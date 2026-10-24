Двоен вот в Малорад: избират кмет и президент

Жителите на врачанското село Малорад ще гласуват едновременно за президент и за кмет на втори тур. Двата избора ще се проведат независимо един от друг, като избирателите ще упражнят правото си на глас в отделни секции. БНТ съобщава, че същата организация ще има и в селата Рудник и Яворово.

До балотажа в Малорад се стигна, след като на първия тур миналата неделя нито един от петимата кандидати за кмет не е получил необходимото мнозинство. Така вторият тур на частичния местен вот съвпада с президентските избори на 25 октомври.

227 машини са разпределени в областта

Във Враца са пристигнали 227 машини за президентския вот. По график те вече са разпределени на общините в областта.

До момента Районната избирателна комисия във Враца е направила около 240 смени на членове на секционни избирателни комисии и на хора на ръководни позиции. Промените са извършени преди изборния ден, в който организацията в Малорад ще трябва да осигури паралелно провеждане на два независими избора.

Малорад е сред населените места, свързвани с нарушения на избори в миналото. Този път вотът за президент и кмет ще бъде разделен между отделни секции, за да могат избирателите да гласуват поотделно за двата поста.

Източници: bntnews.bg