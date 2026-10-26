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Гюров с 67% в Ориндж каунти, Йотова с около 12%
  Тема: Избори

Гюров с 67% в Ориндж каунти, Йотова с около 12%

26 Октомври, 2026 19:21 1 066 59

  • президентски избори-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • ориндж каунти-
  • българи в сащ

Изборният ден е преминал спокойно, но активността е била наполовина спрямо парламентарния вот през април

Гюров с 67% в Ориндж каунти, Йотова с около 12% - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е получила около 67-68% от гласовете в Ориндж каунти. Илияна Йотова и Костадин Костадинов са останали с резултат около 12% всеки, съобщи Христофор Караджов, председател на секционна избирателна комисия в района.

По думите му изборният ден е преминал спокойно, но активността е била приблизително наполовина спрямо парламентарните избори през април.

„Нямаше някакъв огромен ентусиазъм, но имаше една огромна победа за тандема Гюров-Кандев“, каза Караджов пред „Евронюз България“.

Той посочи, че подкрепата за Гюров и Кандев в Ориндж каунти е била значително по-висока от тази за останалите кандидати. По думите му двойката е получила около две трети от гласовете, докато Йотова и Костадинов са останали далеч назад.

Различията в посланията

Караджов коментира и посланията, с които привържениците на отделните кандидатури са влезли в изборната кампания. Според него поддръжниците на Илияна Йотова поставят като основна тема мира между Русия и Украйна.

Той добави, че за голяма част от българите, живеещи в Съединените щати, Владимир Путин и Русия са свързани с негативни оценки. Именно това, според Караджов, влияе върху начина, по който част от избирателите възприемат посланията за войната и мира.

На национално ниво след първия тур до балотаж достигнаха Илияна Йотова и Андрей Гюров. Вторият тур на президентските избори е насрочен за 1 ноември 2026 г.

Източници: euronews.bg, bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 да си кажем пак

    11 37 Отговор
    Самальотчика става все по жалък и по жалък със всеки изминал ден , за всичко са му виновни Борисов и Пеевски , с тях ляга с тях става , а на изборите народа му удари такъв шамар , че вече не знае къде се намира , ха ха хаааааааааа...

    Коментиран от #19

    19:26 26.10.2026

  • 3 Гюров е моят президент!!!

    14 40 Отговор
    67% в Ориндж каунти! 🇧🇬 Това е ясен знак, че българите в чужбина искат промяна, разум и европейско бъдеще за България. Но на 1 ноември най-важното ще бъде хората да излязат и да гласуват. Победата не е даденост, докато не бъдат преброени всички гласове! 💪🇧🇬

    Коментиран от #10, #11, #12, #32, #46

    19:26 26.10.2026

  • 4 Чобака й спадна вота с 16%

    14 31 Отговор
    Чобата и Льотчика са с шок, огромен отлив от електората му ги втрещи.

    Коментиран от #28

    19:28 26.10.2026

  • 5 Тиква

    19 8 Отговор
    Лъжа и лъжата всичко това, което наричат, евронацистите демокрация,знаем го,ха ха ха.

    19:28 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да,бе

    34 8 Отговор
    А в спартакус 100 на 0% за гюруффф.

    19:29 26.10.2026

  • 8 А50

    32 4 Отговор
    Са ние няма да живеем в Ориндж Каунтри, така че не ни занимавайте с техните проблеми. По-интересно е наще оринджкаонтрита за кого ще си фръгат гласа и трябва ли ние с наща пасивност да оставим малцинството да решава

    Коментиран от #23

    19:30 26.10.2026

  • 9 чорапа пи студена вода

    12 21 Отговор
    Зеленочорапестия получи крещящ червен картон, и от собствените си гласоподаватели и от целия народ ,и ако има и капка достойнство останала между лъжите му ,трябва да си хвърли оставката .

    19:30 26.10.2026

  • 10 Град Козлодуй

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гюров е моят президент!!!":

    Жителите на оранжев квартал са гласували за оранжев преидент - Тръмп.
    Жителите на България ще гласуват за български президент.

    19:30 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хехе

    33 5 Отговор
    Е па Гюро да оди да става президент в Ориндж каунти.

    19:32 26.10.2026

  • 14 Колко българи

    29 3 Отговор
    има в това градче Ориндж каунти и колко от тях са гласували за война?

