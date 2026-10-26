Мартин Диловски спечели балотажа в Малорад

Мартин Диловски от партия „Български глас“ спечели балотажа за кмет на борованското село Малорад. Той получи 437 гласа, съобщи Българското национално радио.
Неговият опонент Светослав Георгиев от „Земеделски народен съюз“ събра 415 гласа. Така разликата между двамата кандидати е 22 гласа.
Избирателната активност в Малорад е била 62 процента. Вотът се проведе на балотаж, след като двамата кандидати достигнаха до втория тур на местния избор.
Източници: bnrnews.bg
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