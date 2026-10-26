Джон Батист показа снимки със съпругата си в болницата след третата трансплантация

Джон Батист сподели снимки със съпругата си Сюлейка Жауад от болницата, след като тя е претърпяла трета трансплантация на костен мозък. В обща публикация двамата изглеждат близки и в добро настроение въпреки продължаващото лечение на Жауад за левкемия.
„Децата днес са добре, а ние все още сме лудо влюбени“, написа Батист в публикацията.
Снимки от болничната стая
На първия кадър писателката е с одеяло около раменете и е облегнала брадичка на рамото на съпруга си. На втората снимка тя се навежда към него за целувка.
Батист е заснет с хирургическа маска и слушалки с кабел в ушите.
Трето лечение за левкемия
Сюлейка Жауад се бори с левкемия от години. Тя и Джон Батист сключиха брак през 2022 г., а музикантът неведнъж е заставал публично до нея по време на лечението.
Новата публикация привлече стотици пожелания за подкрепа от фенове и известни личности. София Карсън, Шарън Стоун и Мария Шрайвър са сред хората, които са оставили коментари под снимките.
Джон Батист е носител на награда „Грами“, а Сюлейка Жауад е автор на книги, посветени на личния ѝ опит с болестта.
Източник: eonline.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пущиня(к)
----
Кво, кво?
06:56 26.10.2026