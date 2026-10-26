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Кампанията за балотажа започва след решение на ЦИК
  Тема: Избори

Кампанията за балотажа започва след решение на ЦИК

26 Октомври, 2026 18:36 404 5

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • предизборна кампания-
  • цик-
  • изборни резултати

Централната избирателна комисия трябва да определи датата на втория тур и двете кандидатски двойки, които продължават в изборите

Кампанията за балотажа започва след решение на ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Предизборната кампания за втория тур на президентските избори ще започне веднага след като Централната избирателна комисия определи датата на балотажа и обяви двете кандидатски двойки, които продължават в надпреварата.

До втори тур се стига, когато на първия изборен ден няма избран президент и вицепрезидент. В този случай ЦИК определя двете кандидатски листи с най-много гласове и насрочва нов избор между тях.

Резултатите трябва да бъдат обявени до 27 октомври

Първият тур се проведе на 25 октомври. Законният срок за обявяване на резултатите е не по-късно от 48 часа след края на изборния ден, което поставя крайния срок на 27 октомври.

Веднага след обявяването на резултатите ще бъде изтеглен жребий за поредността на обръщенията на кандидатите за балотажа. Така ще бъде определен редът, в който те ще представят позициите си в рамките на предизборната кампания.

Кампанията приключва ден преди гласуването

Както и при останалите избори, агитацията за втория тур ще приключи 24 часа преди изборния ден.

„Кампанията приключва 24 часа преди изборния ден.“

Това правило е посочено в информацията, цитирана от Българското национално радио.

След решението на ЦИК кандидатите, партиите и инициативните комитети ще разполагат с времето до началото на предизборната тишина, за да представят своите послания пред избирателите. Точната дата на балотажа и имената на двете кандидатски двойки трябва да бъдат обявени от комисията в рамките на процедурата по установяване на резултатите от първия тур.

Източници: btvnovinite.bg, bnr.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По колко % ?

    3 1 Отговор
    Изборите се касират.

    18:38 26.10.2026

  • 2 Аз държа да спечели Йотова

    2 1 Отговор
    С цялата червена власт в ръцете да върнат милиционерската диктатура, та со.п.оливите путинци да изпитат руския мир върху гърба си, особено късопаметните апологети на Радев.
    А и младите да разберат от първо лице за какво ги предупреждавахме.

    Да ни спрат субсидиите от ЕС, да върнат визите за навсякъде, да ходим с т.нар. открит лист до пограничните райони.

    Да ни спукват от репресии, а ние да козируваме и благодарим. Нека ни!

    Коментиран от #5

    18:40 26.10.2026

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Интересно.....
    Колко ли от българите се интересуват истински от проблемите на Гюров и Йотова?!
    Мисля, че не повече, отколкото Гюров и Йотова се интересуват от проблемите на българите!!!

    18:44 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Радио Ереван

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз държа да спечели Йотова":

    Виж коментар 4.

    19:02 26.10.2026

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