Костадинов е лидер по реакции в социалните мрежи

Костадин Костадинов е генерирал най-много реакции, коментари и споделяния в социалните мрежи по време на президентската кампания. Това стана ясно от анализ, представен в ефира на bTV от Надежда Ганева, експерт по политически и дигитални комуникации.
Сред трите най-популярни видеа от кампанията са публикации на Радостин Василев, Костадин Костадинов и Ивелин Михайлов, посветени на ремонта на паметника Шипка. Едно от видеата на Радостин Василев е събрало близо 70 000 реакции.
Различни стратегии на Йотова и Гюров
Илияна Йотова е заложила на традиционна политическа комуникация във Facebook и Instagram. Публикациите ѝ са включвали срещи с граждани, снимки, речи и кратки видеа, но според Ганева съдържанието не е било специално адаптирано към отделните платформи.
Андрей Гюров е избрал различен подход, насочен към по-млада аудитория в Instagram и TikTok. Сред най-гледаните му публикации са видеа, в които меси питка във Варна, кара мотокар и свири на барабани.
Въпреки различията между кампаниите на Йотова и Гюров, най-силен интерес в социалните мрежи са предизвикали публикациите на други кандидати. По представения анализ Костадинов е лидер по обща ангажираност, измерена чрез реакции, коментари и споделяния.
Йотова е последна по ангажираност сред водещите кандидати
Илияна Йотова остава на последно място по ангажираност в социалните мрежи сред първите петима кандидати по изборен резултат. Ганева свърза това с начина, по който е била организирана дигиталната комуникация на кампанията.„По-скоро ми се струва, че кампанията на госпожа Йотова е подценила влиянието на социалните мрежи“, коментира експертът.
Така анализът показва разминаване между изборното представяне на кандидатите и интереса към тяхното съдържание онлайн. При кампаниите на Гюров и Йотова фокусът е бил различен, но най-голямата активност в социалните мрежи е отчетена около публикациите на Костадинов, Василев и Михайлов.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени от Алфапласт
23:34 25.10.2026
3 Овчар
Коментиран от #16
23:34 25.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10
23:36 25.10.2026
5 Бай Maнray
23:36 25.10.2026
6 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ти си
23:39 25.10.2026
9 Имигрант
аз съм Кирчо, също и Кокорчо,
понякога съм Царя, понякога Пъдаря.
Разнополов, шарен и скопен,
Продажен, подъл и гамен.
До тук добре, но:
Това е тъй, щот уфце прости,
Проповядват на вълци пости.
И всички дружно с преклонена главичка
Без думи, даже и без сричка
Гласуват за бандити, гласуват за палачи,
Продават се, превръщат се в лизачи.
Ни чули, ни видяли и без глас
Влачат си хомота пак в захлас.
Коментиран от #15, #18, #23, #24, #25, #26, #28, #29
23:40 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пущиня(к)
23:41 25.10.2026
12 Защото хората зяпат тик ток само
23:42 25.10.2026
13 РЕАЛИСТ
23:43 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Асока Тамо
До коментар #3 от "Овчар":Живея в каъолическа страна от ЕС на Запад от Будапеща в която в училищата се изучава религия но не е задължителна за всички . Децата на евангелисти , протестанти и други не са длъжни да посещават часовете.
23:45 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Така ще си остане
23:50 25.10.2026
20 Обичат го Коцето
23:52 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ако иска да е
23:53 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 гого
00:05 26.10.2026
28 Едно стихотворение
До коментар #9 от "Имигрант":Не може да публикува в отговор човек.
Нищо да си жив и здрав....
00:07 26.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Горски
00:12 26.10.2026
31 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
00:13 26.10.2026