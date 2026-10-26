Мартин Диловски спечели балотажа в Малорад

ЕКСКЛУЗИВНИ ВИДЕА: Вижте колко спокойно, бавно и безгрижно си тръгват убийците на Бинев, имало ли е отцепка?

Кадрите от камера в съседство до къщата на Слави Бинев показват минутите след изстрела. Тримата мъже излизат от имота, приближават се до паркирания си ...