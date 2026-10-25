Избирателната активност достигна 16,04% към 16.00 часа

Избирателната активност на президентските избори достигна 16,04% към 16.00 часа, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това е с 8,08 процентни пункта по-ниско ниво спрямо същия час на предходните президентски избори през 2021 г., когато са гласували 24,12% от избирателите.

София с най-висока активност

„Към 16.00 ч. активността е 16,04%“, съобщиха от ЦИК.

Най-много избиратели са отишли до урните в 23-ти изборен район в София. Там активността е 25,9%.

На противоположния полюс е Кърджали, където до 16.00 часа са гласували 6,77% от избирателите. Разликата между двата района е 19,13 процентни пункта.

Четири жалби и 50 сигнала

До този момент в ЦИК са постъпили четири жалби и 50 сигнала. Жалбите са свързани с нарушения в секционни избирателни комисии, нарушение на правата на избиратели и твърдение за купуване на гласове в Плевен.

Данните са междинни и се отнасят до хода на изборния ден преди приключването на гласуването.