    Не е ли време всеки българин извън България, който иска да определя живота в България, да си плаща данъците в България!?

    Коментиран от #41

    19:33 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Менко

    5 1 Отговор
    " А Господ, Бог, през гъстият дим, гледаше на всичко тих и не възмути!"

    19:35 26.10.2026

  • 18 избирател

    6 1 Отговор
    Президентската власт е резервна власт, когато парламента не желае да излъчи коалиционно управление, а в останалото време има представителни функции за представяне на официалната българска позиция по вътрешни и международни въпроси.

    19:35 26.10.2026

  • 19 Дик диверсанта

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "да си кажем пак":

    Руска пропаганда, ама и срещу него има много с празни глави.

    19:36 26.10.2026

  • 20 Докога с тъпия си спам?

    15 3 Отговор

    До коментар #15 от "Аз държа да спечели Йотова":

    Столицата на ЕССР е Брюксел, а България е 27 провинция.

    Даже не станахме 16 република на СССР по времето на Тодор Живков, а сега, при лъжедемокрацията сме безправна 27 република на ЕССР.

    19:37 26.10.2026

  • 21 Гробар

    17 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дик диверсанта":

    Не знам ама пепедебейците ше получат шамар в неделя. Таман подушиха президентството и изведнъж ще се събудят от сладкия сън. Кеф. Бях се зарекъл да не гласувам в неделя ама наглеенето на малките фашита ме кара да се замисля.

    19:38 26.10.2026

  • 22 Облъчването не минава

    23 3 Отговор
    Каквото и да са гласували маститите номенклатурчици в Ориндж Каунти, аз в Чикаго пак ще потвърдя изборът си за по-малкото зло Йотова. Изборът ми се базира на логика че Гюров се интересува повече от директивите на Брюксел отколкото от интересът на България - печално известния договор който той подписа с Украйна зад гърба на цялата държава. Та факти като този определят как гласувам, а не стадния принцип.

    Коментиран от #38

    19:39 26.10.2026

  • 23 демократ

    8 16 Отговор

    До коментар #8 от "А50":

    Ние няма да живеем в Ориндж Каунти, но искаме да живеем така, както живеят в Ориндж Каунти.И затова трябва да гласуваме пронатовски, проамерикански и проевропейски.

    Коментиран от #26, #29, #30

    19:40 26.10.2026

  • 24 само тъпитеипростите

    2 17 Отговор
    гласуват за червената буля ескобареса муньовица!!

    19:40 26.10.2026

  • 25 АманДа

    16 1 Отговор
    Това е смешно, а също така и жалко, жалкарско. Нерде ориндж, нерде каунти... нерде Горно камарци...

    19:41 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 това са такива

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Дик диверсанта":

    които са там защото са натрупали пари от кражби и измами по партийна червена линия останалите са интелигентни хора стигнали до там защото имат качества!

    19:43 26.10.2026

  • 28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 29 В клуба на богатите има и бездомни

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "демократ":

    Ами ей затова и влязохме в клуба на богатите, но пропуснаха да ви кажат че в този клуб има доста бедни на купони, бездомни, и наркомани. Пълно е с такива в Лос Анджелос и Сан Франциско и май точно за такива сме отредени.

    Коментиран от #33, #35

    19:46 26.10.2026

  • 30 копейките са облъчени

    3 15 Отговор

    До коментар #23 от "демократ":

    те не могат да разберат това готови са да ги разстрелят на фронта в името на червения вожд...

    Коментиран от #49

    19:46 26.10.2026

  • 31 Верно ли

    12 3 Отговор
    Ми да си го взимат Гюров в Ориндж каунти, барабар с еднокнижник 2 (като го гледам, може даже Винету да не е чел...)

    19:46 26.10.2026

  • 32 Да те питам

    12 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гюров е моят президент!!!":

    Българите в чужбина били искали промяна?!?
    В Ориндж Каунти твоята любима двойка е получила 3375 гласа.
    Тези ли искат промяната - 3375 човека?!?
    И 100% да получат, другата неделя пак ще са втори!

    19:47 26.10.2026

  • 33 в раша

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "В клуба на богатите има и бездомни":

    са направо на фронта кво говориш за САЩ?

