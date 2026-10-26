Сняг в София е възможен в началото на ноември

Сняг в София и околните райони е възможен още в началото на ноември. Европейският метеорологичен модел ECMWF прогнозира първата по-сериозна зимна обстановка за Югозападна България на 1 и 2 ноември, като снеговалежи са възможни в Софийско, Драгоманско и Пернишко.
Според Meteo Balkans валежите първоначално ще обхванат предимно високите полета на Западна България. В късните следобедни часове границата между дъжда и снега може да се понижи под 800 метра надморска височина. При такова развитие сняг може да падне и в по-ниските части на региона, включително в района на София.
Средиземноморски циклон носи валежи
Очакваната промяна е свързана с преминаването на средиземноморски циклон. Прогнозата сочи валежи в значителна част от страната, като по-съществени количества дъжд са възможни в Южна, Северна Централна и Югоизточна България. Интензивни валежи не са изключени и в Северозападна България.
Дали валежите ще бъдат от дъжд или сняг ще зависи от развитието на циклона, температурите в различните слоеве на атмосферата и интензивността на валежите. Затова към този момент снеговалежът в самия град София е възможен сценарий, а не потвърдено метеорологично събитие.
Софийското поле е сред рисковите райони
Най-голямо внимание се обръща на Софийското поле и високите полета на Западна България. При съчетание на достатъчно ниски температури и по-силни валежи там може да се стигне до първите по-значими снеговалежи за сезона.
По-ниската снежна граница би засегнала и районите около Драгоман и Перник. Окончателното разпределение на валежите и видът им ще зависят от следващите прогнозни обновявания.
Източници: btvnovinite.bg, dariknews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #7
16:08 26.10.2026
2 Ега
16:09 26.10.2026
3 Българин
Коментиран от #6
16:09 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
16:24 26.10.2026
6 оня с коня
До коментар #3 от "Българин":Що не си събра БЕЗПЛАТНИ Дръвца през лятото?
16:26 26.10.2026
7 така написано излиза
До коментар #1 от "честен ционист":че демокрацията ни е отървала от снега ;-)
Коментиран от #9
16:27 26.10.2026
8 Ще ни изненада
16:32 26.10.2026
9 честен ционист
До коментар #7 от "така написано излиза":Добра новина е, че Глобалното затопляне скоро свършва по земите на Ганчо и пак ще задуха севернякът.
Коментиран от #10
16:47 26.10.2026
10 кога това?
До коментар #9 от "честен ционист":ха дано
Коментиран от #12
16:53 26.10.2026
11 Стари хора казват....
16:57 26.10.2026
12 честен ционист
До коментар #10 от "кога това?":Кога почнат да липсват банани по битаците.
17:20 26.10.2026
13 Дядо Кънчо
17:26 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.