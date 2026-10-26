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Джон Батист показа снимки със съпругата си в болницата след третата трансплантация
  Тема: Известни личности

Джон Батист показа снимки със съпругата си в болницата след третата трансплантация

26 Октомври, 2026 06:48 832 1

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  • сюлейка жауад-
  • левкемия-
  • трансплантация на костен мозък-
  • известни личности

Сюлейка Жауад е претърпяла трета трансплантация на костен мозък

Джон Батист показа снимки със съпругата си в болницата след третата трансплантация - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джон Батист сподели снимки със съпругата си Сюлейка Жауад от болницата, след като тя е претърпяла трета трансплантация на костен мозък. В обща публикация двамата изглеждат близки и в добро настроение въпреки продължаващото лечение на Жауад за левкемия.

„Децата днес са добре, а ние все още сме лудо влюбени“, написа Батист в публикацията.

Снимки от болничната стая

На първия кадър писателката е с одеяло около раменете и е облегнала брадичка на рамото на съпруга си. На втората снимка тя се навежда към него за целувка.

Батист е заснет с хирургическа маска и слушалки с кабел в ушите.


Трето лечение за левкемия

Сюлейка Жауад се бори с левкемия от години. Тя и Джон Батист сключиха брак през 2022 г., а музикантът неведнъж е заставал публично до нея по време на лечението.

Новата публикация привлече стотици пожелания за подкрепа от фенове и известни личности. София Карсън, Шарън Стоун и Мария Шрайвър са сред хората, които са оставили коментари под снимките.

Джон Батист е носител на награда „Грами“, а Сюлейка Жауад е автор на книги, посветени на личния ѝ опит с болестта.

Източник: eonline.com


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  • 1 Пущиня(к)

    0 0 Отговор
    "В обща публикация двамата изглеждат близки..."
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    Кво, кво?

    06:56 26.10.2026