Избирателната активност достигна 16,04% към 16.00 часа

Избирателната активност на президентските избори достигна 16,04% към 16.00 часа, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това е с 8,08 процентни пункта по-ниско ниво спрямо същия час на предходните президентски избори през 2021 г., когато са гласували 24,12% от избирателите.
София с най-висока активност
Най-много избиратели са отишли до урните в 23-ти изборен район в София. Там активността е 25,9%.
На противоположния полюс е Кърджали, където до 16.00 часа са гласували 6,77% от избирателите. Разликата между двата района е 19,13 процентни пункта.
Четири жалби и 50 сигнала
До този момент в ЦИК са постъпили четири жалби и 50 сигнала. Жалбите са свързани с нарушения в секционни избирателни комисии, нарушение на правата на избиратели и твърдение за купуване на гласове в Плевен.
Данните са междинни и се отнасят до хода на изборния ден преди приключването на гласуването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европейца
Коментиран от #16
17:32 25.10.2026
2 Пич
Кандидатите са толкова качествени и интригуващи за българите, че президентите ги избират само техните роднини...
17:34 25.10.2026
3 НАААЙ ФАЛШИВИЯ ПРЕЗИДЕНТ
Коментиран от #10
17:34 25.10.2026
4 В нашата секция
17:35 25.10.2026
5 Хората не се интересуват
Коментиран от #12, #24
17:35 25.10.2026
6 Президент избран
17:35 25.10.2026
7 АГАТ а Кристи
17:36 25.10.2026
8 Сърбите гласуват повече
17:36 25.10.2026
9 Не Гласувайте!!!
Коментиран от #15
17:36 25.10.2026
10 Архивите помнят
До коментар #3 от "НАААЙ ФАЛШИВИЯ ПРЕЗИДЕНТ":Дотук Радев и двата мандата е избиран с най-ниска активност от всички президенти.
Проксито му гони неговия рекорд..
Коментиран от #17, #18
17:37 25.10.2026
11 Математиката говори
Коментиран от #22
17:38 25.10.2026
12 Я па тая!
До коментар #5 от "Хората не се интересуват":Коцето е фрашкано с пари от субсидии и се спука от реклами. Недей да се оплакваш
Коментиран от #20
17:39 25.10.2026
13 Много е това 16,04%
17:39 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Даже с 5 %
До коментар #1 от "Европейца":Много са им
17:40 25.10.2026
17 Те Гюров
До коментар #10 от "Архивите помнят":избират.
17:40 25.10.2026
18 ДААА ЯВНО Е РАДЕВ ОТ КОЙ Е
До коментар #10 от "Архивите помнят":ИЗБРАН ОТ ТИЯ КОИТО СЯ НЕ ГЛАСУВАТ В ТУРКИЯ И БЕЛИЦА.......
17:40 25.10.2026
19 Гориил
17:40 25.10.2026
20 Хеле тук, в сайта
До коментар #12 от "Я па тая!":Хем му казахме да не хвърля пари на вятъра, а дигне и къща за гости за Путин.
17:42 25.10.2026
21 Лично аз най добри впечатления
17:42 25.10.2026
22 И какво като
До коментар #11 от "Математиката говори":Имат подарък от 3.7% всички кандидати ?
17:44 25.10.2026
23 Математиката, умници
17:45 25.10.2026
24 Жоржета стресираща
До коментар #5 от "Хората не се интересуват":Ам чи
Началник
Купи си телевизор най накрая...
Всички се показаха 🗣
Даже и пеню ...аве направо
Целия битов контингент на жен.пазар
17:45 25.10.2026
25 Една напълно
17:48 25.10.2026
26 Всички бивши затворници
17:51 25.10.2026
27 Ха-ха-ха!
17:54 25.10.2026