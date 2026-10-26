Сняг в София е възможен в началото на ноември

Сняг в София и околните райони е възможен още в началото на ноември. Европейският метеорологичен модел ECMWF прогнозира първата по-сериозна зимна обстановка за Югозападна България на 1 и 2 ноември, като снеговалежи са възможни в Софийско, Драгоманско и Пернишко.

Според Meteo Balkans валежите първоначално ще обхванат предимно високите полета на Западна България. В късните следобедни часове границата между дъжда и снега може да се понижи под 800 метра надморска височина. При такова развитие сняг може да падне и в по-ниските части на региона, включително в района на София.

Средиземноморски циклон носи валежи

Очакваната промяна е свързана с преминаването на средиземноморски циклон. Прогнозата сочи валежи в значителна част от страната, като по-съществени количества дъжд са възможни в Южна, Северна Централна и Югоизточна България. Интензивни валежи не са изключени и в Северозападна България.

Дали валежите ще бъдат от дъжд или сняг ще зависи от развитието на циклона, температурите в различните слоеве на атмосферата и интензивността на валежите. Затова към този момент снеговалежът в самия град София е възможен сценарий, а не потвърдено метеорологично събитие.

Софийското поле е сред рисковите райони

Най-голямо внимание се обръща на Софийското поле и високите полета на Западна България. При съчетание на достатъчно ниски температури и по-силни валежи там може да се стигне до първите по-значими снеговалежи за сезона.

По-ниската снежна граница би засегнала и районите около Драгоман и Перник. Окончателното разпределение на валежите и видът им ще зависят от следващите прогнозни обновявания.

Източници: btvnovinite.bg, dariknews.bg