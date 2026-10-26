ЦИК: Йотова и Вълчев водят при 47,39% обработени протоколи

Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с 35,42% от гласовете при обработени 47,39% от секционните протоколи в районните избирателни комисии. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 30,71%, като разликата между двете кандидатпрезидентски двойки е 14 293 гласа.
Трети по резултат са Костадин Костадинов и Петър Волгин от „Възраждане“ с 13,10%. Радостин Василев и Красимир Манов от партия МЕЧ получават 4,4%.
Резултатите от чужбина
В единствената секция в Нова Зеландия, в Окланд, са гласували 93 български граждани. Андрей Гюров и Георги Кандев получават 48 гласа, Костадин Костадинов и Петър Волгин – 16, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 14.
В Австралия са разкрити шест секции – в Аделаида, Бризбън, Канбера, Мелбърн, Пърт и Сидни. В тях 180 души са подкрепили Гюров и Кандев, 55 гласа са дадени за Костадинов и Волгин, а 48 – за Йотова и Вълчев. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева получават 23 гласа.
В единствената секция в Румъния, в Букурещ, машинно са гласували 167 избиратели. Гюров и Кандев получават 96 гласа, Йотова и Вълчев – 35, а Костадинов и Волгин – 19.
Данните са междинни и отразяват само обработените до момента протоколи. Крайното подреждане ще бъде определено след приключването на обработката на всички секционни протоколи.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И комшиите не харесват
02:23 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Горски
Коментиран от #4, #14
02:38 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ГОВЕД О
03:25 26.10.2026
9 Никой
03:33 26.10.2026
10 1234
„Ние не подкрепяме Украйна, за да удължаваме тази война. Но капитулацията, още повече безусловната капитулация на Украйна, е изключена. Защото това би означавало капитулация на всички нас.“
Думите са потвърдени от германския Welt и Reuters.
Приемате ли риска от ескалация, включително и пряк сблъсък с Русия, както иска Мерц?
ПОМИСЛЕТЕ ЗА КОЙ ЩЕ ГЛАСУВАТЕ !!!
03:54 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Волгата
04:04 26.10.2026
13 СЛАВУЦ
04:21 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Никой
04:34 26.10.2026
16 Ггласуваха
Сега ще потръгне и търговията с дрога.
Събитията ще се отразват от Колтуклиева.
Да ни е честита Нова Булгария!
04:41 26.10.2026
17 Горски
04:43 26.10.2026
18 Хорхе
04:45 26.10.2026
19 Забележка
05:03 26.10.2026