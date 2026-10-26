ЦИК: Йотова и Вълчев водят при 47,39% обработени протоколи

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 35,42% от гласовете при обработени 47,39% от секционните протоколи в районните избирателни комисии. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 30,71%, като разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 14 293 гласа.

Трети по резултат са Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 13,10%. Радостин Василев и Красимир Манов от партия МЕЧ получават 4,4%.

Резултатите от чужбина

В единствената секция в Нова Зеландия, в Окланд, са гласували 93 български граждани. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 48 гласа, Костадин Костадинов и Петър Волгин – 16, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 14.

В Австралия са разкрити шест секции – в Аделаида, Бризбън, Канбера, Мелбърн, Пърт и Сидни. В тях 180 души са подкрепили Гюров и Кандев, 55 гласа са дадени за Костадинов и Волгин, а 48 – за Йотова и Вълчев. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 23 гласа.

В единствената секция в Румъния, в Букурещ, машинно са гласували 167 избиратели. Гюров и Кандев получават 96 гласа, Йотова и Вълчев – 35, а Костадинов и Волгин – 19.

Данните са междинни и отразяват само обработените до момента протоколи. Крайното подреждане ще бъде определено след приключването на обработката на всички секционни протоколи.

Източници: bnrnews.bg