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Рита Уилсън на 70: Повече от съпругата на Том Ханкс
  Тема: Известни личности

Рита Уилсън на 70: Повече от съпругата на Том Ханкс

26 Октомври, 2026 09:04 793 11

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  • sound of a woman

Съпругата на Том Ханкс има самостоятелна кариера в киното, музиката и театъра, а през 2026 г. издаде шестия си студиен албум

Рита Уилсън на 70: Повече от съпругата на Том Ханкс - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 26 октомври Рита Уилсън навършва 70 години. Родена в Лос Анджелис през 1956 г. с името Маргарита Ибрахимоф, тя започва професионалния си път пред камера още като тийнейджър. Първата ѝ роля е в популярния сериал „The Brady Bunch“, когато е на 15 години. Оттогава Уилсън изгражда кариера, която преминава през киното, телевизията, театъра и музиката.

За широката публика тя е позната и като съпруга на Том Ханкс. Двамата сключват брак през 1988 г. и имат двама синове. Уилсън обаче се утвърждава със собствените си професионални постижения, сред които са участията ѝ във филмите „Безсъници в Сиатъл“, „Булката беглец“ и „Това, което правиш!“, както и ролите в сериалите „Фрейзър“ и „Добрата съпруга“.

От актриса до продуцент на големи хитове

Един от най-важните обрати в кариерата ѝ идва през 1997 г., когато гледа моноспектакъла на Ния Вардалос „Моята голяма гръцка сватба“. Уилсън вижда потенциал в историята и помага тя да стигне до големия екран. Филмът излиза през 2002 г. и се превръща в международен хит, а Уилсън е сред продуцентите му.

Следват продуцентски проекти като „Мама миа!“ и „Човек, наречен Ото“, в който участва Том Ханкс, а в актьорския състав е и синът им Труман. На сцената Уилсън също има запомнящи се участия. През 2006 г. тя играе Рокси Харт в бродуейската постановка на „Чикаго“ — роля, която допринася за по-късното ѝ решение да се посвети по-сериозно на музиката.

Музиката идва след петдесетте

Уилсън издава първия си албум AM/FM през 2012 г. Проектът е съставен от песни от 60-те и 70-те години. През 2016 г. следва едноименният Rita Wilson, а по-късно тя записва още Bigger Picture и Now & Forever: Duets, в който си партнира с изпълнители като Уили Нелсън, Смоуки Робинсън и Джаксън Браун.

Шестият ѝ студиен албум Sound of a Woman излиза през 2026 г. В интервю за The Guardian Уилсън описва писането на песни като начин да достигне до страна от себе си, която актьорството не ѝ позволява да изрази. „Беше като да се върна към себе си“, казва тя. В албума са включени песни за брака, отношенията между майки и дъщери, самопознанието и промените, които настъпват с възрастта.

Изпитанието, което променя приоритетите ѝ

През 2015 г. на Рита Уилсън е поставена диагноза рак на гърдата. Тя претърпява двустранна мастектомия и реконструктивна операция. Години по-късно, отново пред The Guardian, актрисата казва: „Сега виждам рака като подарък — допълнителен шанс за живот.“ По думите ѝ заболяването я е накарало да отделя повече внимание на важните за нея хора и занимания.

През 2019 г. Уилсън получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. На 70 години тя продължава да бъде едновременно актриса, продуцент и певица — а името ѝ остава свързано не само с Том Ханкс, но и с филми, театрални роли и музика, създадени в рамките на собствената ѝ кариера.

Източници: theguardian.com, playbill.com, bigissue.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наркоман

    3 0 Отговор
    Въобще не изглежда на 70.

    Коментиран от #3

    09:06 26.10.2026

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор
    Рита Ибрахимофф от Борино.

    09:08 26.10.2026

  • 3 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наркоман":

    Мира Добрева случайно да ти изглежда на 60?

    09:09 26.10.2026

  • 4 Марибел

    3 0 Отговор
    Освен това е и много възпитан човек. Това е ценност, която се придобива от възпитанието която не всеки умее да притежава и до предаде.

    09:10 26.10.2026

  • 5 Сполдинг

    1 0 Отговор
    Изглежда като волейболната топка от модерната версия на филма за робинзон Крузо.

    09:24 26.10.2026

  • 6 Много обичаме да

    3 0 Отговор
    Се умиляваме от разни хора, които гордо наричаме свои сънародници, докато те самите демонстративно бягат от всяка връзка с България и изглеждаме жалко и нелепо! Такъв беше случаят с Христо Явашев, нарекъл се кристо, отказващ да е българин и дори да говори на български, такъв е и случаят с тази, на която макар че баща й е български помак, се определя и афишира като гъркиня, каквато е майка й!

    09:26 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Подигравки

    1 0 Отговор
    Айде анита от почивка на лъвов мост 🤣🤣🤣🤣🤭🥳🍾

    09:36 26.10.2026

  • 9 Сериала грозната бети

    1 0 Отговор
    Гледахте ли ме едно време в сериала по нова? Сега уча право в унсс 🍾🥳🤭🤭🤭🤣

    09:40 26.10.2026

  • 10 Ироничен

    0 0 Отговор
    Над 90% от тези "звезди" няма да ги познаете, ако ги видите на улицата, ама колекционираме "светски клюки".

    09:47 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.