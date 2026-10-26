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Крум Зарков: БСП ще подкрепи Йотова на балотажа
  Тема: Избори

Крум Зарков: БСП ще подкрепи Йотова на балотажа

26 Октомври, 2026 02:37 421 8

  • крум зарков-
  • илияна йотова-
  • бсп-
  • президентски избори-
  • балотаж

Лидерът на БСП определи мобилизацията в партията като сериозна и каза, че президентската кампания навлиза в решителния си етап

Крум Зарков: БСП ще подкрепи Йотова на балотажа - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова може да разчита на подкрепата на БСП на балотажа срещу Андрей Гюров на 1 ноември. Това заяви лидерът на социалистите Крум Зарков в специалното студио на БНТ за президентските избори.

Йотова е начело след първия тур, проведен на 25 октомври. Тя участва в кандидатпрезидентска двойка с Кирил Вълчев, а Андрей Гюров е кандидат за президент заедно с Георги Кандев. До втори тур се стигна след близък резултат между двете водещи двойки.

Зарков: Мобилизацията в БСП е сериозна

„Тя може да разчита на българските социалисти“, заяви Зарков, поздравявайки Йотова за резултата от първия тур. Той каза, че мобилизацията в редиците на БСП е сериозна и че партията е направила всичко, което е било по силите ѝ в кампанията.

По думите му социалистите ще продължат да работят за кандидатпрезидентската двойка до финала на изборите. Така позицията на БСП за втория тур е заявена публично от нейния лидер още в изборната нощ.

Близкият резултат и ниската активност

Крум Зарков определи малката разлика между двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев като резултат от рекордно ниската избирателна активност. Той отхвърли тезата, че неизпълнението на предварителни прогнози е признак на объркване.

„Това е демокрация“, каза лидерът на БСП.

Според Зарков президентската кампания не е успяла да се развие изцяло като такава, защото е била засенчена от други въпроси със значим характер от обществения дневен ред. По думите му именно сега тя навлиза в решителния си етап.

Балотажът между Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на 1 ноември.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На кого му пука

    4 0 Отговор
    кого ще подкрепи несъществуващата партия.

    02:42 26.10.2026

  • 2 Горски

    2 0 Отговор
    ХОРА ВИЖДА ТЕ ЛИ ГО ТОЯ фатмак и цялата му бригада какво сготвиха за 5 месеца!!! 100% ръст на цените ,убийства, наркотици и мачкане на всички в полза на мутро милиционерите от БКП. Червеният отломък иска да сме в “сигурните” ръце на милостивата фльорца, която пуска убийците на деца на свобода.

    02:50 26.10.2026

  • 3 Русофили и путинофили

    1 0 Отговор
    обединявайте се, иначе лошо ви се пише.

    03:04 26.10.2026

  • 4 Велка

    1 0 Отговор
    Хубаво че БСП ще подкрепи Илияна Йотова, но не е хубаво това че тя подкрепя и помилва престъпниците. В затвора не са на курорт, а да изтърпяват наказание.

    03:13 26.10.2026

  • 5 Петрова

    1 0 Отговор
    Ако помилвания престъпник убие децата или внучетата на Йотова, дали пак ще го помилва. Затвора е място за изтърпяване на наказания, а не е поправителен дом където се е поправил престъника, заради който измират стотици от наркотици.

    03:19 26.10.2026

  • 6 На тоя едва

    0 0 Отговор
    Ли ще му помогнат и в Карлуково 😂👋

    03:22 26.10.2026

  • 7 АГАПОВ

    1 0 Отговор
    В съседните държави политиците по малко крадат от тези в България, но заплатите на хората са по големи и ц Така няма стимул за гласуване.ените по евтини от тези в България..

    03:26 26.10.2026

  • 8 среднощен

    0 0 Отговор
    "...Крум Зарков: БСП ще подкрепи Йотова на балотажа...";

    И с това ще я "приключат", защото Б. Борисов ще има оправдание да подкрепи Андрей Гюров...
    ФАКТ!

    03:27 26.10.2026

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