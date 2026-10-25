Костадинов е лидер по реакции в социалните мрежи

Костадин Костадинов е генерирал най-много реакции, коментари и споделяния в социалните мрежи по време на президентската кампания. Това стана ясно от анализ, представен в ефира на bTV от Надежда Ганева, експерт по политически и дигитални комуникации.

Сред трите най-популярни видеа от кампанията са публикации на Радостин Василев, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов, посветени на ремонта на паметника Шипка. Едно от видеата на Радостин Василев е събрало близо 70 000 реакции.

Различни стратегии на Йотова и Гюров

Илияна Йотова е заложила на традиционна политическа комуникация във Facebook и Instagram. Публикациите ѝ са включвали срещи с граждани, снимки, речи и кратки видеа, но според Ганева съдържанието не е било специално адаптирано към отделните платформи.

„Тя използва един много традиционен политически подход“, обясни Надежда Ганева.

Андрей Гюров е избрал различен подход, насочен към по-млада аудитория в Instagram и TikTok. Сред най-гледаните му публикации са видеа, в които меси питка във Варна, кара мотокар и свири на барабани.

Въпреки различията между кампаниите на Йотова и Гюров, най-силен интерес в социалните мрежи са предизвикали публикациите на други кандидати. По представения анализ Костадинов е лидер по обща ангажираност, измерена чрез реакции, коментари и споделяния.

Йотова е последна по ангажираност сред водещите кандидати

Илияна Йотова остава на последно място по ангажираност в социалните мрежи сред първите петима кандидати по изборен резултат. Ганева свърза това с начина, по който е била организирана дигиталната комуникация на кампанията.

„По-скоро ми се струва, че кампанията на госпожа Йотова е подценила влиянието на социалните мрежи“, коментира експертът.

Така анализът показва разминаване между изборното представяне на кандидатите и интереса към тяхното съдържание онлайн. При кампаниите на Гюров и Йотова фокусът е бил различен, но най-голямата активност в социалните мрежи е отчетена около публикациите на Костадинов, Василев и Михайлов.

Източници: btvnovinite.bg