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ЦИК: Йотова и Вълчев водят при 47,39% обработени протоколи
  Тема: Избори

ЦИК: Йотова и Вълчев водят при 47,39% обработени протоколи

26 Октомври, 2026 02:19, обновена 26 Октомври, 2026 03:02 2 474 19

  • президентски избори-
  • цик-
  • илиана йотова-
  • андрей гюров-
  • изборни резултати

Двойката получава 35,42% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев са с 30,71%.

ЦИК: Йотова и Вълчев водят при 47,39% обработени протоколи - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 35,42% от гласовете при обработени 47,39% от секционните протоколи в районните избирателни комисии. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 30,71%, като разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 14 293 гласа.

Трети по резултат са Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 13,10%. Радостин Василев и Красимир Манов от партия МЕЧ получават 4,4%.

Резултатите от чужбина

В единствената секция в Нова Зеландия, в Окланд, са гласували 93 български граждани. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 48 гласа, Костадин Костадинов и Петър Волгин – 16, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 14.

В Австралия са разкрити шест секции – в Аделаида, Бризбън, Канбера, Мелбърн, Пърт и Сидни. В тях 180 души са подкрепили Гюров и Кандев, 55 гласа са дадени за Костадинов и Волгин, а 48 – за Йотова и Вълчев. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 23 гласа.

В единствената секция в Румъния, в Букурещ, машинно са гласували 167 избиратели. Гюров и Кандев получават 96 гласа, Йотова и Вълчев – 35, а Костадинов и Волгин – 19.

Данните са междинни и отразяват само обработените до момента протоколи. Крайното подреждане ще бъде определено след приключването на обработката на всички секционни протоколи.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И комшиите не харесват

    14 10 Отговор
    Фатмаци.

    02:23 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    13 6 Отговор
    За Гюров гласуваха фанатиците от жълтите павета, а за Йотова гласува администрацията. Сега си помислете как ви лъгаха социологическите агенции на агентите от КГБ/ДС, за да манипулират изборите и рундьовците да откраднат вота! И въпреки това продължават да лансират тези престъпници и да ги канят по медиите, докато се правят, че ловят някакви кокошкари по селата за купуване на 3-5 гласа. Когато няма реален избор: едната е продължение на радев който заблуди маса хора за да гласуват на него и после се отметна; другият е скатал казармата кандидат полезен слуга за украйна.

    Коментиран от #4, #14

    02:38 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГОВЕД О

    1 1 Отговор
    сига и изте4е ПЕРИОДА НА ГИОТОФФЪЪЪЪ

    03:25 26.10.2026

  • 9 Никой

    0 0 Отговор
    Колкото - толкова.

    03:33 26.10.2026

  • 10 1234

    7 2 Отговор
    На 21 октомври 2026 г. по време на Berlin Global Dialogue мемския канцлер МЕРЦ заявява:
    „Ние не подкрепяме Украйна, за да удължаваме тази война. Но капитулацията, още повече безусловната капитулация на Украйна, е изключена. Защото това би означавало капитулация на всички нас.“
    Думите са потвърдени от германския Welt и Reuters.
    Приемате ли риска от ескалация, включително и пряк сблъсък с Русия, както иска Мерц?

    ПОМИСЛЕТЕ ЗА КОЙ ЩЕ ГЛАСУВАТЕ !!!

    03:54 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Волгата

    7 3 Отговор
    Копейките и с купени гласове и с волги пак последни 🫣

    04:04 26.10.2026

  • 13 СЛАВУЦ

    2 0 Отговор
    абсолутнии пОмяриии като славу4акат

    04:21 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    2 1 Отговор
    Важното е - че Мутрите, Великите - не са актуални.

    04:34 26.10.2026

  • 16 Ггласуваха

    2 2 Отговор
    За президент на Украйна!
    Сега ще потръгне и търговията с дрога.
    Събитията ще се отразват от Колтуклиева.
    Да ни е честита Нова Булгария!

    04:41 26.10.2026

  • 17 Горски

    1 0 Отговор
    Аз съм платен боклук.

    04:43 26.10.2026

  • 18 Хорхе

    3 0 Отговор
    Само в Библията, водата тече на горе. Случва се това което беше ясно като бял ден. На балотажа никакви фандъци за служителя на Йотова.

    04:45 26.10.2026

  • 19 Забележка

    1 0 Отговор
    Никой адекватен, български гражданин не би гласувал за прокремълски подлеци и предатели.

    05:03 26.10.2026

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