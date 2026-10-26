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Сняг в София е възможен в началото на ноември

Сняг в София е възможен в началото на ноември

26 Октомври, 2026 16:07 1 081 14

  • сняг в софия-
  • прогноза за времето-
  • ecmwf-
  • валежи-
  • средиземноморски циклон

Моделът ECMWF прогнозира зимна обстановка на 1 и 2 ноември. Снежната граница може да падне под 800 метра

Сняг в София е възможен в началото на ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сняг в София и околните райони е възможен още в началото на ноември. Европейският метеорологичен модел ECMWF прогнозира първата по-сериозна зимна обстановка за Югозападна България на 1 и 2 ноември, като снеговалежи са възможни в Софийско, Драгоманско и Пернишко.

Според Meteo Balkans валежите първоначално ще обхванат предимно високите полета на Западна България. В късните следобедни часове границата между дъжда и снега може да се понижи под 800 метра надморска височина. При такова развитие сняг може да падне и в по-ниските части на региона, включително в района на София.

Средиземноморски циклон носи валежи

Очакваната промяна е свързана с преминаването на средиземноморски циклон. Прогнозата сочи валежи в значителна част от страната, като по-съществени количества дъжд са възможни в Южна, Северна Централна и Югоизточна България. Интензивни валежи не са изключени и в Северозападна България.

Дали валежите ще бъдат от дъжд или сняг ще зависи от развитието на циклона, температурите в различните слоеве на атмосферата и интензивността на валежите. Затова към този момент снеговалежът в самия град София е възможен сценарий, а не потвърдено метеорологично събитие.

Софийското поле е сред рисковите райони

Най-голямо внимание се обръща на Софийското поле и високите полета на Западна България. При съчетание на достатъчно ниски температури и по-силни валежи там може да се стигне до първите по-значими снеговалежи за сезона.

По-ниската снежна граница би засегнала и районите около Драгоман и Перник. Окончателното разпределение на валежите и видът им ще зависят от следващите прогнозни обновявания.

Източници: btvnovinite.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 0 Отговор
    По време на Социализъма всяка зима имаше по половин метър преспи и киша после до великден.

    Коментиран от #7

    16:08 26.10.2026

  • 2 Ега

    4 0 Отговор
    не завали !

    16:09 26.10.2026

  • 3 Българин

    7 1 Отговор
    Кога ще пуснат парното?

    Коментиран от #6

    16:09 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    7 0 Отговор
    Може да вали, но може и да не вали.

    16:24 26.10.2026

  • 6 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Що не си събра БЕЗПЛАТНИ Дръвца през лятото?

    16:26 26.10.2026

  • 7 така написано излиза

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    че демокрацията ни е отървала от снега ;-)

    Коментиран от #9

    16:27 26.10.2026

  • 8 Ще ни изненада

    4 0 Отговор
    като вот по избори.

    16:32 26.10.2026

  • 9 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "така написано излиза":

    Добра новина е, че Глобалното затопляне скоро свършва по земите на Ганчо и пак ще задуха севернякът.

    Коментиран от #10

    16:47 26.10.2026

  • 10 кога това?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    ха дано

    Коментиран от #12

    16:53 26.10.2026

  • 11 Стари хора казват....

    3 0 Отговор
    Сняг не завали ли до 26.10. Димитровден няма да вали до 26.11.

    16:57 26.10.2026

  • 12 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "кога това?":

    Кога почнат да липсват банани по битаците.

    17:20 26.10.2026

  • 13 Дядо Кънчо

    0 0 Отговор
    Без сняг, няма Зима!

    17:26 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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