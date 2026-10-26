Гюров с 67% в Ориндж каунти, Йотова с около 12%

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев е получила около 67-68% от гласовете в Ориндж каунти. Илияна Йотова и Костадин Костадинов са останали с резултат около 12% всеки, съобщи Христофор Караджов, председател на секционна избирателна комисия в района.
По думите му изборният ден е преминал спокойно, но активността е била приблизително наполовина спрямо парламентарните избори през април.„Нямаше някакъв огромен ентусиазъм, но имаше една огромна победа за тандема Гюров-Кандев“, каза Караджов пред „Евронюз България“.
Той посочи, че подкрепата за Гюров и Кандев в Ориндж каунти е била значително по-висока от тази за останалите кандидати. По думите му двойката е получила около две трети от гласовете, докато Йотова и Костадинов са останали далеч назад.
Различията в посланията
Караджов коментира и посланията, с които привържениците на отделните кандидатури са влезли в изборната кампания. Според него поддръжниците на Илияна Йотова поставят като основна тема мира между Русия и Украйна.
Той добави, че за голяма част от българите, живеещи в Съединените щати, Владимир Путин и Русия са свързани с негативни оценки. Именно това, според Караджов, влияе върху начина, по който част от избирателите възприемат посланията за войната и мира.
На национално ниво след първия тур до балотаж достигнаха Илияна Йотова и Андрей Гюров. Вторият тур на президентските избори е насрочен за 1 ноември 2026 г.
Източници: euronews.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 да си кажем пак
Коментиран от #19
19:26 26.10.2026
3 Гюров е моят президент!!!
Коментиран от #10, #11, #12, #32, #46
19:26 26.10.2026
4 Чобака й спадна вота с 16%
Коментиран от #28
19:28 26.10.2026
5 Тиква
19:28 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да,бе
19:29 26.10.2026
8 А50
Коментиран от #23
19:30 26.10.2026
9 чорапа пи студена вода
19:30 26.10.2026
10 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Гюров е моят президент!!!":Жителите на оранжев квартал са гласували за оранжев преидент - Тръмп.
Жителите на България ще гласуват за български президент.
19:30 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 хехе
19:32 26.10.2026
14 Колко българи
Не е ли време всеки българин извън България, който иска да определя живота в България, да си плаща данъците в България!?
Коментиран от #41
19:33 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Менко
19:35 26.10.2026
18 избирател
19:35 26.10.2026
19 Дик диверсанта
До коментар #2 от "да си кажем пак":Руска пропаганда, ама и срещу него има много с празни глави.
19:36 26.10.2026
20 Докога с тъпия си спам?
До коментар #15 от "Аз държа да спечели Йотова":Столицата на ЕССР е Брюксел, а България е 27 провинция.
Даже не станахме 16 република на СССР по времето на Тодор Живков, а сега, при лъжедемокрацията сме безправна 27 република на ЕССР.
19:37 26.10.2026
21 Гробар
До коментар #16 от "Дик диверсанта":Не знам ама пепедебейците ше получат шамар в неделя. Таман подушиха президентството и изведнъж ще се събудят от сладкия сън. Кеф. Бях се зарекъл да не гласувам в неделя ама наглеенето на малките фашита ме кара да се замисля.
19:38 26.10.2026
22 Облъчването не минава
Коментиран от #38
19:39 26.10.2026
23 демократ
До коментар #8 от "А50":Ние няма да живеем в Ориндж Каунти, но искаме да живеем така, както живеят в Ориндж Каунти.И затова трябва да гласуваме пронатовски, проамерикански и проевропейски.
Коментиран от #26, #29, #30
19:40 26.10.2026
24 само тъпитеипростите
19:40 26.10.2026
25 АманДа
19:41 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 това са такива
До коментар #16 от "Дик диверсанта":които са там защото са натрупали пари от кражби и измами по партийна червена линия останалите са интелигентни хора стигнали до там защото имат качества!
19:43 26.10.2026
28 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
29 В клуба на богатите има и бездомни
До коментар #23 от "демократ":Ами ей затова и влязохме в клуба на богатите, но пропуснаха да ви кажат че в този клуб има доста бедни на купони, бездомни, и наркомани. Пълно е с такива в Лос Анджелос и Сан Франциско и май точно за такива сме отредени.
Коментиран от #33, #35
19:46 26.10.2026
30 копейките са облъчени
До коментар #23 от "демократ":те не могат да разберат това готови са да ги разстрелят на фронта в името на червения вожд...
Коментиран от #49
19:46 26.10.2026
31 Верно ли
19:46 26.10.2026
32 Да те питам
До коментар #3 от "Гюров е моят президент!!!":Българите в чужбина били искали промяна?!?
В Ориндж Каунти твоята любима двойка е получила 3375 гласа.
Тези ли искат промяната - 3375 човека?!?
И 100% да получат, другата неделя пак ще са втори!
19:47 26.10.2026
33 в раша
До коментар #29 от "В клуба на богатите има и бездомни":са направо на фронта кво говориш за САЩ?
Коментиран от #37
19:48 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Значи бая глупак
19:55 26.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Какви
20:03 26.10.2026
43 В Пхенян
20:05 26.10.2026
44 Наблюдател
20:07 26.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 А50
До коментар #3 от "Гюров е моят президент!!!":Ти знаеш ли къде е Ориндж каунти, като искат европейско бъдеще що са отишли в Сащ. Те там си взимат отпуск, за да дойдат на зъболекар тук
20:11 26.10.2026
47 Продължаваме Промяната
20:12 26.10.2026
48 Ориндж Тръмп
20:14 26.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ЦИК
20:16 26.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 анонимен
20:19 26.10.2026
54 Ето данни от изнудването на АИ
1. Има ли изобщо секция в Ориндж каунти?
Според официалния списък на МВнР и ЦИК за САЩ: В Ориндж каунти няма самостоятелно разкрита секция. Българите в Южна Калифорния гласуват в общо 5 секции за целия щат, като най-близката локация за жителите на Ориндж каунти е секцията в град Ървайн–Тъстин (Irvine–Tustin).
2. Защо все още няма публикуван точен брой гласували в сайта на ЦИК?
Към вечерта на 26 октомври 2026 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) отчита нула процента обработени протоколи от САЩ в централната си система. Поради голямата часова разлика (Калифорния е 10 часа назад от София) секциите на Западния бряг затвориха последни в ранните часове на нашия понеделник. В момента физическите сканирани протоколи и числовите данни от секция Ървайн–Тъстин все още се обработват от комисията.
3. Откъде тогава идват процентите (67% за Гюров и 12% за Йотова)?
Тези проценти се изчисляват в самата изборна секция от членовете на СИК веднага след отварянето на урната.можете да ги проверите сами.
20:20 26.10.2026
55 Джърси
20:22 26.10.2026
56 Фактолог
20:23 26.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 О, Морес
20:25 26.10.2026
59 Слаб математик
20:35 26.10.2026