интересуват":

    Ам чи
    Началник
    Купи си телевизор най накрая...
    Всички се показаха 🗣
    Даже и пеню ...аве направо
    Целия битов контингент на жен.пазар

    17:45 25.10.2026

  • 25 Една напълно

    1 0 Отговор
    Ненужна институция струваща ни над милиард на година

    17:48 25.10.2026

  • 26 Всички бивши затворници

    0 0 Отговор
    За колегата Дражев сме гласували а сме мнооогоо. Значи никой друг не е гласувал

    17:51 25.10.2026

  • 27 Ха-ха-ха!

    0 0 Отговор
    Абе, "Маркет линкс", "Паркет линкс", "Вара", "Лъжа" "Изневяра", червен Първане и ляв неврастенико с треперещата кратуна! Ква ста тя бе, измамници и лъжци? Какви 20% разлика "прогнозирахте" между Йотовица и Гюров, какви пет лева бе, платени, продажни и мазни прогресивни лакеи на Фатмака от село Славяново и на Наркойотовата? Разликата вече е 1% бе лъжци и продажници! Поне скъпо ли се продадохте и струавше ли си резила?

    17:54 25.10.2026

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