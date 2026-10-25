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Костадинов е лидер по реакции в социалните мрежи
  Тема: Избори

Костадинов е лидер по реакции в социалните мрежи

25 Октомври, 2026 23:32 708 31

  • президентски избори-
  • социални мрежи-
  • костадин костадинов-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Анализът на кампанията поставя Илияна Йотова на последно място по ангажираност сред първите петима кандидати по изборен резултат

Костадинов е лидер по реакции в социалните мрежи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Костадин Костадинов е генерирал най-много реакции, коментари и споделяния в социалните мрежи по време на президентската кампания. Това стана ясно от анализ, представен в ефира на bTV от Надежда Ганева, експерт по политически и дигитални комуникации.

Сред трите най-популярни видеа от кампанията са публикации на Радостин Василев, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов, посветени на ремонта на паметника Шипка. Едно от видеата на Радостин Василев е събрало близо 70 000 реакции.

Различни стратегии на Йотова и Гюров

Илияна Йотова е заложила на традиционна политическа комуникация във Facebook и Instagram. Публикациите ѝ са включвали срещи с граждани, снимки, речи и кратки видеа, но според Ганева съдържанието не е било специално адаптирано към отделните платформи.

„Тя използва един много традиционен политически подход“, обясни Надежда Ганева.

Андрей Гюров е избрал различен подход, насочен към по-млада аудитория в Instagram и TikTok. Сред най-гледаните му публикации са видеа, в които меси питка във Варна, кара мотокар и свири на барабани.

Въпреки различията между кампаниите на Йотова и Гюров, най-силен интерес в социалните мрежи са предизвикали публикациите на други кандидати. По представения анализ Костадинов е лидер по обща ангажираност, измерена чрез реакции, коментари и споделяния.

Йотова е последна по ангажираност сред водещите кандидати

Илияна Йотова остава на последно място по ангажираност в социалните мрежи сред първите петима кандидати по изборен резултат. Ганева свърза това с начина, по който е била организирана дигиталната комуникация на кампанията.

„По-скоро ми се струва, че кампанията на госпожа Йотова е подценила влиянието на социалните мрежи“, коментира експертът.

Така анализът показва разминаване между изборното представяне на кандидатите и интереса към тяхното съдържание онлайн. При кампаниите на Гюров и Йотова фокусът е бил различен, но най-голямата активност в социалните мрежи е отчетена около публикациите на Костадинов, Василев и Михайлов.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    2 3 Отговор
    Малей, даже повече от "кандидата" на ГЕПИ!...😎

    23:34 25.10.2026

  • 3 Овчар

    5 1 Отговор
    Благодарение на този чук догодина ще гласуват закон за задължително вероучение ...! Контрол чрез бога..!

    Коментиран от #16

    23:34 25.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    В сряда Костадинов отказа 200 000 гласа подкрепа от патриотичните кандидат президенти.Явно има забрана да ходи на балотажа.

    Коментиран от #10

    23:36 25.10.2026

  • 5 Бай Maнray

    8 0 Отговор
    пак търси прожекторите.

    23:36 25.10.2026

  • 6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти си

    2 1 Отговор
    Да я светна Ганева чр традиционно е да се ходи на срещу с хората да се движиш нежди тях да отговаряш на въпросите им а не фейсбук , инстаграм и тик ток ....

    23:39 25.10.2026

  • 9 Имигрант

    2 6 Отговор
    Аз съм Бойко, аз съм Шиши,
    аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
    понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
    Разнополов, шарен и скопен,
    Продажен, подъл и гамен.

    До тук добре, но:

    Това е тъй, щот уфце прости,
    Проповядват на вълци пости.

    И всички дружно с преклонена главичка
    Без думи, даже и без сричка
    Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
    Продават се, превръщат се в лизачи.
    Ни чули, ни видяли и без глас
    Влачат си хомота пак в захлас.

    Коментиран от #15, #18, #23, #24, #25, #26, #28, #29

    23:40 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пущиня(к)

    7 1 Отговор
    Коцето кви пари ше прибере от тва участие, некой знае ли? За офицялно говорим, де.

    23:41 25.10.2026

  • 12 Защото хората зяпат тик ток само

    4 0 Отговор
    за бъзик и сеир.

    23:42 25.10.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    6 3 Отговор
    Костадинов е поредната патерица на Бойко. Много бяха и ги забравихме, щото изчезнаха от политическата сцена. Употребени и изхвърлени. Такава е съдбата и на Костадинов.

    23:43 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Асока Тамо

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Живея в каъолическа страна от ЕС на Запад от Будапеща в която в училищата се изучава религия но не е задължителна за всички . Децата на евангелисти , протестанти и други не са длъжни да посещават часовете.

    23:45 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така ще си остане

    2 1 Отговор
    Тик ток лидер. Ще заработва с инфлуенсърство.

    23:50 25.10.2026

  • 20 Обичат го Коцето

    4 1 Отговор
    Когато се е филмирал. Инак никой не го взема насериозно.

    23:52 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ако иска да е

    4 0 Отговор
    С двойно повече гледания, трябва да целува Корана в ефир, като събратята си. Не само тайно.

    23:53 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 гого

    1 0 Отговор
    коцко марешки пита за теб.

    00:05 26.10.2026

  • 28 Едно стихотворение

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Имигрант":

    Не може да публикува в отговор човек.
    Нищо да си жив и здрав....

    00:07 26.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    1 2 Отговор
    За Гюров гласуваха фанатиците от жълтите павета, а за Йотова гласува администрацията. Сега си помислете как ви лъгаха социологическите агенции на агентите от КГБ/ДС, за да манипулират изборите и рундьовците да откраднат вота! И въпреки това продължават да лансират тези престъпници и да ги канят по медиите, докато се правят, че ловят някакви кокошкари по селата за купуване на 3-5 гласа. Когато няма реален избор: едната е продължение на радев който заблуди маса хора за да гласуват на него и после се отметна; другият е скатал казармата кандидат полезен слуга за украйна.

    00:12 26.10.2026

  • 31 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    1 1 Отговор
    Копейкин е пълен боклук и помияр, подлога на тези двамата боклука горе 💩💩👊

    00:13 26.10.2026

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