Рита Уилсън на 70: Повече от съпругата на Том Ханкс

На 26 октомври Рита Уилсън навършва 70 години. Родена в Лос Анджелис през 1956 г. с името Маргарита Ибрахимоф, тя започва професионалния си път пред камера още като тийнейджър. Първата ѝ роля е в популярния сериал „The Brady Bunch“, когато е на 15 години. Оттогава Уилсън изгражда кариера, която преминава през киното, телевизията, театъра и музиката.

За широката публика тя е позната и като съпруга на Том Ханкс. Двамата сключват брак през 1988 г. и имат двама синове. Уилсън обаче се утвърждава със собствените си професионални постижения, сред които са участията ѝ във филмите „Безсъници в Сиатъл“, „Булката беглец“ и „Това, което правиш!“, както и ролите в сериалите „Фрейзър“ и „Добрата съпруга“.

От актриса до продуцент на големи хитове

Един от най-важните обрати в кариерата ѝ идва през 1997 г., когато гледа моноспектакъла на Ния Вардалос „Моята голяма гръцка сватба“. Уилсън вижда потенциал в историята и помага тя да стигне до големия екран. Филмът излиза през 2002 г. и се превръща в международен хит, а Уилсън е сред продуцентите му.

Следват продуцентски проекти като „Мама миа!“ и „Човек, наречен Ото“, в който участва Том Ханкс, а в актьорския състав е и синът им Труман. На сцената Уилсън също има запомнящи се участия. През 2006 г. тя играе Рокси Харт в бродуейската постановка на „Чикаго“ — роля, която допринася за по-късното ѝ решение да се посвети по-сериозно на музиката.

Музиката идва след петдесетте

Уилсън издава първия си албум AM/FM през 2012 г. Проектът е съставен от песни от 60-те и 70-те години. През 2016 г. следва едноименният Rita Wilson, а по-късно тя записва още Bigger Picture и Now & Forever: Duets, в който си партнира с изпълнители като Уили Нелсън, Смоуки Робинсън и Джаксън Браун.

Шестият ѝ студиен албум Sound of a Woman излиза през 2026 г. В интервю за The Guardian Уилсън описва писането на песни като начин да достигне до страна от себе си, която актьорството не ѝ позволява да изрази. „Беше като да се върна към себе си“, казва тя. В албума са включени песни за брака, отношенията между майки и дъщери, самопознанието и промените, които настъпват с възрастта.

Изпитанието, което променя приоритетите ѝ

През 2015 г. на Рита Уилсън е поставена диагноза рак на гърдата. Тя претърпява двустранна мастектомия и реконструктивна операция. Години по-късно, отново пред The Guardian, актрисата казва: „Сега виждам рака като подарък — допълнителен шанс за живот.“ По думите ѝ заболяването я е накарало да отделя повече внимание на важните за нея хора и занимания.

През 2019 г. Уилсън получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. На 70 години тя продължава да бъде едновременно актриса, продуцент и певица — а името ѝ остава свързано не само с Том Ханкс, но и с филми, театрални роли и музика, създадени в рамките на собствената ѝ кариера.

Източници: theguardian.com, playbill.com, bigissue.com