    Коментиран от #37

    19:48 26.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Значи бая глупак

    8 3 Отговор
    има в Ориндж Каунти да дадат глас за партията на мафията и лъжата ПП и ДБ.

    19:55 26.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Какви

    0 3 Отговор
    са процентите в Москва?

    20:03 26.10.2026

  • 43 В Пхенян

    5 0 Отговор
    52% за Волгин и 48 за Йотова!

    20:05 26.10.2026

  • 44 Наблюдател

    11 0 Отговор
    В Ориндж Каунти са гласували 97 човека, но тук ни ги представят в проценти за да си помислите, че гласовете на 60 човека са сериозен успех.

    20:07 26.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 А50

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гюров е моят президент!!!":

    Ти знаеш ли къде е Ориндж каунти, като искат европейско бъдеще що са отишли в Сащ. Те там си взимат отпуск, за да дойдат на зъболекар тук

    20:11 26.10.2026

  • 47 Продължаваме Промяната

    0 2 Отговор
    Калифорния хир уи ком, райт бак уер уи срартед фром. Квартала на богатите подкрепи Гюров. Летс гоу!!!!

    20:12 26.10.2026

  • 48 Ориндж Тръмп

    1 0 Отговор
    Аз съм единственият Оранжев

    20:14 26.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ЦИК

    1 3 Отговор
    Йотова печели убедително,при нискообразованите и махалите!

    20:16 26.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 анонимен

    3 1 Отговор
    Явно българите в чужбина са привикнали с антиселекцията на политическия елит там. Единствено това може да обясни повечето гласове за Гюров в чужбина. Никога не бих гласувала за Гюров, който подписа загробващото споразумение за България с Украйна.

    20:19 26.10.2026

  • 54 Ето данни от изнудването на АИ

    4 0 Отговор
    Ето истинските и проверени факти към този момент:
    1. Има ли изобщо секция в Ориндж каунти?
    Според официалния списък на МВнР и ЦИК за САЩ: В Ориндж каунти няма самостоятелно разкрита секция. Българите в Южна Калифорния гласуват в общо 5 секции за целия щат, като най-близката локация за жителите на Ориндж каунти е секцията в град Ървайн–Тъстин (Irvine–Tustin).
    2. Защо все още няма публикуван точен брой гласували в сайта на ЦИК?
    Към вечерта на 26 октомври 2026 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) отчита нула процента обработени протоколи от САЩ в централната си система. Поради голямата часова разлика (Калифорния е 10 часа назад от София) секциите на Западния бряг затвориха последни в ранните часове на нашия понеделник. В момента физическите сканирани протоколи и числовите данни от секция Ървайн–Тъстин все още се обработват от комисията.
    3. Откъде тогава идват процентите (67% за Гюров и 12% за Йотова)?
    Тези проценти се изчисляват в самата изборна секция от членовете на СИК веднага след отварянето на урната.можете да ги проверите сами.

    20:20 26.10.2026

  • 55 Джърси

    3 0 Отговор
    Защо хора с американско гражданство имат право да гласуват. Отказали са се от българското нищо че са родени тук. Единствено може да ти се признае опита който имаш тук и то след експертна оценка. Това важи за всички които са се отказали от БГ гражданството нищо че са Българи. Защо Джон или Джим ще определят моето бъдеще нищо че родителите им са родени тук. Това е неправилно и трябва да се промени. Единствено може да гласуват служителите в посолства и мисии по света както и хора които са изпратени на стаж, обучение, командировка или бригада в друга страна. Не говоря за Европейски избори които засягат общността. Трябва преди гласуване да подаваме заявление че ще гласуваме и ако не гласуваме подлежим на санкции и ни се отнема правото да гласуваме за 10 години.

    20:22 26.10.2026

  • 56 Фактолог

    3 0 Отговор
    Ориндж Каунти е с размери и население два пъти по-малко от Люлин, колко ли българи живеят там и са гласували, при положение, че в цяла Франция са гласували 2500 души!?

    20:23 26.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 О, Морес

    2 0 Отговор
    Е,ама ако ги имаше Содом и Гомор,там Гюров щеше да получи 101 %.

    20:25 26.10.2026

  • 59 Слаб математик

    1 0 Отговор
    67 процента от общо колко маймуни!?

    20:35 26.10.2026

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