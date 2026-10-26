"...Крум Зарков: БСП ще подкрепи Йотова на балотажа...";

Илияна Йотова може да разчита на подкрепата на БСП на балотажа срещу Андрей Гюров на 1 ноември. Това заяви лидерът на социалистите Крум Зарков в специалното студио на БНТ за президентските избори.
Йотова е начело след първия тур, проведен на 25 октомври. Тя участва в кандидатпрезидентска двойка с Кирил Вълчев, а Андрей Гюров е кандидат за президент заедно с Георги Кандев. До втори тур се стигна след близък резултат между двете водещи двойки.
Зарков: Мобилизацията в БСП е сериозна
„Тя може да разчита на българските социалисти“, заяви Зарков, поздравявайки Йотова за резултата от първия тур. Той каза, че мобилизацията в редиците на БСП е сериозна и че партията е направила всичко, което е било по силите ѝ в кампанията.
По думите му социалистите ще продължат да работят за кандидатпрезидентската двойка до финала на изборите. Така позицията на БСП за втория тур е заявена публично от нейния лидер още в изборната нощ.
Близкият резултат и ниската активност
Крум Зарков определи малката разлика между двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев като резултат от рекордно ниската избирателна активност. Той отхвърли тезата, че неизпълнението на предварителни прогнози е признак на объркване.„Това е демокрация“, каза лидерът на БСП.
Според Зарков президентската кампания не е успяла да се развие изцяло като такава, защото е била засенчена от други въпроси със значим характер от обществения дневен ред. По думите му именно сега тя навлиза в решителния си етап.
Балотажът между Илияна Йотова и Андрей Гюров ще се проведе на 1 ноември.
Източници: bntnews.bg
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