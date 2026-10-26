Гюров с 67% в Ориндж каунти, Йотова с около 12%

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е получила около 67-68% от гласовете в Ориндж каунти. Илияна Йотова и Костадин Костадинов са останали с резултат около 12% всеки, съобщи Христофор Караджов, председател на секционна избирателна комисия в района.

По думите му изборният ден е преминал спокойно, но активността е била приблизително наполовина спрямо парламентарните избори през април.

„Нямаше някакъв огромен ентусиазъм, но имаше една огромна победа за тандема Гюров-Кандев“, каза Караджов пред „Евронюз България“.

Той посочи, че подкрепата за Гюров и Кандев в Ориндж каунти е била значително по-висока от тази за останалите кандидати. По думите му двойката е получила около две трети от гласовете, докато Йотова и Костадинов са останали далеч назад.

Различията в посланията

Караджов коментира и посланията, с които привържениците на отделните кандидатури са влезли в изборната кампания. Според него поддръжниците на Илияна Йотова поставят като основна тема мира между Русия и Украйна.

Той добави, че за голяма част от българите, живеещи в Съединените щати, Владимир Путин и Русия са свързани с негативни оценки. Именно това, според Караджов, влияе върху начина, по който част от избирателите възприемат посланията за войната и мира.

На национално ниво след първия тур до балотаж достигнаха Илияна Йотова и Андрей Гюров. Вторият тур на президентските избори е насрочен за 1 ноември 2026 г.

Източници: euronews.bg, bnrnews.bg